丹西蒙斯《夏之魘》（下）：直到印刷術發明後，「童年」才被視為生命中的獨特階段

文:丹.西蒙斯(Dan Simmons)

1960年前後榆鎮的孩子與現代孩子之間的最大差別在於,美國資本主義無遠弗屆的行銷與銷售魔掌還沒伸向他們。

榆鎮的孩子擁有的物品之中,最重要、最昂貴的要屬腳踏車,唯一的例外是凱文。這些腳踏車如果不是哥哥姊姊淘汰下來的,就是父母買來的中古貨,幾經轉手的中古貨。孩子們超愛他們的腳踏車,也需要腳踏車。畢竟腳踏車讓他們能夠自由自在闖蕩屬於他們的天地。入夜後放在院子裡的腳踏車從來不必擔心遭竊(除非被壞蛋查克.康普頓和他的當代爪牙阿奇偷走。附帶一提,查克和阿奇都是我生命中的真實人物)。孩子們確實也不太珍惜他們寶貴的交通工具。除了凱文以外,榆鎮的孩子習慣在高速行進間跳下單車,放任車子飛速衝過別人家院子,最後翻倒,或撞上麥克家的雞舍。

榆鎮每個孩子都擁有的另一件珍貴物品是棒球手套。這些幾經修補的舊手套在孩子心目中特別珍貴,因為大多數男孩都隸屬鎮上的小聯盟,會到鄰近小鎮基卡普(Kickapoo)打球,迎戰令人喪膽的投手大衛.艾許里。此外,他們也經常在戴爾和凱文家後面的中學棒球場打球,接連幾星期從清晨打到天黑。那個球場在小鎮北端,再過去就是綿延不絕的農田。

除了腳踏車和手套,榆鎮孩子們(凱文和查克.史柏林和其他幾個「有錢人家的孩子」除外)擁有的物品多半破破爛爛、二手貨或哥哥姊姊傳下來的,或者三者皆是。

孩子們的服裝清一色是牛仔褲配T恤,牛仔褲質料以現代標準而言稍嫌僵硬,褲管捲起。他們的T恤上唯一印有圖案的是戴爾愛穿的那件童子軍T恤。勞倫斯和哈朗喜歡穿舊的幼童軍制服,這衣服已經洗了再洗,布料變薄,衣袖太短(至少對哈朗而言),褪色的藍色袖口幾乎縮到手肘部位。

除了藏在牛仔褲鈕釦上的Levi's字樣,穿戴設計品牌這種概念只怕會讓榆鎮的孩子和他們的父母瞠目結舌。

至於夏天的鞋子,榆鎮孩子大多穿帆布鞋或高幫鞋。都是舊的,非常舊。幾乎每一雙都開口笑,襪子和腳趾從裡面探出來。在這方面唯一的例外是杜恩(這個過重孩子身上有太多例外)。杜恩一年四季穿著他的老舊黑色高筒運動鞋,褪色燈芯絨長褲和法蘭絨襯衫,即使炎熱的夏天也不例外。

值得一提的是,即使在冬天最寒冷的夜晚,榆鎮孩子也會嚴格區分「上學服裝」和「休閒服裝」,就連家境最差的麥克也是。麥克家屋子裡唯一的取水設施是一座附唧筒的水槽,他們內急時必須到戶外廁所方便。戶外廁所就在雞舍旁,每逢高溫酷熱的夏季,單車巡邏隊成員們可就辛苦了。

大多數孩子不會穿牛仔褲去上學,即使穿牛仔褲,也會搭配襯衫,下襬塞進褲腰裡。幾乎每個孩子都有一雙上學專用的牛津鞋,鞋子雖然又破又舊,卻跟孩子們一樣,每年都有幾次刷得煥然一新的機會。

只有杜恩每天穿同一身衣裳和同一雙黑鞋。

夏天裡,如果牛仔褲、T恤、帆布鞋和高幫鞋還是全新,榆鎮孩子的衣物總值大約美金四塊五。譴責重商主義不免流於陳腔濫調,然而,我喜歡演員阿爾文.格林曼(Alvin Greenman)在一九四七年上映的電影《三十四街的奇蹟》(Miracle on 34th Street)裡說的那段話。他扮演的微胖清潔工阿爾弗列對艾德蒙.葛溫(Edmund Gwenn)扮演的正牌耶誕老人說,「是啊,這世上有太多差勁的『主義』,但其中最糟的是重商主義。賺錢!賺錢!就連在布魯克林都一樣,沒有人在乎聖誕節的精神,滿腦子只想著『賺錢!賺錢!』」

那是在1947年。阿爾弗列和聖誕老人如果見識到21世紀的「重商主義」,恐怕會驚嚇得假牙掉滿地。

我在公立小學任教的那18年以及往後的歲月裡,只要碰上教育的重大議題,總是以尼爾.波茲曼(Neil Postman)為精神導師。波茲曼是個作家兼媒體與文化評論家,更是個百折不屈的人道主義者。雖然他已經在2003年過世,有關科技與文化變遷對我們(尤其是孩子)造成的影響,他的精闢見解至今仍是一針見血。1971年我攻讀教育碩士學位,準備投入教職,當時波茲曼出版前瞻著作《教學做為一種顛覆活動》(Teaching as a Subversive Activity),當時不理解他的人將他歸類為60年代激進派。60年代後大環境陷入混亂,波茲曼又在1979年出版寫了《教學做為一種持守活動》(Teaching as a Conserving Activity),那些不理解他的人認為他只是親雷根時期的保守派。

那兩個誤解標籤都遠遠不足以代表波茲曼,他真正了解紀德(André Gide)那句早被遺忘的名言:「真正的教育只能來自與你背道而馳的事物。」

更重要的是,波茲曼知道(也詳盡解說),大人(或小孩)心目中的童年是一種直到18世紀晚期才存在的空間、地點和概念,卻在20世紀後期就被破壞殆盡。身為藝術家兼藝術愛好者,我很能體會波茲曼的說法。1800年代以前,各種圖畫與肖像畫裡的兒童並沒有依他們身材的真正比例呈現。18世紀中期以前,圖畫裡的孩子看起來都像縮水的大人,頭顱和身體比例完全不對。問題不只出在藝術界的尚古主義,當時的畫家跟所有人一樣,根本認為孩子都是縮小版的大人,因此也就如此描繪他們。

直到印刷術發明後,人們開始覺得孩子的資訊環境應該有別與成年人,應該更局限。童年這段時期才終於受到尊重,才被視為生命中的獨特階段,適用不同規則。換句話說,人們終於相信孩子不該承受成人世界裡的震撼、要求與真實。

如今那堵保護牆已經推倒。事實上,我認為20世紀最後幾十年童年之所以消失,主要在於父母的臥房門被拆除。大人做的、想的、談論、爭辯或擔憂的一切(包括性愛),都不再對孩子設防。

近幾十年來我們毫不遲疑地頌揚科技與文化的一切變革,然而,唯有這種變革需要我們停下腳步來三思。

這場幾乎我們所有人(包括為人父母者)都預見到的變革,消滅了戴爾、勞倫斯(別叫我拉瑞)、麥克、凱文、哈朗、柯蒂、多娜露和一九六○年榆鎮其他許多孩子珍視的孩子國。波茲曼曾經撰文指出,這種變革讓十八、九世紀那種獨立、受保護的童年風雨飄搖,甚至不再可靠。

「當然,我指的是『資訊革命』,它讓孩子有機會接觸到一切祕密—性愛、政治、社會、歷史、醫藥等方面的祕密,也就是成人世界的全部內容。要想保有『童年』這個階段,就不能將上述祕密全然攤在孩子面前。」(摘自波茲曼所著《打造通往十八世紀的橋梁:過去如何改善我們的未來》[Building a Bridge to the Eighteenth Century: How the Past Can Improve Our Future]第124頁。)