德國的難民義務教育：學德文融入社會，同時解決未來「人才荒」

德國小學老師近來特別用一首歌來教大家尊重不同膚色與族群的人。歌唱內容是「我不同於你，你不同於他，他不同於她，她不同於他，他不同於你，你不同於我，我們不同於你們，你們不同於我們，那又如何？世界這樣才是色彩繽紛的！」德國社會除了接受百萬難民外，社會上產業的需求也讓他們必須爭取外來的專業人才工作。過去有限度開放的工作簽證叫藍卡，現在更要修法，把限制降低、彈性擴大。

工作伴讀學童的小學，是個加強輔導學童的特殊學校。一個班級有13人，一般德國的班級學生大約是23人左右。班級中有黑人、亞洲人及中東人，這其實已是德國學校班級的常態。德國法律規定未成年人必須接受義務教育，所以許多難民即使尚未等到允許居留的身份，若本身是未成年者都必須就學。根據統計，本城市有一半以上入學兒童的父母，至少一方是外籍人士，屬於具有外籍背景的家庭。

現今的德國已和我二十多年前來的德國大有不同，過去單一的白人與少數的土耳其人的社會，幾已不存。街頭中東人、黑人與亞洲人面孔逐年增多，這也讓德國社會更多元化，因為社會產業的需求，德國本地人不足以因應，向世界應徵人才的結果，是德國多元化社會不可避免的趨勢。

另類選擇黨強化的族群對立

德國教育單位會特別重視多元尊重的問題，希望老師引入作為教材，這和前一陣子的極右派在政黨的網路平台上，鼓勵學生檢舉老師的政治傾向有關。德國的極右派政黨另類選擇黨（AfD），在最近幾次的選舉中有明顯上升的趨勢，這和德國難民增多與多元化有關。

在學校有些老師在選舉議題討論上，或多或少會談到各種政黨的特色，許多老師會把另類選擇黨定位為歧視種族、分裂族群的政黨，語意之中多有負面說法。德國另類選擇黨為了擔心學子深受老師影響，對另類選擇黨有既定的負面印象，所以特別設了一個政黨網路平台與之對抗。他們的方法就是要學生檢舉老師對另類選擇黨負面的看法，然後政黨再發文給該老師，要求老師停止負評。

這對執教的老師來說非常不尊重，更是一種污衊。也讓老師投書報紙要求教育單位必須有所動作：制止另類選擇黨鼓勵學生檢舉老師的行徑。檢舉的行為在過去的西德不常見，但在東德成長下的德國人卻人人熟悉。過去的東德政府為了嚴格控管人民，偵查人民的行為，廣設檢舉人寫報告書，讓每個過去在東德成長的人都人人自危。而現今另類選擇黨鼓勵學生檢舉的行徑，又讓整個社會陷入被檢舉的開端，如果允許該政黨如此做，將來更是會擴大檢舉的族群，而一個法治社會中最珍貴的言論自由也將被限制而摧毀。

在德國非德語為母語者

配偶在海外結婚需學會簡易德語才允結婚，在面對母語非德語的族群來說，德國政府的語言訓練投資相當大。目前對於在外地與德國人結婚的配偶，除了少數幾個例外的國家，大多數國家的外籍配偶都需要在外國通過簡易德語測試，才能取得前來德國的居留簽證。

來到德國以後如果要取得德國國籍，除了居住要一定的時間並不能領有社會救助金外，還要必須通過基礎德語的測試，並通過簡單對德國生活、政治、文化理解的測試，才能拿到德國國籍。德語課程費用，政府有優惠補助，通過考試還可退一半的學習課程的費用。這樣有助於在德國社會的融合，讓外籍人士減少語言不通所造成的生活障礙。許多因婚姻來到德國遭遇到問題的配偶，也可因為學會德語而在生活上較為不須依賴配偶，若有求助官方與其他機構時才不會無語問蒼天。

而一般因為工作需求來到德國的移民，雇主也多會提供語言學習的經費，讓員工免費學德語。前來德國尋求庇護的難民，除了獲得生活所需外，每個人也都要去語言班上德文，無故缺席德文課的難民，生活補助將會被扣除。語言學到一個階段後，德國政府還會給予職訓，培養他們有一技之長。今（2018）年即將通過的移民條例，擴大移民身份的彈性，就會把難民一技之長列為考慮，如果難民所學的專長是德國社會所強烈所需的，比如護理人才、電腦科技產業的專長或其他技術人才，將更容易取得德國居留。

Photo Credit: AP/達志影像

非德語為母語的女性德文寫作

女性在社會上原本就是相對的弱勢。個人2年來參加的德語寫作研習，就是只允許非德語為母語的女性參加，目的就是希望外籍女性可以在同是非德語的外籍女性的同溫層下，練習書寫德文和德國社會交流。

主辦單位是民間天主教機構支持女性組織所承辦的輔導女性的計畫，參加者不須是信仰天主教者，經費來源主要是來自邦政府支持外籍女性族群的計畫。與我們寫作研習合作的市政府單位是市府的平權會，還有當地的天主教機構。我們的活動場地多是由天主教機構提供場地，而寫作研習的作品發表，常是政府平權會發給我們的活動邀請，這也增加外籍女性寫作發表的曝光率。

外籍女性德文寫作的作品發表，受邀寫作經常是有主題性的安排，用以配合市府或其他單位活動邀情的主題。今年我們受邀本市鐵路局協助志工的作品朗誦會發表，場地就在火車站月台。主辦單位發表他們協助旅客的經驗與攝影作品，個人則發表一個身當外國人看德國社會的作品。在這次的活動，我們也結交了更多對我們寫作有興趣的德國朋友，有一位就讀本大學媒體科系的女大學生，更是加入了修正我們德語文字的團隊。對於我們這些非德語為母語的女性來說，寫德文最大的心理障礙就是文字寫錯或是文法不對，如果沒有人修改，文章錯字連篇，也讓我們羞於發表。由於以文會友的關係，也讓我們找到自願修正我們德文文字錯誤的知音。

另外，為了精進寫作的能力，主辦的負責人特別邀請指導寫作的專家來指導我們，還有邀請專人來教導我們如何運用社群媒體來發表作品，與提醒書寫時文法上容易犯的錯誤。這也是我們寫作的作者，經常發表得到的肯定，讓我們的書寫可以更上一層樓。

寫作研習的發表，可以參與的活動非常廣泛。今年個人就用德文寫作參加了以環保為議題的寫作議題。2016年市府主辦的世界移民日，我們也以移民身份發表了作品。在那一年，個人把台灣的歷史與民主化的歷程用家族觀點闡述，得到德國社會的認同，有些觀眾在休息時反應，他有聽過台灣，但真的不知道有這樣的民主經歷。

這星期市府主辦的世界反對女性受暴日的橘色日，我們也受邀就受暴女性的處境來呼籲對應。一位來自南美洲阿根廷的女性，就朗讀訴說阿根廷受暴女性的困境尚無出路，令人鼻酸。除了機構的邀請，我們也在本市熟悉的餐廳、咖啡館或女性聚會場所中自我推薦朗讀作品。幾次下來，我們也曾被當地電台採訪、報紙報導。

寫作的書寫看似只是抒發，但用外語的書寫其實更是與主流社會的交流。德國觀眾聽過我們發表作品，常常驚嘆我們的勇氣，並謙虛地說是看到我們用德語寫作，對社會來說是文化領域的更加充實與擴增。對個人來說書寫是交流分享，讓主流社會更了解外籍女性的思想與生命歷程，增加彼此內心的深層互動，更是自己的一份社會責任。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航