他不接受世界，這世界也不接受他——《大象席地而坐》導演胡波

胡波的房間與床頭櫃，各貼著蘇俄導演塔可夫斯基的海報。塔可夫斯基是世界電影的「聖三位一體」，為最崇高的電影大師之一。而胡波生前最崇拜的導演是匈牙利導演貝拉・塔爾，當他有幸參加貝拉・塔爾指導的電影訓練營時，還激動得痛哭流涕。胡波的電影明顯有被這兩位導演影響。

如果要為《大象席地而坐》抓一個風格，可以說近似塔可夫斯基跟貝拉・塔爾的綜合體。塔可夫斯基生在盛世，有著世界最大強權之一蘇聯的國家製片場的全力支持，可以花費現今無法想像的電影成本，拍出如詩一般的電影畫面。而本身文學素養很高的塔可夫斯基（父親是詩人），電影對白與情境的營造也罕有人及。而貝拉・塔爾的風格，是以極其精緻的黑白攝影畫面，用高度寫實的方式去描述東歐人民被壓迫的生命處境。

在胡波的電影中，寫實部分可以見到貝拉・塔爾的影子，大象的隱喻也與貝拉・塔爾《鯨魚馬戲團》有相近之處。而精緻的對白與片尾20幾分鐘的長鏡頭，也像在對塔可夫斯基致敬。兼兩家之長，又能做出個人風格，胡波的確強得沒話說。

而胡波在生前，即受到貝拉・塔爾的高度賞識。他死後一年，貝拉・塔爾參加中國西寧電影節時表示：「他（胡波）贈書给我，上面寫给我的獻詞是『教父』。媽的！我為自己没能保護他而内疚、羞愧。但是，你該如何保護一個長久處於暴風眼中的人呢？他不接受世界，這世界也不接受他。」

若說到胡波的死，所有讓他感到絕望的荒謬，也一一發生。

第55屆金馬獎的頒獎現場。｜Photo Credit: 中央社

胡波的性格有藝術家高度倨傲的一面，根據相關的文章記錄，不少認識他的人都說，他完全不理人情世故，整天得罪人，且完全不向世界妥協。他的小說曾受到文壇的賞識，只要配合出版商為他做的行銷，即可成為知名作家，但他始終擺爛。而生前不管同學或業界，也有看上他的電影實力，提供機會希望他能成功，但他總不全然配合，也不妥協。

胡波以匿名開了微博，吸引了真正的讀者後，又改名並關閉搜尋，卻為了有真正的讀者而高興。有人願意投資他電影，他興高采烈，也乖乖忍著拍完《大象席地而坐》。但拍攝過程與結果的不滿意，又讓他想要反抗。這是典型會被台灣人說「愛呷假細禮」（台語：意指既貪吃又假裝客氣）的藝術家中二病。但胡波的態度，看起來是他既想要完全靠自己的創作找到知音，又害怕因為創作所帶來的成就，會扭曲了他想要丟出來給世界的話語。因此，他在意的或許是「不想被誤讀」。

而在胡波死後，《大象席地而坐》不但受到中國的知識分子與文青的歡迎，也獲得第68屆柏林影展費比西國際影評人獎，還好死不死地，拿到了2018年金馬獎的最佳劇情長片跟改編劇本獎。一時之間，他成為華人世界令人惋惜的殞落新星，名聲瞬間暴漲。

而根據台灣這邊的感想，大多惋惜胡波的英年早逝。看完電影的藝術片影迷則有兩種意見：一個是說這部電影充滿了絕望，另一個是認為太過沉悶，應該剪短，會看到睡著。而一些還沒看過電影的台灣文青，光是從網路搜得的胡波生平故事（以及得了金馬大獎），就對他崇拜不已，當成不世出的天才。他的小說《大裂》也被各界大加讚賞。而胡波的上吊自殺，更讓他如電影裡的「滿州里的大象」一樣傳奇，而其實那只是閱聽人面對自己人生的一種出口。

這正是胡波之前在中國初露頭角時，就預見到的事。如果他還活著，看到這種反應，絕對會更加深這世界爛到谷底的感覺，並用他一貫對人的惡劣態度大諘特諘。然後，胡波會被喜愛「溫良恭儉讓」、認為藝術家要有該有樣子的人討厭，再被一些盲目崇拜，又不見得是知音的專家與文青，過度吹捧其言行，當成神來拜。

我問一些電影系學生對胡波個性和生平的看法。他們大概都說，如果胡波是他們的同學，應該會被大家討厭吧。胡波的言行，就像太宰治那樣孤傲難近。太宰治當年因為文壇人脈的賞識得以出頭。如果他沒有體制和人脈的支撐，可能得死後才出名，然後只能在活著的時候，獲得少數知音的肯定。這兩人有相近之處。

而胡波學生時期的短片，幾位同學大多說看不懂，也不喜歡。所以如果胡波沒有獲得世俗獎項的肯定，光拿出作品，就會像他死前那樣，唯有身邊親炙他才華的人可以感受，只是小眾支持。胡波在生命晚期曾試著跟體制靠攏，開始穿潮牌想要融入世俗，並試著接劇本案賺錢，有種想要擺脫困住狀態的感覺。

不管是靠自己的作品功成名就，或是被迫迎合世俗，每一個都會構成胡波想要離世的虛無感。

Photo Credit: 胡波《大象席地而坐》

胡波為何自殺？根據記錄，他自殺前最崇拜的偶像貝拉・塔爾找他合作拍片，又剛拿到幾萬人民幣的劇本酬勞，經濟不至匱乏。故許多人推論，胡波是因為《大象席地而坐》的製作發行，與製片方王小帥夫婦產生衝突，才以死抗議。不過我認為並非如此。

胡波的生平顯示，他或許有邊緣性人格、躁鬱症或憂鬱症的傾向。從他的文字與話語來看，他早已經有類似狀況。胡波就跟古今中外許多自殘、自殺的作家一樣，有類似的氛圍。他會在高度喜悅的時候，瞬間墮入憂鬱，情緒高度起伏，而整個世界都沒有什麼可以拉住他的東西。

胡波的朋友記得他說過的一句話：「他（胡波）說：我一想到有什麼東西會變好，就會非常傷感。」

他的自殺是一種必然。其實有許多重鬱症患者跟他一樣，有時可能一件小事就把他拉住，而突然之間沒有可以承接他的人事物在身邊時，他就隨時可能會死。

而現實是，胡波已經死了，多說也沒用。可惜的是他沒能留下更多小說與電影。如果要說他對電影史有何意義，他可以說是少數既身為作家，也能夠拍出電影傑作的導演。在過去電影製作成本很高的時代，這樣的人很難出現。在用手機等低成本設備就可以拍片的時代，這樣的天才會陸續崛起。胡波可說是走在時代的前端，可惜死得太早。

如果要替胡波下一個註腳，也許可以這樣寫：

中國年輕作家胡遷，以29歲之齡，於北京家中上吊身亡。死後留下三本小說集，三部短片與一部長片。

這應該會是他喜歡的方式。

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