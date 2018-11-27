行政院又改口：不再為「非核家園」設定2025年的期限

九合一選舉與公投甫落幕，政府的能源政策恐將出現變數。行政院發言人Kolas今（27）日表示，依照全民公投的結果，不再為非核家園設定2025年的期限，但政府依然可以積極開發再生能源，重點是電力要足夠、供電無虞。

公投第16案「以核養綠」公投過關，《電業法》第95條第1項，「2025 非核家園條款」依法將於公告第3日起失效。不過行政院發言人Kolas在25日表示，即使該條文失效，政府推動「2025非核家園」的目標不變，因為依《核能管理法》，核電廠在除役期限前5到10年必須提出延役申請，實務上已不可能讓核一、核二與核三廠延役。至於核四，Kolas表示，如果明年重啟核四，6年後是2025年，非核家園目標已經達成，屆時已不需要核電，因此核四也沒有商轉的必要。

台灣現有6部核電機組運轉執照到期日：

核一廠：1號機（2018年12月5日） 2號機（2019年7月15日）

核二廠：1號機（2021年12月27日） 2號機（2023年3月14日）

核三廠：1號機（2024年7月26日） 2號機（2025年5月17日）

不過，《中時電子報》報導，行政院長賴清德今天至立院報告，針對「以核養綠」公投通過，賴清德感慨，非核家園在立法院修法通過，但很難得到社會共識，但是原先支持非核家園的人，對燃煤也有意見，即便是超超臨界、空汙排放接近天然氣，還是有意見，在推動天然氣接收站時，也有意見。社會上當然會因此恐慌，擔心沒電、企業回不回來的問題，這就會導向，「如果以空汙作為標準，最好的能源，就是核電啊。」

根據該報導，行政院本日稍早也做出回應。

行政院發言人Kolas Yotaka澄清表示，報導標題【賴清德：如果要以空汙為標準，最好的能源就是核電】斷章取義，若了解賴院長發言的前後文，可以很清楚賴院長發言屬舉例說明。

Kolas指出，賴院長多次公開說明，各國做為能源基載電力的類型主要為核能發電、燃煤發電、燃氣發電，這幾種發電方式各有其優缺點。但若只以是否影響空氣品質作為評量標準，核能發電的確具有相對優勢，但卻面臨無法解決核廢料的問題；燃煤發電雖價格便宜也較沒有國安、公安的疑慮，卻可能引發空污；燃氣發電雖較燃煤發電更能改善空污問題，但也有國安、公安且價格不穩定的隱憂。

Kolas表示，回顧過去，日本311地震後導致的核電廠事故，使得我國國民越趨於認同「非核家園」目標，因此立法院也順應民意修正《電業法》，將現有核電廠自然除役之2025年定為推動非核家園的工作目標。然而近期社會上關注空氣污染議題，也因此「以核養綠」公投案反獲得大眾支持。

Kolas最後表示，無論電力源自哪裡，政府的責任就是確保供電無虞。政府也順應當前民意，尊重公投結果，將廢止《電業法》95條第1項，依照全民公投的結果不再為非核家園設定2025年的期限。但政府依然可以積極開發再生能源，重點是電力要足夠、供電無虞。至於是否需要重啟核電廠，Kolas發言人已多次表明，已請相關部會重新評估能源政策。行政院尊重公投結果，沒有不尊重民意。

2017年，台灣能源配比為：再生能源5%、核能8%、天然氣34%、燃煤47%

2025年預計達到「非核家園」的目標：零核電、再生能源20%、天然氣50%、燃煤30%

Photo Credit: 台電

不過，行政院院長賴清德其實在去年11月8日「缺電記者會」，在傳達2025能達到非核家園、穩定供電、空污改善目標之後，不知道是否口誤，賴清德在記者會最後，卻語出驚人的表示「再轉核能電廠，是最後的手段」，讓在場的記者一片震驚，立刻上前追問，但賴清德當時不願再多談。

而今年的電力開發上，其實也受到不少阻撓。今年10月12日，備受爭議的深澳燃煤發電廠宣布停建。而預計將在桃園觀塘興建的「第三天然氣接收站」，雖然環評通過，估計屆時天然氣除了能供應原規劃的大潭電廠300萬瓩機組所需之外，還有充分餘裕可以額外供應128萬瓩的機組所需要的用氣，可以取代深澳電廠120萬瓩的機組，不過，不滿觀塘環評通過，民間環團仍在訴願中，是否能如期興建、供氣，仍未可知。

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核稿編輯：羊正鈺