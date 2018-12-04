無酒不歡邱吉爾：因酒精而活、因酒精而死，更因酒精而成名

11月30日是邱吉爾的誕生紀念日，讀者大約也聽過他所做的那些功績了，我們索性不討論那些主流史學，專門來探討探討邱吉爾的飲酒史吧。眾所皆知，邱吉爾非常喜歡喝酒，可謂是無酒不歡，就他自己所說：

我沒有香檳就活不下去；在勝利的時刻值得來一杯香檳，頹敗時我也需要香檳。（“I could not live without champagne,” he said. “In victory I deserve it. In defeat I need it.”）

邱吉爾的飲酒史已經不可考了，據信應該是起於1895年，當年他19歲，由於年輕氣盛，想為國家盡一份心力，因而前往古巴參軍，幫英國軍事部門觀察情報，並報導戰爭消息。這時他壓力頗大，在因緣際會之下品嘗到當地盛產的蘭姆酒滋味，這種酒很特別，雖然酒精濃度很高，但是幾乎感覺不到嗆辣感，深得邱吉爾的喜愛。

後來邱吉爾隨部隊調往印度，報導印度北方部落發生反抗英軍的武裝起義，這時他已經沒有蘭姆酒的陪伴了，退而求其次，開始飲用威士忌。話說在當時來講，蘭姆酒是一種較為沒品味的酒類，而威士忌是很高級的酒類，但是邱吉爾卻不大喜歡威士忌帶來的強烈嗆辣感。

他日後表示，由於在印度：「水是不適合飲用。為了使它可口，我們不得不添加威士忌。經過勤奮的努力，我學會喜歡它。」由此口吻可以得至知，邱吉爾當時是「被迫」飲用威士忌的。

等他當上首相後，他曾試著將威士忌混蘇打水（氣泡水），這樣一來威士忌的燒喉感便會稍微減退了，邱吉爾雖然不是第一個嘗試這樣的先驅，但卻是帶動這種喝法流行的主要推行者。這種喝法放到現在也完全不過氣，甚至可以稱得上是「很潮」的舉動。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 江仲淵：邱吉爾年輕的時候可帥了呢

後來邱吉爾離開了軍隊，跑去南非當戰地記者，報導布爾戰爭。當時他已經患有嚴重酒癮，隨身行李箱有40瓶紅酒、18瓶威士忌和12瓶用以摻和烈酒的酸橙汁。他的同事表示：「他居處酒庫存之多足以開店了。」

為何他如此飲酒近乎酗酒？根據當時他的醫生記錄與後來的一些研究，許多結論認為邱吉爾患有相當嚴重的憂鬱症，而邱吉爾的家族，甚至他的父親與女兒，都是死於憂鬱症。而邱吉爾稱憂鬱症為「黑狗」。就像是忠心地陪伴著主人的黑狗一樣，永遠跟著你走，至死方離。

專家分析罹患躁鬱症的人，當他們沮喪、焦慮、靜不下來的時候，有些人會消費購物，或是運動健身，如此才能平靜下來。所以邱吉爾自己開給自己的處方，就是飲酒。

邱吉爾與貝絲・布烈德的嘴砲式交情

等到邱吉爾成為國會議員後，仍無法戒掉酒精，甚至因為壓力變大，而飲用更多酒精了。如此大的酒量，令他每天酒氣沖天，然而這絲毫不損邱吉爾的門面，酒精反倒讓他的思維與言論更為犀利。

有一天，英國下議院開招開會議，丘吉爾午餐時喝多了酒，醉熏熏打著飽嗝，搖搖晃晃來到下議院開會，性格火爆的工黨女議員貝絲・布烈德想找邱吉爾的碴，便一屁股坐在他旁邊，翹著腳瞪著眼，很不客氣地說：「溫斯頓，你醉了，醉得真噁心」。邱吉爾回道：「親愛的貝絲，妳真醜，而且真的很醜；但明天我便清醒了，而妳還是一樣的醜。」

邱吉爾33歲就入內閣，任事果敢而雷厲風行，也算頗有政績，幾乎擔任過內閣所有重要部會的大臣位置，但他強烈的個性與酒名，在英國那種環境下，相信讓許多保守人士不信任他。誰又能把國家交給一個酒鬼呢？這使他始終與首相位置絕緣，也讓他多次去職而引發了人生幾次低潮，他也愈發離開不了酒精的陪伴。

1939年，納粹德國入侵波蘭，當時的英國首相是張伯倫，因為他一味對希特勒實行綏靖政策，遭到國民強烈反對，被迫辭去首相職務。國王喬治提名丘吉爾接替張伯倫出任首相一職，但必須獲得議會三分之二以上議員贊同才合法。

有人反對丘吉爾任首相，聯絡一些議員打算投反對票。他們去找瑪格麗特，希望她加入反對丘吉爾任首相的陣營。瑪格麗特直截了當地拒絕了。她說：「我全力支持丘吉爾，在這個危急的時刻，我想不出還有誰比他更適合領導英國，在我見過的人當中，他的勇氣智慧以及他的愛國心，無人能出其右。」

瑪格麗特不喜歡邱吉爾的生活方式，甚至也不贊成他的政治主張，然而，她卻敬重丘吉爾的才華和愛國情懷。因此，作為政治對手，當打擊政敵的機會來臨時，她選擇了放棄。從這個意義上說，瑪格麗特是真正的君子。

二次世界大戰

幾任首相的姑息主義，讓德國納粹占據了大半個歐洲，英國終於不得不讓邱吉爾於1940年接任英國首相，擔負起領導英國對抗德國納粹法西斯侵略的重擔。這時酒精更是邱吉爾的意志支柱，1940年7月2日上午，邱吉爾首相在蒙哥馬利將軍的陪同下，一起驅車前往一家高檔飯店共進午餐。邱吉爾問蒙哥馬利喝點兒什麼，蒙哥馬利說：「我從不喝酒，也不抽煙，睡眠充足，所以百分一百的健康。」邱吉爾則回應：「我喝酒很多，睡覺很少，並且一根接一根地抽雪茄，這就是我為什麼百分之兩百的健康。」

羅斯福總統的首席外交顧問哈里．霍普斯金在1943年1月22日的日記描述道：「我看到邱吉爾穿著他常穿的粉色睡衣躺在床上，一瓶紅酒就是他的早餐。他告訴我，他不喜歡脫脂牛奶，但對葡萄酒卻沒有任何偏見。他發現這一生中醫生的建議通常都是錯的。不管怎樣他都不願意戒酒，不管是柔和的還是烈性的，不管是現在還是今後。」

作為一名全英國最有名的酒鬼，邱吉爾不但自己喝，他也十分關心前線戰士們的飲酒權益。他曾在二戰期間的一份電文上指出：「亞歷山大將軍向我申請，要求給駐義大利的弟兄多提供一些啤酒。聽說那裡的美國士兵每週能喝4瓶，而我們的士兵難得有一瓶喝，這怎麼行呢？」在諾曼第登陸作戰前，他發起了一則激勵演講，有一段是這麼說道的：「記住，我們不是為了法國的國土而戰，而是香檳。」

邱吉爾與史達林的浪漫晚宴

邱吉爾與史達林可以說是除了性別以外，完全沒有共通點的元首，光是政治作風、婚姻歷程就南轅北轍了，但是兩人唯獨對一件事情抱持相同看法：喝酒很爽。

邱吉爾後來為了聯蘇抗德，經常派遣外交官往來蘇聯，甚至有次還親自前赴與史達林談論政局，彼此在酒宴上互探虛實。與史達林喝酒，顯然不是一件輕鬆的事情，眾所皆知，斯拉夫民族的酒量是世界公認的大，他們很早就養成了酗酒文化，不但喝酒量大，還擅長激起對方的酒興。不過起初邱吉爾和史達林起在會議廳上說話，沒有食物，也沒有美酒，純粹只是一場很嚴肅的講話，兩人政見相差太大了，因此話不投機，誰也不讓誰，討論並不順利，兩人只好把會議延期至第二天的晚上。

當天晚上，史達林一改嚴肅作風，將會議地點置在晚宴廳上，房間內擺滿大魚大肉，酒類更是不能少，克里米亞的紅酒、西伯利亞的伏特加、亞美尼亞白蘭地一應具全，史達林和邱吉爾在宴廳上本來還是很嚴肅，說話很保守，但沒過多久，兩人三杯黃湯下肚，語氣就便得友善起來了。兩位醉鬼聊了好久，有說有笑，直到半夜，英國外交官卡多根被傳喚到克里姆林宮裡。當他走進邱吉爾和史達林兩人會面的房間時，看到現場的氣氛依舊十分融洽，他描述為「氣氛是愉快的，像結婚鐘聲一樣愉快」。

他看見邱吉爾和史達林坐在擺滿各式菜餚的桌子前，桌上最顯眼的是一隻乳豬，另外桌子上還有無數的酒瓶。「史達林要我喝些烈酒，而邱吉爾正在抱怨說有點頭痛，隨後聰明地轉喝相對較為無傷大雅的高加索紅酒」。據說那天晚上邱吉爾被史達林瘋狂勸酒，曾醉倒在餐桌下，還暈得起不了身，而史達林雖然面紅耳赤，但腦袋仍然很清晰，總而言之，這次會談非常成功，會談一直持續到凌晨3點才結束。

其實，史達林之所以有這麼好的酒量，不僅是因為他的體質，也因為他的小心機，他會拿兩種不同酒精濃度，但是同樣顏色的酒來魚目混珠，酒精濃度少的給自己，酒精濃度多的給來賓，這樣一來來賓就會先醉了，自己便可以自誇自己酒量好了。就納粹外交官里賓特洛甫在對蘇訪談的回憶：「桌子上擺著一瓶度數很高的棕色的伏特加。但這樣的烈酒似乎對史達林沒產生任何作用。我連聲稱讚俄羅斯人好酒量，德國人沒法比。史達林聽後大笑起來，他狡黠地看我一眼，向我透露一個『秘密』：他在宴會上從來都只喝克里米亞葡萄酒（濃度約14趴），而不是桌上的那種伏特加（濃度約50趴以上）。兩種酒顏色一模一樣。」

邱吉爾的餘生

戰末的1945年7月，邱吉爾迎來人生最大的挫敗，原本他信心滿滿、以為憑藉在戰爭中的功勞定能順利當選下一屆的內閣首相，不過出乎意料的是，邱吉爾的保守黨在大選中慘敗，他領導的政黨在議會中失去了多數席次，他也因此喪失了英國首相的位置。這種情況一直持續了6年。直到1951年，保守黨才順利擊敗工黨，重新執政，此時邱吉爾已經年紀老邁，許多事情顯得力不從心。

邱吉爾的醫生莫蘭曾多次限制他喝酒，並建議就餐時的飲酒量不超過250毫升，但邱吉爾卻說：「我可以不抽煙，但不能不喝酒。那將會使我一無所有」。邱吉爾認為，酒精會帶給他繼續往前力量，但事實上酒精是吞噬他靈魂的主要原因。他簡直把酒精當作毒品在使用，每一次的飲用，都讓他短時間便得有活力了起來，但也讓他在清醒時刻便得更為憂鬱，更為孱弱。

赴任首相期間，邱吉爾曾飛赴美國做外交，接待他的美國副總統尼克森曾寫道：「他半睜著眼斜倚在躺椅上，看上去幾乎像一具僵屍。他的問候聲很難聽清。他軟弱無力地伸出手來。他向他的助手要了一杯白蘭地，酒拿到後，他一口把它吞了下去。然後，他奇蹟般地恢復了活力，他的眼睛又煥發出光芒，他的講話也清楚了，他對周圍的事物也變得關心了。」

過完80歲生日後，邱吉爾已經是風中殘燭，無法處理政務了，他並不戀昔首相一職，果斷辭去首相，當他走出首相府官邸時，一群記者和粉絲們一擁而上，將他團團圍住，只見他吸著雪茄，打出有名的「V」手勢向群眾致意，然後就坐上汽車，在人們的歡呼聲中離去。

退休後，邱吉爾過得頗為輕鬆快意，他住在自己一間豪華的莊園宅第，以作畫自娛，雖然飲酒減量了，每天仍會照三餐喝酒。身為英國首相，邱吉爾的財產自然多如牛毛，但是他很避免浪費，日常喝酒總是不喝名酒佳釀，而是相當一般的威士忌加氣泡水，說來好笑，邱吉爾年輕時最不喜歡喝威士忌，初次品嘗威士忌時，竟然是因為地方水源太髒，所以被迫飲用威士忌，他那時肯定沒想到，他晚年會將威士忌視為最好喝的酒種。晚年的邱吉爾因為不收斂自己大煙大酒的毛病，曾多次中風，在1965年1月15日，邱吉爾再次中風，最終於1965年1月24日逝世，享年90歲。

邱吉爾因酒精而活，也因酒精而死，更因酒精而成名。很多歷史學家認為，酒精影響了邱吉爾的思考方式，才使他罹患了憂鬱症，但是作者倒不這麼認為。精神疾病是邱吉爾與生俱來的詛咒，邱吉爾只能使用大煙大酒的不健康療程，化解他的病情。就他自己表示：「我從酒精所得到的，比酒精吞噬我的還要多。」邱吉爾的夫人克萊門蒂娜總是勸他少喝酒，但邱吉爾總是不以為然，曾有一次認真地說：「親愛的克萊門蒂娜，你要記住，不是酒精摧毀了我，而是我戰勝了酒精！」

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航