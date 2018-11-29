D&G辱華遭抵制，中國如何「開門招商、關門打狗」？

近期，國際知名奢侈品牌D&G辱華事件持續燃燒，兩位聯合創始人視訊向全世界華人道歉後，中國人的憤怒依然難以平息。

俗話說：「禍從口出。」D&G設計師也許不會想到自己在Instagram上的幾句情緒宣洩，會演變成如此軒然大波，一夜之間時尚界的寵兒在中國成了過街老鼠。它給D&G帶來的不僅是巨大的經濟損失，也是在用血的教訓提醒外商，在中國面臨的特殊風險。

中國的民族主義風險

就在D&G辱華事件持續發酵的時候，中國人自發的進行了抵制活動，不少D&G的中國門店空無一人，有一些激進者甚至上門叫囂「D&G滾出中國」，還有一些網友說：「自己以前買過D&G的衣服，現在不敢穿出來，怕被別人打。」與此同時，和D&G有合作的網購平臺紛紛將其商品下架，一貫帶著優越感的國際大牌恐怕從來沒有遇到如此重挫。

D&G今天的遭遇，確實不值得同情，但是一個國家是否有必要傾全民之力去抵制一個企業呢？正如黨媒《環球日報》撰文稱〈一個義大利人缺心眼，別把它當成「九一八」〉、〈杜嘉班納令人厭惡，但在改革開放的中國不該被「杖斃」〉。

官媒也許是看到中國人的反應太過火，才出來潑點冷水。俗話說：「冰凍三尺，非一日之寒。」今天中國民族主義情緒的泛濫不是一蹴而就，早有跡可循，以前一貫豎起民族主義大旗的官媒，今天卻一反常態，呼籲大家冷靜，它的葫蘆裡到底賣的什麼藥？

從中日釣魚島爭端、韓國薩德導彈危機、到前不久的巴黎世家事件，每次都可以看到中國人高漲的民族主義情緒。中國人動不動就抵制一個國家或企業的行為，固然可以讓對方顧及眼前的利益而變得識相，不過也會讓他們考慮未來在中國經商的民族主義風險。

前段時間，中國殘聯主席鄧樸方在殘聯大會上發表的講話，在海內外引發熱議，輿論普遍認為這是在暗批習近平。他說：「我們一定要有這種實事求是的態度，保持清醒的頭腦，知道自己的份量，既不妄自尊大，也不妄自菲薄，堅持立足國情，從社會主義初級階段的實際出發謀劃一切工作。」

他的這句話可以說非常中肯，今天的中國雖然在經濟上越來越強大，但是並不意味著其他國家沒有中國就不能活，以前中國沒落的時候，其他國家照樣可以發展壯大，今天中國真的去抵制別人，別人也未必就活不下去。

每個國家的人民都有愛國精神和民族自豪感，這樣一種精神如果被過度渲染和利用，甚至把它作為對外的武器，並不能給自己帶來什麼好處。以中越南海領土爭議為例，曾經有中國遊客穿著印有南海九段線地圖的T恤衫入境越南被拒，越南國內也因為中越領土糾紛爆發大規模的排華運動，如果每個國家都肆意宣洩民族情緒，結果註定是兩敗俱傷。

近些年來，不斷有外資撤離中國，引發了人們對中國經濟前景的擔憂，這其中固然有土地和勞動力成本上漲的因素，但是我們也不能排除很多企業將中國的政治風險和民族主義風險考慮在內。

今天世界第一強的美國都在鼓勵製造業迴流，未富先老、貧富差距懸殊的中國真的可以做天朝上國的美夢了嗎？

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中國特色的招商引資

今（2018）年是中國改革開放40週年，從上到下都在舉辦各式慶祝活動。改革開放是中共基本路線的核心內容（一個中心，指以經濟建設為中心；兩個基本點，指堅持四項基本原則，堅持改革開放。），它對當今中國有著重要的意義。

在一個經濟欠發達的國家，開放外資是發展的必由之路。文革結束後，主持大局的鄧小平推動改革開放並不是一帆風順，一方面是民族情緒問題 ，另一方面是和社會主義制度的格格不入 ，為了突然人們思想的枷鎖，鄧提出了著名的「白貓黑貓論」。

中國近現代以來的洋務運動、國民政府黃金十年以及改革開放都得益於引進外資，但是中國人對於外資一直十分警惕，晚清不少洋務大臣因為引進外資受到同儕彈劾，慈禧太后還一度想利用義和團的力量來煽動民族主義情緒，清除外國人在中國的一切權益，結果失敗了。

中華民國建立後，為了爭取西方國家支援，也為了國家信譽，依然咬牙還完清朝欠下的鉅額不平等賠款。但是1949年中共建政後，提出了「另起爐灶」、「打掃乾淨屋子再請客」的外交方針，以前外商在中國的一切投資和財產都化為烏有。鄧小平提出改革開放以後，為了消除外資的疑慮，象徵性地歸還了部分以前被侵佔的財產。

今天的中國在積累了鉅額財富後，外資早已不像當年那樣吃香。一些地方政府，為了招商引資剛開始可以向外商低聲下氣，承諾各種優惠條件，只要外商一落戶，馬上就搖身一變成了大爺，外商平時如果不請客吃飯、送禮，政府各個部門會輪番刷存在感。中國的地方政府如此，中央政府又會好到哪裡去呢？

前一段時間，日本首相安倍晉三到中國進行正式訪問，期間宣佈終止對華OAD援助。中國改革開放以來，日本對華援助總額約2900億元人民幣，包括有償援助（低息貸款）、無償援助和技術援助，北京首都機場、上海浦東機場等代表性建築都是利用OAD援助建設。很多中國人可能因為歷史原因不屑於這樣的援助，就像中國政府從來不宣傳日本對華援助，有時甚至刻意隱瞞，但是日本是中國最大的援助國的事實卻無法改變。

大就要有大的樣子

中共19大閉幕後，習近曾經對中外記者講：「中國共產黨是世界上最大的政黨。大就要有大的樣子。」

同理，作為世界上人口最多的國家，大也要有大的樣子。那麼大的樣子是什麼呢？ 還記得小時候，父母經常教育我們：遇到比我們小的弟弟妹妹無理取鬧，不要和他們一般見識，讓著點他，大要有大的樣子。在中國的傳統文化裡，大的樣子意味著謙讓、包容和大度。

在西方社會，法制和契約精神被奉為圭臬，今天也漸漸成為不同國家之間打交道的準則。改革開放以來，中國不斷加強對私有財產的保護，積極建設法制社會，讓外資對中國漸漸有了信心。但是近些年來，在強大的民族主義裹挾下，中國人早已將法制和契約精神拋之腦後。這次D&G「辱華」爆發後，網購平臺不約而同集體下架商品，完全無視商業契約。以前韓國樂天集團因為薩德導彈危機，在中國被批鬥到體無完膚，消防部門平時不作為，卻在樂天集團落井時選擇性執法。

由此，我們不難發現今天的中國依然停留在關係型社會，距離真正的法制社會還有很遠的距離。

我非常喜歡《環球日報》總編輯針對D&G辱華所說的一句話：「中國的繁榮其實是我們喜歡和不喜歡人的大集合。我們越有胸懷和能力聚集天下形形色色的力量，我們的改開將越成功。」

我覺得一個社會如果能把法制和契約精神作成「潛規則」，能以更寬廣的胸襟去看待和自己不同的人，那就離大的樣子不遠了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航