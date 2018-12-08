頭部觸身球：從《棒球大聯盟》認識腦出血的四種類型

文：棒球視角Baseball Vision

在二十世紀初，腦傷的醫療科學尚未蓬勃發展，創傷性腦損傷（Traumatic brain injury, TBI）這個名詞也還不盛行，當時大聯盟的打者根本不戴頭盔，只要一頂帽子就可以上場！

1920年，印地安人隊的Ray Chapman成為大聯盟史上唯一被頭部觸身球直擊而死亡的案例，當時的投手正是洋基隊以近身球著名的潛水艇投手Carl Mays，根據報導，Chapman當下還可以自己走向休息室，但沒多久Chapman便陷入昏迷，幾個小時後遺憾的在醫院宣吿不治。

經過這樣的慘劇，大家開始正視球員的安全議題，大聯盟花了整整36年才正式規定所有打者上場前必須戴上打擊頭盔，而頭盔問世元年早已不可考。在Old school棒球中，觸身球是很稀鬆平常的事，是一種被大家廣為接受且可以預測的投手策略，不像現代棒球有勒令退場的規定，這也讓當時的球員越來越願意去使用打擊頭盔這樣的保護裝置。

1953年，也就是打擊頭盔實行的前幾年，小聯盟選手Zimmer也遭遇和Chapman一樣的命運，事後失去意識將近兩個星期的時間，好在當時的醫療技術已經進步許多，Zimmer在經過數個移除血塊的腦部減壓程序後成功回到場上，而這個人，正是後人熟知的傳奇教頭──Don Zimmer。

你可能想問，所以這些人是腦震盪嗎？我們今天要講的，是比腦震盪還要更嚴重的狀況──腦出血（Intracranial hemorrhage, ICH）。

腦出血可以分為四種類型

1. 硬膜上血腫（Epidural hematoma, EDH）：

在棒球選手中最為常見，通常是因頭骨骨折引起中腦膜動脈（middle meningeal artery）破裂所致。事故後會有一段清明期（lucid interval），清醒後接著意識喪失，然後神經功能迅速惡化且昏迷，甚至會有心智改變、嚴重頭痛、噁心想吐等情況，出血同側瞳孔擴大，對光反應遲鈍，另外還會出現半側輕癱。若血腫持續擴大使得腦壓增加或是壓迫到腦幹等結構，就可能造成死亡。

2. 硬膜下血腫（Subdural hematoma, SDH）：

此種形式最為常見，出血多源自於大腦皮質靜脈、橋靜脈或靜脈竇，依滲血的快慢在臨床症狀上會有所不同。SDH最常好發於嗜酒者或是老人，因為這些人通常會有腦部萎縮的問題，進而造成靜脈牽張，只要頭部有快速移動時，靜脈就可能因此破裂。

3. 蜘蛛膜下腔出血（Subarachnoid hemorrhage, SAH）：

由於顱內動脈瘤破裂或靜脈竇受傷破裂，導致血液流至蜘蛛膜下腔，大多沒有前兆，會突然感到頭部劇烈疼痛。

4. 腦內血腫（Intracerebral hematoma）：

指的是腦組織深層的實質血腫塊，影像中會出現不規則白色區域。時常發生在高血壓患者、曾有頭部撞擊、使用毒品或血管病變的人身上。

我們拿漫畫《棒球大聯盟》裡吾郎的爸爸本田茂治來當做例子，當年大聯盟投手吉普森來到日本，覺得日本是次等人打不到他的球，但卻被吾郎的爸爸擊出全壘打，吉普森也因為日本球隊不按牌理出牌的打法，氣急敗壞地對本田投了一顆時速高達158公里的頭部觸身球！

本田倒下後隨即又站了起來，好像沒事一樣走上一壘，最後甚至奔回本壘得分，隊醫當場檢查也並無異樣，但隔天清晨起床走動時突然發現視線模糊，應聲倒下，不幸死於家中。有沒有覺得和前面提到的Ray Chapman狀況有些相似？

這就是前面硬膜上血腫所提到的清明期（lucid interval），因此吾郎的爸爸才能完成當時的比賽，像沒事一樣，但卻又突然惡化，視線模糊和頭痛也符合硬膜上血腫的臨床表徵，沒想到區區一個動漫，隱藏著這麼多小知識吧！

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本文經運動視界與棒球視角Baseball Vision授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航