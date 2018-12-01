人權倒退的選戰：被投票制度打敗的障礙公民

文：黃雅雯

選舉結束，心情仍在一片動盪中，怕是要經過一陣子才能好好平復回來，但是有些事，覺得還是得說一說

近年身心障礙者權利意識有較明顯的茁壯，邁入高齡化社會之際，也越來越多人意識到障礙者與失能長者的人權。但我們這群弱勢真的有被社會當「人」來看待嗎？障礙研究學提出「社會模式」的定義，身心障礙者本身不是問題，環境以及制度的規劃常常是歧視身心障礙者的兇手。觀察2018大選，從投票所的軟硬體設施，以及缺乏完善無障礙交通運輸等阻礙，即可發現這場選舉讓障礙者體驗了制度致殘的過程。

身心障礙者權益保障法第一條：為維護身心障礙者之權益，保障其平等參與社會、政治、經濟、文化等之機會，促進其自及發展，特制定本法。

聯合國身心障礙者權利公約（簡稱CRPD）第29條明訂：國家應保障身心障礙者享有政治權利，及有機會在與其他人平等基礎上享有該等權利，其中強調投票程序設施與材料適當及無障礙。

然而身心障礙者想要進行一個公民權利，卻是難上加難。

以肢體障礙者的輪椅族來說，投票必需回到戶籍地的這件事，就必需歷經千辛萬苦才能達到，平常在大城市打拼生活的人，必需設法回到戶籍地去投票，但是，高鐵每班只有4個無障礙座位，火車的斜坡服務履履出錯，更不用說偏鄉地區公共運輸的缺乏，肢體障礙者一想到這麼艱難的返鄉過程，心就冷了半截，倘若因為公共運輸的無障礙不足，就必耗費比一般人更高的成本（例如包車返鄉）。

若有心又順利的回到戶籍地，卻又發現投票所的無障礙設施不足，許多投票所設置在村里的宮廟中，入口即是一連串的階梯，也只能望階嘆氣，克服了起點，輸在終點。

有幸進到投票所的輪椅族也沒有比較好，排隊動線設計不良，許多場地的隊伍排到二樓去，輪椅族無法輪到隊伍末端，只能狠心插隊，也有的隊伍沿著人行道排到馬路上去，輪椅族要是一起排入隊伍，必定造成交通阻塞，只得要求另開通道；進了投票處，圈選空間太小，迴轉空間不足，領了票進了只能遮蔽一半的圈選空間，小心翼翼的退到投票箱，手卻搆不到票口，請選務人員協助投進後，轉身領取公投票，重覆一次前進後退搆不到票口的流程，匆匆投完，倉皇離開，像是考了一場Ｓ型的駕照。

其他障別的朋友們也同樣慘烈，視障者投票前必需設法找到中選會的語音選舉公報檔案先做好研究，若是不會使用電腦的朋友就得燒好香，才能找到一個可以協助報讀的人幫他把公報一一報讀，選票沒有點字（更不用說不會點字的人怎麼辦了）只能靠沒有經驗的選務人員的指示，一一蓋章投票，將自己的隱私曝露在一個陌生人之下，並且要全然信任他。

台灣已進入高齡社會了，老人們體力不支，所以成為輪椅族，視力及聽力退化也讓他們成為聽損及視障者，然而，在這個多元化的社會中，我們的政策仍只是單一，消極的應付這些接踵而來的問題。

在這個科技發達的世代中，我認為，政府應該更多元，積極的作為，才能讓所有人獲得應有的人權，行使社會參與的權力。在選前，必需提供清楚的資訊，讓各障別公民都可以充分了解投票相關訊息，包括易讀版，語音版，手語版，大字版等。

投票時，首先必需將戶籍地投票的規定鬆綁，省去漫長的奔波，研擬透過網路，信件，電話等通訊方式投票的可行性。其次，各投開票所必需設置手語翻譯員，訓練過的視障帶領人員及足夠讓輪椅使用，可及的投票空間，而這些，都必需在投票前邀集障礙者共同設計，才能達到使用者參與的精神。第三，中選會每年設置的投訴及障礙反映專線都無法適時，立即的解決投票障礙問題，建議中選會於投票時應設置立即處理中心，讓障礙者遇到投票障礙時能立即解決，順利投票，而不是投訴後，巴望著下一次的改善。

障礙者參與公共事務常常因為環境、制度而處處受限，經過一場選舉，障礙者也深深的經歷了社會排除的過程，未來要如何前進，才能讓每個不同身分的公民毫無障礙的行使法律保障的公權力，將會是一個重要的課題。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰