告別囉嗦的英文：「very unique」可以理解，但一聽就覺得不自然

想稱讚同事「你的想法很特別」，英文該怎麼說？如果答案是「Your idea is very unique.」可以理解，但一聽就覺得不自然；中文會說「很厲害」、「很特別」、「很值得」，習慣加上「很」，套進英文自然而然就加上「very」。其實unique的意思就已經是very special，再加上very讓人感覺很多餘。句子多了贅字，聽起來不自然又顯得囉唆。

我不是故意要讓你如此生氣。 （△）I did not mean to make you so angry on purpose.

（O）I did not mean to make you so angry.

這句話on purpose是多餘的，因為mean本身就含「有……意圖」之意，有mean，就不必再說on purpose。

我每天早餐前慢跑，不論晴天或下雨。 （△）I jog every morning before breakfast, no matter rain or shine.

（O）I jog every morning before breakfast, rain or shine.

rain or shine是固定用法，前面也無須加no matter。中文「不論晴天或下雨」，英文卻是rain在前、shine在後，是為了讓語調順暢而作的配置。

有時多了贅字無傷大雅，語意還是能理解。但有些句子多了贅字，會造成語意不清，以下試舉幾例：

so ≠ so that

服務生把蕃茄醬灑到我的洋裝上了，所以我必須換件衣服。 （X）The waiter spilt ketchup on my dress so that I had to wear a different one.

（O）The waiter spilt ketchup on my dress, so I had to wear a different one.

so that是「為了要」，so才是「所以」。前句用so that，語意變成「服務生為了要讓我換衣服，把蕃茄醬灑到我身上。」

長高是grow還是grow up？

多做運動幫助那個老人長高了。 （X）Taking more exercise has helped that old man grow up.

（O）Taking more exercise has helped that old man grow.

grow和grow up都有「成長」的意思，但表示「小孩長大成人」才會用grow up。本句是指成年人長高，因此該用grow。grow適用範圍很廣，除了身體長高外，頭髮、名聲、人口、城市的成長都可以用。

hardly不加not

天色很暗，我們幾乎看不見交通標誌。 （X）It is very dark. We can’t hardly see the traffic signs.

（O）It is very dark. We can hardly see the traffic signs.

hardly意思是「幾乎不」，本身就是否定詞，不需多加not。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航