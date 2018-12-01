是否該和孩子談「童年情感忽視」？五個問題幫助你做決定

文：鍾妮斯．韋伯博士（Dr. Jonice Webb）

如何與孩子談論童年情感忽視

「只要你知道這段關係中少了什麼，並且著手處理，要修復你和孩子的關係，遠比想像的還要容易。」

如果你的孩子尚未進入青春期，那麼很顯然，你沒有和她談論「童年情感忽視」的必要。首先，這個概念可能超出她的理解範圍。其次，簡單來說，這不是一件容易的事情。你可以透過處理你自己的「童年情感忽視」問題，並且運用前面提過的策略，開始改變你的教養方式，透過這些方式讓孩子的情感變得更有力量，讓你們的關係變得更堅定。不用煩惱，你還有很多時間。如果你的孩子才十歲或是十一歲，你還是可以讀讀這一章。或許將來有一天，等你的孩子長大一點、成熟一點，你就可以把這個主題介紹給她。現在閱讀這一章可以給你一個大致的概念，到了以後，你就能夠知道什麼時候是做這件事最適合的時間點。

如果你的孩子是青少年、年輕人，或是一個完全成熟、獨立且自給自足的成年人，直接和他們談論「童年情感忽視」，可能會為你帶來意想不到的好處。在這一章，我們會談談該怎麼做這樣的決定——直接和孩子討論「童年情感忽視」。我們會討論，如果要這麼做，你會遇到哪些可能性。當然其中也有一些壞處，我們也會把潛在的風險納入考量。

就像我們前面提過的，親子之間的「童年情感忽視」在很多情況下是可以處理、可以療癒的，有時候根本就不用直接談到「童年情感忽視」。對你而言是不是如此，端看你的孩子現在幾歲、他的氣質如何、「童年情感忽視」在他身上呈現出哪些症狀，以及你們的關係中蘊含了多少憤怒。首先，我們要來談談對孩子提起這個話題，有哪些可能的好處與壞處。

可能的好處和壞處

可能的好處

完成一個愛的行動。 在你談論「童年情感忽視」的時候，孩子內心的反應比他表現出來的外在反應還要重要。就算他對這個話題沒有好感（關於這點，我們會在「可能的壞處」仔細討論），在他的內心，他知道你在試著跟他溝通，由此而能感受到你的愛。就像你在本書的第二部分讀到的，所有人類的大腦都有一個設定，那就是需要父母的愛和情感上的肯定。所以不管外在發生了什麼事，當你和孩子談論「童年情感忽視」的時候，你便自動地傳遞了這樣的訊息：「我愛你」，而且「我很在乎你的感覺」。這個行動就像是給他可以促進情緒健康的維他命，這麼做永遠都不會有錯。

在你談論「童年情感忽視」的時候，孩子內心的反應比他表現出來的外在反應還要重要。就算他對這個話題沒有好感（關於這點，我們會在「可能的壞處」仔細討論），在他的內心，他知道你在試著跟他溝通，由此而能感受到你的愛。就像你在本書的第二部分讀到的，所有人類的大腦都有一個設定，那就是需要父母的愛和情感上的肯定。所以不管外在發生了什麼事，當你和孩子談論「童年情感忽視」的時候，你便自動地傳遞了這樣的訊息：「我愛你」，而且「我很在乎你的感覺」。這個行動就像是給他可以促進情緒健康的維他命，這麼做永遠都不會有錯。 建構共同的語言。 當你對孩子說出這樣的詞彙，也就是「童年情感忽視」，並且用「肯定情感」、「情感連結」、「沒有給予足夠的回應」、以及「情感技巧」的時候，你便是在你們之間創造出一個共同的、強力的交流工具。這種共同的語言，會讓你們在療癒彼此關係的過程中變得比較輕鬆。

當你對孩子說出這樣的詞彙，也就是「童年情感忽視」，並且用「肯定情感」、「情感連結」、「沒有給予足夠的回應」、以及「情感技巧」的時候，你便是在你們之間創造出一個共同的、強力的交流工具。這種共同的語言，會讓你們在療癒彼此關係的過程中變得比較輕鬆。 建立共識。 直接討論「童年情感忽視」可以在你和孩子之間，針對你兒子或女兒的童年哪裡出了問題，建立起一種共同的瞭解。在療癒之路上，這樣一種共識可能會為你帶來驚人的成果。對你的孩子、對你與孩子的關係而言，實在有太多可能的好處，所以請恕我無法在這裡一一說明。當你繼續往下讀，讀完這一章以及下一章，你就會越來越能夠對這件事有深入的瞭解。

直接討論「童年情感忽視」可以在你和孩子之間，針對你兒子或女兒的童年哪裡出了問題，建立起一種共同的瞭解。在療癒之路上，這樣一種共識可能會為你帶來驚人的成果。對你的孩子、對你與孩子的關係而言，實在有太多可能的好處，所以請恕我無法在這裡一一說明。當你繼續往下讀，讀完這一章以及下一章，你就會越來越能夠對這件事有深入的瞭解。 處理孩子對你的責怪。 不管你的孩子有沒有察覺到這些情緒，他的心裡很有可能藏著許多責怪。在他的成長過程中，至少有某一部分的情感是沒有獲得滿足的，對他來說，那都是你的錯。（當然，我們知道，你和他一樣都是在情感匱乏的狀況下成長。）藉著界定問題，並且瞭解「童年情感忽視」是一種看不見的狀況，它會自動地從這一代傳到下一代，就能夠解決「責怪」這個問題。這能為你和孩子打開一扇門，如果沒有這麼做，這扇門可能持續保持封閉。

不管你的孩子有沒有察覺到這些情緒，他的心裡很有可能藏著許多責怪。在他的成長過程中，至少有某一部分的情感是沒有獲得滿足的，對他來說，那都是你的錯。（當然，我們知道，你和他一樣都是在情感匱乏的狀況下成長。）藉著界定問題，並且瞭解「童年情感忽視」是一種看不見的狀況，它會自動地從這一代傳到下一代，就能夠解決「責怪」這個問題。這能為你和孩子打開一扇門，如果沒有這麼做，這扇門可能持續保持封閉。 減少怒氣。 首先，我要說明，我在辦公室裡見到的「童年情感忽視」個案在提到父母的時候，通常是以一種充滿愛和感激的方式來談。但是他們經常莫名其妙地對父母發火，逃避和父母見面，也不想和父母分享比較深入的個人訊息。通常他們的憤怒非常真實，但是藏得很深。和孩子談論「童年情感忽視」，能夠為孩子的怒氣找到一個解釋、一個理由、一個合理的說法。沒有什麼比承認怒氣、並且為它負起責任更能舒緩怒氣。當你和孩子討論「童年情感忽視」，你就是在這麼做。

首先，我要說明，我在辦公室裡見到的「童年情感忽視」個案在提到父母的時候，通常是以一種充滿愛和感激的方式來談。但是他們經常莫名其妙地對父母發火，逃避和父母見面，也不想和父母分享比較深入的個人訊息。通常他們的憤怒非常真實，但是藏得很深。和孩子談論「童年情感忽視」，能夠為孩子的怒氣找到一個解釋、一個理由、一個合理的說法。沒有什麼比承認怒氣、並且為它負起責任更能舒緩怒氣。當你和孩子討論「童年情感忽視」，你就是在這麼做。 創造共感關係。 我知道我不斷地提到感同身受這件事，這麼做的原因有很多。在這裡，我又提起共感，是因為它就像是養料，能夠滋潤一切，讓作物長得更快、更好。我們希望你和孩子之間有這種共感關係。當你和孩子分享你自己的「童年情感忽視」故事，你便是透過「童年情感忽視」的角度讓她瞭解你。當她瞭解你在成長的過程中缺乏一些必要的情感滋潤和工具，就像她一樣，她就會開始以一種新的眼光看待你。我希望她能感受到你童年時的痛苦，如此一來，她將會看見、並且感覺到這些痛苦和她自己的有多麼類似。這能夠為你們打造一種新的、深刻的、而且充滿同情的連結，這樣的連結是你們可以培養並且仰賴的。

我知道我不斷地提到感同身受這件事，這麼做的原因有很多。在這裡，我又提起共感，是因為它就像是養料，能夠滋潤一切，讓作物長得更快、更好。我們希望你和孩子之間有這種共感關係。當你和孩子分享你自己的「童年情感忽視」故事，你便是透過「童年情感忽視」的角度讓她瞭解你。當她瞭解你在成長的過程中缺乏一些必要的情感滋潤和工具，就像她一樣，她就會開始以一種新的眼光看待你。我希望她能感受到你童年時的痛苦，如此一來，她將會看見、並且感覺到這些痛苦和她自己的有多麼類似。這能夠為你們打造一種新的、深刻的、而且充滿同情的連結，這樣的連結是你們可以培養並且仰賴的。 提供療癒工具。如果你的孩子對「童年情感忽視」這個概念抱持著開放的態度，他便是對一個新世界打開心房。如果你可以在這個層次上與他溝通，就可以給他更多的資訊，而不只是單純地解釋究竟哪裡出了問題。你可以要求他讀一些和「童年情感忽視」有關的文章，他就可以從中學到更多，並且開始辨認自己的盲點。他可以從《童年情感忽視；為何我們總是渴望親密，卻又難以承受？》第三部分開始，踏上自己的療癒旅程。有什麼比看著自己的孩子導正錯誤還要更好的感覺呢？

可能的壞處

在情況好轉之前，可能會先惡化。 如果你的孩子對你累積了一定的怒氣，並且透過你對於「童年情感忽視」的描述而證實了這一點，這可能會讓她變得更生氣，尤其如果她是個青少年。然而，這是一個暫時的階段，如果你繼續保持覺知、關心孩子、陪伴在孩子身邊，這樣的狀況就會慢慢消失。在這個時候，你需要多一點耐心和承受力。

如果你的孩子對你累積了一定的怒氣，並且透過你對於「童年情感忽視」的描述而證實了這一點，這可能會讓她變得更生氣，尤其如果她是個青少年。然而，這是一個暫時的階段，如果你繼續保持覺知、關心孩子、陪伴在孩子身邊，這樣的狀況就會慢慢消失。在這個時候，你需要多一點耐心和承受力。 你的孩子可能會用這一點來對付你。 對青春期或已經成年的孩子來說，他們可能得花一點時間才能完全瞭解「童年情感忽視」。如果你的孩子在一開始只抓住某些片段不放，或是如果在瞭解你們關係的過程中讓憤怒介入了，他可能會暫時對你更加冷淡。對某些人來說，「情感忽視」可以被當成一種指控。再說一次，這通常只是暫時的，不過你必須在這個時候用你的力量和包容來面對。

對青春期或已經成年的孩子來說，他們可能得花一點時間才能完全瞭解「童年情感忽視」。如果你的孩子在一開始只抓住某些片段不放，或是如果在瞭解你們關係的過程中讓憤怒介入了，他可能會暫時對你更加冷淡。對某些人來說，「情感忽視」可以被當成一種指控。再說一次，這通常只是暫時的，不過你必須在這個時候用你的力量和包容來面對。 可能會對你剛實行的教養風格造成傷害。當你開始改變自己和孩子的互動方式，當你開始慢慢在與孩子的互動中變得更加溫暖、更加有連結，你的孩子不知道你為什麼這麼做，或者根本就沒有發現你的改變，但他還是會感覺到某些事情不太一樣。如果孩子覺得你新的教養風格很自然、而且在情感上有所改變，他會對此表示珍惜。然而，如果你直接和孩子談論「童年情感忽視」，為你突然變得溫暖的教養風格提供了理由和原因，對某些孩子來說，可能會削弱這種作法的效果。因此，不要對孩子解釋太多是有其道理的，看看你能不能先以一種自然的方式來轉化你們的關係。不用急著討論「童年情感忽視」。時機很重要，我們待會兒就會談到。

我知道你要消化、要思考的東西很多。請記得，關於「童年情感忽視」這個問題，或許沒有對錯可言，我希望你在做決定的時候，盡量結合你的直覺和理性。所有最好的決定，都是在這兩者一起運作的時候所做出來的。事實上，有個相當合理的方法，那就是先等一等，直到你覺得跟孩子開口的時機到了。

現在，讓我們來看看一系列的問題，我特別設計了這些問題來幫助你以一種比較有架構的方式思考。當你回答這些問題，它們會慢慢地幫助你找到一些答案和一些可能的作法。

利用五個問題來幫助你做決定

1. 你的孩子對於你近來在教養上的改變，有什麼反應？

為了回答這個問題，我建議你在考慮和孩子談論「童年情感忽視」之前，先以一種對孩子的情緒更注意、更有回應的方式來教養孩子。孩子對你的改變有何反應，可以為你提供一些訊息。

你能夠看見或感覺到孩子有任何改變嗎？他有沒有因為這樣的暖身活動而有所準備？比如說，願意和你多聊一點、多打電話、多分享自己？如果是這樣，那麼狀況相當樂觀。如果你的改變有用，只要你的孩子繼續給你正面的回應，你就可以繼續下去，慢慢地增加或是強化這樣的作法，讓你們在情感上越來越有共鳴。

如果這個過程一切順利，就沒有必要用「童年情感忽視」來打擾現況，特別是對於成年的孩子來說。不過如果你的孩子已經成年，或是青春期快過完的孩子，只要時機恰當、方法恰當，談論「童年情感忽視」或許會為你們帶來更多收穫。

如果孩子對於你的改變沒有什麼反應，你可能要把這件事緩一緩。或者你可能會希望利用「童年情感忽視」這個話題來敲敲目前關閉的門。要記得，青少年正走在獨立的路上，所以想試著在孩子青春期時把他拉向你，是一個最為困難的時機。

2. 你的孩子有沒有可能在情緒覺察力或是情緒智商方面比你更優秀？

以這種方式思考一下：你的孩子成長的世界和你成長的世界已經有了相當大的不同。在今日，尤其是如此。你可以在市面上找到關於情緒、正念和心理覺察能力方面的書籍，並且就此進行討論、學習。你的孩子是否進行過任何療程、參加過任何支持團體、或是會自己去找一些勵志自助的書來讀？如果是這樣，就情緒覺察力和／或情緒智商來說，你的孩子可能比你更勝一籌。

若真是這樣的話，先不要覺得難過，反倒要開心一點！在療癒之路上，這件事對你相當有利。首先，因為你的孩子可能已經開始尋找答案，而現在你剛好可以給他一些答案。第二，因為你的孩子可能已經對這類事情有一些瞭解，也懂得一些語彙，所以當你和他談論「童年情感忽視」的時候，你會變得比較輕鬆。

一般來說，如果你的孩子熟悉心理學、或是早有自己的洞見，要談論「童年情感忽視」的機會可能早就在那裡等你了。

3. 瞭解「童年情感忽視」這個概念和分享「童年情感忽視」的語彙，有沒有幫助你的孩子和你連結？

這個問題並不是簡單的是非題，而是一個用來幫助你思考你和自己獨一無二孩子的這段關係。想像一下，如果她完全瞭解「童年情感忽視」，這會改善你們之間的關係嗎？

談論「童年情感忽視」，最大的好處就是我們在前面提過的「共感」。如果你的孩子知道你小時候是在什麼樣的情況下成長、為什麼沒有辦法在情緒上給她更好的教養、而且你現在想要修復你們的關係，她會因此覺得你變得溫暖、更想和你親近嗎？

有些人在知道發生什麼事情以後，反而容易接受改變。如果你的孩子知道你在嘗試修復彼此的關係，而且知道為什麼，可能會對你的努力心存感激。如果你的孩子是這樣的孩子，那麼這或許是和她談談「童年情感忽視」的一個絕佳理由。

4. 你的孩子是否對你感到生氣？

我想你已經知道憤怒是一個障礙，它會讓你和孩子無法靠近彼此。有些怒氣沖沖的「童年情感忽視」孩子在看到父母突然想要和自己有更多情感上的連結時，反而會變得更生氣。他們可能會把父母的舉動看成是一種侮辱或是侵犯，就像某些個案告訴我的：「早知如此，何必當初。」

有時候，如果你的孩子非常生氣，和他們談論「童年情感忽視」可能會打破憤怒，遞上代表和平的橄欖枝，尤其是如果你能告訴孩子，你知道他因為「童年情感忽視」受了多少苦。

不過還有另外一個一樣有效的策略，那就是讓孩子無法拒絕你，繼續和孩子保持穩定的情感連結。如果你堅持到底，拒絕就此放棄，大部分的孩子最後都會屈服，讓你們之間的連結得以繼續茁壯。

5. 你的孩子有沒有察覺到自己對你的怒氣、或是給你一些她為何生氣的線索？

我們知道，以「童年情感忽視」為基礎的親子關係，孩子對父母經常會有突如其來的憤怒。因為「童年情感忽視」幾乎看不見，所以，你的孩子很可能對於自己的憤怒渾然不覺，或者他可能會因為自己感到憤怒而覺得很糟。

不過，話雖如此，大部分青春期和成年的孩子對於自己為何生氣，通常會透露出一些蛛絲馬跡——即使他們沒有發現自己正在生氣。這些解釋經常會突然跳出來，讓每個人都嚇一跳，包括孩子自己也是。所以我的建議是，多留意這些線索。如果可以，在憤怒發生的當下就抓住它們，並且以一種和以前不一樣的方式來回應孩子。意思就是，你可以問問她說的那些話是什麼意思，或是對她說的話表示肯定（即使你並不同意）。要讓生氣的孩子開始對「童年情感忽視」這個話題做好準備，這是一種非常有效的方法，而且還有很多其他附帶的好處。

當你仔細思考以下幾件事情的時候——你與孩子的關係、孩子獨特的天性，以及這兩個因素如何影響你要不要和孩子談論「童年情感忽視」的決定——我希望上面的幾個問題能夠對你有所幫助。如果你覺得自己現在或是將來某個時候想要和孩子聊聊這件事，現在就讓我們來討論看看，如果想要獲得成功，你（和你的孩子）在做準備的時候，有哪些值得考量的重要因素。

相關書摘 ▶向伴侶提起「童年情感忽視」不是拒絕，而是讓彼此更靠近的邀請

書籍介紹

本文摘錄自《童年情感忽視・實戰篇：長大後的我，如何和伴侶、孩子、父母，建立情感連結？》，橡實文化出版

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作者：鍾妮斯．韋伯博士（Dr. Jonice Webb）

譯者：張佳棻

真正的療癒，是你不再逃避與人連結，能夠打開心房

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你開始談戀愛的時間，比一般人過早或過晚嗎？

當別人問你是不是穩定交往中，你常覺得一言難盡嗎？

即使穩定交往中，仍常常覺得空虛寂寞？

在另一半面前顯露真實的情緒，會感到彆扭、不自在？

你們之間的對話往往繞著事務話題打轉，不觸及情感層面？

「童年情感忽視」源於童年時期，父母沒有對你的情感需求做出充分回應。

全球有數千萬人的生活都深受其害，從童年開始，就習慣了壓抑自己的情緒，將所有感覺阻隔在外。然而，在成年以後，麻煩就大了。他們不明白自己為何無法與人建立親密連結，內心難以獲得真正的滿足，覺得既空虛又寂寞。

受到「童年情感忽視」損傷的人際關係，像是正常人際關係打了折扣的版本。更糟的是，那些受到「童年情感忽視」影響的伴侶，他們大多對此一無所知，他們從小就缺少跟自己情感的連結，遑論有能力與他人建構情感交流。

【「童年情感忽視」的人，最常遇到這些問題】

從「童年情感忽視」恢復需要時間，在療癒自己的過程中，韋伯博士發現擁有「童年情感忽視」的人，最常遇到這些問題：

現在我終於知道我的父母在情感上忽視了我，我該怎麼跟他們相處？

我對父母感到憤怒，但又為這樣的情緒充滿罪惡感。我該怎麼辦？

父母要如何改變自己和孩子的互動，才能為孩子提供他們所需的情感認同？

我覺得我的丈夫有「童年情感忽視」的症狀，我該怎麼和他談論這件事？

我真的能夠療癒自己關係之中疏離的情感嗎？

在這本書中，韋伯博士讓「童年情感忽視」這個概念更上一層樓，超越前一本《童年情感忽視》自我療癒的向度，將修復工具運用在療癒「童年情感忽視」對於婚姻、親子教養、以及你與老後父母的互動關係上，更強化了日常生活中與他人應對的實際方法。

透過「童年情感忽視」這個強力的透鏡來檢視自己和人際關係，彷彿為人們打開一片新大陸。《童年情感忽視・實戰篇》就像一個溫柔的嚮導，陪伴那些面臨「童年情感忽視」議題的人們，度過生命中最重要的變化時期。

Photo Credit: 橡實文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航