《看穿男人的心機套話術》：在愛情關係中被對方操縱時的六大策略

文：加百列・帕拉西奧斯（Gabriel Palacios）

對付操縱者的方法

那是一個沉悶的冬日。路面積雪泥濘。我把手放在外套口袋裡，把我的公事包夾在我的手臂下，走進位於市中心的辦公大樓。坐在櫃檯內接待的女士記下我的名字，請我在大廳接待區稍坐一會兒。她問我是否要喝杯咖啡？我謝絕了她。那是個好決定，因為在片刻之後，一個年輕、充滿活力的女人突然站在我面前，友善地招呼我：「抱歉讓你久等了，請跟我進來。」

我們一起進入電梯，往上幾層樓。然後我們進入走廊盡頭的會議室。房間裡有一張巨大的橢圓形木桌，旁邊擺放著大約12張椅子。她暗示我最好坐在橢圓桌子的最頂端，接著遞給我一杯水。她請我稍等一會兒，說老闆馬上來，然後離開了房間。

我耐心地等了幾分鐘後，剛才那個女人突然打開門，再次進來。她老闆仍然不見蹤跡。她說老闆隨時會加入會議，然後坐在我的右邊，把她的筆記本和原子筆放在前面。

當她開始做筆記時，她老闆才突然打開門進來。他穿上正式的西裝外套，帶著一個公事包。在問候我之後，他在我的左邊坐下，剛好面對著他的祕書，並且先介紹她給我認識。

之後，我們馬上進入正式的會議：討論我可以為他的公司提供什麼服務。具體來說，他想要我指導公司團隊如何學會潛意識溝通。對我來說，這種會議並不少見。事實上，越來越多的公司意識到員工與客戶之間溝通良好是最重要的事情。舉一個明顯的例子，像是我們在一家餐廳享用美食，但它的服務非常不友善，我們下次就不會想再來這家餐廳了。

這正是坐在我身旁的企業家想要的服務。他幾乎只問我「溝通如何最佳化」的相關內容。我向他展示了一些培訓他的員工溝通時可能的方式，並且向他解釋我在這幾分鐘內注意到哪些溝通方式是需要保持的優點，以及哪些是需要改進的缺失。

我向他舉例，剛才我右邊非常親切的女士向我道歉，只因我必須在樓下接待櫃臺等待兩分鐘左右。儘管一切看起來都很好，但是她的道歉，會讓身為客戶的我在潛意識之中意識到她犯錯了。亦即，她覺得有些事情並沒有按照原本的計畫如期進行。

我右邊的女人放鬆地坐在椅子上，直直盯著她的老闆，彷彿用眼神拜託他保護她。他們互視了一會兒，彷彿他們之間有充滿暗示的眼神密碼。

我立刻意識到，他們之間暗藏更多沒說出口的事情。他深吸一口氣，很拘謹地讚美她。他讚揚她多麼棒，陪伴他參加了國內外的所有商業談判。因此，他覺得很難把她「僅僅當作員工」來看待。我很快就明白，兩人之間的關係，不僅僅是工作上的上司和下屬而已。

最後，我們談得很盡興，討論了很多積極的內容才結束會議。我在幾分鐘內給他們許多建議，他們記下了這些建議。這位企業家提出了一些他在接下來的幾週裡想和我一起進行的商業合作案和具體步驟。

然而，我隱約覺得他的祕書很不高興。也許之前沒有任何人敢批評她。她顯然習慣別人為她鋪上紅毯，給她貴賓般的尊榮待遇。實際上，她也真的經常陪老闆走在紅毯上。因為他領導著國際知名度很高的帝國級企業。我知道接下來，她會說服老闆不要和我一起合作，我可能因此扼殺了這個好機會。

這讓我確定，儘管我之前反饋給這家公司非常多積極的建議，如果這家公司的領導者如此不歡迎我的建設性批評，只是因為這一點，那麼他們不會是我認同的公司。

正如預期的那樣，儘管我們已經討論了差不多，並確定了接下來的進度，但是這位企業家沒有再聯絡我。

幾個月後，我突然接到他的電話。他抱持非常友善的態度，拜託我騰出一個催眠治療的預約日期給他的妻子。我向他解釋說，其實我的預約已經滿檔了，但還是會設法安排一個門診時段給他的妻子。我試著說明，如果我能幫他的妻子看診，也許他會重新考慮最初協定的商業合作案，這個合作將會非常成功且充滿意義。

幾週後，他的妻子真的來參加我的催眠療程。她告訴我，她的丈夫為她安排了這個療程，因為她有明顯的睡眠障礙。她晚上無法入睡，如果半夜醒來，她會躺在床上清醒好幾個小時。

我問她為什麼會有睡眠障礙？她回答說：「其實，我知道自己為什麼會失眠。因為我正在與自己戰鬥。我經營一家小店，出售一些配件。當我丈夫出差的時候，我每天都在店裡卻無法專心工作。因為有時候我好幾週都見不到他。」我驚訝地問道：「好幾週？」她很快地補充：「對！好幾週！如果他在亞洲有一連串的商務會議，之後馬上飛往倫敦或其它地方，他就會好幾個星期不在家。如果回來了，他通常會留在瑞士另一個離家較遠的分店。」

我問：「當他不在時，你擔心什麼？」

她說：「我很嫉妒陪著他到處出差的祕書。那曾經是我的位置！後來，我發現他經常外遇。他卻總是先責怪我不夠溫柔，跟他不夠親近，讓他不得不在其他地方尋找親密關係。他會一直指責我，讓我覺得十分內疚。但是，我很確定，他的祕書比我知道的更親近他。當我晚上躺在床上時，我會猜想他們兩人正在做什麼？有時候，當他們在世界的另一端，而那裡剛好是夜晚時，我往往無法專心工作，因為我總會想像非常糟糕的事情。比如，他們會不會正在做愛，然後一起入睡。我覺得她搶奪了我的位置。或者更確切地說：躺在我的位置。」

因為我已親身領教過她的丈夫，在為他的妻子治療前已經察覺他與秘書之間的私情，我在治療椅上向前俯身，深深看著這個女人的眼睛，說：「妳已經很清楚妳丈夫是一名操縱者？」她很快回答道：「我知道他經常有意扭曲我的意見。而且，儘管我一直深愛他。這些年以來，我也幾乎獨自撫養孩子。但他也只為孩子們購買學校用品和衣服。但是，金錢不能買到愛。至少在我身上不行。」

我用清晰的聲音說道：「好極了！太棒了，請堅持妳的價值觀！因為妳絕對不能忽視妳的價值觀。妳有需求，妳有權利，因為妳已經和他結婚了。妳必須找到讓妳快樂的方式，以便確保妳的丈夫會尊敬妳、重視妳的價值觀，並能夠讓妳高枕無憂。」

她告訴我很多故事，更加說明她的丈夫是一個操縱者。我和她共同設計了一個策略，讓她夜晚可以好好入睡。我和她一起討論了她下次見到丈夫時，應該如何與他進行一場理性的對話。

對付操縱者只有一種方法：拆穿他正在操縱你的事實。我鼓勵她增強自己的自信心，以便見到她的丈夫時，能夠用冷靜的態度告訴她的丈夫，她已經知道他正在進行一個操縱的遊戲。以至於她必須為他所有過失承擔後果。這是不公平的！她看穿了這個操縱遊戲，現在想要改變兩人的不平等關係。她想要建立規則，並要他遵守規則。

我讓她了解，如果她事先提出了明確的規則，他就無法反駁。只要他想反駁，她就應該告訴他，她剛剛再次注意到，他多麼努力試圖操縱她。

此外，我告訴她，他也必須處理他的行為印痕，導致他過度補償的印痕。因為，他可能因內心的愧疚產生這種補償心理。我向她解釋說，她也應該堅持，他需要修煉自己。重要的是，兩人一起修煉，不是其中一方而已。

這次療程之後，她的丈夫打電話給我。他想為他的女兒和兒子預約療程。可惜的是，他沒有為自己預約療程。然而，我從兩個成年的孩子那裡聽到，他們的父母變得比較快樂了。這讓我很高興。我確信幫他妻子安排的療程成就很多好事情。

在愛情關係中被對方操縱時的策略

1. 在準備階段就加強自信心：在與伴侶談話前，先打電話給一個能夠讓你心安定下來，並提高信心的人。例如：你最好的朋友。提醒你自己在感情中能提供的美妙東西，你所有美好的一面，如此正確地建立你的自尊心！

2. 事先制定規則：在與伴侶進行重要的關鍵談話之前，你應該先制定一些規則。在未來的感情路，能夠代表你的價值觀的重要規則。

3. 非常冷靜地談話：在整個談話過程中試著保持冷靜，特別是在剛開始時。如此，伴侶潛意識會接受到一個訊息——你與他的溝通是出於善意。

4. 制定美好的目標：在對話開始時，擬定你希望達到的美好目標。諸如：關係變得更親密，擁有更多共同活動，或是更深入，甚至更溫暖的關係。

5. 表明你已經看透了操縱遊戲：讓對方了解你已經揭穿他，而且你不會再容忍他這樣對待你。當你說話的時候，請保持冷靜。這樣一來，對方會知道你會展開具建設性的溝通。你可以告訴他，從現在開始你不會再接受這個遊戲。如果你的伴侶又開始想要操縱你的想法，或者扭曲你的意思，甚至把所有的過錯都推到你身上，那麼請立刻明確警告他，不要再對你進行操縱遊戲。

6. 交易：雙方達成協議——如新規定、新相處方式和接受雙方價值觀。傳達出雙方都需要修煉自己。如果必要的話，堅持雙方都要接受治療，而不是只有其中一個人。

書籍介紹

本文摘錄自《看穿男人的心機套話術：用破解謊言的五大技巧，了解對方的所有心思》，大樹林出版

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作者：加百列・帕拉西奧斯（Gabriel Palacios）

譯者：蕭淑惠

對在乎的人，千萬不要傻傻地愛！

唯有學會分辨對方有沒有說謊，

才能了解他：此時此刻，是否真心愛你。

擁有自信X放膽去愛X不怕被騙

本書作者加百列・帕拉西奧斯是瑞士擁有200萬粉絲的伴侶治療師，

迄今已幫助不計其數的男女解決他們的愛情問題。

無論你是因內心不安而想確認對方的一言一行，或是面臨戀愛或婚姻的瓶頸，想要套出對方的真實心聲。這本書都能提升你的觀察力和提問力！讓你不著痕跡地了解他所有的心思，解決你煩惱！

【如果你搞不清楚他這些行為，是不是代表不愛你……】

如果對方經常把你的提醒當耳邊風，代表他不愛你嗎？

如果吵架時，你總是道歉的那一個，代表他不愛你嗎？

如果他常常都不按照你的意思去做，代表他不愛你嗎？

作者透過案例深入分析男女在感受和表達上可能的差異。教你具體的技巧，幫助你能夠找到改善關係的方法。

【如果你的直覺告訴你，某些事情不對勁……】

如果你懷疑對方不是跟朋友去喝酒，而是跟另一個女人見面，你應該怎麼問？

以下是讓對方看起來像有罪的錯誤問法：「你真的和你的朋友碰面，還是和其他人？」（×）

我們應該取而代之，提出預期對方為無辜者的問題——他沒料到因而沒有準備答案的問題：

「你喝了多少啤酒？你還可以開車嗎？」（○）

記住首要原則：永遠先假設對方是無辜的！

當我們以「你是無辜的」態度接近對方時，那麼他不需藉由否定行為來證明其無辜，而是必須提出能證明清白的具體細節。如果對方真的欺騙你，他將完全不知所措，也沒能準備好答案。將對方視為無罪者也會促進感情增溫——因為這種思維模式能維持感情。用這種方式也比較少爭吵衝突。

與其忍住不問，或氣沖沖審訊對方，造成感情破裂、無法得到真相。

本書的心機套話術，可以幫助你保持冷靜的頭腦，避免被欺騙，保護自己免受更大的傷害。

而當你能夠輕鬆看穿對方的所有心思，也會讓你更有安全感，將使你們的感情更加穩固。

Photo Credit: 大樹林出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰