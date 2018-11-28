昨日羅馬，今日台灣：我們的民主是否正在崩壞中？

文：蔡霖東

11月25號一醒來，幾家歡樂幾家愁。有人說這是民意的反撲，也有人說這是台灣民主的崩潰。我想台灣的民主應不致崩潰，但這改變將帶著我們走向何方，沒有人能有確切的答案。 不過，或許歷史能給我們一些提示。

羅馬帝國的「民主」是怎麼亡的？ 滄海桑田，羅馬的萬神殿（Pantheon）早已成斷桓殘壁，大競技場裡面早就沒有角鬥士，只有拿自拍棒的觀光客。不過人們仍癡癡望著羅馬的遺產。千年以來，不知多少將軍自比凱撒，多少國家自稱羅馬正統，拿羅馬諷諭時政也早已不是新聞。18世紀的美國獨立時，吉本就寫了「羅馬帝國衰亡史」，用羅馬衰亡對應大英帝國的危機。台灣的外交情勢或許跟羅馬天差地別，但其政治的演變，卻值得我們借鑑。羅馬共分王政、共和、帝國三個時期，其中的共和時期的政治與衰落，正可作為今日台灣民主的對照。

古典地中海世界大概有三種基本政治形態：君主制、寡頭制、與民主制。簡單來說，就是一個人的統治、一小群人的統治、與一大群人的統治。羅馬共和的政治是三種體制的混合：由一年一任的執政官代表的君主制、元老院代表的寡頭制、及人民大會及護民官代表的民主制形成平衡。

羅馬共和政治的主要動態是「平民」與「貴族」的鬥爭。在僭主「傲慢塔克文」被逐出羅馬城王政結束後，平民不但沒有得到更多權力，經濟上的不平等反而不斷加劇。於是在西元前四九四年，一個歷史上最戲劇化的抗議發生。羅馬的平民全數走出羅馬城，聚集於鄰近的山丘，以罷工要求更多的權力。衝突的結果是貴族的讓步，更具代表性的立法機構平民大會被設立、具有否決權的護民官被選出。不過「大撤離」並沒有解決所有紛爭，在之後的數百年，羅馬政壇仍不斷在「群眾派」與「貴族派」的拉扯中度過。

羅馬的哲學中沒有柏拉圖的理想國，而以實際行動為基礎。這也影響了他們的政治，羅馬政治的架構不是推演出的理論，而是由實務中形成的「共和傳統」建立。「共和傳統」雖不一定成文，但被高度尊重，部分甚至被授予宗教的高度。例如為保護民眾利益所設立的「護民官」，其人身安全受到「聖物」的保護，只要傷害他們就相當於褻瀆神明。這使「共和傳統」具有強大的道德約束力。因此，羅馬的政治架構不用政治理論撐腰，卻能依靠人們對「共和傳統」的尊重運作。

「共和傳統」中最重要的就是非暴力的爭端解決方式。在大部分的希臘化王朝，政治衝突的解決方式是內戰、叛亂與暗殺。在這些地方，政治是個玩命的事業。與其相比，羅馬解決衝突的方式是談判與妥協。例如在「大撤離」的例子中，平民並沒有選擇暴亂，貴族也沒有選擇鎮壓，雙方和平的解決了爭端。因此，羅馬的政壇雖不乏密謀背叛，卻鮮少出現刀光劍影，更長期保持著軍隊不可進城的傳統。這樣的非暴力傳統，使群眾與貴族間的衝突始終不致撕裂國家。 The Death of Caesar｜Photo Credit: Jean-Léon Gérôme Public Domain 不過隨著羅馬共和的不斷擴張，傳統逐漸與現實脫節。西元前122年，羅馬「群眾派」的政客格拉古斯兄弟以民眾對菁英的強烈剝奪感為後盾，推行了一系列的改革。然而他們為了對抗掌控權力的貴族，以破壞憲政慣例的方式推動改革。但「貴族派」以暴力反撲，兩兄弟先後死於刀下，開啟了破壞傳統與暴力政治的先例。暴力的裂痕不斷擴大，最後在西元前27年屋大維掌皇帝實權時崩裂，正式結束了羅馬共和。從格拉古斯兄弟到共和結束，不過百年。爾後政治不再穩定，群眾與貴族的抗爭的武器不再是唇舌而是刀劍；禁衛軍憑著武力不斷干政－甚至曾出現皇位被拍賣的醜事。西羅馬帝國雖到西元476年才正式滅亡，但早在格拉古斯兄弟死去的那刻，羅馬的榮光就已蒙上揮之不去的陰影。 今天的民主，其實和兩千年前的帝國政體相差不遠 回到21世紀，我們今日所說的民主其實也是古典定義下三種制度的混和。我們的民主不是事事公投的直接民主，但被民意選出的政治菁英雖有一定獨斷權力，但也不能無視民意。二戰以來，自由式民主的良好運作讓人們有完美的錯覺。在1992年，日本學者福山甚至在「歷史的終結」一書中宣稱自由式民主就是人類最後的政治制度。但近年國際極右、民粹主義的崛起以及1124的大選都讓我們看到，民主其實有多麼脆弱。

而在九合一選舉後，我們就能看到無數台灣與羅馬的可比之處。

我們面對異議的解決方式正在惡化，逐漸從理性論辯轉為煽動抹黑。對媒體等消息來源的不信任，使得對話的前提——對基本事實的共同認知——消失；「假新聞」、「下去領五百」與各種仇恨言論充斥著網路論壇，平和的討論則逐漸銷聲匿跡。我們看到人們總堅持自己站在正確的一方——不論是保守或進步——而從不思考自己可能是錯的可能。我們不再用論據駁倒言論，只是不斷跳針對方不認同的立場。這些現象都使我們愈來愈無法在社會中凝聚共識。

我們也不能把同溫層的責任丟給社交媒體演算法。同溫層是我們選擇的產物，每一次放棄溝通，每一次用取暖代替對話，都加厚了我們身邊的同溫層。如果我們失去凝聚共識的能力，公民社會就會形成一個個隔離的「粉紅泡泡」。而在缺乏共識的分裂社會，民主就只是多數暴力。羅馬的前例給了我們一個悲觀的預測：衝突總會被解決，無論和平或是暴力。 除了消弭衝突的能力，另一個類似的趨勢是：以民意崛起的非典型政治人物。從國外的川普到台灣的柯韓，這些政治人物以類似格拉古斯兄弟的模式崛起。同樣以對既有架構的不滿為後盾，他們都顯出了改變既有政治慣例的行為模式。我認為，由於當今民主與羅馬共和都是混合制度，並沒有凌駕一切的原則，不是事事都有明確規範，因此兩種政治都高度依賴對不成文的傳統來順暢運作。這使改變——即使立意良好——可能會對民主的運作產生無法預測的破壞。就像格拉古斯護民的主張雖然值得贊同，但他們推動改革的方式對憲政做出的破壞，遠遠超出了他們的想像。 Credit: Reuters / TPG 雖然歷史總是令人絕望的不斷重複，我們也不該絕望。台灣民主跟羅馬共和還是有些本質性的差異，台灣社會上很多衝突並不若「貴族」與「平民」間的根本利益衝突，而是對相同目標的不同達成方式，因此還有對話的可能。而科技也可以成為民主的助力：在未來或許新技術可以創造新的信賴基礎，網路也許也能重回初衷，縮短人與人的距離。

最後，如果真正關心民主，我們該做的不是哀嘆「另一方」的愚笨，而是創造對話，接受自己錯誤的可能。然後試著為這個島嶼的未來，懷抱一絲希望。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航