日本版《陽光姊妹淘》最有誠意的翻拍作品

由明治維新開始，日本人就已經很擅長將海外的知識和發明改良，然後轉化成自己的東西。翻拍海外電影也是一樣，日本版《陽光姊妹淘》（SUNNY 強い気持ち・強い愛）雖然是翻拍韓國2011年經典神作，但卻誠意滿分，成為了一個重要的標竿，日後所有電影公司如果要翻拍海外電影，將不能夠純粹照樣畫葫蘆，需要花心思加入當地原素，將其本土化。

翻拍舊作從來都是一件難度高的事情，要翻拍經典韓國電影《陽光姊妹淘》更是難上加難，因為如果新版拍得不比舊作更好看、或者沒有自己特色的話，為什麼觀眾不觀看原作呢？

2011年的韓國原版《陽光姊妹淘》創下韓國電影史上喜劇片票房最佳紀錄，故事講述女主角巧遇患上絕症的中學舊同學，為了讓她在離開人世之前跟其他舊同學再次見面，女主角想辦法尋找當年的好友，並回憶起中學時代的往事……主題圍繞友情、青春、命運、人生、遺憾，觀眾容易代入，極度感人催淚。

日本版《陽光姊妹淘》片長1小時58分，比韓國版2小時15分稍為短一點，節奏比韓國版快。最大的改動是組合「Sunny」人數由7人減至6人，其餘的劇情發展、攝影角度、甚至剪接基本上90%一樣。演員陣容強大，包括篠原涼子、廣瀨鈴、板谷由夏、小池榮子、友坂理惠、渡邊直美、池田依來沙、山本舞香、三浦春馬、莉莉·弗蘭奇等等。本來還有真木陽子參與演出，但她因身體不適而辭演，成為了電影的最大缺陷。

photo credit: 《陽光姊妹淘》，2018「SUNNY」製作委員会

至於編劇和導演是《草食男之桃花期》和《爆漫王》的大根仁，監製則是《草食男之桃花期》、《進擊的巨人》、《假如貓從世界上消失了》的川村元氣，兩人已經是當今日本東寶商業片皇牌老手，要吸引你觀看翻拍版，總要想一些妙計，答案是請來小室哲哉擔任音樂總監，在電影中加入了11首90年代經典流行曲作賣點：

♪ 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL「LA・LA・LA LOVE SONG」

♪ hitomi / CANDY GIRL

♪ CHARA / やさしい気持ち

♪ TRF「EZ DO DANCE」

♪ 森田童子 / ぼくたちの失敗

♪ PUFFY / これが私の生きる道

♪ JUDY AND MARY / そばかす

♪ TRF / survival dAnce 〜no no cry more〜

♪ 安室奈美恵 / Don’t wanna cry

♪ 小沢健二 / 強い気持ち・強い愛 Metropolitan Love Affair

♪ 安室奈美恵 / SWEET 19 BLUES

這種加插經典歌曲作配樂以引起觀眾共鳴、提升感染力的招數，近年在日本影視作品中不斷出現，始祖應該是《草食男之桃花期》（也是大根仁和川村元氣的作品），隨後有《愛的成人式》、《熟女不嫁》，到最近的《鄰座的怪同學》，都是異曲同工。

日本版《陽光姊妹淘》完美示範了什麼是有誠意的翻拍作品，如果你沒有看過韓國版，你一定會覺得日本版很好看，但功勞是屬於原著紮實的劇本。如果你看過韓國版，你會對日本版的劇情套路不會感到驚喜，但相信你必定會感受到當中的誠意，會覺得日本版是充滿特色的，因為當中加插了大量日本的流行文化、次文化等軟實力元素，大大增加了電影的內涵，包括90年代辣妹高中生文化（援交、色情電話、化妝打扮），以及流行音樂、動漫，令翻拍版充滿日本特色。

日本版的劇情內容無法超越韓國版，但成功將故事「本土化」，是高水準的翻拍作品！

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎