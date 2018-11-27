白綠「主幹」與「側翼」關係不協調，出現棄保與韓流都不意外

文：張又升

2018年台灣的九合一選舉，可能是台灣選舉史上最有趣的一回，不只考驗標榜「超越藍綠」的柯文哲團隊續航力，也檢視藍綠兩黨怎麼應對這股聲稱要超越他們的力量。本文從「側翼」的概念切入，帶出政黨之間「主幹」與「側翼」的關係，聚焦在政治組織的戰略，不討論政黨的政見，以此詮釋這次台北市和高雄市之間的選情連動。

想了解「側翼」，得先看看本體是什麼

2014年太陽花學運期間，主張「反殖」、「反帝」和「反剝削」的政治團體「基進側翼」獲得了部分青年的關注，尤其是在泛綠選民中。2015年改名為「基進黨」後，他們參加了今年的高雄市議員選舉，雖未囊括席次，但強攻韓國瑜政見的影片和政論節目上的言行，讓大家對這個敢衝敢言、有明確理論基礎的團隊刮目相看。

在政治組織與戰略中，「側翼」是相當重要的，或許正是基進黨把這個概念帶給關心台灣政治與社會運動的民眾。顧名思義，側翼是相對於「主幹」而言的，兩者本為一體，針對長短期不同任務，它們必須扮演不同而互補的角色，在主張上與言行的時機上也就有所不同。

在基進黨還是基進側翼的時候，自我定位大致如下：由於民進黨必須面對廣大群眾，難免要處理各種與終極目標不相關（有時甚至違反）的瑣碎事務，「政治民主化」、「主權自主化」及「社會自由化」的三面大旗不可能直接提出和實行，需要有一個團體發聲直言或「保留火種」；在這個意義上，民進黨是他們的務實主幹，他們則是民進黨的基進側翼；民進黨是「面子」，基進黨（側翼）則是「裏子」。

主幹和側翼之區別與合作會出現，是為了吸納更多群眾，擴大團體規模，但也因為這樣，最純粹的理念要實行必須講究一些戰略、耍一點心機，老實不客氣地說出來只會把路人嚇跑。簡言之，基進側翼的理念「價值上」優先，民進黨的群眾與組織資源「方法上」優先，前者要提倡，後者要利用，兩者必須合作。

以打造國族認同的實踐為例，用一個好記的話來說，基進側翼的正名制憲（即法理台獨）是「最高綱領」，民進黨以中華民國之名立足國際、與國民黨競爭、與大眾對話（即現實華獨）則是「最低綱領」；在這一高一低之間，基進派和務實派有什麼事情都可以商量，反正泛綠一家親，偶爾的擦槍走火是小事。

當本體逐漸變成側翼的時候，矛盾就出現了

也是在太陽花學運前後，所謂的「白色力量」出現了。以洪仲丘事件為前哨，這場學運聚焦在反服貿的訴求上，儘管有許多泛綠青年參與，大眾感受到的抗爭形象卻是新穎的「超越藍綠」。面對這個崇高理念，民進黨的國族認同主張竟令人驚訝地瞬間顯得有些偏狹、老氣和政治不正確。

好在，取得政權的迫切感讓老練的民進黨很快判斷出當時的政治形勢，決定將柯文哲當作實現自身目標的手段或面子。在黨內無強將，國民黨又派出公子哥兒連勝文的情況下，民進黨採取了最「經濟」的方式，也就是利用柯文哲這位抹茶色（白色混綠色）人物從國民黨那邊「偷」一點淺藍選票過來。在藍少一點、綠多一點這一來一往下，「阿杯」最終成了2018年11月24日之前的台北市長（這個謹慎的說法丁守中應該比較樂意接受）。當時選前，民進黨整合民調之後，本有意參選的姚文智還表示全力支持柯文哲。

唉，可是寄人籬下的感覺並不好受。從2014年的合作格局來看，民進黨等於成了白色力量和太陽花學運（主要是前者）的「側翼」。因為形勢的改變，民進黨要持續吸引目光，就要倚靠這些剛萌芽的團體，以其「超越藍綠」的形象作為面子，然後自己作為裏子，伺機對這些「主幹」注入自己的教條。

不同的是，他們與這個「主幹」的關係並沒有基進側翼與民進黨自己的關係那麼和睦，也就不會「歡喜做，甘願受」，而是把這個這些小團體留校察看，雖然也試圖調教，但不合格的話就準備說再見，或至少賞對方幾個巴掌（正如某些死硬的台獨大老偶爾批評蔡英文政府一樣），以免有失大黨格調。

在這方面，輕易責怪民進黨或許不太公平，畢竟箇中理由很清楚：作為主幹的白色力量代表人物柯文哲這四年下來，言行已經逾越了民進黨和部分泛綠人士的「最低綱領」，挑戰了他們的容忍極限。不要忘了，側翼與主幹的良好配合是發生在最高綱領和最低綱領「之間」的；逾越了最低綱領，兩者就不再是一體，隨時準備撕破臉。

事實上，這就是我們這次九合一選舉看到的局面。

Photo Credit: 中央社

換位思考，就知道柯文哲得票率低並非姚文智的錯

針對這次市長選舉結果，柯文哲支持者（包括某些淺綠人士）首先做的就是究責（這也是筆者一開始的直覺反應），因為從結果的數字來看，民進黨和姚文智擺明是在扯後腿。「如果這些票分給柯文哲，就不會贏得那麼累，甚至因為小贏幾千票而淌到『選舉無效』的渾水，何況萬一輸了怎麼辦？」在柯的支持者中，有些是在柯出現之前投綠，柯出現之後投柯，柯的力量不及處依舊投綠的選民。經過這次選舉，他們恐怕是頭也不回地跟民進黨說再見了，因為實在太令人惱火。我們目前已經看到陳芳明的指責和鄉民們的指控。

不過，只要稍微冷靜地和深綠選民溝通，恐怕會得到這般回答：「為什麼柯到最後還是沒有回應姚在辯論會上的質疑？為什麼不剷除婦聯會？為什麼最後還和膚淺無腦的館長直播？是否真想過要爭取我們的選票？我們不想讓國民黨上台的決心可不比你們少，何況你們裡面多少還有淺藍選民咧！」姚文智的20幾萬票正是柯文哲無視底線或最低綱領的記號；再說，中選會這樣一搞，按照丁守中的質疑，傾綠挺姚的選民真沒有在投票的最後一刻，針對已有的開票結果進行棄（姚）保（柯）嗎？換句話說，深綠選民夠「疼」白色力量了，你們「假超越藍綠的」不要再軟土深掘。

如果深綠被白色吃盡豆腐，那丁守中及其支持者則形同被霸凌。對他們來說，對手始終是白綠合作的一駝怪物，配票是別人的問題。在丁守中得票率和上一次連勝文得票率一樣的情況下，藍營顯然團結多了。這既說明柯文哲支持者中的淺藍選民少於淺綠選民，又間接證明綠營能藉由柯文哲「偷」到的藍營選票也不會多到哪裡去。對丁守中來說，柯文哲和姚文智的支持者不管再怎麼吵，始終只是茶壺內的風暴，而丁守中及其支持者就算被霸凌，卻打贏了一場漂亮選仗，畢竟國民黨的資源都到南部去了——是的，霸凌丁守中的還有藍營自己。如果重新驗票而柯文哲票數仍然較多，這股敗選的怒氣、打了漂亮選戰的傲氣和國民黨在台北市的底氣，將會與高雄的勝選合流，直接帶入2020年的選舉，再次威脅綠營。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

柯文哲確實沒有「核心價值」，但這句話不該由民進黨來說

從本文出發點來看，白綠關係的問題癥結在於「主幹」與「側翼」關係之間的不協調。

第一，學運至今的「主幹」竟是一個沒有充裕資金、選舉技術過於前衛的小團隊，這樣的組織撐起了超越藍綠的形象，「側翼」反而是一個建黨超過30年、在2016年成為執政當局的大黨，這種態勢一反傳統主幹與側翼之間「大與小」、「表與裏」的關係，叫大黨不服、焦慮，又叫小團隊必須打腫臉充胖子。

第二，如果只是規模和資源上的落差，談妥條件或許還過得去，就像2014年的合作一樣。但是，一方面，偏偏小團隊持續逾越大黨的最低綱領；另一方面，就算這個小團隊真像大黨選民所抱怨的「沒有盡力爭取他們的選票」，因而修正自己的路線、在選前向綠營靠攏（好比為「兩岸一家親」道歉），試問民進黨還需要他們幹嘛？別忘了，民進黨當初打的主意，就是想透過這個搖擺的小團體摸走一些藍營選票；即便這次選舉，民進黨也是直到4、5月份，經過一翻協商後才推出自己的候選人，而推出來的這位又頗有禮讓之嫌，雖然當事人不這麼認為。

從2014年起，主幹和側翼的格局就定下來了。問題始終是，民進黨一直想成為主幹，擺出他們面對深綠選民或團體（如基進側翼／黨）時的姿態，柯團隊則因找不到自己的最低和最高綱領，無法成為有力輸出特定主張的側翼。

不過必須注意，這個「沒有核心價值」的問題不全是柯團隊的主觀思想使然，而是三元賽局的客觀結構所致：舉例來說，三國時代的孫吳既無力恢復漢室，亦無力竄漢改立，我們能要求他們有何堅定主張？民進黨跟柯團隊合作的前提，一開始就是後者不能「（太）有核心價值」，姚文智批評柯團隊沒有核心價值，是自反地忽視整體戰略。

反之，如果姚文智認清這個三元賽局的根本特性，因而在批人家無核心價值時，只是批好玩的、做做樣子，滿足深綠選民的要求，而被批的柯團隊也假意澄清自己明明有核心價值、裝作很可憐或被誤解的樣子，給習於關注核心價值的選民一個交代，那一切倒還好。

可是，姚文智竟越玩越真、越火，決定以核心價值來輸贏，把焦點真正移到了統獨，那麼柯團隊只能如何呢？只能越往「沒有下限」的方向前進。試想，如果基進側翼動真格的，以其最高綱領來要求民進黨的最低綱領，合作還有可能嗎？屆時，民進黨只能擺明跟你說「維持現狀」是最好方案。就此而言，是姚文智逼柯團隊自曝其短的。

柯團隊本身也不是沒有問題。從2014年至今，縱使柯文哲勤於市政，費盡心力開展智慧城市、在各方面建立SOP、延攬政策行銷人才，在網紅政治方面占盡優勢，卻未能利用這4年時間開發出國民兩黨所謂的核心價值：這不外乎是一套建立在有關台灣過去、現在、未來與對外關係的史觀上的論述體系，而柯團隊的文史社科人才少之又少，只能以「文化」的虛名號召小野，甚至不過份地說，柯粉中隨處可見「仇女」及「仇文」的成分。

或許治理市政不需要在這方面花太多心力，但是你我都知道，若要競選總統，這個問題不可能不面對。所以柯文哲要麼沒有能力選總統，要麼選不上總統；就算在2020年到來前之前能夠提供這樣的大敘事，也已經太遲了，何況這是一連串極度困難的智識工作。就此而言，藍綠的批評是到位的：柯團隊的確缺乏上述意義的核心價值。

在這樣的弔詭矛盾中，柯文哲和姚文智就像著名的「懦夫賽局」一樣，彼此開車直衝對撞，誰有膽不閃開就是贏家，而下場是雙方相互摧毀。姚文智對柯文哲的批評越來越狠、越來越尖銳刁鑽，各種戲劇性手法都出籠了，從「中國叫柯文哲選總統」到背水一戰地辭去立委，只希望賭到深綠選民回流；柯文哲的回應則越來越照本宣科、虛應故事，根本沒打算回應這些問題，只希望從對手陣營再多搶一些淺綠選民過來，白綠關係因此早就打壞了，而且是越來越壞。

結果就是：與丁守中相比，柯文哲雖然贏了，但那一點票形同輸了；與柯文哲相比，姚文智當然大輸，但就削弱了柯文哲力量來說，姚文智沒有輸；而與姚文智和柯文哲同時比起來，明明輸了的丁守中其實贏了，現在還可以繼續打官司，爭取可能是其政治生涯的最後一次版面（看看他的年紀）。更值得注意的是，這次台北市長選舉中還有一個「缺席的存在」，不只贏了，還是大贏，那就是韓國瑜和國民黨。

Photo Credit: 中央社

要理解「韓流」，先想想為何全台只有台北在戰柯文哲

乍看之下，高雄市選情是很傳統的藍綠對立，這個對立一直延燒到選前兩三周的兩場辯論，甚至在辯論結束之後，直接降低了主打「超越藍綠」的柯團隊的關注度，讓台北市選情的藍綠力量稍稍回流。若是這樣，似乎不能從「主幹－側翼」的架構來看國民黨在高雄的選戰了？

非也。只要掃視藍營的造勢場合，就會發現有別以往，國民黨徽／旗沒那麼明目張膽地打出，大中國敘事的演說也有減少，全靠韓總「不在意滴滴答答事情」的腦袋和口條撐起。這是韓國瑜陣營這回選戰最厲害的打法。

國民黨這招偃旗息鼓的戰略形同「自我側翼化」。與民進黨正相反，國民黨把自身的黨國氣息藏得好好的，必要時才一點點地流露出來，唯一的例外大概就是那首法西斯主義軍歌。可是一首歌曲唱罷也就消失了，頂多存在於人們心中，不會像黨徽黨旗一樣一直在你眼前晃呀晃。因此，韓國瑜造勢場合看起來還真有那麼點「超越藍綠」的感受。那麼，主幹呢？主幹在哪？

沒有，在高雄找不著，因為主幹在台北，那就是柯文哲「超越藍綠」的形象。國民黨不把資源投注在丁守中身上有兩個原因，一是這位候選人太固執、佛系、黨國色彩太重，以至於偃不了旗、息不了鼓，乾脆把他放水流；二是挹注在遠方候選人身上更有利，因為該候選人與柯文哲的關係看似不壞，可以一方面吃著超越藍綠的豆腐，另一方面又因身在高雄而讓吃豆腐的行為沒那麼張狂，避免白綠在台北短兵相接帶來的惡劣關係，發生在高雄的泛藍與淺綠選民之間。

然後，從高雄綠營中摸走一些票，就跟民進黨一直以來想幹的一樣。

於是，我們就可以看到一個奇特的「南北迴圈」：在台北市，白綠選民之間緊繃的要命，丁守中陣營卻靜得出奇，好似局外人，結果柯團隊「兩岸一家親」的言論在全國發酵，進而影響高雄市選情，成為藍營自我側翼化時的隱形主幹，韓國瑜藉此吸收了陳其邁的淺綠選票。而一旦韓國瑜在高雄的場子氣勢大振、群眾爆棚，陳其邁不可輸的壓力便增強，只能請陳菊和蔡英文助陣，藍綠選民之間也跟著緊繃。然而，這氣勢反而造就了台北市姚文智恨鐵不成鋼的決心；當他把選戰拉到統獨，下場就是前文講的，柯團隊只能越搖擺，而越搖擺對韓國瑜陣營來說就越有利，因為柯團隊的超越藍綠在現下台灣是一個流行，韓國瑜陣營就可以搭個順風車，只跟你講經濟，不講藍綠與統獨，卸除了淺綠選民的心防。

現在，我們也可以知道，為什麼同為泛藍候選人，批評柯文哲的只有丁守中，韓國瑜與（其最強助拳人）王金平和其他國民黨候選人絕口不提柯文哲。這不只是參選縣市不同的因素，還是跨縣市聯合競選的考量。在這場選舉中，真正被孤立的、同為天涯淪落人的是丁守中和姚文智，他們被自己的黨不負責地提名、冷落或錯誤地助選了（藍營大咖跟丁守中站台頻失言，姚人多對姚文智的指導也時常被網友恥笑），也被柯文哲團隊帶來的新現象給弄矇了。當然，可憐之人必有可恨之處：他們都有著不知哪來的過度自信。

至於陳其邁和他所屬的民進黨，則誤以為自己因為在高雄所打的選戰就是傳統的藍綠對決，可是韓國瑜陣營很明顯地利用台北市的「超越藍綠」，打起了有別以往的選戰。不只如此，「一個禿子，一個漢子，一隻燕子」的跨縣市聯合，本身就顯示國民黨對「空間戰」的高敏感度，而民進黨還只能在「時間戰」上打轉，訴諸民進黨在高雄執政了多久，正如總是抱怨國民黨荼毒了台灣多久。空間戰的場子和樂融融，時間戰的場子悲情四溢。

Photo Credit:中央社

從當時的新黨到今天的基進黨，都是主幹與側翼的操作

回到綱領仍有高低之別的「主幹－側翼」關係，而政黨之間還恪守裏子與面子分工的情況。事實上，在基進側翼和民進黨一個裏子一個面子的關係發生之前，新黨和國民黨早就是如此了。那是一個競爭激烈，競爭者內部雖也有次級競爭，卻多少還能為了對付共同敵人而彼此信任的時代。然而，要說這種二元對立沒有令人窒息卻是騙人的。

超越藍綠的呼聲給我們喘息空間，卻也讓人失去方向，看不懂當前局勢。當最低綱領被逾越，既有的競爭也就亂了套，柯團隊至今依舊令人摸不著頭緒，甚至連他們自己也還不知道如何提出與舊政治對話的核心價值（注意，與舊政治對話不代表自己也要跟著回到舊政治），因為一個新的選舉政治階段似乎已經到來。

這次選舉帶給我們的重要啟示之一，就是讓我們關注「空戰」的多元意義。它意味的已經不只是網路上的戰爭，還代表因為網路的影響，明明是分隔兩地的城市不再能被單獨看待，必須被共同視為一個整體。就高雄與台北的互動而言，空戰就是跨空間的雙城聯盟與戰爭。

最後，目前所謂的超越藍綠，只有「消極性」意義，非藍非綠、又藍又綠。這種超越藍綠很容易因為藍綠回防而受到侵害，誠如本文所述，何時能開發出與藍綠不同的宏觀歷史論述，而不只是市政流程的制度化與治理魄力（這些當然都非常重要），才是決定超越藍綠是否能有「積極性」意義的關鍵。

這是難中之難，也是重中之重，絕不是閉門造車可以完成的，還必須巧妙地審視政治形勢，掌握某些千載難逢的歷史時機。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航