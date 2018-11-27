與愛家公投支持者對話：她說討厭仇恨和對立，我也是，那我們到底在爭什麼？

文：羅士哲

「先生，請支持愛家公投。」

投完票，我要去全聯買洗衣精。在門口我被愛家公投的宣傳者攔住。

「我已經投完了。」

聽到這句話，她本來要把宣傳的面紙收回去。但我緊接著說：「不過我想了解你在宣傳什麼。」

她表明自己在宣傳愛家公投三案，我接著請教她支持的理由。從這裡開始，她感覺到我想是要來找碴的人，於是以「沒時間」為由，拒絕向我說明。

我是否是來找碴的人呢？坦白說，以我當時的心態來說，應該算是。我很早就確定愛家公投會過，投完票後就心情低落，當時的我，確實有很強的衝動，想把她電飛到宇宙盡頭。

我告訴她，我覺得她的回答不太負責。她作為一名宣傳者，有義務向他人說明自己支持的理由。她接著擺出敵對的姿態，反問我支持同婚與同志教育的理由。我冷靜地表示，我不是一個宣傳者，是你向我宣傳，所以應當是你進行說明，設法說服我。

「我不想說服任何人。」

這個回答，令我眼睛一亮。緊接著，是一連串「價值相對論」的套語：事情沒有對錯，我沒有想要強迫別人接受我的主張......。這些套語，坦白說令我厭煩，我對於價值相對論一向沒有耐心。但我又很好奇，如果她不認為自己做的事情是說服，那麼她到底怎麼理解自己做的事？

她開始談到，如果修改民法，需要耗費很多的社會資源，而且製造社會對立。她不喜歡對立，也不喜歡仇恨，所以她不支持修改民法。關於這個論點，我很直接的給予反擊：依據釋憲案的內容，甚至不修民法也能直接依據婚姻章的內容登記結婚。而訂定專法要經過立法程序，以及大量辯論，首先就耗費行政資源。接著，社會必定在這段時間持續高度對立，因此耗費社會資源。這些虛耗的成本，請問誰買單？

她無法回應，而我為她先前的回應感到好奇。她說她討厭仇恨和對立，然而，在我心目中，愛家公投正是仇恨與對立的象徵。她到底如何理解自己在做什麼？

我對這個人開始感到好奇。我也開始重新思考，我到底為什麼要跟她對話？我想，我心中真正的疑問是這個：到底在什麼程度上，我還有可能跟這樣的人，共同生存在一個社會裡？

她嘗試舉一些故事，來說明自己的理念。從這些故事中，我得知了一件事：她是一個資深的「守貞教育」老師（他們稱為「生命教育」）。

不同於被情緒動員的保守長輩們，這些教師確實有其信奉的核心價值，支持著自己的實踐。應該這麼說，在行動的分類上，我和她，其實處於同一塊光譜：我們都是「理念的行動者」。我們認真地相信自己的理念，用實踐來落實這些理念，並強烈地希望影響他人。

那麼，她，這位看起來年約四十的女士，究竟相信什麼？

她承認自己對於法律的問題了解不多。我決定不糾結在這些枝節上，而切入教育層面來談。我們聊的第一個話題，是金賽的性別光譜。她舉例說，有學生很疑惑地寫信問她，自己到底是男生，還是女生？這是性別光譜會帶來的誤導。

我想追問得更具體：「所以，妳的意思是，他真的無法弄清楚，自己是男性或女性。當你詢問他性別時，他會說自己不知道。是這個意思嗎？」

她在這裡改口，而轉到另一個現象：很多學生會利用光譜來開玩笑，說別人百分之多少是男性，多少是女性。我想她的意思是，這些說法為霸凌提供材料。

作為一個教育者，我提供我自己的觀點。我首先向她說明，即便在同運的圈子裡，金賽光譜也是個有爭議，而且被認為太過簡化的圖表。我自己常用的做法，是區分出四個象限：生理性別，性別認同，性別氣質，性傾向。我簡略的說明這四個詞是什麼意思，並告訴她，如果她很擔心學生混淆，那麼這四個象限，可能可以幫助學生了解自己位於哪裡。

談到這裡的時候，她的態度比較軟化。而我也開始發現，其實我們兩人之間有一些共同點。我發現，她不斷強調，自己的教育是為了「防止霸凌與仇恨」。對她來說，這似乎是支持自己工作的重要信念。

另外，我很驚訝地發現，她似乎可以接觸校園中的輔導工作。如果她所說屬實，那麼，她任教的學校實在是混帳王八蛋，竟然讓非輔導專業者做這種事。

她說了許多「個案」的故事給我聽。譬如，有一個女生，因為在對自己的女性朋友起嫉妒心，因此懷疑自己是不是同性戀。她認為這個女生是被同志教育有影響，才會混淆。我請問她，會如何處理。她說，她會告訴那個女生，只是起嫉妒心，不代表愛情。朋友間，親子間，都可能有嫉妒性。我告訴她，身為同志教育的支持者，我的說詞，與她一模一樣。

她又說到，有一個男生，只要一遇到喜歡的女生，就問人家要不要跟自己做愛。我很好奇地追問，他是否上過你們的「生命教育」課程呢？她說有的。我又問，那你們的課程內容，是否有明確提及性騷擾的內容呢？她也說有。那麼我就很好奇了：他是無法判斷自己在性騷擾，而作這樣的行為，或是能夠判斷，而難以控制自己呢？

這個問題令她很難回答。她說，她相信這個男生能夠判斷。而我也告訴她，我和她一樣，非常反對性騷擾，而這個男生顯然需要協助，因為他反覆這樣的行為，可能顯示了某些社交的困難。

我猜想，她舉這些例子，是想說明同志教育會造成這些混亂。這當然是不成功的。然而，似乎有個更深的誤解藏在背後：她認為支持同運方的人不會在意這些狀況。然而，我們兩個的差異，並不如相信中的大。下面的例子，甚至更難抓到確切的差異點。

她提到國中校內有一位老師，要學生懂得如何和他人發生性行為，而這非常不妥。她認為，性教育是在教導慎選伴侶，和保護自己，做出對的選擇。我追問，那位老師，是要學生積極的去和他人發生性行為嗎（我不相信有老師會這樣說）？她回答不是。我說，從我的角度來聽，那位老師的意思似乎是要學生了解，發生性行為是怎麼一回事，可能遇到哪些狀況，這些狀況意味著什麼，又要如何應對。有了這些知識，就更可能自主選擇。如果是這樣，他和你的差別，在哪裡呢？

她無法回答這個問題。我順勢提出保險套的疑問，詢問她們是否教導學生使用保險套，或其他避孕方式。

她的答案是否定的，她說這個時間點太早了，應該在高中教（這是我聽過守貞派最進步的言論！）。原因是，學生可能會覺得，有一種「安全的性行為」，就想要去嘗試，但卻無法負責。

Photo Credit: sasint @Pixabay CC0

我從我的角度提出質疑：現在性行為發生的時間，有時很早，小四小五也有，有些甚至是被侵犯。如果他們沒有關於保險套的知識，因此懷孕或生病，那怎麼辦？

她愣住了，很像沒想過這個問題。然後重複地提出她上面的論點：她認為保險套可能會鼓勵性行為。我則提出我自己看到的數據：在美國，一些延緩實行性教育的州，愛滋的比例提高了。我提出的質疑是：如果因為你們的守貞教育，讓小孩缺乏性知識，而增加了不安全性行為的比例，這個代價誰來承擔？

她則從她的角度，對我提出質疑：那麼，如果今天有小孩因為學校教導使用保險套，而嘗試性行為，變成很多學生都在私下進行性行為，這個代價誰來承擔？

我的真心話是：我不知道這些私下的性行為有什麼不好的代價。不過我忍住沒說。在這塊，我們誰也沒說服誰。

接著，輪到她對我提問。她問我，同志教育究竟要教什麼。我舉了一個我設計的教案為例，說明，這個教案是希望小孩看見各種與自己不同（生理性別／認同／氣質／傾向）的人，並讓一些和其他人不同的孩子，了解有其他像自己這樣的人，過著不同的人生，而不要討厭自己。

我很驚訝的是，她對我的教案和教學目標完全表示認同。她說，如果同志教育的目標是這樣，那我完全可以接受。最重要的，就是不要霸凌他人，學會尊重，而且不要厭惡自己的特質。

我實在是很訝異：如果你真的這麼想，那麼我們到底在爭什麼？

她用兩個例子說明，她為什麼不喜歡現行的同志教育。一是，她覺得這讓異性戀變成弱勢。她說，在她自己的班上，有學生表態反對同性婚姻，而被同學拍桌恫嚇。

這個故事一聽起來就像假的。我認為這很沒誠意，於是我不客氣地刺回去：你所舉的例子，跟異性戀變成弱勢有什麼關係？她無法說明。

第二個例子則比較有趣，她說，課本中有附上同志諮詢熱線的網站，裡面有很多不當的內容，譬如用藥，以及裸露。

坦白說我很久沒看熱線的網站了，不確定她說的真假。不過，乾脆就談談這兩個議題吧。

首先，我說明用藥在同運的圈子裡也是個爭議的議題。譬如安非他命或海洛因，並不會有人鼓吹這樣高傷害的藥。但如K他命，或者大麻，這類傷害程度相對低的就不同了。尤其是大麻，其成癮性和傷害，都低於香煙，那麼是否有可能合法化？這個議題爭議，但有討論的空間。

再談到裸露，我分成女性上空權，和每個人的全裸權來談。首先我說明，這和同志運動，是可以區分開的議題，運動中也只有部分的人關注這些議題。女性的上空權，是爭取女性有跟男性一樣裸露上半身的權利，我們不應因為他人的眼光或慾望，而限制女性管理自己身體的權利。全裸權也是基於相近的立場，認為全裸並沒有侵犯到他人，而不應因為他人異樣的眼光，或情緒，而限制個人的自由。

我請他自行判斷，這些理由能否說服她。也提醒她，這些議題未必跟狹義的同志教育直接相關，可能是屬於較廣的性教育的範疇。

Photo Credit: 安比小姐 @Flickr CC BY-ND 2.0

但她仍然認為這樣不妥，因為小孩看到，而缺乏解釋，會有不良的後果。我以教育者的身份給予建議：我們不如開誠布公地談。青少年平常在看的東西，早就都比熱線還刺激了，加入真的有裸露的片段，那麼，不如直接在課堂上討論這些議題。由老師教，總是比由A片教來得好。這個想法似乎讓他覺得很震驚，卻不知從何反駁。

在這段漫長的對話之後，我跟他揭露了自己的身份。我告訴她，大約從接近十年前，我開始反對你們在做的事情，包括守貞教育，和反同。原因是因為，這樣會助長歧視和霸凌。這次的公投，帶來的是對立與仇恨。在這幾天，已經傳出有同志自殘與自殺。你們在宣傳的理念，帶來了這樣的後果，這是我為何反對。

她則反過來告訴我她們的故事：愛家的志工，有人的傳單被搶走，有人遭到辱罵，還有人被打。她所說的，我願意相信。坦白說，我看到他們，也有打下去的衝動。對我們彼此來說，這次的公投，背後的動員，累積的是無可抹滅的仇恨。

或許，我們的共識在這裡吧：我們都希望仇恨與對立能消失。還有，我們都希望這場公投惡夢結束。

結束漫長的對話，我們互相握手。我轉頭進入全聯前，回頭說，今晚別看開票吧。她接著我的話說：看了也是傷心。

看到這次的結果，與護家盟的反目，不知道這位資深的守貞老師，究竟是開心或難過呢？

最終，我們誰也沒有說服誰。或許我們真正達成的，是認識彼此吧。原來同婚的支持者不是支持濫交與性騷擾的魔鬼，而支持愛家的人，也不真的把仇恨與偏見當成核心價值。原來，我們在反對霸凌與仇恨上，竟然有些許初步的共識。

原來，到頭來我們都還是人類。這麼一來，問題就更複雜難解了：我們究竟該如何共同生存呢？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航