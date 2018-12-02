《5分鐘商學院 管理篇》：身為面試主管該選態度還是能力？

文：劉潤

魚頭美女身，美女頭魚身，你選哪一個──態度決定一切

選態度還是選能力？西方主流企業界建議：僱用態度好的人，培養他們的能力。

一位老闆面試了兩個潛在員工。

A之前幹的工作和正在招聘的職位非常類似，顯然具備很多實戰經驗，老闆很喜歡。但當被問起離開上家公司的原因時，他對前公司的老闆、同事、職位滿腹抱怨。老闆發現他對工作很不上心，兩年內換了3份工作。

B的能力和招聘職位所需能力部分類似，但並不完全匹配，顯然還需要學習，可能還並不容易。但是，看B過去的經歷，老闆發現他對工作非常積極主動，而且還相當刻苦。人力資源部打電話給他的前同事做背景調查，發現同事們都很喜歡和他一起共事。

一個能力強，一個態度好。老闆陷入了困難的抉擇，選誰呢？

回答這個問題之前，我們先來定義什麼叫態度，什麼叫能力。態度，包括是否積極主動、富有責任心、願意協作，這是養成的性格，簡單來說，就是「想幹」；能力，包括是否有做這件事的知識儲備、是否有多年的經驗、是否有相關的資源等，這是習得的技能，簡單來說，就是「能幹」。

想幹的最高境界是「自己灰飛煙滅都要幹」，能幹的最高境界是「把對手幹到灰飛煙滅」。

當然，這兩者都重要。我們來看一個公式：

態度×能力＝績效

也就是說，兩者缺一不可。但是，如果沒有完美的選擇呢？很遺憾，只能選擇一個時，你會選態度，還是能力？

美國西南航空的前執行長賀伯．凱勒（Herbert Kelleher）選擇態度。為什麼？他說：「我們能夠通過培訓來提升技能方面的水平，但是我們不能改變態度。」也就是說，一個人的態度，比如他是否是個積極的人，是很難改變的。但如果他有很好的態度，比如刻苦、堅韌、自律、求知若渴，那麼假以時日，還是有機會習得能力的。

改變態度的難度遠大於改變能力。因為賀伯．凱勒的這句話，西方主流企業界流傳著一句「聖經」一樣的話：「We hire for attitude, and train for skills.」意思是：僱用態度好的人，培養他們的能力。也有人因此說：態度決定一切。

Photo Credit：寶鼎

但是，對管理者來說，優選態度而不是能力，是一項極具挑戰的修練。比如有一個項目下週一開工，這週五你面試了一個能力很強的「定時炸彈」，招不招？對大多數管理者來說，很難不招。所以，對於如何平衡短期項目利益和長期公司利益，我有以下4個建議。

第一，對於態度好、能力強的員工，破格使用。用，這沒什麼好說的。但是更要看重這種人才的持續潛力，他有機會創造更大的價值。建議不要用占便宜的心態低薪錄用，這樣他早晚會走。建議給超出他期待的破格條件，狠狠的留住這樣的人才。

第二，對於態度好、能力弱的員工，培養使用。這部分員工是價值被低估的潛力股。管理者應該感恩相遇，不管有沒有位置，先請他們上車，給他們提供充分的培訓、實戰的練習、施展的機會，他們最有可能成長為公司真正的骨幹。

第三，對於態度差、能力弱的員工，堅決不用。有時候，一些部門實在缺人，管理者會有一種「只要你敢來，我就敢用」的心態，想著先忙過這段時間，之後可以再調整。但真招進來後就會發現，再調整更令人心煩。所以，一拖再拖，公司烏煙瘴氣，劣幣開始驅逐良幣，優秀人才逐漸憤然離開。招聘這樣的人，就是飲鴆止渴。

第四，對於態度差、能力強的員工，限制使用。這部分員工可能會成為管理者的惡夢。很多管理者說：我不是西南航空，也不是谷歌（Google），通常不是我選擇人才，而是人才選擇我，這真的很難。能不能先把「惡夢」招進來，然後再馴化他呢？如果為了項目的短期利益一定要招，建議嚴格的限制使用。比如，不要把這樣的員工放在核心的管理崗位上，對他要有非常明確的考核指標、更多的監督機制等。他有炸彈的威力，但開關卻不在你手中。所以，管理者要準備好一個鉛桶，以備不時之需。

這世界上沒有完美的選擇，美女的頭、魚的身體，或者魚的頭、美女的身體，如果只能選一個，你會怎麼選？

KEYPOINT：態度決定一切 為了企業的長遠發展，西方主流企業界建議管理者：「We hire for attitude, and train for skills.」也就是說，僱用態度好的人，培養他們的能力。

相關書摘 ►《5分鐘商學院 管理篇》：你的公司有「前員工俱樂部」嗎？

書籍介紹

《5分鐘商學院 管理篇：人人都是自己的CEO》，寶鼎出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：劉潤

超過二十三萬人次忠實訂閱

「得到」App排行版Top 3人氣專欄

豆瓣讀書4.5星熱烈迴響

劉潤 微軟、百度、海爾等企業策略顧問，私藏商業心法大公開

由微軟、百度、海爾、中遠等知名企業策略顧問──劉潤老師授課，「得到」App人氣專欄精華集結。兩百六十篇文章，分成【商業篇】、【管理篇】、【個人篇】及【工具篇】共計四冊組成的《5分鐘商學院》，本本重磅出擊。

Photo Credit：寶鼎

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航