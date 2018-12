《5分鐘商學院 管理篇》：身為面試主管該選態度還是能力？

文:劉潤

魚頭美女身,美女頭魚身,你選哪一個──態度決定一切

選態度還是選能力?西方主流企業界建議:僱用態度好的人,培養他們的能力。

一位老闆面試了兩個潛在員工。

A之前幹的工作和正在招聘的職位非常類似,顯然具備很多實戰經驗,老闆很喜歡。但當被問起離開上家公司的原因時,他對前公司的老闆、同事、職位滿腹抱怨。老闆發現他對工作很不上心,兩年內換了3份工作。

B的能力和招聘職位所需能力部分類似,但並不完全匹配,顯然還需要學習,可能還並不容易。但是,看B過去的經歷,老闆發現他對工作非常積極主動,而且還相當刻苦。人力資源部打電話給他的前同事做背景調查,發現同事們都很喜歡和他一起共事。

一個能力強,一個態度好。老闆陷入了困難的抉擇,選誰呢?

回答這個問題之前,我們先來定義什麼叫態度,什麼叫能力。態度,包括是否積極主動、富有責任心、願意協作,這是養成的性格,簡單來說,就是「想幹」;能力,包括是否有做這件事的知識儲備、是否有多年的經驗、是否有相關的資源等,這是習得的技能,簡單來說,就是「能幹」。

想幹的最高境界是「自己灰飛煙滅都要幹」,能幹的最高境界是「把對手幹到灰飛煙滅」。

當然,這兩者都重要。我們來看一個公式:

態度×能力=績效

也就是說,兩者缺一不可。但是,如果沒有完美的選擇呢?很遺憾,只能選擇一個時,你會選態度,還是能力?

美國西南航空的前執行長賀伯.凱勒(Herbert Kelleher)選擇態度。為什麼?他說:「我們能夠通過培訓來提升技能方面的水平,但是我們不能改變態度。」也就是說,一個人的態度,比如他是否是個積極的人,是很難改變的。但如果他有很好的態度,比如刻苦、堅韌、自律、求知若渴,那麼假以時日,還是有機會習得能力的。

改變態度的難度遠大於改變能力。因為賀伯.凱勒的這句話,西方主流企業界流傳著一句「聖經」一樣的話:「We hire for attitude, and train for skills.」意思是:僱用態度好的人,培養他們的能力。也有人因此說:態度決定一切。

Photo Credit:寶鼎

但是,對管理者來說,優選態度而不是能力,是一項極具挑戰的修練。比如有一個項目下週一開工,這週五你面試了一個能力很強的「定時炸彈」,招不招?對大多數管理者來說,很難不招。所以,對於如何平衡短期項目利益和長期公司利益,我有以下4個建議。

第一,對於態度好、能力強的員工,破格使用。用,這沒什麼好說的。但是更要看重這種人才的持續潛力,他有機會創造更大的價值。建議不要用占便宜的心態低薪錄用,這樣他早晚會走。建議給超出他期待的破格條件,狠狠的留住這樣的人才。

第二,對於態度好、能力弱的員工,培養使用。這部分員工是價值被低估的潛力股。管理者應該感恩相遇,不管有沒有位置,先請他們上車,給他們提供充分的培訓、實戰的練習、施展的機會,他們最有可能成長為公司真正的骨幹。

第三,對於態度差、能力弱的員工,堅決不用。有時候,一些部門實在缺人,管理者會有一種「只要你敢來,我就敢用」的心態,想著先忙過這段時間,之後可以再調整。但真招進來後就會發現,再調整更令人心煩。所以,一拖再拖,公司烏煙瘴氣,劣幣開始驅逐良幣,優秀人才逐漸憤然離開。招聘這樣的人,就是飲鴆止渴。

第四,對於態度差、能力強的員工,限制使用。這部分員工可能會成為管理者的惡夢。很多管理者說:我不是西南航空,也不是谷歌(Google),通常不是我選擇人才,而是人才選擇我,這真的很難。能不能先把「惡夢」招進來,然後再馴化他呢?如果為了項目的短期利益一定要招,建議嚴格的限制使用。比如,不要把這樣的員工放在核心的管理崗位上,對他要有非常明確的考核指標、更多的監督機制等。他有炸彈的威力,但開關卻不在你手中。所以,管理者要準備好一個鉛桶,以備不時之需。

這世界上沒有完美的選擇,美女的頭、魚的身體,或者魚的頭、美女的身體,如果只能選一個,你會怎麼選?

KEYPOINT:態度決定一切 為了企業的長遠發展,西方主流企業界建議管理者:「We hire for attitude, and train for skills.」也就是說,僱用態度好的人,培養他們的能力。

