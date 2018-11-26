曾經富甲一方，緬甸為何成為全球最窮困國家之一？

文：張嫣︱圖：香港電台

隨著緬甸政府逐步開放，不少遊人前往這絕美的國度一窺其氣息和風貌，像是廣闊的森林高地撣邦高原（Shan State）和茵萊湖（Inle Lake）都是景色叫人嘆為觀止的地方，聯合國教科文組織更於2015年將茵萊湖這個珍貴的生態系統列入「世界生物圈保護區網絡」。

撣邦高原風景秀麗，因當地長年與外界隔絕，茵萊湖的生態環境一直以獨特形式發展，擁有眾多特有動物品種，故在2015被聯合國教科文組織列入「世界生物圈保護區網絡」。

那數之不盡的天然資源豈止森林高地和湖泊山水？緬甸坐擁豐富石油、柚木和翡翠礦石，曾稱得上富甲亞洲。從英國獨立，經歷軍方獨裁統治後，就成為全球最窮困的國家之一。2011年，軍方宣佈交出權力還予人民。自此，部份人日子得以改善；然而大部份百姓的生活水平還停留像上世紀。報導指軍方聲稱交還執政權，權貴如現任或前任軍方將領卻依舊掌控經濟和資源，貿易進帳落於黎民百姓手中，少之有少。

石油好比黃金，緬甸改革後對外開放，外國油公司紛紛計劃投資，並進駐地區進行石油開採活動，同時當地人都想分一杯羮，積極參與。數以千計緬甸人從四方八面而來，手執最簡陋的工具開採石油，聚成世上最大型的非法石油開採地區。

數以千計緬甸人從四方八面湧到石油蘊藏地區，手執最簡陋的工具開採石油，聚成世上最大型的非法石油開採地區。

當地開採石油地區衛生情況惡劣、毫無監管，遑論任何防火措施。萬一發生火警甚至爆炸，後果堪虞。而且石油本身有毒性，當地人徒手開採石油，一點像樣的保護裝備也沒有，實屬危險。有當地人本為農民，因為天災，耕作物毀於一旦，為了謀生，唯有到石油開採地區工作。

另一樣世界最重要的天然資源───柚木，是建築、傢俱、雕刻、船艦等主要建材。緬甸的柚木舉世聞名，當年英國人為了柚木來到緬甸，砍伐無數柚木予英國皇家海軍使用。即使緬甸獨立後，軍政府仍大量砍伐柚木圖利。柚木之所以堅固，是因為生長需時。據估計，樹幹直徑每生長多一吋，就需要二十年時間。而自緬甸推行民主政制後，當地政府嘗試減少砍伐樹木，保護森林。

自緬甸推行民主政制後，當地政府嘗試減少砍伐樹木，保護森林。有四成伐木業主要「員工」大象都失業，為支持大象生活，遊客可到大象庇護所接觸大象。

緬甸第二大城市曼德勒為古代皇朝首都，現時是重要的經貿中心，居民多年來依靠出口豐厚的天然資源為生。當地有大型市集出售被譽為「天堂之石」的礦石───翡翠。全球最罕見最珍貴的翡翠大多來自緬甸。每日均有數以百計賣家，長途跋涉而來，放售一塊塊未經打磨的綠色礦石。

眾所周知，中國人尤其熱愛以翡翠作珠寶手飾。過去幾千年，翡翠一直被視為珍品，深受皇帝、商人及現今世代的中產階層歡迎，因此大部份買家都是中國人。

Photo Credit: Soe Zeya Tun / reuters / 達志影像

翡翠礦場主要位於緬甸北部，當地開採環境相當惡劣，礦場一般受到有緬甸軍方背景人士所控制，對外完全封閉。有指中國透過與緬甸貿易往來，一直對當地有舉足輕重的影響力，亦間接成就獨裁軍方勢力抬頭。

國際組織Global Witness曾表示，緬甸翡翠開採活動有可能是現代史上最大規模的自然資源掠奪行為。每年成交量高達約二千億港元的龐大翡翠市場，巨額收益卻未曾絲毫受惠當地市民。有指官、軍、商之間的牽扯，萬縷千絲。緬甸民主改革後，貧窮人口的確有下降趨勢，但跟鄰近國家如泰國、越南相較，依然落後。風景秀麗無比，局勢卻如斯混亂，大概是經濟和旅遊業滯後的主因。

節目簡介：

香港電台外購電視節目《型男型旅－少數民族的抗爭》由型男探險家兼BBC節目主持人Simon Reeve主持，將於11月26日（星期一）晚上9時30分在港台電視31、31A播映。港台網站tv.rthk.hk及流動程式RTHK Screen將同步直播及提供網上重溫。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎