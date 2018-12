告別囉嗦的英文：「very unique」可以理解，但一聽就覺得不自然

想稱讚同事「你的想法很特別」,英文該怎麼說?如果答案是「Your idea is very unique.」可以理解,但一聽就覺得不自然;中文會說「很厲害」、「很特別」、「很值得」,習慣加上「很」,套進英文自然而然就加上「very」。其實unique的意思就已經是very special,再加上very讓人感覺很多餘。句子多了贅字,聽起來不自然又顯得囉唆。

我不是故意要讓你如此生氣。 (△)I did not mean to make you so angry on purpose.

(O)I did not mean to make you so angry.

這句話on purpose是多餘的,因為mean本身就含「有……意圖」之意,有mean,就不必再說on purpose。

我每天早餐前慢跑,不論晴天或下雨。 (△)I jog every morning before breakfast, no matter rain or shine.

(O)I jog every morning before breakfast, rain or shine.

rain or shine是固定用法,前面也無須加no matter。中文「不論晴天或下雨」,英文卻是rain在前、shine在後,是為了讓語調順暢而作的配置。

有時多了贅字無傷大雅,語意還是能理解。但有些句子多了贅字,會造成語意不清,以下試舉幾例:

so ≠ so that

服務生把蕃茄醬灑到我的洋裝上了,所以我必須換件衣服。 (X)The waiter spilt ketchup on my dress so that I had to wear a different one.

(O)The waiter spilt ketchup on my dress, so I had to wear a different one.

so that是「為了要」,so才是「所以」。前句用so that,語意變成「服務生為了要讓我換衣服,把蕃茄醬灑到我身上。」

長高是grow還是grow up?

多做運動幫助那個老人長高了。 (X)Taking more exercise has helped that old man grow up.

(O)Taking more exercise has helped that old man grow.

grow和grow up都有「成長」的意思,但表示「小孩長大成人」才會用grow up。本句是指成年人長高,因此該用grow。grow適用範圍很廣,除了身體長高外,頭髮、名聲、人口、城市的成長都可以用。

hardly不加not

天色很暗,我們幾乎看不見交通標誌。 (X)It is very dark. We can’t hardly see the traffic signs.

(O)It is very dark. We can hardly see the traffic signs.

hardly意思是「幾乎不」,本身就是否定詞,不需多加not。

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航