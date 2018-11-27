烏克蘭宣布全國戒嚴，得從俄羅斯和克里米亞之間「那座橋」說起

25日，烏克蘭和俄羅斯在克里米亞半島旁的黑海海域發生嚴重衝突，俄羅斯扣押三艘打算經過「克赤海峽」（Kerch Strait）進入「亞速海」（Sea of Azov）的烏克蘭軍方船艦，導致雙方關係緊張。目前烏克蘭已經宣布戒嚴，而歐盟、北約、土耳其、波蘭等，都將矛頭指向俄羅斯，要求俄羅斯釋放船隻。

俄羅斯扣押兩艘烏克蘭軍船，兩國情勢緊張

《中央社》報導，25日，俄羅斯在克赤海峽附近，由俄羅斯控制「克里米亞跨海大橋」下部署一艘大型貨輪，阻止烏克蘭海軍2艘砲艇和1艘拖船經由克赤海峽進入亞速海，導致烏俄雙方關係緊張。

烏克蘭海軍25日在其臉書上發表聲明，指控俄羅斯開火攻擊其中一艘砲艇，隨後更說，俄羅斯特種部隊已奪取烏克蘭海軍2艘砲艇和1艘拖船，並且造成2名水手受傷。

俄羅斯並未立即回應烏克蘭的指控，但隨後證實已扣押烏克蘭海軍2艘砲艇和1艘拖船，並指控烏克蘭海軍非法進入俄國水域。

由於雙方情勢緊張，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）26日經國會同意，宣布全國自28日起實施戒嚴30天。

歐盟、北約：克里米亞不屬於俄國，俄國應立即釋放烏克蘭船隻

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）26日強烈要求俄羅斯釋放3艘烏克蘭軍方船艇。執委會發言人強調，歐盟不承認克里米亞屬於俄國，且俄國有義務盡速解除對克赤海峽的封鎖。

《中央社》報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在北約–烏克蘭委員會（NATO-Ukraine Commission）召開緊急會議結束後告訴記者：「針對烏克蘭艦艇和海軍人員使用武力並沒有正當理由，所以我們要求俄國立即釋放昨天扣留的烏克蘭水手和艦艇。」史托騰柏格指出，29個北約成員國重申支持烏克蘭主權，還說永遠不會承認俄國聲稱擁有克里米亞主權。

《中央社》報導，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）25日則在推特發文寫道，俄羅斯封鎖亞速海是令人無法接受的行為，且「烏克蘭目前情勢發展令人擔憂」。

土耳其外交部今天發布聲明說：「由於我們也處於黑海沿岸，因此我們強調，不應封鎖穿越克赤海峽的通道。」土耳其還呼籲，避免採取可能危害區域穩定與和平的舉措。

烏克蘭及俄羅斯兩國都接壤的波蘭，外交部今天也發布聲明表示：「我方全力譴責俄羅斯的侵略行為，並要求（俄方）領導人遵守國際法。」

烏克蘭和俄國交惡，克里米亞2014年成為俄國的

綜合《天下雜誌》和《聯合報》報導，亞速海東邊與俄羅斯接壤，北邊是烏克蘭，西邊則是爭議地區「克里米亞半島」，南邊是克赤海峽。而克赤海峽西邊是克里米亞、東邊屬於俄羅斯，也是亞速海連結黑海、歐洲和全球市場的重要水道。

2003年，俄羅斯與烏克蘭簽訂協議，確認克赤海峽和亞速海為兩國共享領海，兩國船隻都能在克赤海峽與亞速海自由航行。

但近年來，兩國交惡。尤其多數為俄語人口的克里米亞，在2014年因遭親俄武裝團體占據，克里米亞公投決定加入俄羅斯後，在2014年被俄羅斯併入。其後，俄羅斯興建連結俄國本土與克里米亞半島間的唯一直接橋梁「克里米亞跨海大橋」，在今年5月落成。

今年3月，烏克蘭扣留一艘來自克里米亞的漁船後，俄羅斯也以保障克里米亞大橋安全為由，加強檢查進出克赤海峽的烏克蘭船隻，引發烏克蘭不滿。

由於亞速海2大港口「別爾江斯克」（Berdyansk）、「馬里烏波爾」（Mariupol）是烏克蘭出口穀物、鋼鐵、原油以及進口煤碳的重要港口，俄國在此處找烏克蘭麻煩，無非是打壓烏克蘭經濟。

但為是現在這個時間點發生衝突？《天下雜誌》報導，除了克里米亞大橋落成後，讓兩國關係關係更加緊繃之外，其實兩國領導人有個共通點：支持率下滑。俄國總統普亭併吞克里米亞半島後，支持率達到高峰，但現在比起來，卻是在谷底。而烏克蘭的總統波洛申科在明年的大選中，也遭遇人氣極高的挑戰者、前總理提摩申科（Yulia Tymoshenko）。

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核稿編輯：羊正鈺