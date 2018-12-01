向伴侶提起「童年情感忽視」不是拒絕，而是讓彼此更靠近的邀請

文：鍾妮斯．韋伯博士（Dr. Jonice Webb）

如何和伴侶談論童年情感忽視

「當你對伴侶提起『童年情感忽視』，這不是一種拒絕。相反地，這是一個邀請，邀請你們朝著彼此再靠近一點。」

馬歇爾和梅兒

當馬歇爾第一次領悟到他在婚姻裡並不幸福，問題才剛要開始。當他變得越來越不快樂，他開始瞭解到自己必須多下點工夫，想辦法和梅兒討論這個議題。

他不知道哪裡出了問題，不過他覺得自己撞上一堵巨大的牆，而他得越過這道牆，才能進入梅兒的世界。

幾個星期、幾個月、幾年過去，馬歇爾在兩種感受之間不停擺盪：有時候他覺得自己在婚姻裡頭極度不快樂，有時候又覺得自己一定是瘋了，畢竟，他的婚姻中還是有很多美好的事：他深愛著自己的妻子，而且非常享受兩個人在一起的時光——家庭假期、週六下午的單車小旅行、或是孩子們入睡後的寧靜夜晚，這些都相當令人滿足。

對孩子來說，梅兒是個脾氣好又有愛心的母親，而且還是一個成功的律師。馬歇爾經常在想，自己怎能再要求更多。每次他想要和妻子談談自己的不快樂，都會讓他覺得自己很糟糕，甚至開始懷疑自己。他會用梅兒的優點來提醒自己，並且下定決心只看這些優點，別理會緊緊糾纏著他的那種虛無縹緲的不滿足感⋯⋯

奧莉薇和奧斯卡

結婚多年後，奧莉薇和奧斯卡的生活突然發生了一件讓他們措手不及的事情——醫生告訴奧斯卡他罹患了腎臟癌。當他一步步進行各種嚇人的檢查和診斷時，他知道奧莉薇一直陪在他身邊。話雖如此，奇怪的是，他同時又覺得奧莉薇不在他身邊。他發現自己不得不在每次看診後打電話給他的姊姊布莉特，向她報告自己看診的狀況、醫生說的話，以及接下來的醫療程序。不知為何，和布莉特講講話會讓他覺得好過一點，但是和奧莉薇講話卻沒有什麼幫助。

奧斯卡不明白為什麼和布莉特說說話會讓他覺得比較好過。對他來說，奧莉薇所做的一切都沒有問題：她一再要他放寬心，說他一定會沒事，一切都會好好的。不過布莉特就不一樣了，當他告訴她自己的診斷結果時，布莉特哭了。在他們的對話當中，布莉特和他分享了自己的感覺，並且以一種實際的方式和他討論醫生的建議，陪他仔細考慮各種可能性，不管是好的還是壞的。她會留意奧斯卡說話的語調，問他對於各種事情的進展有什麼樣的感覺。手術過後，當奧斯卡知道體內的癌細胞已經清除乾淨、而且不需化療的時候，他首先想到的是要和布莉特——而不是他的妻子——報告這個好消息。

在癌症風波過去之後幾個月，奧斯卡對於自己的感覺還是相當不解（因為這樣的感覺一點道理也沒有）。他不明白為什麼會這樣，但他覺得在自己最需要奧莉薇的時候，奧莉薇卻讓他失望了。對於自己擁有這樣的感覺，他感到有些慚愧，因為奧莉薇在這一嚴酷的考驗中全程陪著他。

「到底怎麼了？到底哪裡出了問題？我怎麼會對愛我的奧莉薇有這種感覺？」他常常這麼想。這樣的罪惡感和困惑阻礙了他，所以又過了一段時間，奧斯卡才要求奧莉薇跟他一起去進行婚姻諮商。

發現自己的伴侶遭受「童年情感忽視」是非常特殊的體驗。你覺得你和對方的關係出了問題，但是又難以相信自己的感受。你知道這段關係中少了點什麼，卻無法確定那究竟是什麼。你可能愛著你的另一半，卻又覺得他難以靠近。你最想要的是從對方身上獲得某種感受，不過你卻無法說明。在外人眼中，你的婚姻幸福美滿，從很多方面來看，的確也是這樣。不過你卻覺得自己非常茫然。

有很多方法可以讓你知道自己是不是該和伴侶談談「童年情感忽視」這個議題。比如說，你可能發現自己在情感上忽視了另一半；或是你懷疑另一半遭受「童年情感忽視」，想要和他談談這件事；也有可能你發現你們兩人都有「童年情感忽視」的症狀，所以想要和對方一起探索這個問題。

不管你的狀況如何，有件事是肯定的：因為你是讀這本書的人，所以採取行動的責任就落在你頭上。你是意識到問題的那個人，所以必須當那個先走向對方的人。這感覺起來似乎是一個不公平的負擔，我瞭解！不過實際上，與其說它是一個負擔，不如說它是一個轉機。你現在擁有知識所賦予你的力量，而我會幫助你運用這樣的力量來改變你的親密關係。

你現在可能覺得自己責任重大，而且要和伴侶討論一個就情感而言那麼富於挑戰性的問題，比如說「童年情感忽視」，一定覺得非常惶恐，所以我會盡可能為你指出方向並且提供支持。讓我們一步一腳印地處理這件事。

我們的第一步，就是要讓你變得更堅強、更有自信，幫助你做好準備以迎接挑戰。

困難卻必要的邀請

無論你有沒有和伴侶討論過關係中的問題，要開啟這樣一個話題還是相當令人害怕，彷彿以身犯險，因為你不知道伴侶會如何回應，或者自己會不會成功。

如果你在成長過程中忽視了自己的情感，或許你渾身上下的每根纖維都會阻止你採取行動。你的直覺可能會大叫：「不要惹麻煩！」或是「不要傷害對方！」如果你的伴侶有「童年情感忽視」議題，你大概已經接收過很多類似的訊息，不管是直接的或是間接的。「情感忽視」會讓人覺得去談論那些困難、痛苦、或是和情感有關的話題是錯誤的。「情感忽視」會讓你因為害怕傷害另一個人而不敢把真心話講出來。我已經看過太多、太多「童年情感忽視」的案例，他們不敢對伴侶談論自己在關係中所遭遇的挫折感，他們會說：「我不想當壞人。」

要知道，這種想法是大錯特錯的。對伴侶坦誠不只是一種義務，也是你能為對方做的事情當中最富於愛意的一件事。當你對伴侶提起「童年情感忽視」，這不是一種拒絕。相反地，這是一個邀請，邀請你們朝著彼此再靠近一點。重要的是，你必須確定自己可以狠下心來就事論事。要明白，你是以同理對方的角度出發，藉著說出真心話來表達你的愛，並且向對方提出一個困難的邀請。

當你接著閱讀第一部分接下來的章節、還有當你開始和伴侶對話時，以下是供你參考（如果能夠記住當然更好）的幾個一般性指導原則。

開始對話前的指導原則

叩問伴侶的高牆是你的責任，但是要不要回應是她的決定。這件事的結果是你無法控制的。

「童年情感忽視」聽不到也看不到，個案並非出於自願選擇了它，所以這個問題不能歸咎於任何人。

你的伴侶沒有覺察到哪裡有問題，也不是故意要把你推開。

「童年情感忽視」個案也能享有長久的愛情關係，只是隨著時間過去，這個問題會遮蔽雙方的愛意，不過愛依然存在。

如果關係受到「童年情感忽視」影響，修復的成功率相當高，只是伴侶雙方都必須開始意識到這個問題。

在親密關係中，對伴侶坦白地說明自己對關係有何意見，是一種充滿愛意而且貼心的行為。

開始對話前的心態調整

要知道，帶著同理心說真話，是一種具有建設性且充滿愛意的行為。如果你的伴侶產生防衛反應，覺得自己受到批判、或是對你發脾氣，不要因為這樣就放棄這些必要的知識，因為它能夠繼續為你提供支持。

調整自己的期待。這很重要：不要期待一次對話就能獲得立即的成效。把第一次的對話當成播種，我們希望這些種子能夠發芽，並且在日後長成各種不同的植物。在接下來的日子裡，你可能要和對方繼續對話好幾次。在不同的階段，個案對於「童年情感忽視」會有不同的瞭解，一個階段、一個階段慢慢來。你的耐心是未來成功的關鍵。

你可能會生氣或是責怪對方，請對此保持覺察，千萬不要把這些情緒帶到對話裡頭。如果你因為「童年情感忽視」而發脾氣或是責難對方，哪怕只有一點點，也會讓對方更難接受或吸收你的訊息、或是給你善意的回應。

和伴侶談話之前，盡可能地吸收和「童年情感忽視」有關的知識，如此，你在對話時才能知無不言，或是回答對方可能產生的疑問。如果你自己也為「童年情感忽視」所苦，在你和伴侶談話之前，盡量多對自己的狀況下點工夫。

在談論任何困難的議題之前，最好先做計畫。做計畫有很多好處，也能有效提高對話的成功率。就我們的狀況來說，做計畫意味著我們必須為這個令人緊張而又艱險的問題或話題，選擇一個適當的討論時間、討論地點與討論方法。

為了做出適當的決定，你必須對自己的伴侶有充分的瞭解。她的防衛性是不是很強？你只要有意見，她都覺得你在怪她？面對帶有情緒的議題，她是不是會立刻當機？他有沒有「千錯萬錯都是我的錯」的傾向，或是面對你的提問時感到自責和羞愧，覺得自己不是完美的伴侶，因而讓你失望了？總的來說，你越能預測對方的反應和感受，你就越能為這次的交談做好準備，你們的談話也會更有成效。

為雙方的對話預做練習

研究指出，如果你能想像自己做某件事情，在現實生活中，當你做這件事情的時候便能獲得更好的表現（Sanders and Sadosky, 2008）。這個技巧對於運動員、外科醫生、演說家都很有幫助。確實，在腦海裡描繪一個行動，能幫助你做好準備，讓你順利完成任務。所以，現在就讓我們運用大腦的力量：首先，想想你要和伴侶說些什麼，接著把它講一遍。

要這麼做，先找一個你可以獨處、不會受到打擾的房間。閉上眼睛，想像你和對方坐在一起，正在談論某些重要的事。盡可能地想像出這個場景的各種細節：你們人在哪裡？那時候是白天、下午、還是晚上？對方現在的情緒如何？

現在，想像你這麼說：「我覺得我想通一件對於我倆關係而言非常重要的事，我們能談一談嗎？」

現在，張開你的眼睛，問問自己：在你的想像中，當你對伴侶說這些話的時候，你有什麼感覺？你的伴侶如何回應？這是你所能達成的最佳狀況嗎？有沒有其他更好的時間與地點？如果你在剛剛的狀況裡有點緊張，那麼再多想像幾次會有很大的幫助。試著去想像對方可能會給你的各種回應，以及各種場景的細節，看看還有沒有需要調整、改進的地方。記得，不管你腦海裡的對話設計得有多好，你能掌握的只有你的那一半，剩下的就要看對方了。

馬歇爾和梅兒

現在是傍晚，梅兒和孩子們都不在家，馬歇爾獨坐在黑暗的客廳裡。他閉上眼睛，想像自己要在下週末梅兒第十五屆高中同學會之後開車接她回家。他想像自己在車子裡拉著梅兒的手，對她說：「梅兒，我愛你，你知道的。不過我最近學到一件事，我想和你聊聊，這或許可以解釋為什麼我老是覺得我們之間少了點什麼。」

雖然馬歇爾的眼睛看著路面，他還是可以感覺到梅兒的眼神有些閃爍。「馬歇爾，你不會又來了吧？這個週末我們玩得很開心，你為什麼要這麼掃興？」不過馬歇爾已經做好準備，所以他沒有因此而退縮：「對不起，親愛的，我沒有那個意思，我只是想拉近我們之間的距離，讓我們變得更幸福。可以請你先聽我說完嗎？」

梅兒沒說話，他知道她正在聽。

馬歇爾選擇了這樣的場景——汽車內、他們獨處時，以及愉快的週末之後——對梅兒提起「童年情感忽視」這個議題。他以一種認真推敲過、不帶任何責備意味、而且充滿關愛的方式來破題。他沒有因為梅兒表現出反感而僵在那裡或是被擊潰。他已經做好萬全的準備，並且以帶著愛意的堅持來回應梅兒的挫折感。現在，讓我們回到剛剛的場景。

梅兒默默地聆聽，他繼續說：「之前我說過，雖然我們深愛著對方，但我覺得我們之間好像有些不對勁，似乎缺少了什麼。這個問題困擾我很久，不過我終於知道問題出在哪裡。往好的方面看，這不是你的錯或是我的錯，而且我們可以一起解決這個問題！只要我們有共識，我們就可以一起解決它。」

講到這裡，梅兒依然保持沉默，但是略顯不安。馬歇爾知道她在聽，也知道她此刻感到相當無助。

「梅兒，我知道你有在聽，我實在是太愛你了。我最近看到一個關於『童年情感忽視』的網站，以及這個症狀會怎樣影響婚姻關係，聽起來就像是我們的狀況。」

如果你有留意，你會知道馬歇爾的用字遣詞充滿了愛意。他知道在這種時候，梅兒可能會覺得害怕並感到脆弱，所以在必要的時候，他便說些情話讓她放心。在對梅兒談話的時候，馬歇爾說，「童年情感忽視」或許是他們倆「婚姻問題」的解答，而不是責備「梅兒」有問題。這點非常重要。千萬不要用「童年情感忽視」來指責伴侶。「童年情感忽視」不是標籤，而是途徑——通往深度親密和幸福的途徑—以這種方式把這個概念介紹給伴侶相當重要，就像馬歇爾在視覺化練習中所做的。

一般而言，和伴侶提出這個話題的最佳時機，最好是在你們兩人心情都很好、而且親密共處的時候。你可能會擔心，在你們幸福又親密的時刻提出這種令人痛苦的話題，可能相當煞風景。的確是有這個可能。不過為了增加對話的成功率，這是你們必須付出的小代價。

對某些伴侶來說，要討論這件事，最好事前先跟對方知會一聲。約訂時間來討論重要的事，或許能讓對方做好心理準備。此外，你也要考量伴侶的脾氣、個性、以及你們之間互動的特質，利用視覺化練習來想像各種可能性，然後做出最好的判斷。

相關書摘 ▶是否該和孩子談「童年情感忽視」？五個問題幫助你做決定

書籍介紹

本文摘錄自《童年情感忽視・實戰篇：長大後的我，如何和伴侶、孩子、父母，建立情感連結？》，橡實文化出版

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作者：鍾妮斯．韋伯博士（Dr. Jonice Webb）

譯者：張佳棻

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你開始談戀愛的時間，比一般人過早或過晚嗎？

當別人問你是不是穩定交往中，你常覺得一言難盡嗎？

即使穩定交往中，仍常常覺得空虛寂寞？

在另一半面前顯露真實的情緒，會感到彆扭、不自在？

你們之間的對話往往繞著事務話題打轉，不觸及情感層面？

「童年情感忽視」源於童年時期，父母沒有對你的情感需求做出充分回應。

全球有數千萬人的生活都深受其害，從童年開始，就習慣了壓抑自己的情緒，將所有感覺阻隔在外。然而，在成年以後，麻煩就大了。他們不明白自己為何無法與人建立親密連結，內心難以獲得真正的滿足，覺得既空虛又寂寞。

受到「童年情感忽視」損傷的人際關係，像是正常人際關係打了折扣的版本。更糟的是，那些受到「童年情感忽視」影響的伴侶，他們大多對此一無所知，他們從小就缺少跟自己情感的連結，遑論有能力與他人建構情感交流。

【「童年情感忽視」的人，最常遇到這些問題】

從「童年情感忽視」恢復需要時間，在療癒自己的過程中，韋伯博士發現擁有「童年情感忽視」的人，最常遇到這些問題：

現在我終於知道我的父母在情感上忽視了我，我該怎麼跟他們相處？

我對父母感到憤怒，但又為這樣的情緒充滿罪惡感。我該怎麼辦？

父母要如何改變自己和孩子的互動，才能為孩子提供他們所需的情感認同？

我覺得我的丈夫有「童年情感忽視」的症狀，我該怎麼和他談論這件事？

我真的能夠療癒自己關係之中疏離的情感嗎？

在這本書中，韋伯博士讓「童年情感忽視」這個概念更上一層樓，超越前一本《童年情感忽視》自我療癒的向度，將修復工具運用在療癒「童年情感忽視」對於婚姻、親子教養、以及你與老後父母的互動關係上，更強化了日常生活中與他人應對的實際方法。

透過「童年情感忽視」這個強力的透鏡來檢視自己和人際關係，彷彿為人們打開一片新大陸。《童年情感忽視・實戰篇》就像一個溫柔的嚮導，陪伴那些面臨「童年情感忽視」議題的人們，度過生命中最重要的變化時期。

Photo Credit: 橡實文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航