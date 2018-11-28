全世界的美味蟹堡現在都是你的：美國長壽卡通《海綿寶寶》作者辭世，享年57歲

（中央社）

知名卡通「海綿寶寶」原作者史蒂芬海倫伯格因漸凍人症過世，享年57歲。許多美國年輕人上網哀悼，懷念童年那個樂觀、友愛與想像力馳騁的「比奇堡」世界。

史蒂芬海倫伯格（Stephen Hillenburg）去年3月發出聲明，坦言罹患「肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍人症）」；歷經一年多與病魔對抗，卡通頻道《尼克電視台》（Nickelodeon）今天證實海倫伯格去世。

《尼克電視台》在新聞稿上表示：「史蒂芬為海綿寶寶注入了獨一無二的幽默感與純真善良，在各地為眾多家庭與幾代孩子們帶來歡樂。他原創的角色與比奇堡（Bikini Bottom）世界，將永遠提醒世人這樣的價值：樂觀、友誼、不設限的想像力。」

電視台在推特上，特別用黃色愛心符號，邀請粉絲為海倫伯格的一生與作品默哀。底下網友回覆，滿滿都是海綿寶寶與派大星哭泣畫面，粉絲說「比奇堡會永遠留在這個世上」。

海綿寶寶開播至今近20年，主角正向樂觀的性格，陪伴許多人從小孩長大成人，有人說：「謝謝你海倫伯格先生，為我們帶來這麼多的回憶與笑聲，在我人生一些最艱難的時刻，你幫助我微笑度過。」

網友貼出小時候的照片說：「回到1999年，這塊黃色小海綿改變了我的人生。他變成我的朋友，教我學會獨立，教我接納自我以及什麼是快樂。謝謝你史蒂芬海倫伯格先生。」

娛樂媒體《E! News》以海綿寶寶的用語向海倫伯格致敬：「RIP海倫伯格先生，謝謝你創造海綿寶寶，全世界的美味蟹堡都應該屬於你的。」

這個充滿想像力，陪伴全世界許多孩子長大的卡通世界，其實是創作者兩大愛好的結合。

原本是海洋生物學家，但他更擅長漫畫

海倫伯格大學主修天然資源規劃，專攻海洋生態，畢業後在加州達納角的海生館擔任教師，也是在這段時間，他運用自己的藝術天分與對海洋的熱愛，發展出一套說故事的教學法，海綿寶寶等比奇堡居民們在此孕育而生。

他後來進入加州藝術學院，進修實驗性動畫，1992年取得藝術碩士學位，同年以短片動畫作品《蟲洞》在加拿大的渥太華國際動畫影展獲獎，接著進入卡通頻道擔任幕後工作。

《關鍵評論網》補充：海倫伯格 在2001年接受《華盛頓郵報》採訪時，透露自己是如何創作出海綿寶寶這樣的角色，這與他的海洋生物學背景息息相關。 「海綿是一種有趣的動物，很適合電視節目。」 海倫伯格 說，自己一開始畫了一些天然海綿，無固定的形狀、帶有斑點，而它看起來很有趣。「我認為，就卡通的語言來說，海綿很容易辨識，似乎很適合我正在尋找的角色類型 - 一個有點書呆子、純真正直的古怪球。」

《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）1999年在美國開播，近20年間播出約250集，收視遍及全球170個國家、配音24種語言。周邊商品與玩具不計其數，曾有報導指出，商品銷售每年為卡通頻道賺進80億美元。

Photo Credit: Reuter/達志影像

探究海綿寶寶走紅原因，就跟「辛普森家庭」或更早「摩登原始人」一樣，獲得跨世代的喜愛。不只孩童喜歡看，海底世界的幽默笑點、反諷雙關也深受大學生、成年人欣賞。

「喔～是誰住在深海的大鳳梨裡？」片頭音樂耳熟能詳，主要角色海綿寶寶、派大星、章魚哥、蟹老闆等海洋生物，個性鮮明，比奇堡是海底的城市裡有蟹堡王餐廳、鳳梨屋，而美味蟹堡的秘方永遠是爭奪焦點。

美國前總統歐巴馬、職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）都曾表示自己海綿寶寶的粉絲。

《中央社》報導，海綿寶寶在台灣也深受歡迎，PTT上甚至有SpongeBob專版。在蟹寶王工作的海綿寶寶曾因認真、有情有義，被台灣一項調查票選為「最有品卡通人物」，不過調查主持人說，海綿寶寶內容無厘頭，較適合家長和兒童一起觀賞。

Who else would pull the string?

New episode Sunday at 11/10c on @nickelodeon pic.twitter.com/Si6tO27HmF — SpongeBob (@SpongeBob) 2018年11月17日

無人不知、獲獎無數的海綿寶寶，一開始卻被認為永遠不會成功

已經播出12季的《海綿寶寶》獲獎無數，包括了6座安妮獎（Annie Award，動畫界最受矚目的獎項）、8座金卷軸獎（Golden Reel Award， 音效剪輯獎）、4座艾美獎（Emmy Award）、15座 尼克頻道兒童票選獎（Kids’ Choice Award）和2座英國電視藝術學院兒童獎項（BAFTA Children’s Award）。

不過《海綿寶寶》並不是一開始就這麼受歡迎。

《尼克電視台》 動畫副總裁在2009年（ 《海綿寶寶》 10週年紀念日）回憶， 當初電視台的某些業務表示，「喔不，它永遠不會成功。 它是關於海綿。那是什麼啊？它是黃色的！這是一個糟糕的顏色。」

不過，事隔近20年，海綿寶寶 有著深遠的全球影響力，世界各地都可以看到微笑的黃色海綿圖像 。除了電視節目， 《海綿寶寶》也曾兩度改編成電影動畫長片，分別是《海綿寶寶歷險記》（The SpongeBob SquarePants Movie，2004）和《海綿寶寶：海陸大出擊》（The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water ，2015），更在 去年推出 了百老匯音樂劇。

不過，隨著海綿寶寶走紅，這個角色不斷的被引用、參考、反覆的授權、產生無數商品，也讓這位創作者感到不安。 「起初它既怪異又討人喜歡，過了一會兒，你厭倦了看到它，一段時間後，它會失去那寶貴的價值。」

everyone needs a friend like SpongeBob to help get them through hump day! pic.twitter.com/zxcDSnqwkh — SpongeBob (@SpongeBob) 2018年11月14日

去年診斷出漸凍人症，仍堅持要畫到最後一刻

海倫伯格去年3月 被診斷出患有 漸凍人症 ，不過他也發出聲明，表示會 繼續創作，直到不行為止。

「任何了解我的人都知道，只要我能夠，我將繼續為《海綿寶寶》和我其他的熱情工作。我和我的家人對大家傾瀉的愛與支持感激不盡，在這段時間，我們也真誠地希望外界能尊重我們的隱私。」

漸凍人症是一種因運動神經元漸進性退化的疾病， 會影響大腦和脊髓中的神經細胞。這種疾病導致控制隨意肌的神經元死亡，許多受影響的人逐漸失去說話、吃飯、移動和呼吸的能力， 全身逐漸無力癱瘓、吞嚥困難，平均壽命僅有3至5年，是世界5大絕症之一，目前無藥可治。

This really hit me hard ?The creator of Spongebob Squarepants, Stephen Hillenburg, passed away today at age 57. Thank you for making our childhoods amazing, may you Rest In Peace ❤️ pic.twitter.com/2GikLj5N8T — Rug (@FaZeRug) 2018年11月27日

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核稿編輯：楊士範