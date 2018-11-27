又有51萬劑流感疫苗「出問題」遭退回，但12月中就進入流行期

疫苗異物事件延燒，食藥署昨（26）日下午又宣布賽諾菲三價公費疫苗出現黑色懸浮物，晚間再宣布連四價疫苗也發現白色懸浮物，初步檢驗為橡膠材質，問題疫苗將全數退運，未流入市面。出事的賽諾菲藥廠允諾調貨24萬劑疫苗，但必須等到明年1月才能順送至各醫療院所，而每年12月中旬就會進入流行期，屆時流感疫苗可能大缺貨。

（中央社）衛生福利部食品藥物管理署昨日傍晚透過新聞稿公布這項消息，食藥署研究檢驗組簡任技正王博譽表示，賽諾菲公司10月間進口2批疫苗，一批是43.8萬劑的三價公費流感疫苗（批號R3J711V, R3J71），另一批則是8萬劑的四價流感疫苗（批號R3J721V, R3J72），由食藥署進行檢驗封緘。

王博譽說，43.8萬劑的公費流感疫苗經過細菌、酸鹼值等10項檢驗均合格，但在外觀檢查時，卻發現有4劑疫苗含黑色懸浮物。另一批8萬劑的四價流感疫苗同樣通過10項檢驗，但在外觀檢查時，發現9劑疫苗內含白色懸浮物，初步檢驗為橡膠類的複合材質，但經比對並非膠塞、針筒、包裝材質等相關物質。

王博譽指出，問題疫苗已分別提供2劑給賽諾菲公司，以便送回原廠進行檢驗，問題批號的疫苗將全數退運，不會流入市面。

《蘋果日報》報導，衛福部疾病管制署今日邀請專家掛保證，強調我國採最高標準檢驗疫苗，才揪出問題疫苗。（中央社）台大醫院兒童感染科主任黃立民受訪時表示，正常來說，同一個批號疫苗數量會多達上百劑，若是特定材料在製程上被污染，應該是整批都有問題，不會只有一劑有問題，因此至今出現的變色、異物疫苗，應該都是運送過程遭撞擊、溫度不均勻出現的零星案例，檢驗時也很好辨認，但實際原因仍有待原廠進一步檢驗。

台灣感染症醫學會理事兼發言人李秉穎指出，出問題疫苗數量都很少，推估疫苗藥劑本身沒有問題，應該是針筒瑕疵導致分裝液體時有異物殘留，應更詳細檢視針筒製造過程，才能找出源頭。

李秉穎也強調，食藥署幾乎用最嚴格的方法在檢視疫苗，因此市面上的疫苗都可放心施打，並呼籲符合公費資格的民眾趕快打。

他表示，這次事件也突顯國產疫苗重要性，以防供應不及時，面臨疫苗短缺問題，有別過去對於疫苗檢驗較著重於內容物檢驗，未來應強化目視檢查工作，例如研發出可判讀有無異物的機器，避免類似事件重演。

至於疫苗缺口會不會影響疫情；莊人祥表示，目前流感疫情還在低點，且社區流行病毒跟疫苗病毒株一致。雖疫苗可能短缺，但相信應不會影響疫情。現在市面疫苗安全無虞，符合資格民眾盡快施打。

《中央社》報導，公費三價流感疫苗今年10月15日才開打，問題疫苗事件卻爆個沒完，先是賽諾菲發生疫苗變咖啡色事件，接著國光生技也發生有白色懸浮物。然而，兩家藥廠的檢驗報告都將問題指向針筒材料，賽諾菲稱疫苗因膠塞品質不良導致「硫」溶出，國光生技則表示是針筒托盤碎片掉入，強調疫苗藥劑品質無虞。

《聯合報》報導，據統計，目前成人劑型流感疫苗僅剩91萬劑，扣除校園施打部分，僅剩20、30萬劑，換算下來，全國各縣市衛生所、醫療院所可支配的疫苗數量相當有限。

令人擔憂的是，賽諾菲藥廠允諾調貨24萬劑疫苗，但必須等到明年1月才能順送至各醫療院所，也就是12月一整個月可能出現一波流感疫苗缺貨潮，不管是公費、自費，都沒有疫苗可打。

「想打流感疫苗，務必就要趁早」台大感染科教授黃立民指出，儘管流感疫情仍處於低點，門診僅有零星個案，但每年12月中旬就會進入流行期，目前台大已無自費疫苗，還剩一些公費疫苗，等到下個月，可能就會缺貨。

《ETtoday》報導，國內今年總計採買600萬劑公費流感疫苗，分為2種廠牌，一個是國產的「國光生技」，另一個則是進口「賽諾菲公司」的「巴斯德流感疫苗」流感疫苗外觀瑕疵異常在今年不但是國內首見，還接連發生4起，不管進口、國產的通通有份：

10月26日：進口「賽諾菲藥廠」流感疫苗，批號「R3J803V」，三價，公費。臺北市政府衛生局通報，台北市某醫院於10月24日至社區設立流感疫苗接種站時，發現一劑疫苗目測外觀明顯呈咖啡色，最後回收27萬劑，但在台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣跟台中縣，已經施打3.2劑。

10月28日：國產「國光生技」流感疫苗，批號「FKAE1802」，三價，公費。高雄市政府10月28日接獲高雄市政府衛生局通報，高雄市某診所10月27日發現一劑「國光生技」生產的流感疫苗內出現白色懸浮物，最後回收5萬劑，但在臺中市、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣及金門縣已施打2.5萬劑。

11月26日：進口「賽諾菲藥廠」流感疫苗，批號「R3J711V」、「R3J71」，三價，公費。食藥署檢驗時發現，在疫苗中發現黑色懸浮物，同批號疫苗43.8萬劑全數停止使用，未流入市面。

11月26日：進口「賽諾菲藥廠」流感疫苗，批號「R3J721V」、「R3J72」，四價，自費。食藥署檢驗時發現，賽發現白色懸浮物，同批號疫苗8萬劑全數停止使用。

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核稿編輯：羊正鈺