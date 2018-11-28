法國「核電減半」期限延後10年，總統強調這是「務實的方法」

（中央社）

法國總統馬克宏27日說，法國在2035年前，將關閉目前58座運轉反應爐中的14座，核能發電比由現今75%降為50%；但他也說，法國不會完全放棄核電，「降低核能的角色不表示放棄核能」。

馬克宏（Emmanuel Macron）27日發表令人期待已久的能源政策演說，他指出，法國在2030年前將關閉4到6座反應爐；其中法國東部費森翰（Fessenheim）電廠2座最老舊的反應爐，除役日期已定在2020年夏季。

《路透社》報導，到2022年馬克宏總統任期結束前，除了費森翰核電廠的反應爐外，政府不會再關閉任何其他反應爐。

根據馬克宏的說法，法國限制核能發電量的進程將較先前的承諾為慢。他的前任社會黨籍總統歐蘭德（Francois Hollande）曾承諾要在2025年以前把核能發電比例從75%降到50%。馬克宏在演說中表示，會維持降低核能發電比例到50%的目標，但時程要延到2035年。

馬克宏並宣布，法國將在2022年前關閉剩餘的4座燃煤發電廠，以配合反空汙行動。他同時指出，法國力求在2030年前，將風力發電擴增2倍，將太陽能發電擴增5倍。

核電大國，法國如何做到去煤去核？

法國比其他任何國家更依賴核能，核電約佔該國3/4的電力。 馬克宏承諾，將開發再生能源，同時表示他的首要任務是讓法國 擺脫導致 全球暖化的化石 燃料 。

2015年，法國通過《能源轉型法》，將在未來10年內，也就是在2025年達到核電減半（75% → 50%）、2030年再生能源提高超過2倍（17% → 40%）的目標。

不過在昨日的演說， 馬克宏表示將延後核電減半的期程，並稱他的政策「是一種務實的方法......考慮到供應的安全性」。 馬克宏表示，關閉核能反應爐的時間表，將取決於法國能源結構的演變，包括計劃增加可再生能源以及擴大與鄰國的互連能力，他也承 諾，每年將支出70至80億歐元用來支持再生能源（約新台幣2450億到2800億元，目前的預算為50億歐元）。

法國共有58座核能反應爐，由國營「法國電力公司」（EDF）經營。馬克宏說，預定在2030年前關閉4至6座反應爐，2027至2028年關閉2座，2025至2026年間則視當時能源供給狀況，決定是否關閉2座。

若到2035年以前，14座反應爐按計畫關閉，法國的核電在發電量占比將由75%降至50%。將以最老的反應爐為優先，包括特里卡斯坦（Tricastin）、比熱（Bugey）、格拉沃利訥（Gravelines）、丹皮耶（Dampierre）、布雷耶（Blayais）、克呂阿（Cruas）、希農（Chinon）及聖洛朗（Saint-Laurent）等。

但環保團體並不滿意，他們認為馬克宏將原本的期限延長至2035年，是讓法國迷上核電。

綠色和平組織猛烈抨擊 馬克宏 對核電的堅持。「 馬克宏 告訴我們他想改變，但我們需要本質上的改變。」 法國綠色和平執行長朱利亞德（ Jean-François Julliard） 表示，法國堅持將核能作為化石燃料的替代品，實際上它既不乾淨又不便宜，也不能保證我們的能源獨立。「 我們希望採取歷史性和結構性措施來應對氣候變化。而不只是 等於應急。」

而核能議題已讓法國前環境部長余洛（Nicolas Hulot）在今年8月辭職，反核立場明確的余洛，表示他對政府不再堅持2025年減少核電比例50％的目標感到失望。

不過，法國民眾對既有的能源政策也不買單。

馬克宏在發表演說的同時，法國街頭正有不少抗議調漲燃料稅的民眾。法國汽油稅（每公升汽油1.54歐元，柴油每公升1.51歐元）在世界上已算高的，但法國政府為了減少碳排，打算在明年1月再調漲燃料稅（汽油稅每公升上升0.04歐元、柴油稅0.07歐元），為此這股稱為「黃背心運動」的抗議潮從上個月開始，巴黎在內的多個城市發生示威並演變成暴力衝突。

雖然主要的抗議者來自法國鄉區、格外依賴車子作為交通工具，不過根據《美國國家公共電台》 一項 民意調查 發現，77％的法國人支持黃背心運動。

巴黎的一名抗議者表示，一些法國人擔心世界末日，而其他人則擔心月底，他們將如何支付賬單。

「有2個法國：生活在城市裡的人、有更好的生活，他們有能力考慮氣候變化，那些生活在農村和小城鎮的人，很多藍領工人，根本收支不平衡。」

《紐約時報》報導，抗議者表示，馬克宏的演講並未回應民眾的憤怒，「國家的能源配比有多少，法國人一點也不在乎。」

不過，法國總統馬克宏表示，他不會改變主張，因為政策方向是對的，也有必要。馬克宏承諾將和民間團體進行3個月的磋商，讓民眾更了解這項政策；並提議逐步或彈性調漲的機制，將每一季根據國際油價變化調整燃料稅。

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核稿編輯：楊士範