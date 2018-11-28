「以核養綠」通過後，下一個戰場在恆春：經濟部將提新能源政策、準備核三延役

「以核養綠」公投通過之後，外界關注對台灣能源政策的影響，經濟部長沈榮津今（28）日表示，2個月內將提出新的能源政策，會從節電、增加綠能及核電3方面進行檢討，也將請台電準備核三延役相關申請。

公投16案「以核養綠」通過之後，《電業法》95-1條「非核家園條款」將在12月初失效。行政院昨日晚間鬆口，表示將尊重公投結果，不再為非核家園設定2025年期限。不過，行政院長賴清德昨日備詢時表示，以核養綠公投是要刪除《電業法》條文，無涉核四，外界認為可能朝現有核電廠延役的方向實施，也成為立法院今日的質詢焦點。

（中央社）經濟部長沈榮津今天說，將以節電、綠電及核電三方向評估，在2個月內提出新能源政策，也請台電評估核三廠延役，依法在明年7月前向原能會提出申請。核二是否延役，將根據能源政策的檢討結果。

2025年非核家園達成後，將不再使用核能，達到再生能源20%、天然氣50%，及燃煤30%的能源發電比目標。不過日前3項能源公投闖關成功，沈榮津今天在立院經委會受訪時說，將以節電、綠電及核電三方向全盤檢討，重新擬定新的能源政策，2個月內會提出評估報告。

沈榮津表示，依目前來看核三的2部機機組申請延役時間比較充裕，且燃料池也還有裝載運轉3年的空間，會再請台電進行評估及準備；依照原能會現有法令規定，台電需在明年6、7月前向原能會提出延役申請。

核電廠 執照到期年日 用過的燃料棒／貯存容量 核一廠（1號機） 2018年12月5日 3074束／3083束 核一廠（2號機） 2019年7月15日 3076束／3083束 核二廠（1號機） 2021年12月27日 4548束／4838束 核二廠（2號機） 2023年3月14日 4388束／4398束 核三廠（1號機） 2024年7月26日 1516束／2160束 核三廠（2號機） 2025年5月17日 1468束／2160束

（資料來源：原能會網站，統計至2018年10月底止）

不過，屏東縣政府已經表示不同意核三廠延役，沈榮津說，公投結果已經出爐，會衍生很多後續的問題，用電是整體國家問題，中央與地方要一起面對，經濟部會持續與地方溝通。

至於即將在2021年12月、2023年3月運轉執照到期的核二廠兩部機組，沈榮津說，核二是否可能考慮延役，將根據能源政策的檢討結果，如電有不足再納進來，但還是要跟原能會溝通。

原能會：非核家園並沒有轉彎，盼能如期除役

原能會主委謝曉星今天也在立院表示，非核家園並沒有轉彎，只是沒有2025年的期限，運轉中的核電廠「我們的態度就是希望如期除役」。

謝曉星今日備詢，立委徐永明質詢，以核養綠公投過關後，核二、核三是否會延役？謝曉星答覆，依據法律規定，延役應該在運轉執照到期之前的至少前5年提出延役申請，以規定來看，目前核一、核二申請來不及，只有核三符合規定。

徐永明進一步追問，原能會的立場會希望修內規，讓核二有機會（過了申請期限）再申請延役嗎？謝曉星答覆，「當然是不希望」，他認為，非核家園並沒有轉彎，只是沒有2025年的期限，「我們的態度就是希望如期除役」。

至於被問到是否目前核三廠較符合延役條件？謝曉星強調，想要延役就必須要提出延役計畫書，這要經過原能會審查，目前規定是要提出延役，必須在運轉執照到期前5年提出，換句話說，核三廠如果要延役，就是明年7月底提出。

至於核四廠是否可能重啟？謝曉星表示，在這次公投並沒有涉及核四議題，目前不作討論。

核廢料放誰家？屏東、新北雙雙反對

《風傳媒》報導，目前核一、二廠除役環評程序仍在進行中，環保署表示，本（11）月初已收到台電針對核一除役計畫的補件，預定12月再次召開專案小組會議審查；27日也已收到核二除役環評的範疇界定資料，待上網公告14天、搜集公開意見後，就會舉辦範疇界定會議。也就是說，核一廠與核二廠目前仍在穩定朝除役方向邁進。

因此，目前看來最有可能成為台灣核電希望的，正是位於屏東恆春鎮的核三廠。然而地方首長今日也趕緊出面說明，表達立場。

《中央社》報導，屏東縣政府發言人邱黃肇崇說，屏東縣政府支持非核家園政策，積極發展綠能，包括推動養水種電、沼氣發電、洋流發電、公有廳舍及學校屋頂建置太陽能等再生能源政策，如今屏東已有很好的綠能發展基礎與成果。

他說，屏東經驗絕對可以作為其他縣市借鏡，「核三廠如期除役」是地方政府與民眾一致堅持的立場，絕不同意核三廠延役。

《自由時報》報導，恆春鎮長盧玉棟表示，恆春民眾要求核三如期除役，且核廢全部移除。若真的不幸要延役而增加核廢貯存量，台電的回饋就不能停，而且還要增加，「只要核電廠及核廢放在恆春，就是虧欠恆春人」。

不過，《自由時報》也指出，核三若要延役，相關報告不會涉及地方主管業務，也就是僅由台電提出、原能會負責審核。而核三燃料池空間尚可使用至2030年左右，若延役時間超過該年限，即需乾貯設施啟用，此時才與地方政府權責有關。

台灣位於新北市的高階核廢料乾式貯存場，2013年已完工，但市府不予核發「水土保持完工證明」，目前仍在訴願中，至今未啟用，勢必會影響核一、核二未來除役的問題。台電員工私下耳語，就看新北市是要卡除役、還是卡延役，這凸顯以核養綠過關也沒用，執政的新北仍握有大權。

而新北市為全台灣核電廠密度最高的縣市（共有核一、核二和核四等3座核電廠），市長朱立倫昨日強調，他的態度一直是「理性地走向非核家園」，不管是任何核電廠和核廢料，都必須確認核能安全，新北市不能成為核廢料的永久貯存場。

核電最大的問題之一，在於核廢料處理無解，全台目前仍在尋覓高階與低階核廢料最終處置場，而作為過渡時期的集中式貯存場，雖然曾有台東達仁、金門烏坵作為候選場址，但最終仍因地方反對未解。

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核稿編輯：楊士範