「靜水蕩漾」菲律賓女性藝術家聯展：當性別不再是疆界

文：郭朝淵

作為一位男性策展人所策畫的展出，來自菲律賓的Patrick D. Flores有別於過往多由身體經驗開展的女性藝術展，選擇從「空間」的視角來切入本次聯展，化解性別之間的二元對立。從空間的角度而言，一方面是對男性觀點的撼動，一方面代表了其性別權力的重新畫分主張。

正如同「靜水蕩漾」（Casting Stones into Water）所涵蓋的意象一樣，藝術世界並非一成不變、無法改變的堅實領域，而是如同水的質地一般，乍看清澈的水面，其實具有深層豐富的意義。策展人選擇用Ileana Lee的作品作為打破靜止湖水的石頭，以其兩件作品《無題》與《池塘》當作破題。

Photo Credit：安卓藝術 Ileana Lee，《無題》（Untitled），1977，文獻照片，29.62 × 36.62cm

1980年代正是歐美女性主義逐漸成熟、風起雲湧的時代，而1977年完成的《無題》，在當時的菲律賓藝術圈便有著指標性的意義。Ileana Lee以整齊切斷的膠帶，在以男性為主宰的展場中，劃分出專屬於女性藝術家的疆域。這些膠帶僅僅只是空間中的虛線，除了觀看的視線影響外，並不會對其他作品造成實際的區隔，卻又在有意無意之間，提示了一個隱藏於實體空間中的存在。

另一件於2013年完成的裝置作品《池塘》則是在地面上放置了許多不斷旋轉的傾斜竹竿，這件作品反轉了男性主義下對於雕塑作品厚重、單一、高聳的想像，開放觀眾進入作品中改變旋轉的形式，讓觀眾作為作品其中的一部份，將其轉化為包容觀眾參與的集體創作。

策展人將這兩件作品作為楔子，透過其他女性藝術家對於作品的回應，讓女性藝術家的力量能如同綻開的水紋一般不斷擴散，最終能動搖整個藝術的生態系統。

Photo Credit：安卓藝術 Ileana Lee，《池塘》（Pond），2013，錄像、展覽紀錄（影像15秒循環iPad播放）

消逝的二元邊界

二元的對立與消解，是策展人在本次展出中不斷確立的展出核心。在Michelle Dizon和Camilo Ontiveros所共同創作的攝影作品《窗簾》中，首先揭示了窗內／窗外之間的性別與空間關係。《窗簾》的攝影場景來自於菲律賓的動亂地帶，窗戶的存在則強化了窗內／窗外與安全／危險之間的關連性，經由觀者來自窗內向外的凝視，外在的世界被窗簾與窗框切分為許多區塊而無法看清全貌，這樣的聯想同樣也投射於女性的生活場域之中。

Marina Cruz則以家屋的角度觀看女性的存在。男主外，女主內是早期保守社會下對於性別形象的刻板要求，Marina Cruz則藉由傳統空間的變化挑動性別空間的期待。作為傳統婦女的日常工作之一，《曬床單》中被架起的床單轉化了私人空間與公共空間的區隔，某種程度來說也表現了女性對於室內空間的掌握；《擺桌》中對於廚房空間的多次更動，也對於空間中的女性形象有了更精準的描繪。

Lee Paje的紙上作品《外星人！外星人！頑強的聖戰》顯然對於迪士尼所塑造的童話故事有所批判。這些所謂的「公主」其實來自於相似的樣板，他們有著良好的品德、姣好的身材和完美的容貌，並且總是期待著王子的拯救。Lee Paje則試圖破除這種對於美好女性的單一想像，探討美國好萊塢電影工業中的後殖民遺緒。

細看作品的內容，這些耳熟能詳的角色躍然紙上，故事卻大不相同。在外星戰艦侵入童話世界的同時，不僅等待被拯救的公主們必須自救，代表善惡而水火不容的男性角色也必須放下成見，共同逃亡。作者對於角色中男男、女女中兩兩相攜的特殊安排，以及相對原始童書中對於聖經故事的闡釋，恰恰對當前的性別議題作出了回應。

Photo Credit：安卓藝術 Lee Paje，《外星人！外星人！頑強的聖戰》（Alien? Alien! The Crusade of General Bigote），2013，壓克力彩、羊皮紙、黑板、尺、童書、剪紙與木板。

承續Ileana Lee作品中對於二元性空間的辯證，Gabi Nazareno的作品《入地》以拼圖的方式建構了專屬於女性的場域，透過拼圖片的拼合與離散狀態，呈現女性藝術家彼此之間合作、互助的關係。而在顏色上，Gabi選擇以灰色作為作品主要色調，是一種黑與白之間的過渡狀態，化解顏色之間的鮮明差異。

《糊化二進制》則以不同色彩的幾何圖形組合而成，再以顏料消彌彼此之間的扞格之處，暗喻著性別之間和諧存在的可能。若再以作品形式而言，這兩件由上而下觀看的作品轉換了「架上繪畫」的觀看方式，圓形或是不規則形狀的畫面，也挑戰了畫布呈現的既有形式，亦可稱之是一種對於男性所建立的藝術史觀所提出的詰問。

細瑣的重構

相較於過去男性藝術家擅長呈現宏偉而完整的構圖主題，女性藝術家則相反以一種開放、包容而富含質地的方式作為回應，重新構築藝術世界裡的性別界線。

如何反轉自然元素的組成，是Nona Garcia的燈箱作品《反覆》裡的最大特色。乍看只是一般海面的作品，細看卻是滿佈於岸邊的漂流木。藝術家以漂流木所呈現的不規則白色區塊，翻轉成為海面上的層層浪花，是古典元素論對於地、氣、水、火四大元素的重新詮釋，也是對於有機物和無機物轉換的不同想像。

Henrielle Pagkaliwangan的《新空間的地景》與《新空間的肖像》則質疑了陽具崇拜下的建築想像，以更微觀的視角看待這些建築的構成要件：水泥與磚塊。Pagkaliwangan以細微的筆觸雕琢畫面的許多細節，在單色的繪畫風格之下，《新空間的地景》將普通的水泥條合場景，幻化為一個不存在於世界的世外桃源；《新空間的肖像》則在近乎機械式的空心磚描繪中，標示了僅屬於觀者能感受到的細微差異，僅管這些磚塊形式相似，卻各個不同。

以許多監視器構成的錄像作品《旁聽》，以一種極其平常的方式，再現了關於國家權力下無孔不入的監控社會。影像藝術家Adjani Arumpac在家中架設許多監視器，讓原本用來照看幼兒與長者的監視器，成為穿透人群、介入隱私的利器；同時也透過監看的關係，確立了觀者與被觀者之間的從屬地位。展場特別準備桌椅供觀者觀賞，讓觀者彷化身為是監視螢幕前，掌握屋內一切的「老大哥」。

缺席的存在

策展人也試圖在展出中呈現那些存在卻被視而不見的部分，而這些缺席的存在，正如同女性在歷史的地位一般。這些女性藝術家敏銳而細微的視點，捕捉了正在消逝，抑或是未曾被重視的環節。

Sandra Palomar的《現場圖片的構成單位》以一張明信片中挖空的舞者為題，一字排開的女性舞者，卻有一人被藝術家精心挖除後留下白色輪廓。不論是畫面中所呈現的缺席狀態，或是女性舞者與傳統服飾的背後意義，又或是明信片所代表的「到此一遊」的旅行者視點，這件尺幅窄小的作品，標示了確切存在的異國情調與他者凝視。

她的另一件作品《彌撒樂曲：織品研究》是本展的現地創作，原本矗立於窗外的高樓景色，被藝術家以一層層大小不一的布幔、剪紙所遮掩，讓窗外的光線在穿進窗戶的過程中被截斷、過濾後，最後進入室內，這些過濾的光線柔化了窗外的建築線條，而隨著時間移動的光影，也讓作品有了屬於自己的生命力。

Gab Ferrer的作品《樹成紋》以繁複的紋路組成，這些由許多橡膠板拼合而成的作品，其實是尚未印刷的版畫原版。藝術家透過這件作品的創作，將原本隱於版畫之外的原版呈現在觀者眼前，讓原版成為作品本身。藝術家選擇以橡膠作為創作的材料，也隱隱指向這種經濟作物代表的殖民痕跡。

Nana Buxani一系列的黑白的紀實攝影《Jason Roxas／大理石工人》、《椰乾農場工人／手》、《年輕的礦工／Diwalwal Goldmine》，用工人階級的工作狀態作為主題，以畫面的強烈的張力攫取觀者的目光。Nanag擅長選取這些工人瞬間的細部狀態，精準的畫面也顯示了藝術家對於這些議題的長期關注。作品中長滿皺紋的厚實雙手或是滿臉石屑的工人，顯現這些隱沒於繁榮都市的人物，如何面對經濟剝削下的勞動。

回顧藝術史上缺席的女性藝術家與缺席的女性空間，策展人選擇以溫柔的方式，用詩意的投石入水意象作為展覽的起點，勾勒女性藝術家的創作觀點與生活場域。

對策展人來說，這個藝術的世界或許並不會因為女性藝術家的加入而產生天翻地覆的改變。相反地，他只是期待這個展覽，能夠如同那一顆投入水面的石子，產生一波又一波的「漣漪效應」。當Patrick D. Flores從空間出發的策展模式作為另一種關於性別與藝術的想像之時，似乎也正呼應了女性藝術家們對於陰性空間的期待⋯⋯

名稱：靜水蕩漾：菲律賓女性藝術家聯展

時間：～2018/12/08

地點：安卓藝術（台北市和平東路一段180號7樓）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航