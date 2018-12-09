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想用空拍機拍野生動物，你需要注意這些九件事
我們想讓你知道的是
降低無人機干擾的建議做法包含事前評估採取預防原則、在無人機實際操作期間盡可能減少對野生動物在視覺與聽覺上的刺激，並同時監測野生動物的生理指標，若動物出現異樣反應，須立即停止作業。
環境資訊中心記者 鄭雅云報導
近日在社群網站瘋傳一部小熊爬雪山的勵志影片，這部最初由ViralHog影音公司發布的影片，在推特（Twitter）上引發動物專家的質疑，他們指出，影片中小熊在陡峭難行的雪山壁上不斷滑落又一再努力攀爬，看似勵志，其實正是無人機干擾野生動物、甚至置其於險境的實況紀錄，可說是負面教材。
其實早有研究論文對空拍機干擾野生動物的擔憂作出提醒，首要在「預警原則」（precaution principle），本文整理此次事件脈絡與論文摘要，供空拍機同好社群參考。
根據《大紀元》報導，具攝影專業之網友根據畫面判定，該影片為小型無人機近距離拍攝的可能性極高，而ViralHog影音公司也於電子信件中表示：「是，它看上去是一個無人機影片。」
根據美國科技新聞《The Verge》報導，美國博伊西州立大學（Boise State University）博士後研究員馬克‧迪特默（Mark Ditmer）以其動物行為專業指出，影片中熊母子的行為看起來像是在躲避襲擊而逃跑，也很有可能是因為受到驚嚇，才使牠們冒險攀上陡峭難行的雪坡。
《智慧機器人網》指出，一般空拍影片都不會收錄環境音，因為空拍機在運作時，馬達和螺旋槳所產生的噪音很大。從野生動物的角度來看，一個高速接近又發出怪聲的不明物體，顯然絕非善類。而在影片1分15秒處，鏡頭快速接近，母熊見狀隨即將快要登頂的小熊拍落，證實了這項推論。
馬克‧迪特默指出，這是一起空拍機的騷擾事件（drone harassment）。愛達荷大學（University of Idaho）生態學教授蘇菲亞‧蓋伯特（Sophie Gilbert）則表示，影片的拍攝者可能根本不知道自己的行為已經影響到熊的安全。
《無人機新聞平台》曾報導美國明尼蘇達大學研究，發現無人機接近美洲黑熊時，雖然外顯行為無異樣，但是心跳率會急速上升，最高可達四倍（由平時每分鐘41下遽升至162下）；亦有外媒報導大象對無人機表現敵意。在中國，也發生空拍機驚擾天鵝，致使當局宣布禁止在野生動物棲息地使用無人機。台灣也曾發生空拍機玩家近距離拍攝干擾遊隼之事件。顯示出無人機帶給野生動物的威脅不容輕忽。
無人空拍機是監測及保育野生動物的工具之一，該如何在顧及動物福利的前提之下善用工具，避免為了觀察研究，反而對野生動物造成滋擾，是新工具所帶來的重要課題。
生物學期刊《Current Biology》於2016年發表一篇論文，提出降低無人機干擾野生動物的建議做法，包含在事前評估時，採取預防原則並徵詢專家意見、遵守民航相關規則、擬定操作員培訓計畫、取得在地社區同意；在無人機實際操作期間，須盡可能減少對野生動物在視覺與聽覺上的刺激（包含機型選擇、機械維護以及飛行方式等）、同時監測野生動物的生理指標，若動物出現異樣反應，須立即停止作業。
該論文同時提出，應針對不同物種分別擬定無人機操作規範，並建議在所有與無人機相關的成果報告中，詳細說明機型規格、操作方法與動物的反應，以提供更多基礎資訊。該文鼓勵研究者主動分享更好的操作建議，並為休閒型使用提出規範。此外也強調，「正面和負面的觀察成果同等重要，包括在操作過程中的事故和過度干擾動物的事件。」鼓勵研究者與無人機操作者毋須隱惡揚善，因為多方面的資訊與證據，才能夠促進人們對無人機使用規範的理解與重視，降低對野生動物的干擾，並持續提升無人機在野外的適用性。
以下重點整理該篇論文摘要：
- 採取預防原則。倘若既有資料不足或尚未有相關研究，應徵得該物種與無人機監測專家的建議。（對於無人機與野生動物的相關研究才剛起步，因此應以預防、謹慎的態度看待。）
- 遵守相關民航規則，適當設備維護、並擬定操作員培訓計劃。應事先徵得在地社區的同意。（在某些國家，使用無人機需經認證。）
- 選擇合適的機型和感測器設備、優化感測器（例如焦距），盡量減少對野生動物在視覺與聽覺上的刺激。（考慮不同機型的外觀、移動方式在環境中所呈現的樣貌。有時候，修改機器以模擬不具威脅的野生動物可能有所幫助。）
- 盡可能降低干擾野生動物的飛行方式：起飛和降落的地點遠離野生動物（如果可以，在牠們的視線之外）。在飛行期間與野生動物保持合理距離。避免可能具威脅或怪異的飛行軌跡。
- 應發展並實施針對特定物種的操作協定，包含最適飛行高度。
- 在無人機操作期間監測動物的反應與生理指標（如果可能，在之前和之後同步監測），如果造成過度干擾，應立即停止作業，在確實審視相關研究、並提出確切調整方案之後，才能重啟計畫。尤其是那些不包含量化無人機干擾內容的研究計畫。
- 在所發表的成果中詳細說明研究方法和影響。在所有與無人機相關的成果報告中，詳細說明機型規格、操作方法與動物的反應，以提供更多基礎資訊。
- 我們鼓勵研究者主動分享更好的操作建議，並為休閒型使用提出規範。
- 正面和負面的觀察成果同等重要，包括在操作過程中的事故和過度干擾動物的事件。
參考資料
- 《Best practice for minimising unmanned aerial vehicle disturbance to wildlife in biological field research》
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航