《一人份的幸福剛剛好》：單身稅？要繳就繳啊！

文：李淑明

「單身稅」這個詞，蘊含著這樣的觀點：在我、我們、這個社會的可孕期女性，成為有權利自行追求幸福的自由人之前，我們是社會的一個零件。

近幾年，只要快被人們所遺忘，「單身稅」就又會成為話題。保健福祉部相關人士在與記者閒聊時曾說：「為了克服低生育率的問題，可能會訂定單身稅。」後來那個人為了收拾這個殘局而絞盡了腦汁。而在調整所得減免優惠的同時，新聞報導了一人家具要比兩人家具徵收更多稅金的事實。面對這樣的情況，比起委屈，不如說是心情錯綜複雜。

網路上曾經流傳過，面對他人詢問為什麼不結婚的時候，台灣總統蔡英文曾經回答：「沒有必要為了吃一根熱狗而養一頭豬。」雖然最後證實只是謠言，但聽到的當下忍不住拍了一下膝蓋。習慣單身生活後才了解到，與其為了單價較低這個原因而到量販店買一堆商品，放到腐壞後再扔掉，不如多花幾百圓在附近的小商店買一顆洋蔥、一根熱狗還比較划算。結婚也是如此。我不想單純為了愛某人、想和對方在一起，而使我的人生多出一群婆家的人和兩人份的生計。倘若捨棄買一送一的商品，只買一根當下需要的熱狗需要補貼單身稅的話，那我還不如乾脆付這筆費用。

每個人都捨不得把錢拿來繳費，可是卻不能這樣想。記得在幾年前，因為工作上有太多費用沒有領到，弄得我抑鬱成病。因為日子實在過不下去了，所以我年初就傳訊息給所有負責人。「給你一天的時間，如果沒有在這期限內解決的話，我就會將這件事告知你們的客戶（或主管）、媒體與政府，然後進入訴訟階段。不用再多說了，我也不會接電話。」

結果，短則兩個月，長則拖延近一年的費用都在一天內入帳了。但大快人心的心情不過是一時罷了。耗費幾年工作的收入全被歸納為一年所得，由我這邊支付給其他自由工作者的費用、沒有再售出的書本版稅等也都包含在裡頭，所以隔年接到了地區保險費炸彈。

「最近我沒工作啊。」

雖然我也試著到保險工會去哭訴，但完全行不通。有一位資歷很久的自由工作者對靠著赤字戶頭繳交保險費的我說：

「妳別為了稅金而感到委屈，更何況保險費不是用在獨居老人或孩童的醫藥費用上嗎？妳捨不得買藥給那些人嗎？」

於是我才稍微清醒過來，決定再也不去追問或計較，要我繳就繳。稅金不是我一個人所使用的，而是為了共同體的其他市民著想，所以處境比較好的人必須多繳交一些。

相同的，假設真的要徵收「單身稅」，到時我也會二話不說地繳納稅金。我是指如果那筆錢能夠幫助那些沒有錢買地下室住屋和簡易布衣櫃，所以結不了婚的非自發性單身族，也因此能夠對提高生育率有實際貢獻的話。但是單身稅要實際立法的可能性是微乎其微，因為完全沒有合理的名目。

經常用來反駁單身稅的觀點有二。第一種人認為，結不了婚本身就是人生的一種懲罰，為什麼還要繳交懲罰性的稅金？他們是屬於有意願，可是卻沒有碰上緣分的一群。第二種人則是主張，我們社會的低生育潮流是源自低收入、不穩定的就業率、高養育費等經濟原因，所以追加徵稅只會助長逃避生育的現象。這一類是屬於雖然有意願，可是經濟能力低下的人。不過，兩邊都對於要繳交單身稅感到委屈。這就和雖然失業率很高，可是卻不創造就業機會，反倒徵收失業稅是一樣的。

問題出在於像我這種人身上，雖然無法讓一名子女豐衣足食，但也有自信不會讓孩子餓肚子，可是卻不想結婚，也不想生育。福祉部相關人士的腦袋中，大概認定我這種人就是造成低生育率的元凶。在這種情況下，徵收單身稅也沒有效果。對我而言，如果不想繳交單身稅，那就去結婚生子，這就和如果不想繳交地區保險費，那就去找工作是一樣的。因為討厭公司，所以我寧可減少收入，選擇自由。如果世界上全是我這樣的人，國家和企業是無法順利運轉的。因此我想清楚了，如果要求我多繳納一些稅金作為懲罰，我願意繳交。

身為一名有能力懷孕的女性，可是卻逃避生育行為。從此觀點來看，我無疑是這個社會的惡意程式碼。在全世界的排行中，大韓民國的生育率是掛車尾的，這意味著當我們這一代退休時，沒有人能為我繳納國民年金，也沒人替我興建養老院。因此，如果有人願意以昂貴的生育與養育，代替我生產勞動力，自然是件值得感激的事。而我也已經為繳納這所帶來的懲罰性稅金，在年末結算的扶養親屬免稅額、銀行貸款優惠、添購不動產順位等上頭承受了相當的損害。我一個人買房、一個人購物、一個人繳交水電費，花費的金錢卻是夫妻或同居情侶的兩倍。對此，我並不認為有何不合理。

但是，不管別人說什麼，我並不想親自孕育成為自己一輩子心頭刺的子女，為此中斷職涯，在職場上聽別人大言不慚地說：「果然女人就是不行。」以及聽丈夫說：「家人之間做什麼愛？」之類的，或者為了子女的大學學費，悲壯地淪落為老年貧民。如果遇上了很會攢錢的丈夫還好一點，在如今這個世道上，四十歲上下的女人能夠「以找婆家為業」的機率有多少？假設運氣夠好，遇上了那種男人，要我在剩餘數十年的人生中把他人當成預設值，我怎麼想都辦不到。

假設福祉部能夠排除那些感到委屈、非自發性的未婚族，找出像我一樣日子過得去的不婚族，並且命令「為你的自由和幸福付出代價吧。對於滿懷慈悲地代替你生產社會勞動力的這些人，你應該給予合理的補償」的話，我願意欣然接受。只不過他們要用什麼方法來區分他們？而且合理的補償究竟是多少？

「單身稅」這個詞，蘊含著這樣的觀點：「在我、我們、這個社會的可孕期女性成為有權利自行追求幸福的自由人之前，我們是社會的一個零件。」這樣的觀點即是我不想生孩子的原因之一。因為不想成為公司的零件，所以我憑藉著成為獨自負擔稅金、獨自處理費用的自由工作者，找到了幸福。如果國家想要成為我身體的主人，那麼我也會用相同的方式回應。所以，就請別再對牛彈琴了，找找其他辦法吧，因為這樣只有非自發性的未婚族會連帶受到傷害而已。

相關書摘 ▶《一人份的幸福剛剛好》：我的壽衣，就穿香奈兒吧

書籍介紹

本文摘錄自《一人份的幸福剛剛好》，大田出版

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作者：李淑明

譯者：簡郁璇

我一個人住，一個人工作。

不用誰的許可，不必徵求誰的認同，

一個人也可以完整，一個人也可以幸福！

已婚者羨慕我，妳怎麼可以到處旅行，想去哪就去哪？

上班族羨慕我，妳好自由，想做什麼就做什麼！

對於這些隨口說說的羨慕，我只是聽聽而已。

誰想一個人？單身獨活就這麼悲慘淒涼嗎？這種錯覺哪裡來的？

我後來清楚，當每個人都向神祈求另一半，我只想祈求一人份也能完整！

我心甘情願繳單身稅，但拜託，我的戀愛自己會看著辦；

結婚20週年是「瓷婚」，那麼單身20週年，是否也要來個慶祝派對？

世界上沒有永遠的孤單，也沒有永遠的幸福，

追求一人份的幸福並不容易，掌握自己是什麼人，

知道做得到而想做的事是什麼，才能擺脫歧視的眼光！

等你能夠理直氣壯說出關鍵字「我的人生，由我來過」，

你會發現，恰恰正因為是「一個人」，幸福剛剛好，不多也不少，隨心所欲了！

Photo Credit:大田出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航