種族主義與大麻「毒品化」：以美國為首的反毒體系如何被建立？

文：Phat Chiang

在人類歷史上活躍許久的大麻，為什麼突然變成令人避之唯恐不及的毒品？而又為什麼是從美國率先禁止大麻的使用？本篇文章由「種族」問題作為推敲。

一、大麻被列入管制藥品的歷史成因與背景

（一）美國種族問題的歷史背景

美國的種族問題向來嚴重且棘手，也是諸多社會問題背後的核心原因，大麻成為禁忌即為其中之一。十九世紀中期後，蓄奴已成歷史。擺脫了奴主鎖鏈控制的非裔族群，卻仍背負著無形的枷鎖。許多白人根本上地歧視非裔族群，在廢除奴隸制度後，非裔族群雖然不再是奴隸，其社會地位普遍來說並無太大提升。十九世紀末期，一系列的《吉姆・克勞法》，在美國南部施行該法規定了白人與有色人種間的隔離措施。同時，三K黨的勢力逐漸擴大，白人至上主義成為顯學。

黑白之間的不對等還不是美國種族、族群問題的全貌，拉丁裔移民與美洲原住民的處境也很艱難。前者因為大量移民至美國，引起部分居民恐慌，又因為工資低廉，間接減少了某些白人的工作機會。在這樣的情形下，拉丁裔族群也遭受許多歧視與壓迫。上述的種族隔離政策並非僅針對非裔族群，而是包含所有「有色人種」。自十九世紀末至二十世紀初，美國民間動用私刑實屬常態。其中受害者以非裔族群最多、拉丁裔次之。

（二）種族形象的建立與強化：電影與紀錄片

1915年，一部名為《一個國家的誕生（The Birth Of A Nation）》的電影上映，對於非裔族群而言可說是雪上加霜。該電影中的非裔角色都是粗俗、野蠻的形象，更將非裔男性描繪成性侵慣犯，可說是極盡貶低之能事。該電影不僅將白人至上主義的宣傳，更是非裔族群犯罪印象的奠基。而在這樣的醜化之下，社會大眾普遍對於非裔族群觀感不佳，隔離政策也因為得到了法院的支持而被視為理所當然。

1930年代時，許多報紙出版品出現了對非裔與拉丁裔族群的批評，並將其與犯罪、貧窮等負面形象連結。同時也因為吸食大麻為拉丁裔移民自原鄉傳至美國的習慣，於是把大麻形容成萬惡淵藪，宣稱吸食大麻會導致精神衰弱、懶散並引發犯罪。

1936年，一部名為《大麻狂熱（Reefer Madness）》的紀錄片上映，以誇張的描繪方式，帶給觀眾對於大麻的負面印象。聯邦麻醉藥品管理局（Federal Bureau of Narcotics, FBN）的局長Harry J. Anslinger也公開於相關法案的聽證會上表示，大麻是人類史上許多暴力犯罪的元兇，而吸食大麻者多為非裔與拉丁裔族群。

時至1950－60年代，民權運動風起雲湧，美國取消了種族隔離制度，並使得非其族群的公民權大幅提昇，讓非裔族群終於在表面上獲得了較高的地位。至此，白人至上主義無法公然的提倡，故轉變方式，將種族議題包裝成「犯罪」這種人人得而誅之的形象。將社會亂象導向非裔族群，藉此爭取白人支持者的選票。尼克森（Richard Nixon）總統的顧問John Ehrlichman甚至在訪談中明白表示，即使執政者想要對付反對勢力也無法為所欲為，但雖然無法直接對付反戰者與黑人，卻可以透過掃蕩毒品瓦解這些人的勢力，他也承認他們在毒品問題上有所欺瞞。

除此之外，60至70年代也是嬉皮文化興盛的時期，大麻也從這時候開始從少數族群所使用的藥物，轉變為主流藥物而漸漸普及。而在當時，吸食大麻多少也帶有反抗威權、表達自由的味道存在。

（三）重要的法案與政策──1937年的《大麻稅法》

1937年，在前述的FBN局長Harry J. Anslinger的推動下，美國通過了《大麻稅法（Marihuana Tax Act of 1937）》，正式開始以法律的力量管制大麻。該法規定僅有經過登記註冊者才能進口、製造、販賣大麻等行為，且皆需徵收營業稅。該法一直持續實施到1970年才被廢除。大麻稅法有幾個重點：

使用 「Marihuana」一詞稱呼大麻； 確立大麻為受管制之藥品； 區分醫療用大麻與其他； 未依法賦稅者處以罰鍰或監禁。

（四）小結：「向毒品宣戰」與監禁人口的暴增

綜上所述，我們可以看出，大麻之所以會被當作禁忌，除了歷史因素之外，社會結構所衍生出的問題也對此有所影響，正如同許多法規範的制定或政策的施行，往往受到當下時空環境的抑制或助長一般。而美國以此開啟了禁制大麻的一連串措施，不僅讓大麻從此背負著汙名，也讓無數人因此成了犯罪者。

1961年，《麻醉品單一公約（Single Convention on Narcotic Drugs）》取代了先前的《國際鴉片公約（International Opium Convention）》，成為全球藥品控制制度的基礎，大麻也正式成為了世界性公約所管制的對象。《麻醉品單一公約》為美國所提倡與主導，不僅擴大了管制藥物的範圍，也確立了全球以美國為首的反毒體系。而大麻在美國，也成為了一級管制藥品。

到了60年代末期，尼克森於競選時期即強調要捍衛「法律與秩序（Law and Order）」，將諸多社會問題歸咎於非裔民權、女權、同性戀權益與反戰等運動，用以打擊這些「毒瘤」。而其當選後，提出「向毒品宣戰」的口號，點燃了「毒品戰爭（War On Drugs）」的烽火。其將毒品問題視為犯罪而非健康問題，數十萬人因持有大麻入獄，其中非裔、拉丁裔族群佔了大多數。至雷根時期（1981至1989），美國街頭出現了新形態的古柯鹼──快克（Crack），許多地方都被這種強效的毒品所侵襲，也使得雷根更為傾力實踐毒品戰爭。而其後的總統也大多維持著毒品戰爭的步調，對毒品管制採取強硬的態度。

然而，以嚴刑峻罰的模式來對付毒品，最直接的影響就是監獄裡監禁人數的暴增。1970年，美國監獄總人口為35萬人，2015年上升到220萬人，約是全世界監獄總人口的五分之一。而根據統計，聯邦監獄有將近一半的受刑人是因為毒品相關犯罪入獄，州監獄則是約17%左右。另外，儘管白人與非裔族群使用大麻的比率相去不遠，但非裔族群因毒品入獄的比率卻較白人高出六倍。

Photo Credit: Reuters/達志影像

二、台灣現行法的規範

前面敘述了大麻被列入管制藥品的歷史成因，那台灣現行法對於大麻的管制又是如何？首先，大麻在現行《毒品危害防制條例》的規定中，被列為二級毒品。因此，以本法而言，與大麻相關的規範與處罰為：

（一）成品

製造、運輸、販賣—處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。（§4II） 意圖販賣而持有—處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。（§5II） 轉讓—處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。（§8II） 施用—處三年以下有期徒刑。（§10II） 持有—處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三萬元以下罰金。（§11II）

（二）栽種與種子

意圖供製造毒品之用，而栽種大麻—處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金；包含未遂。（§12II、III） 意圖供栽種之用，而運輸或販賣大麻種子—處二年以下有期徒刑，得併科 新臺幣二十萬元以下罰金。（§13II） 意圖販賣而持有或轉讓大麻種子—處二年以下有期徒刑。（§14II） 持有大麻種子—處一年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一萬元以下罰金。（§14IV）

（三）觀察勒戒與戒癮治療

施用者，檢察官應聲請法院裁定，或少年法院（地方法院少年法庭）應先裁定，令被告或少年入勒戒處所觀察、勒戒，其期間不得逾二月。（§20I） 觀察、勒戒後，檢察官或少年法院（地方法院少年法庭）依據勒戒處所之陳報，認受觀察、勒戒人無繼續施用毒品傾向者，應即釋放，並為不起訴之處分或不付審理之裁定（§20II前段） 認受觀察、勒戒人有繼續施用毒品傾向者，檢察官應聲請法院裁定或由少年法院（地方法院少年法庭）裁定令入戒治處所強制戒治，其期間為六個月以上，至無繼續強制戒治之必要為止。但最長不得逾一年。（§20II後段） 依3.之觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，五年後再施用者，適用1-3之規定。（§20III） 受觀察、勒戒或強制戒治處分之人，於觀察、勒戒或強制戒治期滿後，由公立就業輔導機構輔導就業。（§20IV） 1-3之程序，於檢察官先依刑事訴訟法§253-1①、§253-2之規定，為附命完成戒癮治療之緩起訴處分時，或於少年法院（地方法院少年法庭）認以依少年事件處理法程序處理為適當時，不適用之。

一般而言，施用大麻者可選擇自行至指定醫院戒癮治療，作為緩起訴之相對條件，不一定必須進入戒治所勒戒的。一方面協助戒毒、一方面保有人身自由，學業、工作及家庭不受影響（連續一年為限）。

此外，依據2017年衛福部回應「將CBD（大麻二酚）列入巴金森氏症和癲癇病患醫療適應症之處方」之網路平台連署的內容可知，CBD因具有藥理活性故屬於藥品，但並非管制藥品，個人可依《藥物樣品贈品管理辦法》提出申請後自行進口以供自用。至於THC（四氫大麻酚）則被列為二級毒品。

然而CBD至今仍尚未有病人申請成功，規則似乎簡單，只要備妥（1）貨品輸入同意書申請書（2）身分證影本（3）國際包裹招領單（4）藥物外盒（5）切結書（6）醫師處方箋及（7）診斷證明書，即可購買。

但是，食藥署將會要求提供公司的上市證明、製售證明（Free Sale Certificate,Certificate to Foreign Government）、食品等級合法證明文件、THC小於10ppm之廠商證明文件、藥物仿單和外包裝圖。

諷刺的是，目前於美國CBD尚未完成評估CBD的醫療價值，因此現今只能當作保健食品食用，但食藥署規定的需要藥物仿單根本是無法提出來的，所以台灣醫療用大麻合法化仍尚有一大段努力空間。

本篇文章擷取自Phat Chiang的〈走出洞穴論大麻的解禁與合法使用〉一文，並由部落格共同編輯而成（FB、IG）。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航