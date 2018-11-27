曾用照片揭露中國污染、底層問題，攝影師盧廣在新疆旅行「被失聯」

現年57歲的中國籍紀實攝影師盧廣，今天傳出在11月3日前往新疆烏魯木齊旅行時，被公安帶走，至今失聯。盧廣20年來，用照片捕捉無數中國底層生活，以及中國污染狀況，2009年曾獲得有「攝影屆奧斯卡」之稱「尤金・史密斯人道主義攝影獎」。今年10月18日，他才在上海舉辦講座，表示自己將出版一本「內容敏感到無法在中國出版」的書，分享二十多年來攝影的故事。

《自由亞洲電台》昨（26）日報導，現居紐約、持有美國綠卡的中國攝影師盧廣，10月底應朋友邀約飛往新疆烏魯木齊旅行，11月3日晚開始便與外界失聯。

《明報》報導，盧廣在10月23日到11月3日的旅行其間，都有與妻子或友人聯繫，但返回烏魯木齊當晚開始，盧廣再沒有與妻子或友人聯絡，就連原定本月5日參與的四川大涼山扶貧活動，盧廣也沒有出席。

其妻徐小莉其後經朋友查探，以及向盧廣戶籍地浙江永康部門查詢，得知盧廣與邀請他前往新疆的友人均被公安帶走，原因不明。

《中央社》報導，盧廣今年57歲，長年以攝影作品記錄中國底層生活，2009年曾以《中國汙染》專題獲得「尤金・史密斯人道主義攝影獎」。

今年10月18日，他才在上海舉辦講座，分享自己多年拍攝環境議題的成果和心得，在講座上，他也表示，自己正在把過去近20年來拍照過程發生的故事和觀察整理成書，由於內容敏感，這將是一本無法在中國出版的書，未來會在哪裡出版還沒規劃。

為了拍到「沒人拍過的東西」，盧廣前往海拔5000公尺的青海

中國《南風窗》雜誌報導，盧廣出身於社會底層，國二就輟學，之後開始打零工做粗活，曾經嘗試過木匠、泥水匠、賣蘋果、挑沙子。1980年，盧廣進入浙江省永康絲廠當纜車工，並自學攝影，幾年後開了一家照像館，很快就累積到不少錢。但1993年，他31歲時，收掉了照相館，拿著長年積蓄，前往北京進修攝影。

1994年夏天，他為了拍攝「別人沒拍過」的題材，隻身前往海拔5000多公尺的青海可可西里，紀錄西部淘金的故事，回到北京後，他的《西部淘金》照片作品轟動一時，到處得獎。也開始了盧廣的紀實攝影生涯。

盧廣最早以《西部淘金》出道時，並不被攝影圈人士接受，除了他從不忌諱說，自己當初是為了成名和獲獎才前往青海，他也曾經「擺拍」（要求被攝者在鏡頭前做出攝影師要求的動作）。另外，他的攝影作品雖然屬於「紀實攝影」，但他過於強烈的情緒和立場，也和新聞攝影中所要求的「新聞中立」格格不入。

拍攝「中國污染」問題，迫使官方重視地下水污染

《南方日報》報導，直到他拍攝了河南愛滋村，開始體認到，「攝影應該會社會底層服務」。之後，他陸續拍攝了京杭大運河、青藏鐵路建設、SARS等主題。2004年開始，盧廣花5年時間，調查拍攝中國廢水污染問題，包括長江污染、珠江污染、淮河污染、松花江和海河的污染等，他的攝影作品也影響了政府的態度，迫使讓當地政府開始重視污染問題。

比如河南的「張於莊村」，是他最早開始拍攝的地區，該村由於地下水遭受附近造紙廠和化工廠污染，村民罹癌率大增。2009年《中國污染》的攝影作品刊登後，政府終於前往村裡調查污染問題，張於莊村委會主任蘇聯合曾告訴他，「以前我們上訪都沒有用，你的照片一獲獎，領導都親自來了。」後來，政府也為全村裝設了自來水管。

在拍攝《中國污染》的過程中，他也多次被抓起來，環保局人員、工廠業者都曾找過他麻煩。他自述有次到黃海沿岸的連雲港化工園區拍照，直擊業者偷埋廢水管，「我根本沒有想到有人衝上來，以前沒被抓住過。這些人想把我相機搶過來，幾十人圍著我，把我壓在地上搶相機。我緊緊抱住相機。」也因此，他練就了一身技能，能在與對方拉扯爭執的幾秒鐘裡，迅速的把相機裡的照片刪除、記憶卡和底片換掉。

盧廣：中央支持環保，是地方官員想升官發財

《中央社》報導，10月18日，在上海的講座，他曾向觀眾強調「你們拍照，要拍對社會有作用的題材」。在他眼中，民眾是汙染的受害者，但工廠老闆又何嘗不是？他們聲稱，是受到地方政府用政策吸引，汙染見了報後，地方政府又要他們關廠，已經借了的錢，該如何償還？

盧廣告訴《中央社》記者，中國中央政府是支持環保的，問題在於：工廠老闆想要更高的利潤，地方政府官員想升官發財。他把問題找出來發表給媒體，目的就是要讓中央看到才能解決問題，「中國發表不了，我拿到國際發表，中央照樣看得到」。

據他說，自己揭露過的問題，有八成政府後來都有相關的批示文件。

20年的汙染議題拍攝下來，中國的環境改善了嗎？他觀察，很多工廠確實越來越好，證明環保要求是可以達到的；但也有些汙染只是「化明為暗」，譬如原本近海海面可以看到明顯的汙水區域，如今只是把排放管道埋得更深，表面看不出來。

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核稿編輯：羊正鈺