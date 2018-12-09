想用空拍機拍野生動物，你需要注意這些九件事

環境資訊中心記者 鄭雅云報導

近日在社群網站瘋傳一部小熊爬雪山的勵志影片，這部最初由ViralHog影音公司發布的影片，在推特（Twitter）上引發動物專家的質疑，他們指出，影片中小熊在陡峭難行的雪山壁上不斷滑落又一再努力攀爬，看似勵志，其實正是無人機干擾野生動物、甚至置其於險境的實況紀錄，可說是負面教材。

其實早有研究論文對空拍機干擾野生動物的擔憂作出提醒，首要在「預警原則」（precaution principle），本文整理此次事件脈絡與論文摘要，供空拍機同好社群參考。

根據《大紀元》報導，具攝影專業之網友根據畫面判定，該影片為小型無人機近距離拍攝的可能性極高，而ViralHog影音公司也於電子信件中表示：「是，它看上去是一個無人機影片。」

根據美國科技新聞《The Verge》報導，美國博伊西州立大學（Boise State University）博士後研究員馬克‧迪特默（Mark Ditmer）以其動物行為專業指出，影片中熊母子的行為看起來像是在躲避襲擊而逃跑，也很有可能是因為受到驚嚇，才使牠們冒險攀上陡峭難行的雪坡。

《智慧機器人網》指出，一般空拍影片都不會收錄環境音，因為空拍機在運作時，馬達和螺旋槳所產生的噪音很大。從野生動物的角度來看，一個高速接近又發出怪聲的不明物體，顯然絕非善類。而在影片1分15秒處，鏡頭快速接近，母熊見狀隨即將快要登頂的小熊拍落，證實了這項推論。

馬克‧迪特默指出，這是一起空拍機的騷擾事件（drone harassment）。愛達荷大學（University of Idaho）生態學教授蘇菲亞‧蓋伯特（Sophie Gilbert）則表示，影片的拍攝者可能根本不知道自己的行為已經影響到熊的安全。

《無人機新聞平台》曾報導美國明尼蘇達大學研究，發現無人機接近美洲黑熊時，雖然外顯行為無異樣，但是心跳率會急速上升，最高可達四倍（由平時每分鐘41下遽升至162下）；亦有外媒報導大象對無人機表現敵意。在中國，也發生空拍機驚擾天鵝，致使當局宣布禁止在野生動物棲息地使用無人機。台灣也曾發生空拍機玩家近距離拍攝干擾遊隼之事件。顯示出無人機帶給野生動物的威脅不容輕忽。

無人空拍機是監測及保育野生動物的工具之一，該如何在顧及動物福利的前提之下善用工具，避免為了觀察研究，反而對野生動物造成滋擾，是新工具所帶來的重要課題。

生物學期刊《Current Biology》於2016年發表一篇論文，提出降低無人機干擾野生動物的建議做法，包含在事前評估時，採取預防原則並徵詢專家意見、遵守民航相關規則、擬定操作員培訓計畫、取得在地社區同意；在無人機實際操作期間，須盡可能減少對野生動物在視覺與聽覺上的刺激（包含機型選擇、機械維護以及飛行方式等）、同時監測野生動物的生理指標，若動物出現異樣反應，須立即停止作業。

該論文同時提出，應針對不同物種分別擬定無人機操作規範，並建議在所有與無人機相關的成果報告中，詳細說明機型規格、操作方法與動物的反應，以提供更多基礎資訊。該文鼓勵研究者主動分享更好的操作建議，並為休閒型使用提出規範。此外也強調，「正面和負面的觀察成果同等重要，包括在操作過程中的事故和過度干擾動物的事件。」鼓勵研究者與無人機操作者毋須隱惡揚善，因為多方面的資訊與證據，才能夠促進人們對無人機使用規範的理解與重視，降低對野生動物的干擾，並持續提升無人機在野外的適用性。

以下重點整理該篇論文摘要：

採取預防原則。倘若既有資料不足或尚未有相關研究，應徵得該物種與無人機監測專家的建議。（對於無人機與野生動物的相關研究才剛起步，因此應以預防、謹慎的態度看待。） 遵守相關民航規則，適當設備維護、並擬定操作員培訓計劃。應事先徵得在地社區的同意。（在某些國家，使用無人機需經認證。） 選擇合適的機型和感測器設備、優化感測器（例如焦距），盡量減少對野生動物在視覺與聽覺上的刺激。（考慮不同機型的外觀、移動方式在環境中所呈現的樣貌。有時候，修改機器以模擬不具威脅的野生動物可能有所幫助。） 盡可能降低干擾野生動物的飛行方式：起飛和降落的地點遠離野生動物（如果可以，在牠們的視線之外）。在飛行期間與野生動物保持合理距離。避免可能具威脅或怪異的飛行軌跡。 應發展並實施針對特定物種的操作協定，包含最適飛行高度。 在無人機操作期間監測動物的反應與生理指標（如果可能，在之前和之後同步監測），如果造成過度干擾，應立即停止作業，在確實審視相關研究、並提出確切調整方案之後，才能重啟計畫。尤其是那些不包含量化無人機干擾內容的研究計畫。 在所發表的成果中詳細說明研究方法和影響。在所有與無人機相關的成果報告中，詳細說明機型規格、操作方法與動物的反應，以提供更多基礎資訊。 我們鼓勵研究者主動分享更好的操作建議，並為休閒型使用提出規範。 正面和負面的觀察成果同等重要，包括在操作過程中的事故和過度干擾動物的事件。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航