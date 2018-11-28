- 熱門議題：
- 「選舉出爐：議員到底在幹啥？」 、
- 「刺紋畫：用針與墨說的紋身故事」 、
- 「青春不出走，勇氣還家鄉」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
全世界的美味蟹堡現在都是你的：美國長壽卡通《海綿寶寶》作者辭世，享年57歲
我們想讓你知道的是
海綿寶寶開播至今近20年，是許多人的童年回憶，不過這個黃色的海綿主角，一開始其實並不受電視台青睞。
（中央社）
知名卡通「海綿寶寶」原作者史蒂芬海倫伯格因漸凍人症過世，享年57歲。許多美國年輕人上網哀悼，懷念童年那個樂觀、友愛與想像力馳騁的「比奇堡」世界。
史蒂芬海倫伯格（Stephen Hillenburg）去年3月發出聲明，坦言罹患「肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍人症）」；歷經一年多與病魔對抗，卡通頻道《尼克電視台》（Nickelodeon）今天證實海倫伯格去世。
《尼克電視台》在新聞稿上表示：「史蒂芬為海綿寶寶注入了獨一無二的幽默感與純真善良，在各地為眾多家庭與幾代孩子們帶來歡樂。他原創的角色與比奇堡（Bikini Bottom）世界，將永遠提醒世人這樣的價值：樂觀、友誼、不設限的想像力。」
電視台在推特上，特別用黃色愛心符號，邀請粉絲為海倫伯格的一生與作品默哀。底下網友回覆，滿滿都是海綿寶寶與派大星哭泣畫面，粉絲說「比奇堡會永遠留在這個世上」。
海綿寶寶開播至今近20年，主角正向樂觀的性格，陪伴許多人從小孩長大成人，有人說：「謝謝你海倫伯格先生，為我們帶來這麼多的回憶與笑聲，在我人生一些最艱難的時刻，你幫助我微笑度過。」
網友貼出小時候的照片說：「回到1999年，這塊黃色小海綿改變了我的人生。他變成我的朋友，教我學會獨立，教我接納自我以及什麼是快樂。謝謝你史蒂芬海倫伯格先生。」
娛樂媒體《E! News》以海綿寶寶的用語向海倫伯格致敬：「RIP海倫伯格先生，謝謝你創造海綿寶寶，全世界的美味蟹堡都應該屬於你的。」
這個充滿想像力，陪伴全世界許多孩子長大的卡通世界，其實是創作者兩大愛好的結合。
原本是海洋生物學家，但他更擅長漫畫
海倫伯格大學主修天然資源規劃，專攻海洋生態，畢業後在加州達納角的海生館擔任教師，也是在這段時間，他運用自己的藝術天分與對海洋的熱愛，發展出一套說故事的教學法，海綿寶寶等比奇堡居民們在此孕育而生。
他後來進入加州藝術學院，進修實驗性動畫，1992年取得藝術碩士學位，同年以短片動畫作品《蟲洞》在加拿大的渥太華國際動畫影展獲獎，接著進入卡通頻道擔任幕後工作。
《關鍵評論網》補充：海倫伯格在2001年接受《華盛頓郵報》採訪時，透露自己是如何創作出海綿寶寶這樣的角色，這與他的海洋生物學背景息息相關。
「海綿是一種有趣的動物，很適合電視節目。」海倫伯格說，自己一開始畫了一些天然海綿，無固定的形狀、帶有斑點，而它看起來很有趣。「我認為，就卡通的語言來說，海綿很容易辨識，似乎很適合我正在尋找的角色類型 - 一個有點書呆子、純真正直的古怪球。」
《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）1999年在美國開播，近20年間播出約250集，收視遍及全球170個國家、配音24種語言。周邊商品與玩具不計其數，曾有報導指出，商品銷售每年為卡通頻道賺進80億美元。
探究海綿寶寶走紅原因，就跟「辛普森家庭」或更早「摩登原始人」一樣，獲得跨世代的喜愛。不只孩童喜歡看，海底世界的幽默笑點、反諷雙關也深受大學生、成年人欣賞。
「喔～是誰住在深海的大鳳梨裡？」片頭音樂耳熟能詳，主要角色海綿寶寶、派大星、章魚哥、蟹老闆等海洋生物，個性鮮明，比奇堡是海底的城市裡有蟹堡王餐廳、鳳梨屋，而美味蟹堡的秘方永遠是爭奪焦點。
美國前總統歐巴馬、職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）都曾表示自己海綿寶寶的粉絲。
《中央社》報導，海綿寶寶在台灣也深受歡迎，PTT上甚至有SpongeBob專版。在蟹寶王工作的海綿寶寶曾因認真、有情有義，被台灣一項調查票選為「最有品卡通人物」，不過調查主持人說，海綿寶寶內容無厘頭，較適合家長和兒童一起觀賞。
無人不知、獲獎無數的海綿寶寶，一開始卻被認為永遠不會成功
已經播出12季的《海綿寶寶》獲獎無數，包括了6座安妮獎（Annie Award，動畫界最受矚目的獎項）、8座金卷軸獎（Golden Reel Award，音效剪輯獎）、4座艾美獎（Emmy Award）、15座尼克頻道兒童票選獎（Kids’ Choice Award）和2座英國電視藝術學院兒童獎項（BAFTA Children’s Award）。
不過《海綿寶寶》並不是一開始就這麼受歡迎。
《尼克電視台》動畫副總裁在2009年（《海綿寶寶》10週年紀念日）回憶，當初電視台的某些業務表示，「喔不，它永遠不會成功。它是關於海綿。那是什麼啊？它是黃色的！這是一個糟糕的顏色。」
不過，事隔近20年，海綿寶寶有著深遠的全球影響力，世界各地都可以看到微笑的黃色海綿圖像。除了電視節目，《海綿寶寶》也曾兩度改編成電影動畫長片，分別是《海綿寶寶歷險記》（The SpongeBob SquarePants Movie，2004）和《海綿寶寶：海陸大出擊》（The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water ，2015），更在去年推出了百老匯音樂劇。
不過，隨著海綿寶寶走紅，這個角色不斷的被引用、參考、反覆的授權、產生無數商品，也讓這位創作者感到不安。「起初它既怪異又討人喜歡，過了一會兒，你厭倦了看到它，一段時間後，它會失去那寶貴的價值。」
去年診斷出漸凍人症，仍堅持要畫到最後一刻
海倫伯格去年3月被診斷出患有漸凍人症，不過他也發出聲明，表示會繼續創作，直到不行為止。
「任何了解我的人都知道，只要我能夠，我將繼續為《海綿寶寶》和我其他的熱情工作。我和我的家人對大家傾瀉的愛與支持感激不盡，在這段時間，我們也真誠地希望外界能尊重我們的隱私。」
漸凍人症是一種因運動神經元漸進性退化的疾病，會影響大腦和脊髓中的神經細胞。這種疾病導致控制隨意肌的神經元死亡，許多受影響的人逐漸失去說話、吃飯、移動和呼吸的能力，全身逐漸無力癱瘓、吞嚥困難，平均壽命僅有3至5年，是世界5大絕症之一，目前無藥可治。
相關文章：
新聞來源：
- 海綿寶寶之父57歲過世 粉絲哀悼：比奇堡撐起童年（中央社）
- 海綿寶寶之父罹漸凍症 「我會繼續創作」（中央社）
- ‘SpongeBob SquarePants’ Creator Stephen Hillenburg Dies At 57（赫芬頓日報）
- Stephen Hillenburg, ‘SpongeBob SquarePants’ Creator, Dies at 57（紐約時報）
- Stephen Hillenburg, Creator Of 'SpongeBob SquarePants,' Has Died At 57（美國國家公共電台）
核稿編輯：楊士範