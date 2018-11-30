再如何愛一個人，也不能不愛自己

如果兩個人在一起不好，不如一個人可以很好。

其實，生活並沒有非要有一個誰跟自己過不可，你可以身邊沒有人陪，但仍舊可以過得開心，你要一直提醒自己這件事。每個人的人生都是自己在過、道路終究是自己一個人走，好不好只有自己知道。

你要努力去讓自己過得好，因為不管有沒有愛情，都要快樂，才是最重要。

扭傷的愛

愛過的記憶，時常就像是扭傷的手。

每個愛過的人，心都像是曾經扭傷的手，平時沒有感受，以為療癒了，但只要在某一個角度，不經意地，就會作痛。就像是，在聊天的時候恰巧有人跟他說出了一樣的句子。你會想起他，然後，疼。

再接著，會有好長一段時間，你會刻意閃躲開某些地方、某些話題，就連飲食習慣也會改變，怕得就是一不小就觸景傷情。就像是受傷的人，會在潛意識裡避開某些讓人發疼的姿勢，這是一種保護措施。

你不知道傷要多久才會好，但可以確定的是，你要努力讓自己可以好。

問心無愧了，才能說是緣分

緣分不是分開的理由，無法再繼續努力下去才是。

常常，聽到有人將它拿來當作情誼轉換的描述，尤其是愛情。我相信緣分有註定，無法強求。但是，緣分並不是用來開脫的藉口。並不是自己拿來當作不用努力，或是輕易就想放棄時，好讓自己安心的一種理由搪塞。

因此，你要很努力、很努力地去愛，一直到撐不下去了，一直到無愧於心了，你才可以說「緣分盡了」。不強求，是緣分；而隨意，並不是。

緣分是，盡人事，然後聽天命。

只有你是自己愛情的範本

任誰都能說得一口好愛情，但卻沒有人可以談得好。左一言、右一語，愛情常常是什麼都缺，就是不缺建議。但也就因為愛情很難，沒人會，所以再高招也只能夠說得好。

別人的話都是善意，但不一定受用，你可以參考，但不一定要照單全收。好心腸不表示會有好愛情。在愛情面前只有老口，但每個人都是新手，人人平等，你要相信自己並沒有那麼差。

沒人是愛情好手，愛情也永遠都沒有範本，你只能寫自己的劇本。

打包舊愛情

逝去的愛就像是過期的時裝雜誌一樣，已經過季退了流行，也就像是冬天已經來臨，你卻還穿著夏衣，不僅不合時宜還會惹來一身風寒，擺在架上只是徒佔空間，無法妝點品味。

房間定期會打包一些舊衣物，丟進資源回收箱，想著總會有人需要他們。愛情也是，早就不屬於自己的，就不要強留，把它給該要的人。把屬於另一個人的愛還給他，才有機會擁有屬於自己的幸福。

未來還沒有發生，它在自己手上

戀愛除了心之外，會讓人把未來一起交出去。因此，若是有天他離開了，你會覺得自己的未來也跟著消失了。若是不小心他離去的理由是因為第三者，你會說：「她搶走了你的未來。他愛上了另一個人，把你拋下。」

但是你忘了，她搶走的只是你的過去，你跟他美好的過去而已，你的未來，始終都在你自己的手上。未來是搶不走的，因為未來還沒有發生，你可以靠自己現在開始創造。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九