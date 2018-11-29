焦點院線《我想要你記得＿》：專訪法國導演羅曼柯杰特

文：陳佳汝

法國導演羅曼柯杰特（Romain Cogitore）如此描述攝影和演員的關係:「拍攝就是要進到演員的皮膚裡，感受他的一切，所謂感同身受，就是要走近親密範圍，和其呼吸一起升降。」

擅長攝影的羅曼柯杰特最享受自己掌鏡拍攝的過程，他認為拍戲就有如和演員跳雙人舞一樣，當演員進一步，他就退一步，演員退兩步，他則進兩步。電影中以逼近貼身距離拍攝的大膽畫面，透露一股深刻而感人的氣息，讓人無法從其犀利的深呼吸中遁逃。

《我想要你記得＿》（L’AUTRE CONTINENT），故事的起源在一段平凡的旅程，火車上坐在對面的美麗女孩，那似有若無看向遠方的眼神開始。到站後女孩下車，他追了出去要電話，開始了一個星期的咖啡下午時光。在每個午後的時光裡，他傾聽女孩的故事，理解了她眼神裡帶有幾分愛意與憂鬱的目光。然後他花了幾年時間，慢慢將故事寫成了電影劇本，將一段在天堂相遇，卻不得不在現實中放棄的愛情故事，用電影的語言呈現出來。

旅行是從這裡到那裡，貼近愛的過程

這是導演羅曼柯杰特的第二部劇情長片，他將在車上蟹逅的美麗女子所親身經歷的故事寫下，敘述了一個關於愛、記憶與旅行的故事。一個擅長空間記憶法，能說14國語言的奧利維，與在台灣寫作兼導遊的瑪莉亞於高雄忠烈祠相遇，感性而率直的瑪莉亞對於理性而節制的奧利維而言是一個震撼彈，改變了他原來規律的生活節奏。

對語言學習十分有興趣的奧利維，將不同國家的語言分別儲存在不同空間，英語放在小學的操場，荷蘭語則放在客廳，中文放在衣櫃裡等等不同的空間，利用空間的區隔來儲存語言的記憶，對於思考偏向邏輯的奧利維而言，是輕而易舉地，然而某一天，罕見的疾病將奧利維擊倒，在瑪莉亞的陪伴之下回到法國史特拉斯堡的血液檢測權威中心治療。

Photo Credit：光譜映像

陷入深沉睡眠的奧利維，當醫生都束手無策決定放棄治療時，在瑪莉亞的堅持下，以愛的呼喚陪伴沉睡的奧利維，在一個清明的午後，他終於奇蹟似地醒來。

當兩人再度回到他們相愛並居住幾年的台灣，再度回到過去居住的巷弄公園散步，並且準備拍攝婚紗，在一切看似即將步入童話故事美好結局時，疾病的後遺症卻無法讓兩人的生活平靜，無法面對自己的奧利維，由於疾病失去語言、記憶、自理能力而無法控制情緒，不堪負荷的瑪莉亞最後不得不決定放手。

這是一段描述在天堂相愛，最後卻只能放棄的現實悲劇。導演羅曼說：「往往最相愛的愛情不見得能持續下去，有時候因為太過美好，反而不能長久，但是當生活無法繼續下去，愛，還是以不同的形式存在，並沒有消逝。」

Photo Credit：光譜映像

記憶是這部影片的核心。失去記憶的奧利維在找尋自己的記憶裡，喚回愛的記憶。導演羅曼認為每個人就是記憶的總和，如果沒有這些記憶，就沒有真正得活過。

整部影片，兩人在旅行中相愛，因為愛而接近，在失去記憶裡，不斷追尋著記憶的痕跡，試圖找回愛，卻又不得不放棄。導演羅曼認為比起一般敘述的完美結局之愛情故事，似乎之後兩人就過著快樂的日子，他的故事更貼近於真實。現實的殘酷往往讓人不得不失去愛。關於愛與旅行，他如此說明:「旅行是從這裡到那裏 貼近愛的過程。」「而電影就是愛的集合，包括他所熱愛的攝影、戲劇、 詩和寫作。」

用相機獵殺動物與人

14歲開始學習攝影的羅曼，喜愛大自然、山脈與動物。年少時候的他，常常拿著相機躲在樹林中拍攝動物，他說比起人們獵殺動物，他情願以相機來獵殺動物，既能保存動物的美麗，又不會傷害到其生命。」慢慢地他發現拍攝人更要有趣，喜愛攝影的他，在這部影片中自己掌鏡。

導演兼攝影師的優缺點，他也做了一些分享。他認為自己掌鏡的好處是可以馬上找到角度，完全掌掌控電影，並馬上完成電影，事後不用花那麼多時間整理，而且場面調度有時候是很直覺地，同時可以用心去感受創作，精準掌握演員的節奏，與演員共舞。

若由另一個人掌鏡，有時候不能完全掌握住時間和調度。然而，他認為自己掌鏡也有缺點是，沒法子退一步來看，因為拍攝時會過度注重景框，比較無法專注在演員表演，同時由於攝影機很重，而無法靠近演員，近距離聊天。他希望下一部影片，他將純粹做一名導演，將掌鏡交由他人，可以更專注在演員的表現上。

Photo Credit：光譜映像

由台法合作製作完成的電影，《我想要你記得＿》也是第一部到高雄和台中取景拍攝的電影。比起過去法國電影只是來台灣取景，此次是雙方正式攜手合作意義非凡。因此，高雄和台中政府相當看重，也在拍攝過程中全力協助配合。

促成此一合作的關鍵人物，就是蔡明亮導演長期合作的國際製作人，王琮，旅居法國的他在一讀到劇本時就被深深打動，比起一些國外劇本裡描述的華人，往往讓他覺得彆扭，這個出自真實故事，兩個在台灣相遇戀愛的歐洲人，讓他感到劇本裡有一股真誠的力量，遂促成雙方的合作。

2017年台灣光譜映像（House on Fire），與法國CinemaDefacto電影公司共同製作此一愛情長片。該片獲台法兩國間共兩個省份（阿爾薩斯省、利目贊省）三個城市 （史特拉斯堡市、台中市、高雄市）及台灣文化部跨域合創計畫的獎補助與投資多軌併行下完成。在行銷發行時將能結合在地文化，使法語片在台灣有更多的發行可能。

飾演女主角的黛博拉芳索（Déborah François）與演出男主角的保羅海秘（Paul Hamy）均有不慍不火的優秀演出，特別邀請的資深演員文森培瑞茲和台灣演技派女演員鐘瑤，也有精彩細膩的演出。

電影平實無炫技，以帶有詩意的敘述節奏，娓娓道來一段真實生活裡記憶與愛的追尋之旅。誠如瑪莉亞小說裡的主人翁，在雪山裡一人踽踽獨行，最後卻忘了自己是誰，也忘了自身的名字，只是不斷地在漫天雪地裡，奮力前進。似乎人生旅途中的孤獨是必然的結果。

或許當有一日記憶消逝時，剩下只是愛的呼吸，即使孑然一身，即使失去記憶，愛也將以某種呼吸與步伐，存在於體內，支持著我們，在一片皚皚白雪中，持續前進。

Photo Credit：光譜映像

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航