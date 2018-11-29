九二共識到底是什麼？我們該不該（重新）承認它？

文：陳方隅（密西根州大政治所博士候選人、吳冠昇／普度大學政治所博士生、王宏恩／內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授、葉耀元／休士頓聖湯瑪仕大學國際研究中心助理教授）

新任高雄市長韓國瑜在當選之夜發表談話，首要重點強調「九二共識」就是他的意識型態，要馬上成立「兩岸工作小組」，讓高雄可以「條條道路通賺錢」，隔天，新任台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱也立刻跟進。

大家有沒有覺得「九二共識」這個詞好熟悉？

是的，從2008年兩岸開始用這個詞以來，這個詞在兩岸關係中扮演重要的角色。近幾年來，因為蔡英文當選總統後不承認「九二共識」的存在、只說1992年有一個歷史性的會談，因而受到中共祭出縮減觀光客、中止官方接觸等手段來抵制兩岸觀光的發展。因此，至今仍有非常多人呼籲台灣要趕快再（重新）承認「九二共識」以改善兩岸關係。不過，在做這個決定之前，我們應該先了解，「九二共識」的內涵是什麼？

我們幾位政治學研究者在今年暑假設計了一個問卷調查，委託政治大學選舉研究中心的Pollcracy研究室來蒐集，一共有1001個有效樣本。[1] 在問卷中，我們探索台灣人民對於「九二共識」了解，是不是和兩岸官方的用法一致。所以，我們在設計問卷的時候，設計了以下幾個對於「九二共識」的定義，然後讓民眾從其中選擇一項自己認為是此共識的定義：中國的立場、國民黨政府（馬）的立場、一個完全錯誤的立場，再加上國民黨以前強調的正統觀念立場放進去。我們已將初步的研究成果，投稿發表在《外交家》雜誌：What Does the 1992 Consensus Mean to Citizens in Taiwan?

我們驚訝的發現：台灣民眾對「九二共識」的定義其實沒有共識！

17%的民眾認為是指兩岸各自宣稱代表整個中國 34%的民眾認為是指兩岸的政府各自代表統治範圍內，同一個國家內尚未統一的兩部分 33%的民眾認為是指兩岸一邊一國 5%的民眾認為是指中華人民共和國代表中國，中華民國是地方政府

如果不Google的話，讀者們可以直接指出以上四個各是代表誰的立場嗎？哪一個是馬政府時期台灣的官方「九二共識」立場正解？

正確答案是「2」。「1」是以前中華民國政府強調的正統觀念，但也可以說是錯誤的詮釋（因為我們現在早已沒有再宣稱代表全中國了，憲法也在修憲後把「自由地區」和「大陸地區」做了區隔）；「4」是中共的一個中國定義；「3」是兩國論，對「九二共識」的詮釋來說是完全錯誤。

選舉完後「九二共識」成為google熱蒐詞彙 | 作者提供

在我們的問卷調查中，我們更進一步問，如果「九二共識」是以上4種不同的意義，那民眾是否會支持如此定義的「九二共識」呢？結果一樣令人訝異，只有最錯誤的定義（選項3）一邊一國最被支持，有超過七成的民眾認為應該要支持這樣的「九二共識」，其他各項的支持度都沒有超過一半。

所以說，一直到2017年，仍有許多學術單位或者是媒體做的民調問人們支不支持「九二共識」，其中大部份回答「支持」的比例都還是超過一半以上，這麼高支持率很可能就是這樣來的！換句話說，許多民眾錯誤的認為「九二共識」是指兩岸現在的現況，就是一邊一國，所以當然會支持這樣的現況。

根據我們的研究，一個有趣的延伸問題是，如果說有這麼多人誤解了「九二共識」的意義然後因而支持它（例如有三分之一的人認為「九二共識」的意思就是一邊一國），那麼當選民真正了解「九二共識」的內涵後，那現在各地方首長們爭相承認「九二共識」以及成立兩岸小組，還會受到選民的支持嗎？

小結一下我們的研究發現，台灣人對「九二共識」的內涵完全沒有共識，甚至有三分之一的人認為「九二共識」代表的是一邊一國！

結論

我們在《外交家》雜誌的投書當中最後談了政策的意涵。我們認為中共不應該以威脅利誘的方式強迫台灣接受任何政治主張，同時也想告訴全世界的讀者們：台灣人並沒有接受中共所說的「一個中國」這樣的「九二共識」原則。

※關於更多「九二共識」的起源、塑造、使用過程和文字內容，可參考這篇文章：吳介民，「九二共識」到底怎麼被塑造出來的？

註釋：

Pollcracy是採取線上問卷的方式，受訪者是從先前「台灣選舉與民主化調查」的受訪者當中所建立的資料庫當中選擇，是以隨機的方式寄送問卷。在樣本代表性方面，可以做到６０歲以下公民（母體是年滿２０歲公民）「接近」全國代表性。

本文經菜市場政治學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航