不被看好的脫歐協議通過後，英國還有哪些「未爆彈」？

文：張福昌（淡江大學歐洲研究所副教授、中華國土安全研究協會副秘書長）

2018年11月24日歐洲高峰會（European Council）通過英國脫歐條約（Brexit-Vertrag），使脫歐進程獲得歷史性突破，接下來，英國國會的表決就成為最後關鍵；如果英國與歐盟雙方真的簽署與批准這項脫歐條約，其結果將深深影響所有歐洲人。

脫歐是歐盟史上第一次分手協議，自從2017年3月29日英國向歐洲高峰會遞交脫歐告知文件（Notification）開始，至今已近1年8個月，談判過程中，雙方一直被北愛與愛爾蘭邊境問題、留歐英國公民權利問題、分手費問題、以及未來經貿合作問題所困，使得脫歐談判牛步化進展，包括歐洲高峰會主席圖斯克（Donald Tusk）在內的圈內人士都預判脫歐談判不太可能在2年內完成，因此圖斯克還曾提議延長談判時間。但峰迴路轉，歐盟28國首腦在布魯塞爾歐洲高峰會總部通過英國脫歐條約，讓2019年3月完成英國脫歐程序成為可能，為歐洲統合投下震撼彈。

11月24日歐盟與英國所達成的脫歐協議實際上包括兩個部份，亦即具有法律約束力的脫歐條約（Austrittsvertrag）與有關未來雙邊關係的政治聲明（Politische Erklärung），其主要內容如下：

脫歐條約

脫歐條約是規範未來英歐關係的主要文件，篇幅長達585頁，主要內容有以下四點：

過渡時期：英國將在歐盟條約規定的2年內準時脫離歐盟，也就是在2019年3月29日脫離歐盟。不過，英國在2020年12月底前仍然可以享受歐盟內部市場四大自由流通的待遇，換句話說，英國將繼續遵守歐盟內部市場的規定。而英國與歐盟將利用這段過渡時期，繼續談判雙方未來的貿易關係。倘使英歐雙方皆認為有必要延長過渡時期時，得在2020年7月1日前協議將過渡時期延長2年。 愛爾蘭邊境問題：在脫歐條約中，英國與歐盟達成所謂的「保留方案」（Backstop-Lösung），雙方保證未來在北愛爾蘭與愛爾蘭間不設置任何海關檢查哨（Zollpost）與其他邊境障礙。而在英國與歐盟達成新貿易協議之前，英歐應協議設立一個臨時關稅區域（Vorübergehendes Zollgebiet）。然而，英歐雙方希望在2020年底前能完成新貿易協議，屆時就不再需要所謂的「保留方案」了。 分手費問題：在脫歐條約中，英國承諾在2020會計年度結束前，支付歐盟有關英國駐歐人員之退休金，以及英國從歐盟各項計畫所得到之補助款。但在脫歐條約中並未註明需支付多少金額，只提及「要用一種公平的方法計算之。」一般估計，英國大約要支付440－450億歐元給歐盟。 公民權利問題：在英國境內的歐盟公民，以及在歐盟境內的英國公民將繼續享有居住權與工作權。而居留權（Aufenthaltsrecht）的規定將比照現行辦法辦理，亦即：有財力證明能夠養活自己的公民，就可以獲得5年居留權；滿5年後，就可申請永久居留權。

政治聲明

英國與歐盟所達成的政治聲明是規範未來英歐關係的補充說明，總共有26頁，其主要內容有五點：

貿易：在政治聲明中，英歐雙方皆公開表明，未來要繼續維持廣泛的經濟合作關係，其中包括英歐自由貿易區的設立。而在脫歐條約中所提及之臨時關稅區域應該逐步改善，最後希望能夠使英歐零關稅貿易成為可能。在政治聲明中雙方亦承認，英歐經濟合作仍有其侷限，因為歐盟需要保護其內部市場的完整性；而英國則需建立獨立的貿易政策。 愛爾蘭邊境：英國與歐盟承諾要以一個永久方案取代保留方案，然而永久方案應該會使北愛爾蘭與愛爾蘭的邊境管理繼續維持零關稅與零障礙。 金融服務：英歐雙方應檢視其金融法規是否對等，這是便利跨境金融服務的重要步驟。雙方同意在2020年6月底前，完成相關法規的審查。 安全：只要技術上與法律上允許的話，英國與歐盟都希望能夠繼續維持目前緊密的刑事合作關係；此外，雙方情報機關也將繼續定期交換情報資料。 旅遊：未來擬至英國短期旅遊的歐盟公民依舊不需要申請英國簽證，相同地，擬到歐盟短期觀光的英國公民亦得享受免簽待遇。

Photo Credit:Reuters/達志影像

其實，脫歐條約能夠在11月24日通過，實應感謝西班牙適時撤回對直布羅陀（Gibraltar）的要求，否則英國脫歐進程將遭到延遲。悉知，直布羅陀是英國全盛時期在地中海區域重要的停泊點與補給站，深具地緣戰略價值，因此英國自1713年起即佔領直布羅陀至今。而西班牙向來主張「聯合主權」（Joint Sovereignty），也就是說，西班牙與英國共同擁有直布羅陀；在2016年英國通過脫歐公投後，西班牙即強烈主張：英國脫歐後，直布羅陀應該歸西班牙管轄，以維護直布羅陀人民的權利。

然而，在得不到英國的承諾下，今（2018）年11月21日西班牙總理桑契斯（Pedro Sanchez）乃以否決脫歐條約為威脅，要英國讓步。不過，根據歐盟條約第50條「脫歐條款」的規定：歐盟談判代表與擬脫離歐盟之會員國所協議之脫歐條約應由歐盟理事會（Council of the European Union）按照歐盟運作條約第218.3條所規範之條件多數決（Qualified Majority Volting，QMV）決議之，換句話說，脫歐條約的決議並非採取一致決，也因此西班牙並無否決權。是故，在其他歐盟會員國傾向支持脫歐條約的情形下，西班牙總理桑契斯乃與英國和歐盟達成協議，未來有關直布羅陀的主權問題，西班牙將直接與英國進行談判，因此排除了通過英國脫歐條約的最後障礙。

雖然歐盟已經通過脫歐條約，但未來歐盟會員國與英國的漁權問題卻未詳細規範，未來歐盟漁民可不可以到英國領海內捕魚，或者英國漁民能否進入歐盟領海內捕魚，英歐雙方都沒有在脫歐條約中說明清楚，而只在政治聲明中稍微提到：英歐雙方將在2020年7月1日前協調出一個新的漁業協定。悉知，漁權問題是法國、荷蘭、比利時、西班牙與葡萄牙的重大國家利益，歐盟與英國應嚴肅面對這個問題並盡快達成協議，以讓這些歐盟會員國心安，並且避免未來歐盟與英國的後續談判，出現不可預期的新障礙。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航