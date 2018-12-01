吳鈞堯親子散文：李小龍打出來的民族大義

文：吳鈞堯

李小龍打出來的民族大義

我的國中跟高中時代，台灣還屬於「戒嚴」。孩子，你誕生於九○後，呱呱落地時，風氣已經自由，所謂的「戒嚴」只是歷史課本名詞，於我、你的爺爺、奶奶，那是真實存在著。當一個國家處於戰爭、叛亂、瘟疫或者經濟危機，政府得採取必要措施，以維護社會寧靜；比如宵禁、比如禁止集會。

那樣的靜，經常是「假象」，表面上，人們奉公守法，私底下，則人人想盡法子，給自己空間。

比如說學校禁黃、禁黑，但學生總有辦法因應「走私」。「黃」指黃色書刊，「黑」說的是武俠小說，學生想法子購得書刊，同學一小撮，下課後圍圈，看著讓人臉孔發燙、心情盪漾的裸女圖片。社會跟學校雖然禁黑，武俠片卻引領風潮，成為台灣六○、七○年代的重要娛樂，而武俠明星之最，自屬李小龍。

孩子啊，我剛剛去了一趟美國，頭一遭去，感觸尤深。以往對於美國的印象，我跟你一樣，都止於電影、大聯盟、搖滾樂，以及他們不斷宣導的「大美國」主義。那是種高漲的集體意識，從另一方面講，卻也是「捨我其誰」的氣魄，對於個人能力、國際競爭等，都是。

網路世界弗屆，美國民族主義依然興盛，我必須說，這是奇蹟哪，且對比當代台灣局勢，我尤其感到不安。孩子，你活在當代台灣，必須知道當代的傳播、潮流，是你認識世界的起點，但也是侷限。不斷地，有來自大陸與台灣的僑胞，都諄諄告誡，「得讓孩子到過國外走走、看看……」我每聽聞，都感到慚愧。

孩子，我怕你離我太遠，在海峽之外、在換日線以外，我對你的牽掛，又怎能在不同的國度、不同的一天？每一個父母，都有他們的束縛，我多麼擔心，你長大後離我的世界太遠，遠得在海峽以及換日線以外……

美國行，讓我看見許多遠赴異國打拼，但心繫故土的僑胞。他們又讓我想起李小龍，一位遠在好萊塢奮鬥的武俠明星。李小龍是六○年代走紅的武打明星，他的師父正是近年來，在兩岸三地爆紅的「葉問」，大陸武打偶像甄子丹與製作團隊，把「葉問」塑造為民族英雄。

我最早感受到「民族主義」一詞的血氣，是在清末時，列強侵略中國，滿清怎麼訂下屈辱和約。葉問、以及李小龍扮演的角色，都無助一個民族的淪落，但他們的挺身而出，就是大義、就是民族的脊椎。李小龍打日本人、打美國人、打英國人，看他的電影總血脈賁張，在東方勢力尚無蹤影，民族勇氣才抽新芽，李小龍幫我們溯流歷史，在國格盡失的殖民時代，用拳頭、用鮮血，抗衡列強。抗衡的時效雖僅看電影的個把小時，把打得列強頭破血流，但這裡頭，只一個「爽」字得以說明。

孩子，就連武打也是一種傳承。你或許不知道李小龍武打的民族意義，但肯定知道港星周星馳的武打花招，許多武打動都作模仿李小龍，一身條紋運動裝，更是李小龍的標識配備。幸好周星馳後期電影，漸漸擺脫搞笑，比如《功夫》，在詮釋中國武術的博大精深，而曾在台灣電視台播放的《李小龍傳奇》影集，我若得空，常常準時收看。影集將交代李小龍在香港的武林恩怨，赴美求學遍訪武館切磋，獲指導教授許可研究武學，李小龍終以「太極」為基礎，詮釋強、弱的界線。

記得嗎？有一次帶你到牙醫診所，電視正播放非常不新的新聞，我獲得候診民眾同意，趕緊轉頻道，看李小龍跟美國柔術大師的對決。

《李小龍傳奇》重搏鬥，仍不停說明陰、陽變化如何化入拳術，並捨棄武林的門戶之見，徵引各種搏鬥之長，創造著重實戰技術的「截拳道」，並以功夫踹開西方偏見，成為敵抗強權的世界英雄。牙醫診所內幾名中年人，忙問連續劇在哪一台、哪一個時段播放。

孩子，我小時候所受的教育之一，就是「二十一世紀是中國人的世紀」。為什麼如此教育？因為十九世紀、二十世紀，中國贏弱，我們的希望只在縹緲虛無的「二十一世紀」。

小時候與玩伴學李小龍，臉微偏，雙手前後攤，如太極又似拳擊，雙腿前後跨，前後跳躍。然後「我打、我打」地怪吼怪叫。我相信在那一個時刻，不管金門或台灣，正有數不清的小小李小龍，比畫姿勢，在公園、在廟口、在操場，或打或踢，大家都作著同樣的武俠夢。上國中時，我還買了一副雙節棍，想學李小龍耍棍。雙節棍是木製，揮耍時，每打得我頭腫背傷。

李小龍的喪禮製作成電影，於戲院播放，數十萬香港居民扶靈，尾隨李小龍遺照，彷彿走向沒有希望的未來。當時我才八、九歲，與堂姐、堂哥到戲院看，出戲院，堂姊說李小龍的孩子李國豪，像不知父親死了，喪禮上還顧著玩。三十年後，李國豪踏上星途，於拍戲時，道具槍卻裝填實彈，李國豪慘遭擊斃。

我的武俠夢在李國豪死去時，再又復活，我在暗夜點蠟燭，持木劍，高舉過肩，左手為軸、右手施力，刀風出，蠟燭滅。再點兩支蠟燭，捲高袖管，左右手各捏劍訣，左點右刺，燭光除，黑煙飄，四下滿是焦味。孩子，我在哀悼一代武俠巨星；李小龍沒有後代了，但他的精神就是他的後裔。

孩子，你們這一個世代，都習慣飆網路，玩憤怒鳥、寶可夢，以及微博、臉書等社群網站，若是問你李小龍，你可能「哎喲」一聲，問我他是誰？

李小龍超越了狹隘的民族主義，而為弱勢群體發聲，非洲曾在九○年代做了一項調查，誰是他們最愛的電影跟明星，答案是李小龍跟他主演的每一部電影。

李小龍龍教導我的「民族主義」是日漸淡薄了，但是它並沒有走遠，我並不贊成鎖國以及自大、自狂，但我認為一個區域、一個國家，必得有一個中心信念。孩子，那就是你要追蹤與探索的，關於一隻龍的神話、關於東方的崛起，它們是一個又一個的好故事，就等後裔以及後裔們，怎麼回顧羞恥歷史，並給它們，一支把黑夜照得徹亮的火炬。

書籍介紹

本文摘錄自《回憶打著大大的糖果結：給孩子的情書》，九歌出版

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作者：吳鈞堯

回憶，在時光之河跳動，

在未來的某一個章節，孩子，

我們一起品嘗，一顆巨大無比的糖果。

大人呀，總是不放過可以說教的任何機會。但是，作者吳鈞堯巧妙地發現，老家屋後木麻黃上用童軍繩綁的吊床、昔果山七號與三合院中庭……，自己一切的家常，對孩子來說一切都不尋常時，故事出現了——他看見孩子，聲勢壯闊地喊：「牛、牛，你們看，有牛呢！」狀似看到了龍或麒麟等祥獸，讓孩子驚呼的「牛」，著實像是史前遺跡了。沒錯，這是孩子的另一個世界了。他選擇述說自己的成長經歷、遙遠遊子思緒，來跟孩子、家庭、故鄉連結在一起，讓愛與親情不斷地流轉、延續，踏實真誠貼近生活，溫柔而寧靜地陪孩子認世界。

全書分為三輯，輯一、萬物的名字，依自己為原點，雙腳作半徑，邁開腳步。輯二、與風雨結婚，不論討厭與喜歡、願意與不願意，生活不會停。輯三、長大的童話，期勉孩子勇敢堅毅，同時果決回歸。三十篇父與子溫柔的對話，〈家的意義，常在離家以後〉領著孩子，回到「昔果山七號」，說給先祖與眾神。〈我的閱讀，有樹、有風、也有豬〉父子倆多想知道一隻豬怎麼做夢？又夢到什麼了？〈很遠與很近，探問人生兩種方向〉孩子鄭重對著父親說，我揉眼睛，因為我不知道是山在動，還是雲在動。點點滴滴，述說著成長路上一起前行的父子關係，由生命原鄉到認識世界，溫暖雋永，深情動人。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九