2018/11/27, 政治

丁守中提「選舉無效」是全部選舉都無效，還是只有台北市長選舉無效？

丁守中提「選舉無效」是全部選舉都無效，還是只有台北市長選舉無效？
Photo Credit:中央社
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台北市長柯文哲以三千多票之差，險勝對手丁守中，而丁守中因為不滿邊開票邊投票的狀況，提起了「選舉無效」之訴。究竟「選舉」無效與「當選」無效有什麼不同呢？選舉無效會有什麼效果呢？「選舉」無效，是全部選舉都無效，還是只有台北市市長選舉無效。

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2018年底的九合一選舉，已於11月25日凌晨開票完畢，但此場選戰似乎沒有在開完票後就結束。最受矚目的台北市長選戰，兩強拉距直到開票的最後一刻才真正確定。台北市長柯文哲以3254票之差，險勝對手丁守中。

根據媒體報導，在開票結束後，丁守中原本打算同時提起「當選無效」及「選舉無效」之訴，因為丁守中不滿開票長達近10小時，甚至出現邊開票邊投票狀況，但在經過思考認為驗票曠日廢時，決定撤回重新驗票聲請，只提起選舉無效之訴。

究竟「選舉」無效與「當選」無效有什麼不同呢？選舉無效會有什麼效果呢？「選舉」無效，是全部選舉都無效，還是只有台北市市長選舉無效呢？

「選舉」無效 vs.「當選」無效 vs. 「公投」無效

根據公職人員選舉罷免法（下稱「選罷法」）及公民投票法規定，選舉、當選、公投無效有以下區別：

選舉無效 當選無效 公投無效
原告 檢察官、候選人 選舉委員會、檢察官或同一選舉區之候選人 檢察官、提案人之領銜人
被告 各該選舉委員會 當選人 各該選舉委員會
理由 選舉委員會辦理選舉違法，足以影響選舉結果
  1. 當選票數不實，足認有影響選舉結果之虞
  2. 對於候選人、有投票權人或選務人員，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人競選、自由行使投票權或執行職務。
  3. 違反選罷法§97、§99I、§101I、§102I(1)、刑法§146I、II。
  1. 各級選舉委員會辦理公民投票違法，足認有影響投票結果之虞
  2. 對於提案領銜人、有公民投票權人或辦理公民投票事務人員施以強暴、脅迫或其他非法方法，妨害公民投票之宣傳、自由行使投票權或執行職務，足認有影響投票結果之虞。
  3. 有違反公投法§36條、§37、刑法§146I、II規定之情事，足認有影響投票結果之虞。
時間 自當選人名單公告之日起15日 自公告當選人名單之日起30日 投票結果公告之日起15日
效果 經法院判決無效確定者，其選舉無效，並定期重行選舉。其違法屬選舉者，局部之選舉無效，並就該局部無效部分，定期重行投票。 經判決無效確定者，當選人之當選，無效；已就職者，並應自判決確定之日起，解除職務 經法院判決無效確定者，其公民投票之投票無效，並定期重行投票。其違法屬公民投票之局部者，局部之公民投票投票無效，並就該局部無效部分定期重行投票。但局部無效部分顯不足以影響結果者，不在此限。
備註 選舉人、投票權人發覺有構成選舉無效、當選無效或罷免無效、罷免案通過或否決無效之情事時，得於當選人名單或罷免投票結果公告之日起7日內，檢具事證，向檢察官或選舉委員會「舉發」之
一邊「開票」一邊「投票」違反規定嗎？會影響選舉結果嗎？

本次由於有10大公投議案與地方公職人員大選一同進行，所以有來不及投票的情形。中選會於投票當日發布新聞稿，通知選舉人及投票權人，只要在選舉及公投投票截止時間前下午4時前，已到達投票所尚未投票的選舉人及投票權人仍可投票。但其實在中選會早在公投選舉公報中「投票時間、方式及投票應行注意事項」第三項第三點中就有公告「投票權人應於規定之投票時間內到投票所投票；逾時不得進入投票所。但已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。」

丁守中委任律師在記者會中提到，當天雖然提出只要4點前到投票所排隊的人，就可以把票投完。但當天狀況混亂，其實並無法有效區分部分人究竟是不是在家看到開票結果不如預期，才趕快至投票所投票。認為這樣一邊開票、一邊投票的行為，足以影響選舉結果。

依據選罷法第57條第4項規定，投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票。所以依法投票所需在投票完畢後，才改為開票所，這是開票應該在投票完畢後的法條依據。但依據選罷法第118條規定選舉無效必須選舉委員會辦理選舉違法並足以影響選舉結果為前提。而其實選罷法並沒有明文規定，開票必須在所有投票完成後。在其他投票所尚未完成投票前，就有其他開票所已經開始開票，這樣的行為是否違法，似乎還有待法院進一步解釋。

丁守中提選舉無效，只有台北市長選舉無效嗎？

丁守中提告對象為台北市選舉委員會，如果今天法院真的認為台北市選舉委員會有違法，是否會及於整個台北市的所有選舉呢？答案是不會的，因為今天這個訴訟是丁守中提，所以他針對的就是台北市長的選舉，並不會擴張到其他未聲請的議員們。當然如果今天也有議員候選人認為他們的選區，也有發生違法並足以影響選舉結果的情形，也可以向法院提告。

就如同台北市選舉委員會的新聞稿中所提及「依據中央選舉委員會規定，下午4時前已達投票所之選舉人及投票權人仍可投票，故全國都發生一邊投票一邊開票之情形，所以臺北市並非特例。」以丁守中案出發，各位候選人都可以在15日內比照辦理喔！如果你是選舉人或投票權人，看到選區的不公不義，也可以在7日內向檢察官舉發！若真的有不公義的情形，檢察官也應該進行調查向法院提告。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航

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