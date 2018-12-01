世界葡萄酒之王：內比歐露香氣全攻略與餐酒搭配

世界葡萄酒之王：內比歐露 ( Nebbiolo )

內比歐露（Nebbiolo）葡萄酒，不僅是義大利最好的DOCG紅酒，而且在世界也享譽盛名，甚至擁有葡萄酒之王的頭銜！

雖然內比歐露（Nebbiolo）不是義大利種植面積最廣的品種，卻是當地原生品種，更可說是義大利最重要的酒款。內比歐露 （Nebbiolo）是晚熟型的品種，能夠明顯地展現風土的差異，也相對地非常挑剔生長環境，主要擊中生長在北義，不像某些品種從北到南都可以見到。關於這個品種的名字由來，眾說紛紜，但大多與霧（nebbia）有關，一說指向和Langhe區丘陵在採收季節經常出現的霧氣有關；另一說法則與葡萄外皮上覆蓋的一層如霧般的白色天然蠟（pruina）有關。

內比歐露 ( Nebbiolo ) 香氣全攻略

相較於義大利另一個重要品種——桑嬌維賽（Sangiovese）的明顯果香，內比歐露（Nebbiolo）的果味相對收斂，但卻多了些皮革、八角等沈穩的大人風味。

特色風味：櫻桃、玫瑰、皮革、八角、焦油

口感：喝起來頗為厚實，單寧和酸度表現非常突出

經典產區： Barolo、Barbaresco

越陳越好喝！內比歐露 ( Nebbiolo ) 陳年潛力

內比歐露（Nebbiolo）葡萄酒通常需要較長時間陳釀，少則2-3年，多則8-10年，在這漫長的等待過程中，不但都不失美酒的本色，酒色會從原先優雅的深寶石紅色，轉為磚紅色；香氣上則會帶有更明顯的玫瑰花香、成熟櫻桃氣息。另一方面，酒中富含的單寧也已失去濃重苦澀味，變得非常圓潤和豐滿，喝起來相對柔軟順口。

搭配餐點

Photo Credit: Depositephotos

因為內比歐露（Nebbiolo）的辛香料風味較突出，再加上單寧非常厚重，所以非常適合搭配油脂豐富的紅肉料理。像是烤肉、野味料理等香料調味豐富的肉類料理一起享用，都很美味！總歸一句，此品種絕對是重口味料理愛好者的搭餐好幫手！

下次想到世界經典葡萄酒時，除了布根地黑皮諾、夏布利夏多內之外，別忘了葡萄酒之王——義大利內比歐露，也是不容錯過的經典！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航