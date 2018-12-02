《父母成長，孩子才會真正長大》：稱讚自己的孩子「獨一無二」，實在錯得離譜

文：崔佛・席維斯特（Trevor Silvester）

給父母的八大箴言

箴言1：你在訓練孩子，還是孩子在訓練你？

假如你想要保有生活品質，還能養育出有趣的孩子，那麼就得訓練他們尋求對你有利的需求。

請將這句箴言刺在你的眼皮上，如此當你每晚入眠時，它便能嵌入你的大腦裡。現在，我冒著被家長團體圍攻的風險。然而，一旦你明白孩子年輕的大腦如何處理因果關係，你務必要在他們童年時期簡化養育他們的方式。大腦的因果機制會演變成預測所有事，諸如：「如果我這麼做，會發生什麼事？」在孩子非常非常小的時候，他們便開始試圖了解這個世界是如何運作的（尤其著重在這個世界如何為他們所用）。當嬰兒學會坐、爬、移動自己的身體時，就已開啟了探索生理邊界的旅程：了解自己可以接觸哪些東西、可以爬到多遠；同時也探索社會邊界：了解自己可以做些什麼、不能做些什麼，哪些事能獲得別人認可、哪些事會被他人討厭。

我常在超市見到家長對尖叫的孩子投降，任憑他們予取予求，這往往令我驚訝不已。究竟是誰在訓練誰？你不妨把孩子想像成沒那麼瘋狂的年輕科學家，他們正在進行一個實驗，主題是：「我要如何得到想要的東西？」他們可能會嘗試一系列的行為，而所有的行為都奠基於「怎樣才能讓我得逞」。裝萌、裝可愛有效嗎？直接要求呢？在每個請求的最後加上「拜託」如何？在公共場所尖叫呢？一般來說，孩子的行為彈性比成人更大。大人太在乎別人的看法，因此，任憑孩子在超市冷凍區的地板上又叫又踢，在大人看來並不是一個好選擇。孩子往往因為耗損父母的心力而獲勝。爸爸媽媽「屈服」的理由是僅只一次，下不為例。但從來不只一次！孩子一學就會。如果你沒有清楚讓孩子知道，他們每一次的「實驗」結果，不一定總是帶來正面的回應，予取予求本就不是這世界運作的方式，那麼，你將承受孩子帶來永無止境的磨難。你得先搞清楚，是「你在訓練他們，還是他們在訓練你」？請不斷複誦上述這句話，沉思這句話，把它變成T恤標語。因為假如你想要保有生活品質，還能養育出有趣的孩子，就得訓練他們滿足對你有利的需求。

我曾諮商過一個人，他便擁有毫無限制的童年，結果出現許多問題。首先，這些人即是所謂的「外控者」。對他們而言，這世界本就是要提供他們所求，他們只需要表現出能誘使世界屈就的行為。有些人會以挑釁、具侵略性的方式直接提出要求（諸如恐嚇脅迫、大吼大叫），以此得逞；有些人則是依賴他人的憐憫、裝病或無助，以滿足自己的需求。幾乎每個案例都是不忍卒睹的，假如他們的父母還健在，他們仍選擇持續對父母大聲咆哮，或用甜言蜜語哄騙父母。我認為，在父母的辭典裡，「不」是最重要的詞彙之一。當事情關乎孩子的潛力或追尋夢想時，我們鮮少使用這個字。然而，一旦涉及任何東西的獲得，或是孩子要求你做他們可以自己做的事情時，你得善加運用這個詞彙。重要的是，你要讓孩子明白，有時得輪到別人拿到好東西，有時自己什麼也得不到；人生並不公平，也不平等；有贏家，也會有輸家；「不」就是不，毫無例外。在一個家庭裡，掌權的不該是孩子。

孩子藉由「適應」的過程，根據收到的訊息或對訊息的詮釋，調整自己的信念和行為。當我還小的時候，便收到得「尊重權威」的強烈訊息。大人隨時想見孩子，孩子就得出現，但孩子的聲音從未被聽見；所有的成人都要叫他們叔叔或阿姨，從來不能直呼名諱；大人坐的時候，小孩得站著。我適應尊重權威的結果，導致我加入警方時顯得過度敬畏，我的同事都是昔日我所認為位於權威之首的警察，簡直把我嚇壞了。再想像一下，現在的孩子以全然不同的方式「適應」警察，當他們朝我丟擲東西時，我心中會有多驚訝與困惑了。你必須了解，適應的過程，從我們很小的時候便已開始。

可以理解，新手父母在「必須把事情做好、做對」的心態下，被壓得喘不過氣，難免會在一開始就做一些看來有效的事。雖說事後再修正也無可厚非，但錯誤很容易就此造成。比方說，有你在身旁、甚至在你的懷抱中，嬰兒會睡得比較好，你很容易就會繼續這麼做。但假如你因為嬰孩的喜好而改變你所做的一切，則孩子永遠學不會適應那些對他們來說不那麼理想的事物，結果你建立了一個讓孩子予取予求的環境。這並非長久之計。假如你想讓寶寶學會睡在自己的床上，或許他們一開始會大哭大鬧，但寶寶最終會適應的。

除了適應之外，我也想談談「前後一致」。你說的話是否找不到任何瑕疵，對孩子來說非常重要。言出必行，言而有信。不要給了他們機會又收回，你得堅守自己設立的行為界線。孩子一旦明確知道自己能被接受的行為界線在哪裡，他們會更快樂。若界線不明，隨時跟著你的情緒浮動，則孩子會感到困惑、焦慮。最重要的是，他們會抓到機會「耍賴」，例如「但你昨晚讓我們熬夜，所以現在我們要再睡一下」等等。假如你設立的界線既清楚又明確，則和平終將降臨；假如界線看來漏洞不斷，則孩子會善加利用你的弱點。此外，與你的另一半也要保持同調。分而治之是孩子的目標，因此你們夫妻倆必須團結。在你們應該相互妥協的地方妥協，但在你們面對孩子時，立場要一致且不動如山。

請記住，對一個不到五歲的孩子解釋他們的行為為何出錯，並希望他們藉此改正，純粹只是浪費時間。他們的大腦尚未發育完全，無法對事物進行好與壞、對與錯、喜歡或不喜歡的判斷。

當我聽到一位母親對小女兒茱麗葉說：「妳實在不應該這樣捏妳哥哥，因為這不是一件好事，妳不喜歡同樣的事發生在妳身上，不是嗎？」我不禁莞爾。茱麗葉在等母親的訓誡結束。這些話就是對她的懲罰，而這些所謂的「懲罰」並不如想像中糟。

然而，我認為在孩子還小的時候，盡早與他們談論這些關於道德與倫理的因果關係，是個好主意（諸如：「這樣做並不好……」或「我希望你這麼做，因為……」）。已有研究證實，孩子在家聽到的語彙愈多，在校的表現就會更好（到了三歲，貧困家庭的孩童聽到的語彙，遠比專業人士家庭的孩子少了三千萬字）。孩子就像海綿一樣，吸收各種因果關係和等價關係。因此，讓他們從一開始就有機會好好表現，以吸取教訓。但千萬不要誤以為，針對懲罰解釋、說教，能成功改變孩子的行為，因為解釋和說教對於未發育完全的年幼大腦來說，負荷還太重。你當然要解釋，但請注意，先解釋，再制裁。

我認為，自恃聰明而不需仿傚的人類，有時仍須從動物的世界尋求借鏡。比方說狗，狗媽媽會用兩種方式懲罰幼犬：快速在耳邊輕拍，或是隔離。第一種方式在我們現今文化中已不適用，但第二種方式若運用妥當的話，則是一種強而有力的工具。再看看馬，母馬會極具耐心地將小馬趕出馬群。對於群居動物來說，孤身一人，失去與同伴在一起的安全感，是非常危險的（畢竟，在我們祖先代代相傳下來的記憶裡，外面的世界可是有著可怕的狼群啊）。因此，讓孩子隻身待在房內，沒有玩具或電子遊戲相伴，是非常有效的處罰方式。時間不需要太長，過久可能會變成孩子心理上的「重要情緒事件」。此舉只是要標示出你希望孩子認真看待的因果界線。對於幼兒，我建議隔離五分鐘；而當孩子已有口語能力時，建議施以十到十五分鐘的隔離。在孩子幼年時儘早訓練，日後他們就會自我管理。但若完全不訓練，置之不理，你將有好幾年的時間被孩子壓得喘不過氣。

【實用祕訣】冥想箴言1

欣賞很容易變成期望。請思考給予和接受之間的平衡：

你灌輸給孩子哪些正面的信念和行為？

你無意間訓練孩子養成哪些負面的信念和行為？

你如何修正你的訓練方式，以改變上述信念和行為？

請以這種方式重新看待你的家人：孩子對你有哪些期望，是他們已訓練你成功達成的？

這些期望是否健康？假如不是的話，你要如何改變？

箴言2：孩子尚未定型，還沒成為即將成為的樣子

給你的孩子一些空間，讓他們自行處理正在經歷的問題，或從中成長。

假如失敗了，讓他們自己學會站起來。

因為，如果你立即伸出援手，則很可能導致他們到三十歲仍凡事期待你幫忙。

我發現，現代母親似乎承受令人難以置信的壓力，就好像回到一九五○年代，當時媽媽們自我評量的標準是，能否精通家中幾乎不可能管理的一切。我在臉書動態上常看到很多疲於奔命、博取眼球同情的足球媽媽，在孩子上游泳課時，於游泳池畔打卡，接著還得趕赴天體物理學的家教課。每個人無不盡心盡力，務求達到完美父母的理想形象，而孩子無疑是他們在這個角色中成功的象徵。對孩子而言，壓力不比父母來得少，難怪這類孩子沒有真正的童年時光。在此我想要給家長的建議是：請冷靜。

無論你做什麼，無論你多認真想要成為完美父母，你的孩子終會以不完美回報你。他們在成長的路上，定會伴隨著或多或少的問題，以及些許學習上的限制。這些問題有些來自與你的互動。對孩子而言，早期來說，你就像是他們的神，因此你的每字每句都影響重大。有時候你只是說了無心的話，有時則是孩子誤解了你的意思。

我常接到父母的求助電話，問我能不能幫他們解決孩子的問題，例如怕黑、不肯吃蔬菜。

假如孩子真為了這些恐懼所苦，我肯定會幫忙，但我也知道這些是學習成為內控者必須面對的挑戰。假如讓孩子誤以為每當問題出現，就會有電玩主角「崔佛大叔」（Uncle Trevor）揮舞魔仗，問題隨即消失不見，則孩子長大後，將只會一昧等待他人幫忙解決自己的人生挑戰。除了「是你在訓練他們，還是他們在訓練你」之外，請重複閱讀以下文字，甚至刺在你的眼皮上（就刺在上一句底下）：「他們尚未成為即將成為的樣子。」這句太重要，我要再寫一次。他們尚未成為即將成為的樣子。我的孩子已經三十多歲，但我仍每天複誦這一句。我們一直在改變，一直在成為即將成為的樣子，尤其年幼時更是如此。你如何確定你對孩子的擔心（例如經歷怕黑的階段），不會成為他們成年時定義自己性格的依據呢？給你的孩子一些空間，讓他們自行處理正在經歷的問題，或從中成長。假如失敗了，讓他們自己學會站起來。讓他們知道，你隨時在身邊。因為，如果你立即伸出援手，則很可能導致他們到三十歲仍凡事期待你幫忙。

最近我有幸在斯里蘭卡的池畔日光浴躺椅上看到一群猴子。當時我看到一隻幼猴想從泳池喝水，結果不小心與猴群走失，哭著找媽媽。牠哀嚎幾次後，猴媽媽回應了，但不是立即跑到幼猴身旁，而是移動到牠視力範圍內，大約離牠六公尺之遙。這看似深思熟慮之舉，蘊含明顯的訊息：我在這裡，但你得靠自己。小猴子急急忙忙跑了過來，母猴給了牠擁抱，做為牠採取行動的獎勵。

還記得多年以前，我曾在花園裡拒絕「幫助」年輕的姪女。她應該只有八歲。她用小鏟子挖洞，而鼻梁上的太陽眼鏡不斷滑落。最後她被惹惱了，決定拿下眼鏡。接著她看著我，打算把眼鏡遞過來。「我不要拿。」我說。她想了一會兒，環顧四周，然後再把眼鏡戴上！外控者。如果我在養育子女方面做得更好的話，我會說：「你可以用它們來做什麼？」引導她找到自己的解決方案。為了證實「他們尚未成為即將成為的人」這句話，我們最近與這位姪女共進午餐。現在的她是二十出頭的大學生，表現優秀且充滿活力，在酒吧打零工，自己付學費。我們聽說她最近在地窖裡搬運一桶葡萄酒時，不小心讓肩膀脫臼了。我們沒聽說的是她對這件事的反應。「我不想要太過小題大作，所以我靠著牆，自己把肩膀接回去了。」當年戴著太陽眼鏡的小女孩，已離她很遠了。我們都尚未成為即將成為的樣子。

我的論點是，幫你的孩子解決問題，無異於剝奪他們重要的生活技能；正如同避免讓他們遭遇令人心碎的失敗，會使得他們對於成年生活毫無準備。這也是為何我非常反對現在學校流行的體育運動，他們不允許競爭，希望讓每個人都贏。假如你讓孩子遠離失敗，以及給他們「世界就是這樣」的幻覺，那麼出了校門後的生活對他們來說將會是巨大的衝擊。讓孩子相信自己是整個宇宙的中心（甚至是整個家庭的中心），同樣會帶來反效果。現今有太多孩子認為，整個世界有義務要養活他們，我把責任歸咎於「我的孩子簡直就是奇蹟」邪教。自戀（具破壞性的自負）在最近幾代人之中已大大增加。《Me世代》（Generation Me）作者珍．圖溫吉（Jean Twenge）曾如此描述該現象：「最常見的模式是過度放縱的養育（諸如過度誇獎、崇拜孩子、放任，以及幾乎毫無紀律）會導致日後生活上的自戀。」

稱讚自己的孩子獨一無二、無與倫比，而孩子的每一筆塗鴉簡直是莎士比亞再世，這樣的做法實在錯得離譜。難怪可憐的學生們期望畢業後出人頭地、前程似錦，整個世界會感激他們的到來；然而現實是，他們會被同一個世界重賞嘴巴，要求他們證明自己的價值。請參閱前述關於擁抱失敗的內容，教導孩子改以這種心態思考。

關於孩子，我父母的家規是「孩子應該要被看到，但不被聽到」。我不同意這一點。在我家，我的孩子有權出聲，但不平等。在我的小家庭裡，我們不會圍繞著孩子的需求打轉。有時候他們錯過一些機會，因為與我們的行程有衝突，或是孩子之間的需求出現先來後到的問題；有時候則是我們把孩子放在首位，犧牲自己的需求。這是一系列的妥協，我們也會讓孩子明白每一回妥協的原因。他們並非總是同意妥協讓步，也不見得每次都能明白我們的觀點，但至少學會在滿足自己的需求時，考慮到別人的立場。今日鮮少見到有家庭做到這一點。我認為是時候稍微平衡一下孩子與父母之間的需求天秤，並恢復父母在家庭的首要地位。

【實用祕訣】冥想箴言2

關於我的孩子，有哪些事是我所擔心的？

等他們成年後，這些憂慮仍是問題嗎？

現在，你要如何將這些憂慮轉化成他們的學習機會？

你可以就此為他們打造哪些強項？如何打造？

書籍介紹

本文摘錄自《父母成長，孩子才會真正長大！：一起練習愛與被愛的親子關係》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：崔佛・席維斯特（Trevor Silvester）

譯者：許玉意

我們總以為孩子生下來，父母就立刻變得無所不能，足以面對任何挑戰。

但其實無論在生命的任何階段，都沒有人真的準備好了，不管是孩子還是父母，我們的一生都需要學習。

有別於市面上專注於兒童發展的教養書，

心理諮商師崔佛・席維斯特在書中提出讓父母和孩子共同成長的方法。

當父母面對未知的一切，茫然無措時，這本書理性的提醒彷彿一盞明燈，

帶著父母一次次與自己對話，撥雲見日，逐步往前行，經過一關關的修煉，功力日漸加強，

不僅自己安然度過所有關卡，也有能力與智慧帶領孩子走向未知的人生。

本書特色

教養的力量來自父母與孩子一起成長

教養不只專屬孩子，在孩子的成長過程中，父母應該同步成長。

唯有一起茁壯，才能建立親密和諧的親子關係，培養出堅毅、自主、快樂、具有安全感的孩子。

為人父母是一生的課題，並非「時間到了就該結婚生子」如此簡單，

一旦生了孩子，終其一生都要為了孩子而憂慮，既然我們會依照不同的成長階段教孩子，

那麼，我們自己是否也該隨著不同的人生階段有所成長？

尤其是在這個變化快速的時代，故步自封的父母，不僅會跟孩子愈行愈遠，

也無法教出有能力適應未來的孩子。

席維斯特在書中強調，每個人都有兩種本能：成長與保護，

「保護」的本能讓我們免於受傷，但我們的大腦運作受到孩提時代的影響很深，

童年創傷常會造成各種人格問題。

過多的刺激則會造成保護欲過於強烈，間接減緩「成長」的速度。

因此，他提倡我們都應練習發揮「成長」的本能，

除了提升個人成長，更藉此協助孩子的人格養成，避免父母過度保護孩子。

其中一個最重要的目標就是成為「內控者」，

唯有訓練自己成為「內控者」，才能夠逆轉心境，

釐清結果與原因，提升行動力，將失敗轉化為成長，與自己和解。

重點是，每一回「失敗」都是一次學習的經驗，不僅化為父母成長的動力，

也讓父母累積人生智慧，懂得如何逐漸形塑孩子的人格。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航