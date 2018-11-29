台灣特殊藝術金講義《歸零與無限》：與盲人發展戲劇的經驗

文：楊璧瑩、汪其楣

藝術，絕非在外行人面前洋洋得意的把戲。從楊璧瑩、王婉容和汪其楣這3位戲劇家的身上，我們見到了人與人之間最可貴的「真誠」。

楊璧瑩，一位出身自戲劇科班的影視工作者，在她的戲裡，鮮有浮誇自溺的都會愛情，也沒有任何「向大師朝聖」的菁英氣息。王婉容更是南臺灣戲劇教育及社區劇場的重要論述者與實踐者。而汪其楣老師的戲劇成就和對特殊藝術所付出的心力，更是有目共睹。她們3位及一群志同道合的夥伴，在和盲聾人演員長年工作的過程裡，為劇場推開了許多扇窗，引進了新鮮的空氣，展現出戲劇藝術的專業指標⋯⋯

Photo Credit：聯合文學提供 長年致力於盲人戲劇發展的汪其楣

汪其楣：在實際參與盲人戲劇之前，我只認識幾位盲人朋友。早在文大音樂系任教時，有一位盲生叫陳敦邦，老師們都佩服他的背譜能力和勤練的毅力。他有一副寧靜聆聽的容顏，所有的聲音和語調，似乎都在微笑間，飄進他的腦際。

我還有一位盲人朋友——雲門舞者長期依賴的一位復健師——黃師傅，他善於彈唱，喜歡說笑，私下卻很用功，他聽遍了群書醫理，也體悟過各種身心痛楚。每次被他整脊，也同時得到他的光明與活力。

另外，還有淡江大學外文系畢業的陳國詩，他曾將牛津英英、英漢雙解辭典翻譯成點字版，多麼龐大而有意義的事！1986年，我跟著《人間》雜誌去採訪他，與這位溫煦自在的英文才子結識。而再次讀到他的消息，卻是他被拒於中學教職的門外，各方有力人士趕去聲援而未果的憾事。國詩繼續奮鬥了十幾年，拿到了靜宜大學外文所的碩士學位、中山大學英美文學的博士學位，終於任教於花蓮慈濟大學英美語文學系。

要是盲人教師能進入一般中學任教，相信更可以啟發學生的多元思考。當時，若國詩真的進到中學擔任教職，讓這條路順利打開，後來的特教老師便可以繼續在國民教育、基礎教育的領土上，播下平等、相知、相重的種子，也許今日社會的扭曲和偏見也可以少一點。

我還認識啟明學校的盲人小朋友。有一次，我才站在走廊上，在教室裡的他們就聞到我身上的香水味，而開始通知老師，「有客人！」、「客人來了！」讓我很不好意思。還有連任二屆的立法委員鄭龍水，在瘂弦先生所主持的「盲人文學座談會」上，我才進門，他聽到我的聲音，就叫出我的名字，就如其他同樣能幹的盲人朋友，他們都有靈敏的耳朵，和高度的專注力，這使他們的語言簡潔，條理分明，且善於模仿各種音調，講起笑話總讓人拍案叫絕。

社會漸漸有了一些改變。近幾年來，世界各地舉辦了不少超越視覺障礙的活動，如：登山、馬拉松、棒球比賽等等，這些都令人熱血沸騰，而盲人的舞蹈和戲劇又發展到何等景況呢？我終於在楊璧瑩這些劇場工作者的安排下，看到盲演員的精采表現。

我駕著翅膀穿透黑夜

汪其楣：1998年冬天，我在光鹽愛盲中心看排演。那齣戲，是楊璧瑩寫的劇本、由謝念祖導演。讓我非常感動的是：蹲在周圍的，都是前後多屆戲劇系的學生、夥伴，大家都是來幫忙的。每個人都專心盯著臺上的「責任區」，即各自負責帶領或協助走位的對象；而舞臺中央站著的，卻是一個個初來乍到、素樸又熱切的盲演員。

在那裡，「專業」不再是按表行事般的高姿態，反而流露更多的耐心、溫柔、謙虛及勇氣。他們的排練，和他們後來的演出一樣令我難忘，但願還可以再為他們大聲喝采，以及輕輕流淚一次。盲人戲劇的演出，不僅是盲演員克服障礙的成果，其實也是他們對廣大社會敞開心胸，對茫茫人海中的知音伸出手。

希望大家能感受到他們的生命力。他們有的，不只是勇氣與才華，還有詼諧自嘲、輕柔自訴的無限潛能。所以後來，我便設法為《我駕著翅膀穿透黑夜》出版了劇本，與王婉容的兩個劇本合輯，由三犬基金會贊助，遠流出版。也從不放過與楊璧瑩在這個領域合作的機會。現在請楊璧瑩談談他與盲人一起工作，為盲人演員創編劇本的經驗和觀點。

楊璧瑩：我是國立藝術學院戲劇系第二屆的學生。大學畢業後，我從事電視紀錄片的編導工作，也編寫影視劇本。後來我得到一個機會，去拍攝一系列關於身心障礙者的紀錄報導節目。在十三集的節目中，有三、四集與盲人有關，有一、兩集與聾人有關。在這個機緣下，我認識了許多盲人和聾人的朋友。

後來知道，我所拍攝的光鹽愛盲服務中心在徵求錄製有聲書和報讀的志工。我躍躍欲試，可惜自己的聲音不夠好，咬字不夠清楚，不太夠格去錄製有聲書，加上我時間上難以完全配合，因此光鹽就派給我「報讀」的工作。

Photo Credit：聯合文學提供 盲人戲劇《我駕著翅膀穿透黑夜》編劇楊璧瑩

我每週一次到盲友家裡。盲友拿出預備好的資料或書籍，我就負責報讀給他們聽。有時候也帶他們去醫院看病，或辦一些瑣事。例如，曾有一位盲友在報讀後，要我帶他去提款機領錢。我很好奇，他是對我特別信任？還是信任他自己？否則怎麼完全不擔心我在旁偷看密碼之類的行徑？

那時有位光鹽志工擔任過服裝秀的秀導，提議辦一場活動，讓盲友們體驗模特兒的走秀經驗，藉此開發他們的身體律動。光鹽負責人蘇清富先生也是盲友，他非常認同這樣的活動，也想起了我這個會寫劇本的志工。蘇先生興起了找盲友來演舞臺劇的念頭，便邀我編寫劇本。在當時的臺灣，雖然做這種事的人很少，但我覺得應該不會太難，所以沒考慮太多就答應了。

直到甄選演員時，我才發現，我對盲友的認識其實很粗淺。要讓8到10位盲友同時在舞臺上自在地走位、演戲，比我想像的困難多了。但是戰槍已鳴，即使跌跌撞撞，也只能往前衝。

可能是長年拍攝紀錄片的經驗，我深知劇本再怎麼寫，也寫不過真實、殘酷的人生。所以，答應編寫劇本的當下，我就決定用演員本身的故事來發展成劇本，也從甄選演員的那一刻開始挖掘故事。從甄試會場的自我介紹，到進入排練教室，以表演的方式道出自己的林林總總，這個過程大概有兩個月。後來，《我駕著翅膀穿透黑夜》就慢慢成型了。

我一次次出作業，藉由題目，來引導演員回憶過往的事情及感受。在題目的設計上，我大致圍繞著「眼睛看不見」這個主題。首先，請演員講他（他）變盲的原因，這一講，就有很多故事出來了，尤其是幾位天生失明的演員。

例如佩妮，他是早產出生的，而護士沒及時把保溫箱的溫度調好，導致他還沒張開眼睛就變成盲人。長清也是從小失明，連自己長甚麼樣子都不知道。其他演員也說起自己的成長過程，因為遺傳或發燒或種種難以想像的意外等等，而導致失明。

至今，我筆記本裡還留有一段惠珠講的話，他說：「人生是一個劇本嗎？不知是誰給我寫了這麼一個不好的劇本。」惠珠是15位演員中較不喜歡講自己過往的一個，另外一個是陳一誠。雖然在排練舞臺劇前，我已擔任一誠的報讀志工半年多了（要我帶他去提款機領錢的老兄就是他），但我其實並不瞭解一誠。

在排練過程中，他總是很聰明地閃躲過悲傷的記憶。沒參加過劇場活動的他，竟很有技巧地以搞笑的方式，表演一次次生命過程中哀傷的片段，直到多年後的今天，我仍不解他為何能這麼堅強、樂觀。

參加演出的演員，大體上都很願意說自己的故事，只是，在跌跌撞撞的生命過程中，他們不自覺地學會了選擇性記憶；將一些不堪、哀傷的經驗，藏在心靈的某個角落，很安全地藏匿著，外人很難一探究竟。我想，這也是他們能夠快樂生活的原因。

看著自己慢慢消失

為了更深刻、更訴諸形象地表達他們的過往經驗，我設計了「觸覺」、「火車」、「美好的事」、「夢想或願望」、「就醫經驗」、「按摩經驗」等題目，引導他們追溯生命中的某些片段。在每一次排練結束前，我會先出一個題目，讓他們回家整理及練習，等下次排練的時候，再一個個站到前面演給大家看。

猶記當時，說到「看」這個字，我都會過度自覺，擔心使用這樣的字眼是否合宜。但後來發現，是我想太多了。這些演員們連「瞎子」、「看你不順眼」等等的玩笑都在講，那我講「看見」又何妨！而在「觸覺」這個題目裡，我要演員回憶失明過程中，某一次跟物體或觸覺有關的經驗。結果，很讓我意外地，向來愛搞笑的一誠說了這番話：

「不知各位有沒有這一種經驗——看著自己慢慢消失。以前，我在床頭床尾各掛了一面鏡子。我喜歡起床後看到自己容光煥發的樣子，這樣一整天，我都會過得很愉快。看不見後，我的床前仍掛著鏡子，但看不清楚了，幾次用手去摸，想把鏡中的自己摸清楚，但是沒有用⋯⋯」一誠的這段敘述，讓我知道劇本的第一段「祕密花園」可以如何進行。

人情冷漠，讓人義憤填膺

而設計「火車」這個題目，原本是想藉由肢體上的表現，演出盲人搭車時遇到的困難或從小離家的經驗。但和十五個演員談過一輪之後，我發現能用的不多。倒是嘉堂談及在火車站遇到一位好人的經驗，那更加吸引我。後來，我將嘉堂的這段境遇寫成了「不急先生」，再加上其他演員搭公車時的不好經驗，架構出「其實我看得見」這個章節，道出世間冷暖。

另外，「假如世界上的人都看不見」這個片段的發想，其實是來自導演念祖。有一天開會，念祖拋出一個念頭：「如果全世界的人都看不見，會變甚麼樣子？」 當時我和助理導演周平之、賴正杰都覺得這idea很棒，但不知道要怎麼發展它。後來，我加入手機和衛星導航的概念，才完成一個差強人意的劇本。這樣的題目，其實大家可以繼續發展下去。

我自己比較滿意的是「夢境」這個段落。編寫劇本時，翻閱筆記，想起從小全盲的長青，他說小時候夢想當警察。我念頭一轉，寫出「夢境」一段戲，讓長青、嘉堂、懋漳等3位盲友飾演神槍手，在舞臺上過過俠客的癮。

除了「午夜夢譚」以外，全戲都是取自演員們真實的人生經驗編寫而成。這一段的靈感，是來自於盲人聽廣播的經驗。我想起有很多盲友會到光鹽去借金庸的小說錄音帶，所以就想：若能有兩個很八卦的DJ在舞臺上引言，穿插賣藥的廣告，再加上盲演員穿古裝演爆笑劇，這樣整齣戲就不會一路悲傷到底。

再者，在讓觀眾笑以外，如果還能證明這些盲演員也會演戲，不是只會用嘴巴說故事，那將很有建設性。演出前幾天，平之和正杰對劇本做了些微的更動，讓演員更誇張，也強化了喜劇效果。果然，演員自己在臺上演得很過癮，觀眾也笑得很開心。

整齣戲裡最讓我想哭的是「身分證」這個段落，它是由演員的「就醫經驗」延伸而來的。演員們談及害怕自己變瞎，一次次忙亂又無措的就醫過程中，有些讓人聞之鼻酸，也有些荒謬到讓人哭笑不得；然而更多的是人情冷漠，讓人義憤填膺。

我選了幾位演員的就醫經驗，編出「身分證」和「祕密花園」這兩場戲。其中，玉鳳談到帶兒子就醫的那一段，讓很多觀眾當場掉淚。事實上，在排演過程中，玉鳳自己也幾乎排一次哭一次。原本我以為他的哀傷情緒，會隨著一次次的排練而稀釋、淡化，沒想到演出當天，他的情緒還是一樣濃烈。我想，那段和兒子險些天人兩隔的經驗，對玉鳳或任何一位媽媽來講，都是一輩子無法忘懷的。

書籍介紹

本文摘錄自《歸零與無限：臺灣特殊藝術金講義》，聯合文學出版

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編著：汪其楣

北藝大「歸零與無限」講座邀請了特殊藝術領域中，長期從事創作的專業者，和心無障礙的觀察家現身說法。他們言行展現出來的生命視野豐富多樣，讓未來可能愛上藝術的年輕一代，有機緣跳出框架來思考，來體驗。史文漢、溫慧玟、張蒼松身上所累積如「語言與文化學習」及「九二一經驗」等深耕本土的參與；王婉容、楊璧瑩與盲人創作戲劇的紮實經驗，聾人演員輕鬆自如的表演；朱萬花和視障音樂人、顏翠珍和「鳥與水」舞團、王滿玉和「小可樂果劇團」釋放綿遠的震撼力。黃聲遠倡導空間與人的互相呵護，于善祿主張「不分」美學觀，林絲緞為身心的整合活動解鎖。

汪其楣，臺大中文系畢業，美國奧勒岡大學戲劇碩士，臺灣資深戲劇家，曾獲1993年吳三連文學獎、2004年賴和文學獎。編導的作品風格醇厚，細緻動人，除了以臺灣人情與環境為主題的《人間孤兒》等系列外，更致力聾人手語戲劇3、40年，影響深遠。

擅長女性角色之刻畫，曾親自演出《舞者阿月——臺灣舞蹈家蔡瑞月的生命傳奇》、《歌未央——千首詞人慎芝的故事》、《謝雪紅》等臺灣歷史女性經典角色。戲曲相關作品《賞心樂事——汪其楣觀劇閒散筆記》、《浪漫傳奇拜月亭》，散文集《海洋心情——AIDS文學備忘錄》，編撰《歌壇春秋》，主編《戲劇交流道——劇本系列》、《現代戲劇集》、《國民文選：戲劇卷》。近年劇作《青春悲懷——臺灣愛滋戰場紀實戲劇》，常見她在校園及公衛團體中推動工作坊的身影，她也為中英對照劇本《謝雪紅》持續舉辦多語言的說書與讀劇。

楊璧瑩，國立藝術學院戲劇系畢業，曾任影視節目策畫及編導，現為自由創作者。以《我的童年我的歌》獲金鐘獎、《縫縫補補到天明》獲金帶獎。重要作品有《賣家的人》、《祕密》（入選新聞局優良電影劇本獎）、《賣家的人》、《搬家》、《網路情書》（入圍金鐘獎最佳編劇），以及蔡明亮電影《愛情萬歲》、《河流》、《洞》、《你那邊幾點》的劇本編寫，2017年編寫電視劇《花甲男孩轉大人》。他因拍攝一系列身心障礙者的記錄報導節目，而結識許多盲人和聾人，是臺灣盲人戲劇的重要推動者之一。

Photo Credit：聯合文學提供

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航