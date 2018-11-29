法院裁定385億資產「解凍」，婦聯會欣慰、黨產會怒提抗告

今年2月不當黨產委員會認定婦聯會為國民黨隨附組織，凍結385億的現金，該財產若被推定為不當取得的財產，最後可能移轉為國有，婦聯會當時不服提出訴訟，也聲請停止執行，結果台北高等行政法院裁定在訴訟判決確定前，黨產會不能凍結婦聯會資產，等於暫時「解凍」這筆錢，對此婦聯會感到十分欣慰，而黨產會則痛批北高行，指「難怪人民對司法改革不滿」。

（中央社）婦聯會不服黨產會認定其為國民黨附隨組織並凍結名下資產，除提行政訴訟，也聲請停止原處分的執行；北高行審理後昨（28）日裁定，撤銷黨產會處分的訴訟判決確定前，停止執行。

這代表在訴訟定讞前，行政院不當黨產處理委員會（簡稱黨產會）暫時不能凍結婦聯會資產，本案得抗告。

台北高等行政法院新聞稿指出，

倘若原處分有未盡周延之處，容任其效力的發生不停止執行，對中華民國婦女聯合會所稱結社自由、言論自由、名譽維護、財產保全等，將造成難以估算的損失，而且婦聯會預定要做的公益或福利事務均無法進行，龐大資產也無法作出有效率的應用等，可謂難於回復的損害。 反之若原處分停止執行，當其他條件不變下，就黨產會而言，僅是轉型正義的實踐往後移。

北高行認定，權衡相關得失，停止原處分的執行是適切而有必要，婦聯會請求停止執行，應為准許。

另外婦聯會請求另為保全處分，北高行認為並無額外另行保全的必要，應予駁回。

裁定提到，黨產會於2月1日經第7次臨時委員會議，以婦聯會受中國國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例相關規定，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，作出處分書（原處分）

婦聯會：感到欣慰

《自由時報》報導，婦聯會主委雷倩對此感到欣慰，她說，尚有許多公益需要等待支出，也呼籲不要以轉型正義之名，違背民主法治。

婦聯會主委雷倩表示，台北高等行政法院同意婦聯會提出之意見，是因黨產會凍結所有資產，使得婦聯會結社自由、名譽維護、財產保全均受影響，預定的公益、福利工作嚴重受阻或延宕等主張及佐證，而裁定黨產會停止執行凍結。她對北高行維護台灣民主法治精神的判決感到欣慰，希望一切回歸到民主法治。

《中央社》報導，今年以來，自行進行會務改造，目前已完成公開、透明、公益3方面的內部流程改造；縱使受黨產會不當監管，仍積極因各種公益用途申請解凍，但除了今年2月花蓮大地震，黨產會以「事出緊急且為公益救助」，迅速核准動支款項7940萬元之外，連10月的普悠瑪列車事故的撫慰金計畫，都延宕1個多月，至本月26日才收到同意解凍公文。

目前積壓在黨產會的尚有年節探訪慰問全省榮家計畫、眷村文化「口述眷村的記憶和現實」補助計畫、印尼蘇拉威西島9月地震海嘯賑災重建捐助計畫、委任律師第3季服務費等多筆。無論黨產會是否抗告，希能尊重北高庭司法判決的精神，立即通過公益事項以及委請律師的費用，並通知銀行解凍。

黨產會「不能接受」將提出抗告

對於北高行的判決，黨產會也發布新聞稿回應，對於北高行這項處分「完全不能接受」，將在收到裁定書後提出抗告。

黨產會表示，北高行裁定停止執行後，婦聯會可任意處分名下龐大資產，對於政黨公平競爭及台灣的轉型正義工程將造成莫大傷害，更增加未來清理與回收不當黨產的複雜度，嚴重損害公益。

黨產會強調，北高行的裁定理由，無視於轉型正義工程是必須與時間賽跑的歷史工程，對於造成的嚴重損害毫無認知，令人訝異，北高行似乎是想告訴國人，台灣不需要進行轉型正義。

黨產會認為，婦聯會經黨產會認定為國民黨附隨組織後，有違法動用財產新台幣240萬元的前例，也經黨產會裁處罰鍰；若婦聯會在停止執行期間大量處分資產，而損及公益，北高行應負最終的責任。

《風傳媒》報導，黨產會發言人施錦芳也表示，黨產會一定會提出抗告，北高行的裁定讓婦聯會可以繼續無限制地處分財產，等於隨便讓婦聯會動用，難怪民眾對司法改革不滿。

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核稿編輯：楊之瑜