馬賽克是伊斯蘭藝術瑰寶，但為何要放在廣告模特兒臉上？

沙烏地阿拉伯，堪稱世界上最保守的穆斯林國家之一，隨著新王儲上任，一連串的西化措施給沙烏地社會帶來了無比的衝擊，也因為這些改革開放手段，讓傳統的沙烏地迎來了完全嶄新的篇章。不過今天我們暫且不談太嚴肅的議題，我們來聊聊輕鬆一點的伊斯蘭藝術與廣告模特兒吧！

講到伊斯蘭世界的藝術，除了眾所周知的文學大作《一千零一夜》以外，最廣為人知的就是美麗炫目的阿拉伯馬賽克圖案，以及充滿意境的阿拉伯書法了。而這些繪畫藝術的演進，其實跟伊斯蘭教義有著絕對密不可分的關係。

伊斯蘭教的核心思想當然是崇高的唯一真神阿拉，但是真主並沒有特定的形象，無處不是真主，卻又處處是真主，這樣的教義自然而然就非常禁止拜偶像行為。並且，聖訓中詳細的說了一切生命之物皆來自真主阿拉的創造，不管是蟲魚、走獸、飛鳥，任何的動物都是屬於阿拉的，沒有人擁有創造生命的能力，唯有真主，那些想要僭越的造型者（包含雕刻或是繪畫），將在審判日受到嚴厲的審判。

而且教義中也載明了先知穆罕默德，不能被任何形式給具體化出來，這也是當初法國《查理雜誌》拿穆罕默來當主角，畫了漫畫形象，進而引起穆斯林的憤怒與後續一連串的報復行動的原因了；同時，也是台灣團體玖壹壹在MV《歪國人》中，用了近似穆罕默德造型的人物而飽受批評的原因之一。

也因為這樣的教義脈絡，穆斯林們自然就不會在人物或動物的藝術創造上花精神，取而代之的是各式各樣華麗的裝飾藝術。其中，阿拉伯馬賽克又是世界上最特別的馬賽克圖形，由幾何圖案所構成的各種花紋樣式重複出現，卻又無法找出明確的規律，炫麗奪目、變化萬千的阿拉伯馬賽克，可以說是中東藝術最佳代表。這些美麗的圖案不只出現在清真寺的裝潢設計中，這種特別的花樣結構甚至啟發了2011年諾貝爾化學獎得主對準晶態的研究。

緊接著，阿拉伯書法是伊斯蘭文化中另一支重要的藝術品型式，行雲流水的阿文書法不單單是創意特色的字體，而是具有特殊規則性的書寫方式，如同中文的各種書法體一般。但是除了這些規定外，藝術家們還將書法結合了各種圖案，我認為這跟東方的蟲草書畫相比，甚至有過之而無不及。以筆者個人的經驗來說，幾乎所有的親朋好友與粉絲團的粉絲們，最想要收到的中東禮物就是各種阿文書法的相關產品了！

講了這麼多的藝術，也該進入今天的另一個主題了：廣告模特兒。

怎麼會從藝術突然轉換到模特兒呢？這之間的關聯可以說是非常深刻重要，就如同文章前面所述，在伊斯蘭文化裡對於人類「形象」的描述有著非常嚴格的禁忌，所以在一些比較保守的區域，就會出現一種非常有趣的平面廣告樣式，在平面廣告中的真人模特兒臉上都被打上了一層厚厚的馬賽克，這個做法也象徵了人是不能創造明確生命的意像。

在這類打上了馬賽克的平面廣告中，不僅僅是傳統終需要蒙面的女性，而是不管男女的都會在臉上做馬賽克糊化處理。當然，要說廣告中完全兩性平權也是不可能的，許多以女性模特兒為主角的廣告中，若服裝過度的暴露，裸露的部位一樣是會打上馬賽克的，也有不少的女性用品（如：維多利亞的祕密）商店是謝絕男性入內，就是因為裡面充滿了各種風情萬種的模特兒美照。

最後，既然講到了這裡廣告上的特別之處，筆者我就再說個我在中東旅遊的相關經驗吧！剛剛才提過的衣著暴露議題，我在遊歷附近較為開放的中東國家時也看到了一種特別的穿著模式，像是開羅夜店裡的穆斯林女性，她們鮮少穿著露出長腿或屁股蛋的小熱褲，幾乎都是長褲或長裙這種裝扮，但是上半身的方面，她們常常對露出深邃性感的事業線或是撩人的鎖骨可以說是完全不在意。

這樣的穿著風格不只反應在日常穿著上，在下面這張打上了馬賽克的廣告中也可以明顯發現，照片中的模特兒僅有臉跟長腿打上了馬賽克，而上半身的部分則是毫無遮掩。問了一些穆斯林朋友這個問題，她們仔細一想好像真的是如此，至於這背後的理由，似乎沒有什麼人可以回答我。

Photo Credit:沙漠型男—阿拉仔提供

總之，下次到了中東旅遊時，不妨可以多多留意各種特別的伊斯蘭藝術品與有趣的平面廣告吧！不過這種打上馬賽克的廣告我相信隨著沙烏地改革開放會越來越少的，哈哈！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航