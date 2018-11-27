親中統派大獲全勝：令人不寒而慄的「三跤拄戰術」

一、令人沮喪！親中統派大獲全勝

2018年，受到眾人矚目的地方大選終於結束，親中統派可說是大獲全勝。

22個縣市的行政首長中，民進黨只有拿下桃園市、台南市、新竹市、基隆市、嘉義縣與屏東縣，而且沒有拿下任何一個地方議會的過半優勢。

而主打「兩岸一家親」的柯文哲，在驚濤駭浪中連任成功。儘管國民黨的丁守中提起了選舉無效之訴，但在法院的結果出來之前，筆者認為把柯文哲視為連任成功是合理的。

柯文哲的票數與丁守中的票數加起來，足以告訴我們「兩岸一家親」在台北市受到多大的青睞。此外，我覺得柯粉議員的成績也不錯（雖然在台北市以外，柯粉議員參選人當選的數量很少）。在台北市的第一選區，就當選了七個柯粉議員。

更讓人訝異的是，親民黨在市議員選舉中拿下了九席，新黨的政治明星侯漢廷也當選了台北市議員，可見親中統派的小政黨在這次選舉中頗有斬獲，一點都沒有泡沫化的樣子。

可是，台獨色彩最鮮明的兩個小政黨——基進黨與自由台灣黨，並沒有在這次的地方大選中得到任何公職。

在公投的部分，我們看到進步價值全部被否決，保守勢力大獲全勝。透過民進黨的損失的票數，我們可以知道，國民黨與保守勢力緊密結合，導致民進黨腹背受敵，動彈不得。東奧正名公投，失敗，這等於台灣人告訴國際，台灣人不想用 「台灣」這個名字去參加國際比賽。

對筆者而言，這些結果不只是令人感到沮喪而已， 這些結果還證明了太陽花運動的可疑與反媒體壟斷運動的失敗，筆者為此夜不成寐。

二、社運神話必須終結，必須重新檢討太陽花運動的成效

在一般人的認知中，在馬英九的總統任期內，台灣社會運動可說是此起彼落，熱血公民整日疲於奔命。後來，在2014年爆發了太陽花運動，台灣的社運能量在中華民國流亡政府的立法院總集結，好不容易擋下了馬英九的親中列車，也讓民進黨在2014年與2016年的選舉中大有斬獲，甚至一舉拿下總統府與立法院的過半優勢。

如今，筆者對這個「敘事」感到懷疑。

筆者認為，是頂新的劣質油品事件導致國民黨在2014年與2016年的大敗。如果反中國入侵與反黑箱作業的太陽花運動促成國民黨在2014年與2016年的大敗，那為什麼支持中國入侵與總是黑箱作業的國民黨會在這一次的地方大選中大獲全勝？

筆者想問，如果反中國入侵與反黑箱作業的太陽花運動促成國民黨在2014年與2016年的大敗，那為什麼國民黨的韓國瑜可以拿下民進黨長期執政的高雄？

筆者認為，昔日太陽花運動的發言人，如今擁抱了柯文哲的「兩岸一家親」，並且當選議員，就足以證明太陽花運動的「反中」成效可疑。

如果台灣人因為太陽花運動的發生而把「反中意識」烙印在心上，怎麼可能會允許擁抱親中路線的太陽花運動發言人當選議員？怎麼可能會選出這麼多的親中統派來擔任中華民國流亡政府的公職？怎麼可能會讓國民黨的韓國瑜爆紅？

筆者認為，台灣人不是因為「反中」才去參與太陽花運動，台灣人只是「愛跟風」。在另一方面，國民黨不是因為「親中」才失敗，國民黨是因為「食安問題」才失敗。

只有正確認識歷史，才能正確了解現狀。

三、「訊海攻擊」發威，電視台與報紙幾乎全親中，反媒體壟斷運動正式宣告失敗

筆者猶記得在2012年，許多台灣人為了阻止親中統派企業家蔡衍明買下蘋果日報，集結於群賢樓，發動了「反媒體壟斷運動」，最後蔡衍明沒有得逞。

然而，中國並沒有放棄干預台灣的媒體。在這幾年，我們看到了假新聞充斥，謠言滿天飛，造神報導天天放送，中國網軍更是時時刻刻努力帶風向。

中國發現，台灣人喜歡使用臉書與LINE，因此它就利用這兩個平台，對台灣進行「訊海攻擊」。中國網軍全力出動，透過放送大量的文章、留言與圖片來宣傳假消息，導致正確的訊息淹沒在資訊的汪洋大海中。此外，這些中國網軍還會霸凌說出正確意見的人，以此製造「沈默螺旋」。

然後，我們也看到了台灣的電視台與報紙幾乎全親中。看看前一陣子韓國瑜的報導多到什麼地步，我們就知道中國對台灣的電視台與報紙滲透到多麼嚴重。

在網路世界中，中國透過「訊海攻擊」，某種程度達到了「媒體壟斷」的效果，再加上台灣的電視台與報紙幾乎全親中，台灣人的政治判斷，當然會嚴重失準。

因此，時至今日，筆者必須說，反媒體壟斷運動，正式宣告失敗。

四、必須正確理解國民黨的現況

在2016年民進黨大勝以後，不少人認為「國民黨已經倒了」，如今這句話已被證實只是謠言。

我們看到國民黨身強體健，生龍活虎。在拿下地方大選的勝利後，國民黨勢必會乘勝追擊，意圖一舉拿下立法院和總統府，而且更可怕的是，國民黨很有可能掌握時機，發動「和平協議公投」。

如何正確理解國民黨的現況？筆者認為有以下四點：

國民黨仍然是實力最堅強的政黨，要人有人，要錢有錢，要盟友有盟友。 馬英九仍然是親中統派與國民黨的領導，並且正在準備參選總統。 在馬英九的領導下，親中統派分工細膩，國民黨內部高度團結，上下一心，相忍為奪權。 在選舉中，國民黨資源豐富，運用戰術靈活多變。換句話說，國民黨才是最會選舉的政黨。

只有正確理解敵人的現況，才能打敗敵人的可能。

在2016年民進黨大勝以後，不少人認為「國民黨已經倒了」，如今這句話已被證實只是謠言。

我們看到國民黨身強體健，生龍活虎。在拿下地方大選的勝利後，國民黨勢必會乘勝追擊，意圖一舉拿下立法院和總統府。國民黨只要拿下立法院和總統府的其中一個，不只是服貿、貨貿與自經區一定會重新端上檯面，國民黨勢必還會掌握時機，發動「和平協議公投」。

服貿、貨貿、自經區與和平協議這滅台四箭，台灣只要中一箭就會滅亡，而最可怕的事情是，到時候恐怕會四箭齊發。

五、國民黨的佈局

眾人皆知，馬英九一心一意推動「和平協議」，但是如果是國民黨來推動「和平協議」，恐怕台灣人會心生疑慮。那麼，誰來推動比較好呢？擁有眾多粉絲、號稱無黨無派的柯文哲，就是推動「和平協議」的最佳人選。

筆者猜想，為了讓柯文哲能以「打敗兩黨」的裝扮來連任，馬英九刻意在這一次的地方大選中，在行政首長這一塊，沒有派出最合適的候選人來競選，甚至有消極參選的現象發生。馬英九故意派出不合適的候選人與民進黨競爭，然後再大力放送「藍綠一樣爛」，會讓民進黨的候選人在台灣人的心中留下不好的印象。很明顯，這是一種集體催眠。

在這種情況下，號稱無黨無派的柯文哲，就顯得一枝獨秀了。如果今年柯文哲以過半的票數連任台北市長，然後在2020年中的總統大選獲勝（搞不好他還會拿下過半的票數），那麼柯文哲就成為在短短數年內打敗藍綠兩黨的政治強人，而且是「無黨無派」。

到時候，如果柯文哲要推動和平協議，誰又能擋住他呢？看看我們現行的公投通過門檻，如果到時候，中國又對台灣發動「訊海攻擊」，再加上台灣的電視台與報紙幾乎全親中，請問「和平協議」有可能會被台灣人否決嗎？

筆者猜想，馬英九寧可失去大量的行政首長，也要力保柯文哲連任。既然有失去大量行政首長的打算，那麼國民黨在地方議會的選舉中就必須更謹慎。這一回的地方議會選舉，國民黨不只是啟用新面孔，地方上的實力派老將也是馬不停蹄，自然成績斐然。

不過令人意外的是，即使馬英九刻意在這一次的地方大選中，在行政首長這一塊，派出了不合適的候選人來競選，可是最後的結果是國民黨仍然豪取了16個縣市；民進黨在六都中，甚至只保住兩都，連高雄市都丟掉了，而且連消極參選的丁守中都能差點當選，我相信這些戰果恐怕連馬英九都會感到非常意外。

筆者還觀察到，親中統派在這一次的大選中，充分做到了聯合作戰，彼此支援與高度統合，足見親中統派這一次沒有各自為政，這值得我們台獨派高度警惕。

六、令人不寒而慄的「三跤拄戰術」

在單一席次的選舉中，敵我雙方一對一的情形最常見，但是為了求取勝利，有時候會出現某方多派一個人出來參選，形成「三跤拄（台語，意指三足鼎立）」的情形。同一隊的兩個人，其中一個人負責當選，另外一個人負責助攻，也就是俗稱的「虎仔」（打手）。

所謂的「虎仔」，其任務大致上有三個，一是不停犯錯，以此襯托出隊友的優秀，二是把所有傷害形象的事情都攬下來做，讓隊友維持好形象，三是當炮火集中在隊友身上的時候，負責吸引炮火來幫助隊友脫困。

國民黨雖然派出丁守中參選台北市長，但是並不是真心支持他，國民黨真正支持的對象是柯文哲，這一點丁守中一定知道。丁守中完全知道，他自己的任務不是當選，是幫助柯文哲當選。因此，當我們看到丁守中陣營在競選過程中，不只是消極宣傳，還不斷犯錯，甚至是犯下匪夷所思的錯，也就不會感到奇怪了。

筆者猜想，馬英九派出丁守中，是為了讓綠色選民對丁守中的當選產生恐懼去支持柯文哲，如果藍營再分一半的票給柯文哲，那麼柯文哲不只是連任，柯文哲很有可能自己一個人拿下過半的票數。

如今柯文哲連任了，雖然柯文哲沒有拿到過半的票數，雖然藍營的票沒有分很多給柯文哲，雖然柯文哲有很多票是很多選民透過手機看到姚文智的狀況以後才得到的，我們還是可以說馬英九的目的大致上已經達成。

再過13個月左右，就要迎來中華民國流亡政府的中央大選。筆者預測，蔡英文、柯文哲與馬英九一定會出來參選總統。在這三個選項中，台獨派當然不會投給馬英九，然而，在蔡英文與柯文哲之間，台獨派又會如何做選擇呢？仔細想想，真是令人不寒而慄。

Photo Credit: 廖千瑤

七、親中統派的最佳偽裝：無黨籍

筆者必須大力強調，中國為了影響中華民國流亡政府的選舉，一定會用盡各種稀奇古怪的招式，例如提名奇怪的人、支持奇怪的組織、到處亂提名等等，我們對此不可以掉以輕心。

在這次的選舉中，出現了很多「無黨籍」。他們的宣傳口號中，常見的有「無色覺醒」、「無色崛起」、「超越藍綠」、「超越對立」、「不要分藍綠」、「制衡藍綠」、「白色力量」等等，其實這些都是親中統派的化妝。

如果有一個強盜來拆我家的牆壁，家裡卻有人叫我配合他拆，那這個人，跟這個強盜一定是同夥；如果有一個強盜來拆我家的牆壁，家裡卻有人叫我不要管這個強盜要不要拆我家牆壁，那這個人，一樣也是這個強盜的同夥。

所謂的「無色覺醒」、「無色崛起」、「超越藍綠」、「超越對立」、「不要分藍綠」、「制衡藍綠」、「白色力量」等等，都是親中統派用來詐騙的口號而已。

此外，有些無黨籍參選人，原本是出自親中統派的小政黨。他們在上次的選舉中失利，如今捲土重來。他們為了勝選，選擇淡化自己的親中統派色彩，因此改掛無黨籍這個身份。我們對這種現象也應該要有所警惕。

當然，我們知道並不是所有的無黨籍候選人都是親中統派。有些無黨籍候選人，台獨色彩極為鮮明，例如在宜蘭市參選縣議員的孫博萮女士就是最好的例子。

換句話說，不管有沒有黨籍，透過參選人的主張，我們還是可以把參選人歸類到「藍綠」——更精確的用語是「統獨」——這兩個項目中。

八、破解之道

從現在開始，我們台獨派就要宣揚，所謂的「無色覺醒」、「無色崛起」、「超越藍綠」、「超越對立」、「不要分藍綠」、「制衡藍綠」、「白色力量」等等，都是親中統派用來詐騙的口號。台灣建國問題一日不解決，就一定會有「藍綠」——更精確的用語是「統獨」——之分，這是台灣政治人物分類上的必然。那些叫你不要看藍綠、不要看統獨的人，就是不效忠台灣的人，就是親中統派，這一點絕對是無庸置疑。

從現在開始，我們台獨派就要宣揚「和平協議」的禍害。台灣人大多數缺乏國際法的常識，對「和平協議」很陌生，不知道這是禍害台灣的歹物件。如果中華民國流亡政府在仍然統治台灣的情況下，與中國政府簽訂了和平協議，那麼在國際法上，相當於台灣承認自己是中國的一部分。我們一定要趕快把這個觀念告訴大家。

從現在開始，我們台獨派必須日夜宣揚，在30年內，我們台灣人在總統、立法委員與地方首長的選舉中，必須堅定不移地支持民進黨。筆者更希望，地方行政首長、立法委員和總統，民進黨一定要盡量自己派人，千萬不要再犯下「禮讓敵人」這種錯誤，以免養虎為患。

我們台獨派也要認識到，民進黨是台灣現階段唯一能夠對抗國民黨的政黨，我們批評它、監督它，但是不要弄成推翻它。我們一定要知道，民進黨離開公職以後所留下的位置，絕大部份一定會被國民黨拿下，這實在是得不償失。

此外，透過這一次的公投，我們已經很清楚知道目前的公投法有很大的漏洞，其連署的門檻與通過的門檻必須適度提高，才不會再被敵人拿去利用。

最後筆者希望蔡英文政府不要氣餒。總統府和立法院都還在民進黨手上，民進黨只要重整步伐，上緊發條，重建黨內的紀律，努力加強台美關係，修補好公投法的漏洞，並且對台灣的網路、電視台與報紙展開整頓，在未來仍然是大有可為。

最後奉勸大家，亂投票一時爽，結果迎來中國大野狼，豈不是很荒謬嗎？共勉之！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九