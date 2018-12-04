台灣公共工程與政治貪污的盤根錯節，不出「攫奪」與「尋租」

文：高銘堂（營造工程長期從業人員，前泛亞工程公司總經理）

目前台灣的選舉，除了能做到以數人頭代替打破人頭，避免動亂外，並不能達成「公民社會」的理想。選舉已成為不同政黨、派系，或利益團體爭奪職務、名銜、公有資源、影響力的超限戰爭。為求勝選，利害相關者必須投入龐大的金錢與資源，在大家都輸不起的情況下，他們的串連、結合，漸有幫派聚義，共贏天下的味道。

數年一次的選舉，本質上是一群光棍要去奪取另一群人掌握的資源和權力，是有革命的味道，所以大家都不會是那麼地文質彬彬、溫良恭讓；過程就像傳統的農民，經過數年旱澇災歉，飢腸轆轆，想要活命就需攻破官府，打開糧倉，分食積栗。而因舉事時需要聚眾，除了大家找活路的簡單呼喚，野心家們也會有政治、宗教的號召，以今天來說就是推出政見。但攻破大城後，見了公權力攢聚的金玉財帛，眾兵將只想劫財劫色，一切戒律、初衷，都拋諸腦後。在今天相對複雜的經濟環境，就是以種種「攫奪（grabbing）」、「尋租（rent seeking）」的手段，巧取豪奪，滿足私慾。

工程界的朋友總期望台灣看來充滿生氣的民主政治，能夠改善工程發包與履約不合理的現象，讓專業做主、產業進步，但卻沒想到公共工程與採購因其特質，反而更容易成為政黨、流派及其附隨者魚肉、剝削的對象，混亂更甚。幾次政權交替，公共工程建設還是重複演出預算超支、延宕完工、品質不堪的鬧劇，劣幣驅逐了更多的良幣，產業破敗凋零，工程技術原地踏步。

攫奪與尋租

21世紀的台灣有「文明」、「法律」、「輿論」，與多少還存在的「議會」權力制衡關係，不會容許各級選戰的勝利者，為所欲為。但這些聰明的競選功臣了解現代經濟制度複雜，存在著運作空間，能讓他們藉著勾串欺詐，產生龐大利益，回饋掌權者個人或他們的派系。通常他們由「攫奪」開始，繼以精密的「尋租」計畫，走在刀鋒邊緣，以攫奪而來的權位互相掩護，成事機會相當大的。

政治上「攫奪」的現象包括任命競選功臣的職位，破壞精英管理制度；或以可議的行政裁量、曲解的法令，讓某些人拿了比他應該拿的還要多的東西，犧牲了另一部分人或國家的利益。「攫奪」不一定非法或等同於貪汙，但因它違反社會的常規，為人厭惡，影響民心。最嚴重的是「攫奪」往往為特定個人或團體的「尋租」活動鋪路，造成地方、國家後續更重大的損失，如在公共工程上要藉著 「有利標【註1】」等作怪，一定要先把「自己人」放到關鍵位置，不管他經驗、資歷或外界評價如何，先掌握預算、投標資格與評審辦法再說。

「尋租」的「租」在現代是指企業或個人透過政治奉獻，如捐款或助選等利益交換而獲得特權或優待。我們常見的，如金融保險業陳情放寬各項營業限制、房地產業爭取購屋利息補貼，地主要求在都市計畫調整土地使用區分、營建業者希望在公共工程最有利標的競爭中能獲業主的青睞等，都是非生產性的「尋租」行為。「尋租」過程中所爭取的「尋租」市場愈大，代表這個經濟環境會被不公正壟斷的事物較多，認真說來，「尋租」現象對國際民生的影響較赤裸裸的貪污、濫權、侵占或詐欺公款等更為可怕，可嘆的是台灣人民與官員在這方面的認識不足，有時還在為各式的「尋租」行為搖旗吶喊。

Photo Credit: 陶 澤中 @Flickr CC BY 2.0

公共工程是「尋租者」的最愛？

工程合約是公私業主「尋租」、「納賄」、「洗錢」的最愛。因工程合約金額龐大，工作項目繁雜、具多樣性，承包廠商執行工作實際上會有很多下包，如果有特別的支出，可以分配給行業性質不同、眾多的次承攬廠商，讓他們幫忙承擔風險。原來在縣市政府的層次，土地使用區分與重劃曾是地方人士最大利益來源，但房地產經過幾十年的高潮迭起，現在已少有變化空間了。而公共工程，從人行道、路平、水利、防災，直到大型公共建築、捷運等，需求上能推陳出新，「永續經營」的可能性高，反而成為大小「尋租者」的最愛。

如果沒有特殊的安排，營建產業遵守公平競爭規則，拿工程必須殺價，並接受不利的履約條件。我們借用「教父」小說裡，教父柯里昂的想法來說明承包商為什麼不想競爭：像所有聰明的生意人一樣，他知道自由競爭徒具破壞性，獨佔卻是有效率的；所以他就想辦法去贏得有效率的獨佔。顯然，大多數的公共工程承包業者都和教父一樣，對與政客合作，成為「尋租」集團的成員是欲拒還迎的。

所以與大多數人的期望相反，公共工程不會因民主化與技術、管理的複雜化而能回歸專業，反而因為人性的因素成為政客與其鷹犬「尋租」的目標。

民主與貪污

在一般人的想像，民主程度高，選舉會淘汰有貪汙劣跡的民選官吏或民意代表，但事實不必然是這樣。有政治學者對二次大戰後義大利國會議員做統計【註2】，發現曾遭貪汙起訴的議員有51%的機會連選連任，與清白議員的58%相差不多，對日本與其他國家議員的調查，也有同樣的結論。這說明了人緣好、不誠實的政治人物，有時比誠實、但人緣差的還受歡迎，在台灣也有許多例子。為什麼呢？可能是台灣選民「天下烏鴉一般黑」的成見，認為選別人也一樣會貪污，而讓人悲哀的是，有不正當收入的政治人物，可能較有本錢打選戰，選上的機會反而比清白的對手還要高。

貪污模式的進化也是造成貪污無法禁絕的原因。最基本的貪汙模式是掌權者授意其鷹犬去需索，掌權力者只要能控制住體制內應該負責肅貪的機關，不讓他們揭發貪污的行為，能維持他的權威與發號司令的地位。這種主從合作關係的貪污模式（principal/agent relationship），造成的社會衝突是垂直的、單純的，大致存在於統治者與被統治者之間。

但隨著政治、商業與司法關係的複雜化，如在台灣，選舉成為權力分配的決定性機制，民選官吏與民意代表多少要受到制約，因此在「攫奪」或「尋租」過程中，需依賴做為代理者的組織、協調與整合，漸漸地代理人就成為貪污行為的主導者，顛倒了主從關係。這種情形造成的衝突是水平、多元的，往往存在於社會間不同的利益團體，相互競爭的「尋租」企業或行業間，為了避免衝突，大家必須建立默契，據之運作。這樣一來，反而使貪污成為政經制度的一部分（institutionalized），無法因民主化時間夠長而根絕。

Photo Credit: Corbis/達志影像

台北、高雄的非典型選戰，將影響公共工程？

令人悲哀的是當我們慶幸因為民主的深化，沒有絕對的權力可以庇護貪瀆行為時，貪污的風險與成本變得更高，政治團體在「入不敷出」的壓力下，卻去擴大他們「攫奪」與「尋租」的範圍，如創造更多的官辦事業，更深入干涉政府部門或公營事業的運作。在公共工程，我們已經看到扮演這種代理人角色的廠商，影響力更加擴大，不論在中央或地方，或是兩黨間，都受歡迎，「有利標」的運作，時有耳聞，讓我們專業者真的有絕望的感覺。

工程產業許多有心人，總認為選前選後，會是政黨或當選人最謙卑的時候，要請他們聆聽工程師的聲音，但大家忽略了21世紀民主政治其實是文明化的暴民政治，只是戰鬥的武器由刀劍變成宣傳，取贓分紅的手段由劫掠、強徵變為攫奪、尋租，少了殺人放火，但對社會的破壞仍是一樣的。機關的行政，公私公司的經營，專業竟要讓位給政治考量，大家打拼半輩子的成果在政治大環境成為政客、掮客，官僚的俎上肉。

當然，實際情況也許沒有那麼糟。任何時候都有許多天真的選民，認為經由政黨輪替，無論是中央或縣市，終會找到一朝「聖君明臣」，針對各種時弊通病，包括貪污、工程建設的問題，提出為人稱快的解決方案。雖然這不是很理性，但這一、兩次的選戰結果可以看出，社會大眾還是會因有幾位能激起群眾熱情的非典型參選人，在國家大事或是城市發展做出輕易的承諾後，就把他們當救世主，讓他們當選。

而這類倏忽而起，贏得選戰的當選人，不靠組織、沒有大咖的金主、組成施政團隊可能還要靠「海選」、沒有預設的建設目標，沒有「攫奪者」或「尋租者」的陰影，或許能改變地方公共工程建設業界的生態，讓廠商有良性競爭的機會。所謂烏雲有時也有銀鑲邊（every cloud has a silver lining），民主政治變化莫測，有時讓人擔心，但如因此改變每次選舉，官軍與起義軍相互廝殺的慘烈定式，也許是台灣人民的福氣吧？

公共工程的實踐過程，從需求的醞釀、概念的孕育、資源的分配、硬體的完工與使用，都牽涉到政治；尤其社會不是一個封閉的系統，人心亦是多變，回顧過去與解釋現狀，不一定能準確預測未來；但說明真相的努力，對社會實務會產生瓦解、強化、促成或改變等作用，所以促進大眾理解公共工程被操弄的本質，以及與政治的關係，才是對抗絕望最好的武器吧！

延伸閱讀：

註1：意指採購單位針對投標廠商的技術、品質、功能、商業條款或價格等項目進行綜合評選，而非以而非以價錢或單一項目做為唯一決標因素。筆者認為有利標不適用台灣規則，並以自身近10年參與國際標案經驗說明，通常標案是先建立評判依據後，客觀打分數，評審委員僅能監督有負責篩選數據的工作小組是否計算錯誤或濫權，而不是像是建築設計比圖誰漂亮就給誰式的做法。

註2：出處為密西根州立大學政治學系副教授張嘉哲與UCLA政治學系教授Miriam Golden、UCSD政治學教授Seth Hill共同掛名，於美國政治學協會2007年年會發表之論文：Electoral Consequences of Political Corruption: The Survival of Politicians Charged with Malfeasance in the Postwar Italian Chamber of Deputies.

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責任編輯：楊之瑜

核稿編輯：丁肇九