首件「世紀之毒」戴奧辛國賠案：中石化賠1.8億元定讞，經濟部免賠

中石化台南安順廠區戴奧辛汙染案，當地超過300位居民主張因此罹患癌症等多項疾病，10年前提告求償國賠共3.4億餘元，一審判決中石化與經濟部應連帶國賠1.6億餘元，創下國內首件戴奧辛汙染國賠紀錄，二審雖加碼判賠到1.9億餘元，但免除經濟部國賠責任，全案上訴最高法院，今（28）日上午判中石化需賠400多人共1.8億餘元確定，經濟部則免賠確定。

（中央社）中石化台南安順廠區戴奧辛汙染案，最高法院今天判決，中石化應賠償400餘名居民新台幣1.8億元，經濟部免賠確定；原判決命中石化賠償600萬元部分廢棄發回更審。

中國石油化學工業開發股份有限公司台南安順廠區位於台南市安南區，前身是台鹼安順廠，早年利用水銀電解法電解食鹽水製造鹼氯，使周遭鄰里遭汞汙染，居民捕食魚蝦，戴奧辛囤積體內，數值居高不下。

受害的顯宮里、鹿耳里及四草里等超過300名居民，民國97年對經濟部、中石化及台南市政府提出侵權行為損害賠償等國賠告訴。

台南地方法院一審判決經濟部或中石化須賠償新台幣1億6794萬元，台灣高等法院台南分院判賠1億9157萬餘元，但經濟部免賠。案經上訴，最高法院曾開庭辯論，今天做出判決。

昔日東亞最大農藥原料製造廠，台南安順被驗出戴奧辛超標60倍

《蘋果日報》報導，位在台南市安南區的中石化安順廠，前身是經濟部國營會轄下的台鹼公司所接收的日本工廠，主要生產鹽酸、液態氯等化學產品，後又成功製造農藥、防腐劑所需原料五氯酚鈉，當時號稱東亞最大五氯酚鈉廠。

直到1999年間，時任台南市社區大學研究員黃煥彰進行田野調查，逐步發現汙染實情，範圍如滾雪球般擴及當地顯宮、鹿耳、四草等里，包括當地吳郭魚魚體所含戴奧辛濃度，高達世界衛生組織建議值的60倍，不知情的居民長期食用遭汙染的魚蝦，人體血液戴奧辛濃度也超標。

2003年，越來越多學者加入研究調查，環保署證實安順廠戴奧辛汙染事件，開始斥資整治廠區。當地居民347人組成自救會，2008年提告主張因遭汙染而罹患癌症等多項疾病，對中石化、經濟部與台南市府請求連帶國賠共3億4446萬餘元。

台南地院一審歷經7年審理，2015年12月，判決中石化與經濟部應連帶賠償其中312位提告居民共1億6794萬元精神慰撫，成為國內首件戴奧辛國賠成功紀錄。不過中石化上訴主張，台鹼公司當年排放的戴奧辛，和提告居民所稱罹病一事，彼此沒有因果關係。

《聯合報》報導，2017年二審，台南高分院認為，戴奧辛汙染損害居民的「居住安寧人格權」，中石化應賠償376名提告居民共1億9157萬餘元，比一審多出2300萬元；但經濟部不負責國營事業環保事項的預防及整治等，也非中石化股東或董事，不符國賠要件，判決免賠。

《自由時報》報導，案經上訴，最高法院今年9月28日開辯論庭，辯論內容包括：居住品質與安全是否屬「居住安寧」的保障範圍、戴奧辛濃度與罹癌等病的因果關係、是否適用國家賠償法、追訴時效、經濟部是否有賠償責任、繼承人可否追加求償金額，進行辯論。

不過當時經濟部回應，安順廠自1946年起動工，居民明知有「嫌惡設施」仍主動搬遷居住，不適用居住安寧法益，另經濟部與中石化前身台鹼，純粹是股東、公司關係，不適用《國賠法》，且中石化1994年民營化、隔年才發現汙染，經濟部沒有權力介入。

最高法院今日宣判，全案除了另有5位民眾的追加請求權時效有疑問，以及二審對於其中44人的醫療費600多萬元認定有矛盾、欠缺判決理由，此二部分發回高院更審，中石化應賠償400多人共1.8億元定讞，經濟部則確定免賠。

訴訟10多年，62位受害者等不到判決結果

自救會律師團指出，全案起初的原告原本是213人，訴訟10年多來，已有62位受害者過世，由配偶、子女等人繼承訴訟，至三審的原告已達413人。

自救會長林吉進辯論後表示，戴奧辛汙染廠區週邊溪流、水池，魚蝦都吃魚池底泥，鄉民長期打撈食用，很多人漸感身體不適，後來才知道被毒害；69歲婦人楊茵鈁當時到庭，林進吉說她是世界紀錄保持人：體內戴奧辛濃度高達951，身體病痛一籮筐，每天吃藥一整盤，「吃藥比吃飯還多」。

《自由時報》報導，中石化發言人陳穎俊也指出，尊重判決，但對結果深感痛心。

陳穎俊表示，安順廠前身為台鹼安順廠，屬於經濟部管轄的公司，中石化接手後廠區根本已經停止生產運作，當初接手時也不知道有汙染環境等事宜，經濟部前後長達近25年的欺瞞推諉之故，才造成居民血液內戴奧辛數值長年累積、超標，以致居民身心受害，但沒想到，判決結果經濟部完全不用負賠償責任，且賠償金額全數由中石化支付，他表示收到判決後，將研究有無牴觸憲法的疑義，探尋向司法院大法官聲請釋憲的可能性。

《蘋果日報》報導，中石化安順廠目前的整治進度，據台南市府環保局表示，中石化公司已於今年6月啟動濕處理系統，迄今已完成1.8萬噸污土量，今年度要達進度2.3萬噸污土量，以目前進度來看仍落後，將依法裁處以期如期如質完成整治。

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核稿編輯：楊士範