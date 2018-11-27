智利想用詩人「聶魯達」命名國際機場，卻被Me Too支持者抗議「別崇拜強暴犯」

智利眾議院在5日初步通過「聖地亞哥機場」的改名法案，要將機場改以諾貝爾文學獎得主、智利詩人聶魯達（‎Pablo Neruda）命名，稱作「巴勃羅・聶魯達機場」。但近期「MeToo」風潮，讓聶魯達在1929年的強暴事蹟再度被翻出來討論。反對機場改名的女性主義者表示，「現在 正是女性才剛開始鼓起勇氣譴責那些強暴犯的時候，沒有明確的理由重新命名機場」。

智利國會打算將智利最大的機場改名為「巴勃羅・聶魯達機場」

《聖地牙哥時報》報導，智利眾議院文化委員會在5日批准，將智利最大的機場「聖地亞哥－普達韋爾機場」改名為「巴勃羅・聶魯達機場」。

智利中間偏左的政黨「爭取民主黨」議員卡洛琳納・馬讚（Carolina Marzán）表示，「我們相信這對我們的文化記憶有益，因為聶魯達不僅國內知名，更是國際間重要的人物。」議員表示，「儘管眾議院已經有類似的議案遭到拒絕，但現在是時候把政治分歧放在一邊，並強調這位贏得諾貝爾文學獎、讓所有智利人都感到自豪的詩人」。

「我們希望當外國人和遊客造訪智利時，首先看到的是詩人巴勃羅・聶魯達的名字。」他補充道。該法案未來將在眾議院下院進行投票表決。

但在此之前，已經有一批女性主義者反對這個法案。

聶魯達曾強暴女性，40年前出版的回憶錄，碰到「#MeToo」開始被討論

《衛報》報導， 由於聶魯達曾在回憶錄中，坦承自己1929年外派斯里蘭卡時，強暴了當地一名女僕。聶魯達在回憶錄裡描述，這名女僕拒絕聶魯達的要求，但他「用力抓住她的手腕」，將女僕拉到他的臥室，「這次經歷就像一個男人面對一座雕像，她睜大眼鏡，完全沒有反應。」他也在回憶錄中說，「她鄙視我是對的。」

一名學生運動者薇佳・桑切斯（Vergara Sánchez）在今年一場抗議性騷擾的活動中曾公開反對機場改名，「政府沒有明確的理由重新命名機場， 而且正是在女性才剛開使勇於譴責那些強暴犯的時候。」

桑切斯說， 雖然這本回憶錄40多年前就出版了，但這段描述一直到近年來才成為討論的焦點。 「我們現在才揭開聶魯達的神秘面紗，因為我們最近才開始質疑強姦文化。」

但作者兼女性主義者伊莎貝爾・阿連德（Isabel Allende）認為，聶魯達的作品仍然具有價值。「就像智利的許多年輕女性主義者一樣，我對聶魯達生活和個性的某方面感到厭惡， 但是，我們不能無視他的創作。」 「聶魯達是一個有缺陷的人，但他的作品仍然是傑作。」

以愛情詩著稱，曾被譽為「20世紀最偉大的詩人」

智利詩人聶魯達本名內夫塔利・里卡多・雷耶斯・巴索阿爾托（Neftali Ricardo Reyes Basoalto），他13歲就在報刊上發表文章，19歲出版了第一部詩集《晚霞》，20歲發表了成名作《二十首情詩和一隻絕望的歌》，奠定了他在世界詩壇的地位。

他雖然也創作以土地為主題的作品，但主要仍以愛情詩著稱，除了20歲的《二十首情詩和一隻絕望的歌》，他在48歲和55歲也分別出版《船長的詩》、《一百首愛的十四行詩》。1971年，他獲得諾貝爾文學獎，哥倫比亞文學家、《百年孤寂》作者馬奎斯曾讚譽聶魯達是「20世紀最偉大的拉丁美洲詩人」。

此外，聶魯達也是位政治活動家， 在西班牙內戰後幫助數千名共和黨難民逃往智利，並在薩爾瓦多・阿葉德（Salvador Allende）左翼政府執政期間成為駐法國大使，但在智利獨裁者奧古斯托・皮諾切特（Augusto Pinochet），推翻左翼的總統阿葉德，政變成功後沒幾天，聶魯達也過世，許多傳言認為聶魯達是遭皮諾契特政權謀害。

目前，對於性騷擾、性侵害的討論也促使人們重新評估聶魯達的文學價值，桑切斯說， 「是時候停止崇拜聶魯達了，他的藝術成就，並不能赦免他強暴的罪。」

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核稿編輯：羊正鈺