丹西蒙斯《夏之魘》（下）：直到印刷術發明後，「童年」才被視為生命中的獨特階段

文：丹．西蒙斯（Dan Simmons）

►丹西蒙斯《夏之魘》（上）：表面上是驚悚小說，其實是對童年的祕密與緘默的禮讚

兒童成了經濟的非預期目標

1960年前後榆鎮的孩子與現代孩子之間的最大差別在於，美國資本主義無遠弗屆的行銷與銷售魔掌還沒伸向他們。

榆鎮的孩子擁有的物品之中，最重要、最昂貴的要屬腳踏車，唯一的例外是凱文。這些腳踏車如果不是哥哥姊姊淘汰下來的，就是父母買來的中古貨，幾經轉手的中古貨。孩子們超愛他們的腳踏車，也需要腳踏車。畢竟腳踏車讓他們能夠自由自在闖蕩屬於他們的天地。入夜後放在院子裡的腳踏車從來不必擔心遭竊（除非被壞蛋查克．康普頓和他的當代爪牙阿奇偷走。附帶一提，查克和阿奇都是我生命中的真實人物）。孩子們確實也不太珍惜他們寶貴的交通工具。除了凱文以外，榆鎮的孩子習慣在高速行進間跳下單車，放任車子飛速衝過別人家院子，最後翻倒，或撞上麥克家的雞舍。

榆鎮每個孩子都擁有的另一件珍貴物品是棒球手套。這些幾經修補的舊手套在孩子心目中特別珍貴，因為大多數男孩都隸屬鎮上的小聯盟，會到鄰近小鎮基卡普（Kickapoo）打球，迎戰令人喪膽的投手大衛．艾許里。此外，他們也經常在戴爾和凱文家後面的中學棒球場打球，接連幾星期從清晨打到天黑。那個球場在小鎮北端，再過去就是綿延不絕的農田。

除了腳踏車和手套，榆鎮孩子們（凱文和查克．史柏林和其他幾個「有錢人家的孩子」除外）擁有的物品多半破破爛爛、二手貨或哥哥姊姊傳下來的，或者三者皆是。

孩子們的服裝清一色是牛仔褲配T恤，牛仔褲質料以現代標準而言稍嫌僵硬，褲管捲起。他們的T恤上唯一印有圖案的是戴爾愛穿的那件童子軍T恤。勞倫斯和哈朗喜歡穿舊的幼童軍制服，這衣服已經洗了再洗，布料變薄，衣袖太短（至少對哈朗而言），褪色的藍色袖口幾乎縮到手肘部位。

除了藏在牛仔褲鈕釦上的Levi's字樣，穿戴設計品牌這種概念只怕會讓榆鎮的孩子和他們的父母瞠目結舌。

至於夏天的鞋子，榆鎮孩子大多穿帆布鞋或高幫鞋。都是舊的，非常舊。幾乎每一雙都開口笑，襪子和腳趾從裡面探出來。在這方面唯一的例外是杜恩（這個過重孩子身上有太多例外）。杜恩一年四季穿著他的老舊黑色高筒運動鞋，褪色燈芯絨長褲和法蘭絨襯衫，即使炎熱的夏天也不例外。

值得一提的是，即使在冬天最寒冷的夜晚，榆鎮孩子也會嚴格區分「上學服裝」和「休閒服裝」，就連家境最差的麥克也是。麥克家屋子裡唯一的取水設施是一座附唧筒的水槽，他們內急時必須到戶外廁所方便。戶外廁所就在雞舍旁，每逢高溫酷熱的夏季，單車巡邏隊成員們可就辛苦了。

大多數孩子不會穿牛仔褲去上學，即使穿牛仔褲，也會搭配襯衫，下襬塞進褲腰裡。幾乎每個孩子都有一雙上學專用的牛津鞋，鞋子雖然又破又舊，卻跟孩子們一樣，每年都有幾次刷得煥然一新的機會。

只有杜恩每天穿同一身衣裳和同一雙黑鞋。

夏天裡，如果牛仔褲、T恤、帆布鞋和高幫鞋還是全新，榆鎮孩子的衣物總值大約美金四塊五。譴責重商主義不免流於陳腔濫調，然而，我喜歡演員阿爾文．格林曼（Alvin Greenman）在一九四七年上映的電影《三十四街的奇蹟》（Miracle on 34th Street）裡說的那段話。他扮演的微胖清潔工阿爾弗列對艾德蒙．葛溫（Edmund Gwenn）扮演的正牌耶誕老人說，「是啊，這世上有太多差勁的『主義』，但其中最糟的是重商主義。賺錢！賺錢！就連在布魯克林都一樣，沒有人在乎聖誕節的精神，滿腦子只想著『賺錢！賺錢！』」

那是在1947年。阿爾弗列和聖誕老人如果見識到21世紀的「重商主義」，恐怕會驚嚇得假牙掉滿地。

我在公立小學任教的那18年以及往後的歲月裡，只要碰上教育的重大議題，總是以尼爾．波茲曼（Neil Postman）為精神導師。波茲曼是個作家兼媒體與文化評論家，更是個百折不屈的人道主義者。雖然他已經在2003年過世，有關科技與文化變遷對我們（尤其是孩子）造成的影響，他的精闢見解至今仍是一針見血。1971年我攻讀教育碩士學位，準備投入教職，當時波茲曼出版前瞻著作《教學做為一種顛覆活動》（Teaching as a Subversive Activity），當時不理解他的人將他歸類為60年代激進派。60年代後大環境陷入混亂，波茲曼又在1979年出版寫了《教學做為一種持守活動》（Teaching as a Conserving Activity），那些不理解他的人認為他只是親雷根時期的保守派。

那兩個誤解標籤都遠遠不足以代表波茲曼，他真正了解紀德（André Gide）那句早被遺忘的名言：「真正的教育只能來自與你背道而馳的事物。」

更重要的是，波茲曼知道（也詳盡解說），大人（或小孩）心目中的童年是一種直到18世紀晚期才存在的空間、地點和概念，卻在20世紀後期就被破壞殆盡。身為藝術家兼藝術愛好者，我很能體會波茲曼的說法。1800年代以前，各種圖畫與肖像畫裡的兒童並沒有依他們身材的真正比例呈現。18世紀中期以前，圖畫裡的孩子看起來都像縮水的大人，頭顱和身體比例完全不對。問題不只出在藝術界的尚古主義，當時的畫家跟所有人一樣，根本認為孩子都是縮小版的大人，因此也就如此描繪他們。

直到印刷術發明後，人們開始覺得孩子的資訊環境應該有別與成年人，應該更局限。童年這段時期才終於受到尊重，才被視為生命中的獨特階段，適用不同規則。換句話說，人們終於相信孩子不該承受成人世界裡的震撼、要求與真實。

如今那堵保護牆已經推倒。事實上，我認為20世紀最後幾十年童年之所以消失，主要在於父母的臥房門被拆除。大人做的、想的、談論、爭辯或擔憂的一切（包括性愛），都不再對孩子設防。

近幾十年來我們毫不遲疑地頌揚科技與文化的一切變革，然而，唯有這種變革需要我們停下腳步來三思。

這場幾乎我們所有人（包括為人父母者）都預見到的變革，消滅了戴爾、勞倫斯（別叫我拉瑞）、麥克、凱文、哈朗、柯蒂、多娜露和一九六○年榆鎮其他許多孩子珍視的孩子國。波茲曼曾經撰文指出，這種變革讓十八、九世紀那種獨立、受保護的童年風雨飄搖，甚至不再可靠。

「當然，我指的是『資訊革命』，它讓孩子有機會接觸到一切祕密—性愛、政治、社會、歷史、醫藥等方面的祕密，也就是成人世界的全部內容。要想保有『童年』這個階段，就不能將上述祕密全然攤在孩子面前。」（摘自波茲曼所著《打造通往十八世紀的橋梁：過去如何改善我們的未來》［Building a Bridge to the Eighteenth Century: How the Past Can Improve Our Future］第124頁。）

少了各自的祕密與緘默，童年就失去屏障，直接面對成人世界的狂暴面向。

榆鎮孩子認為他們面對恐怖的超自然對手：舊中央學校鐘樓裡那口有感知能力的邪惡大鐘；死後回來糾纏並攻擊姥姥的大兵；驚悚的煉脂車，卻從來沒認真想過要向父母或其他大人求助（唯一的例外是麥克找了年輕神父，事實證明這點子糟透了）。

在那個年代，孩子的生活和成人世界之間界線嚴明。在《夏之魘》裡，每個兒童角色都被迫面對成人世界某個差勁的面向，赤裸裸的性、同齡友伴的死、暴力、孤單、酒醉，不過，榆鎮每個孩子都從彼此身上得到支持，也從童年專屬的地域、祕密與緘默找到力量。

時至今日，各年齡層的孩子都變成廣告與商業的目標。如今中產階級小孩想穿的是名牌牛仔褲，而非Levi's，普通的T恤（或心愛的童軍T恤）已經落伍。現代孩子上衣印有大大的名牌商標，彷彿花錢購買充當某些公司廣告看板的殊榮。太多男孩渴望擁有各種運動鞋：籃球鞋、多功能訓練鞋、網球鞋、慢跑鞋等，一雙要價60美元以上。反觀1960年的男孩，他們穿帆布鞋或高幫鞋參與所有運動。女孩們會把「美國女孩」娃娃放進她們的聖誕禮物意願表，這些娃娃每個售價超過100美元。

正如波茲曼1999年寫道：「重點在於，如果童年真的存在，也已經成了經濟的一環。社會只想把孩子變成消費者，不想為他們做任何事。」波茲曼寫出這些文字後的那十多年間，情況更趨惡化。（我說過，波茲曼2003年過世了，所以他幸運避開那個名為「孟漢娜」［2006年迪士尼影集］、叫人退避三舍、über 式行銷的蘿莉塔現象。）

多半時候，麥克、凱文、勞倫斯、杜恩、柯蒂、多娜、戴爾、哈朗和1960年的榆鎮其他孩子根本沒有零用錢可花，只除了偶爾拿到5分錢，到商店街麥克媽媽上班的A&P超市那台紅色機器買罐冰涼可樂，或音樂台公園播放免費電影時，在公園咖啡館的自動販賣機買包泡泡糖。如魔多般增殖的媒體那隻無所不見的魔眼和麥迪遜大道千軍萬馬的半獸人還沒發現他們。孩子們還不是「消費者」。

他們還是人類。

與眾不同的天才

每天下課時，舊中央學校的老師會先讓農場孩子排隊去搭校車。鎮上孩子焦急地留在座位上，等農場孩子魚貫走出去，他們才能放學。

農場孩子和鎮上孩子，楚河漢界涇渭分明。鎮上的孩子一起玩耍過暑假；一起騎單車；組成巡邏隊；一起打球。農場的孩子……嗯，大多有農務要忙。如果農場孩子住得夠近，可以走過漸漸長高的玉米田，就會跟鎮上的孩子一起消磨時光。在牛隻喝水的水坑游泳；在高高的玉米筒倉裡扔玉米穗軸；在穀倉裡用BB彈射麻雀。不過，大多數農場孩子的生活比鎮上孩子來得孤單。

杜恩是個例外。

杜恩在很多方面都是例外。

他是個農場孩子，住家距離榆鎮超過3公里。整個夏天他都和麥克、戴爾、凱文和其他在雞舍玩的孩子膩在一起。杜恩是單車巡邏隊成員，但他沒有腳踏車。其他孩子都是瘦子，一來可能是飲食簡單，二來則是一年到頭驚人的戶外活動量。杜恩卻是個胖子。

其他孩子對功課興趣缺缺，因為學校（和老師）無聊透頂。杜恩所學遠遠超出舊中央和大多數學校的授課內容。

杜恩大部分知識來自自學，而且天資聰穎。在伯伯亞特的引導下，杜恩幾乎讀遍大學生該讀的大多數小說與非小說書籍。冬天裡他父親出門喝酒，他多半獨自待在農場，學會5種外國口語。他在橡崗市公共圖書館的資料庫找到那些外國語言的七十八轉唱片，借回家學習並修正自己的發音。他讀希臘文的《伊利亞德》（Iliad）、拉丁文的《埃涅阿斯記》（Aeneid）和康德的哥德活字德文版《一切能做為學問而出現的未來形上學之序論》（Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik），這些是他12歲以前做的事。

杜恩跟其他孩子還有另一個重要差別。

《夏之魘》裡其他兒童角色都是以我住在布林菲爾小鎮那些年認識的小男孩小女孩為範本，略加改造或混合而成，杜恩卻是多年後我就讀印第安納州瓦伯西學院時認識的兩個年輕人的綜合體。

其中一個叫基斯．N，我大四時他才大二，他的學問和一般常識卻領先我許多許多年。基斯目前過得很好，在印第安納州一所中型文理大學教授拉丁語、希臘語、古典文學、電影史和其他許多科目。曾經有人在科幻小說大會的分組會議上問我，「丹，你跟史蒂芬．金（Stephen King）、丁．昆士（Dean Koontz）、哈蘭． 艾里森（Harlan Ellison）、彼得． 史超伯（Peter Straub）、大衛． 莫瑞爾（David Morrell）以及許多大作家都相處過，你覺得你所認識的人之中，誰最聰明？」

每一次我都得回答，「我所認識最聰明的人，應該是一個叫基斯．N的人。」

偶爾我會有點不確定。不過，前不久基斯來科羅拉多參加我女兒的婚禮，我旁觀他跟其他人聊天，對象包括藝術家、社會學家、編輯、家庭主婦、民航機師、語言學家、電影代理商、藥物諮詢師、大學招聘人員、影片製作人，對方的領域他總是瞭如指掌，幾乎就像同行一樣。我才發現自己沒有看錯，他幾乎可以確定是我認識的聰明人之中的佼佼者。

杜恩這個角色的另一部分來自我大學時期的朋友，他名叫杜恩，畢業後兩三年被殺身亡。我在瓦伯西學院念大四時創辦了地下文學刊物《森林之神》（The Satyr），也擔任總編輯，當時刊登過杜恩的非小說與短篇小說作品。那些作品才華洋溢，他也才華洋溢，卻不快樂。

有關我跟那個杜恩時斷時續的友誼，我們在學校時的創作競爭（只存在他腦海），他如何被殺，以及我後來嘗試以他的名義在瓦伯西學院設立寫作獎學金失敗等細節，都寫在一篇名為「優秀寫作」的短文裡，收藏在我的官網資料庫裡。

沒錯，我也不喜歡印刷品裡的網站連結。我必須承認，除非你在Kindle 電子書上讀這個，否則那個連結對你毫無用處。而我還沒完，我官網10月與11月「老丹的話」是上下集短篇故事，背景設定在榆鎮，由榆鎮孩子們擔綱演出，時間背景是1960年10月21日電視轉播甘迺迪與尼克森競選辯論會，應該說故事從那個時間點展開。

讀者當心哪！

這兩篇迷你故事裡的事件不只發生在《夏之魘》故事結束的1960年10月份，它們的時間軸還往前延伸幾十年，看看那些主要角色的未來，你可能不會喜歡。不妨冒險去讀這兩篇免費故事，但請務必先讀過《夏之魘》：

http://www.dansimmons.com/news/ message/2008_10.html

http://www.dansimmons.com/news/ message/2008_11.html

話題暫且回到杜恩。

我創造、描寫杜恩這個角色的過程中，一部分的樂趣在於，他可能是我寫過的小說裡唯一的天才。

我們把「天才」這個詞用得太浮濫，多半指稱格外聰明的人。然而，我攻讀過教育碩士，後來也在紐約合作教育設施委員會進修，不但有能力教導嚴重學習困難的小學生，也能指導資賦特別優異的孩子。

杜恩是最罕見的天才……擁有高度而全面的天賦。在真實世界裡，你我遇見功能健全的真正天才的機會，差不多就等於遇見外星訪客。

沒有人相信IQ測驗，然而，IQ仍然是預測學術與職業成就的唯一最佳方法。我們使用IQ測驗整整一個世紀，卻還是沒人弄懂它測量的「普通因素」是什麼。然而，那個普通因素卻可能是決定我們人生的最重要關鍵，至少在偏重書本與學習的西方文明世界裡是如此。

我們多半記得這種測量裡一個標準差是15分。假設我們大多數人的成績都落在IQ平均值一百上下，我們會習慣跟比我們低一個標準差（15分，或IQ 85左右）的人相處，甚至懂得如何客客氣氣應對低於平均值兩個標準差的人，也就是IQ 70左右的人。這種智商已經接近嚴重智能缺陷。

差距如果拉到3個標準差，也就是跟IQ 55或更低的人溝通，幾乎是不可能的事。某種程度來說，這些人在智力上其實已經脫離人類範疇。

嗯，同樣的情況也適用比我們聰明的那些奇葩。IQ比我們高1個標準差左右的人的表現常令我們驚豔。我們的上司通常天賦異秉，擁有一百三十或更高的IQ，也就是比平均值高2個標準差。

我們大多數人不管知不知情，至少都有機會遇見一個智商高出平均值3個標準差的人。不管結果好壞，這種人往往會改變世界。

那麼杜恩．麥布萊德呢？

他的IQ可能落在220左右，比平均智力多出7個標準差以上。不幸（或幸運）的是，IQ測驗無法準確測出那麼高的智商。這種人千真萬確智商破表，在很多真實層面上，超出我們的理解範圍。

我覺得有趣的是，雖然杜恩經常說些他們聽不懂的話，但麥克、戴爾、勞倫斯、凱文和其他大多數孩子還是非常喜歡他。我們在《冬季幽靈》裡看到，戴爾長大以後變成備受推崇的大學教授兼作家，但他始終知道，即使自己達到學術成就顛峰期，他知道的事還是沒有他朋友杜恩11歲時來得多。

對杜恩最不以為然的要算是哈朗了。我在我的〈選舉之夜〉故事裡和其他地方發現，哈朗自己也有相當驚人的智商，只可惜他的聰明有殺傷力又善妒，自會展現它的陰暗面。

我真心喜歡杜恩這個角色，如果能知道他後來的生命歷程，一定令人神往。也許會是在政界，總之一定會躋身高知識分子圈。他在我心目中是超越福爾摩斯的麥考夫。他是尼洛．伍爾夫，思考與推理能力勝過山姆．史貝德之流的泛泛之輩，而且摻雜了一絲彼得．尤斯提諾夫的敘事天分。我會喜歡當杜恩的朋友，即使只是為了向他學習，就如我向基斯和真實世界的杜恩學習一樣。

然而，到最後我毫不意外地發現，杜恩只有一個完美朋友兼知己，那就是他年邁的牧羊犬維根斯坦。

免費電影

我們少有機會效法藝術作品裡描繪的生活，不久前我辦到了。

《夏之魘》裡有個敘事重點，也是重要隱喻，那就是「免費電影」。顧名思義，這個免費活動指的是1960年夏天榆鎮大多數周六夜晚投射在公園咖啡館側牆的電影。這種免費娛樂也是我小時候在布林菲爾時的生活點滴之一。想看這些免費娛樂的真實照片，以及後來變成小說裡的麥克、凱文、哈朗、戴爾、勞倫斯和其他角色那些真實人物，我要再請你移駕我的官網資料庫：http://www.dansimmons.com/about/snapshots2.htm

這個頁面最後一張1960年的照片裡，人們坐在毯子或小貨車上，孩子們擠在音樂台上，等待電影開演。

鏡頭跳接到我們的新家。我們2007年遷居此地，搬過來沒多久，我和凱倫（女兒珍經常幫我們）就推出「西蒙斯夏季電影系列」（星光下的電影！）整個夏天的許多周六夜晚，鄰居和朋友會過來，坐在我們漆黑的後院（只有涼亭點著幾盞昏黃燈泡，那裡的長椅上放著爆米花、檸檬汁和其他點心），觀賞投射在我們費力架起的大螢幕上的數位化老電影。

大多數賓客或許都知道我是個作家，但我們後院電影活動閒聊的主題從來與這件事無關。大家更關切的話題是我透過電子郵件發給賓客的電影小常識測驗。我會考他們某部電影（比如《萬花嬉春》）裡瑣碎冷僻到令人髮指的問題。今年夏天最後一場電影結束後，曾經多次在這些難度極高的測驗中脫穎而出的一位先生與一位女士頒給我和凱倫一座「榮譽奧斯卡獎」，表揚我們對電影藝術的持續關注。這座小金人頗有重量，我們發現他們是向好萊塢某個全美唯一獲准販售小金人的業者買來的。

今年夏季電影最後一次放映那天（今天已經是11月1日，下午4點半剛過不久，我望著窗外西沉的夕陽，感覺夏天已經離我很遙遠），我說我要向大家說明我們為什麼要放映電影。我拿出一本《夏之魘》，大聲朗讀以下段落。當時天色昏暗，現場大約有四十多人，坐在各自的野餐椅上，孩子們則躺在睡袋裡，睡袋下的青草充滿夏末氣息：

免費電影日落後開演，可是，陽光還像遲遲不願離開溫暖人行道的黃貓，在商店街上流連，人們已經陸續抵達。農場的人們開著小貨車和旅行車來到，倒車停進公園靠布洛德大道這邊的碎石子停車格，方便用最佳角度欣賞投射在公園咖啡館側牆的電影。而後他們在草地上野餐，或坐在音樂台上跟許久未見的鎮上熟人閒話家常。等太陽終於下山，榆樹陰影下的布洛德大道變成陰暗隧道，一端通往光線稍亮的商店街，另一端則是燈光耀眼，充滿歡聲笑語的公園，這時鎮上的居民才會從容抵達。 免費電影是鎮上的傳統，時間可以追溯到二次大戰初期，那時距離最近的電影院是橡崗市的伊瓦特宮。當時伊瓦特的兒子兼唯一的放映師華特加入海軍陸戰隊，戲院因此停業。距離次近的是皮歐里亞的電影院，但由於汽油配給的關係，那65公里的路程對大多數人是個負擔。於是，1942年那個夏天，老艾許利—蒙塔古先生每個星期六晚上從皮歐里亞帶著放映機過來，在音樂台公園播放新聞短片、戰時債券廣告、卡通和熱門電影。六公尺高的電影畫面就投射在架設在公園咖啡館旁的白色帆布上。 …… 現在，在1960年六月第一個晚上，艾許利—蒙塔古先生的林肯駛進看台西側那個保留給他的停車格。泰勒先生、史柏林先生與市議會其他成員幫他把笨重的放映機搬上看台的木造底座。人們在各自的毯子或公園長椅上就定位，把到處亂闖的孩子從低矮樹幹上或看台下的藏身處叫出來。在小貨車上的大人攤開他們的折疊椅，把一盆盆爆米花傳出去。開演前的沉寂籠罩公園，榆樹上方的天空轉暗，公園咖啡館側牆的長方形帆布在光影中活了過來。

如果這是你第一次讀《夏之魘》，希望你讀得愉快。至於已經讀過的朋友們，歡迎回到榆鎮。

丹・西蒙斯，於科羅拉多

2010年11月1日

書籍介紹

本文摘錄自《夏之魘》，商周出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：丹．西蒙斯（Dan Simmons）

譯者：陳錦慧

驚悚版《湯姆歷險記》，索尼影業將拍成電影

英倫奇幻獎入圍、美國Nightmare雜誌百大恐怖小說

兩屆雨果獎得主作品，暢銷近30年，歷久彌新

連史蒂芬金也讚嘆不已的全才小說家

作品全球銷售超過千萬冊，翻譯成30種語言

一則關於童年、友誼與成長代價的故事

一口幾無人知的鐘，隱藏著什麼樣秘密，以致曾經收藏它的家族和知情者聞之色變？

一旦鐘聲重新響起，末日果真就要來臨？

5名青少年的朋友失蹤了，鐘聲於夜半響起，奇怪的事件一樁樁發生，

為了生存與保衛家園，他們必須對抗擁有夜的邪靈……

1960年夏天，在美國伊利諾伊州榆鎮，5個12歲的少年男孩麥克、杜恩、戴爾、哈朗和凱文，正要開始享受愉悅的暑假。他們會在夕陽下騎著單車到樹林中的陰涼藏身之地，在淺水池裡戲水遊玩，跟著鎮上的其他孩子打棒球，日子宛如田園詩般，但其中也充滿了彼此不可以告訴大人的童年祕密和沉默。

白日陽光普照的玉米田，夜晚卻成為邪惡的蔽身之地，學校鐘樓長久不曾響起的鐘聲重新在夜半響起，這些少年知道這代表他們無憂無慮的日子即將終結。

從舊中央學校的深處，正升起一股看不見的邪惡。奇怪而可怕的事件開始影響日常生活，在田園詩般的城鎮裡散播恐懼。

5個男孩為了生存與保衛家園，為了對抗暗夜惡魔，必須發起一場血腥戰爭……

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰