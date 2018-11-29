丁守中自掏428萬聲請驗票，但「翻盤」的難度有多高？

地方選舉甫落幕，以3254票之差輸給對手柯文哲市長的國民黨台北市長候選人丁守中昨（28）日到地方法院聲請查封票匭（保全證據）及重新驗票，並拒絕黨中央的資源挹注，自掏腰包繳交428萬的保證金，至於國民黨主席吳敦義則表示，黨高層認為國民黨在這次選舉已經取得重大收穫，希望丁守中設下停損點，盼一切爭端在驗票結束後停止。

（中央社）前立委丁守中競選台北市長落敗後向法院聲請驗票，事後撤回。丁守中說，近期選民提供許多違規情資，將重新聲請司法驗票，再依結果提當選或選舉無效訴訟，且不接受黨內資助。

丁守中和律師團在國民黨中央黨部記者室召開記者會，說明近期驗票及提出選舉無效訟訴狀況。

丁守中說，選舉投票結束後，接獲許多選民陳情，像中正區有里長反映在投開票所發現19張廢票，有民眾發現士林區某國小的投票所是邊投票和開票，選舉當天，有選民聽到現場有人叫喊「棄姚保柯」等言論。

丁守中表示，本屆台北市選票開票時間緩慢，像是市議員選票已統計完成，但市長票數卻遲未結束，台北市選委會有行政瑕疵。他也發現民進黨市長候選人姚文智的票數達到19多萬票後，直到開票結束前，票數僅緩慢增加，明顯有「棄保效應」。

丁守中說，他不會接受黨內和其他同志資助，保證金全自籌，相關證據已整備完成，會在法庭上公布，且提供證據選民也願意出庭作證，因此，會重新聲請由司法驗票，再視驗票結果，提出當選或選舉無效訴訟。

丁守中指出，他接受乾淨選舉的失敗，但無法忍受台灣民主選舉還有骯髒勝選，重新驗票不是為他個人選舉輸贏，而是捍衛台灣民主價值。

律師團提及，原決定要先驗票後再提選舉訴訟，但評估後，研判不會有大規模舞弊狀況，經考量後先撤回，但這2天接獲太多選舉違規狀況，重新和丁守中討論後，決定再向法院聲請重新驗票，此外，也會要求扣押投開票所電磁紀錄、投票紀錄單等其他選舉證據。

丁守中在記者會拿出繳交保證金的支票，結束後也和律師團赴法院繳交保證金。

九合一選舉落幕，丁守中以3254票落敗，原已向法院聲請重新驗票，需繳交保證金新台幣428萬元。不過，丁守中26日宣布撤回，改提選舉無效之訴，但國民黨內部則認為重新驗票與提選舉無效之訴應同時進行，黨主席吳敦義昨天也允諾可分攤一半費用。

《NOWnews》報導，律師葉慶元表示，先前考量選務不太至於有大規模舞弊，幾經思量後撤回驗票聲請，但過去兩天接到非常多民眾檢舉，認為有詳查必要，因此決定重新到法院遞狀，重新聲請驗票，如果重新計票扭轉選舉結果就不用再打訴訟。

他認為，這次選務機關辦理選舉違法是客觀上不爭事實，一邊開票、一邊投票也沒有有效管制，唯一爭執點是「是否影響選舉結果」。

《聯合報》報導，吳敦義也將在國民黨中常會聲援丁守中提告與申請驗票，不過知情人士透露，國民黨在九合一成果豐碩，黨高層希望丁守中能收手，要設下停損點，這也是黨部願為丁對分驗票保證金的主因，盼一切爭端在驗票結束後停止。

選舉有可能翻盤嗎？

認為選舉過程有爭議影響投票結過，進而提出驗票在台灣的歷史上並不少見，《ETtoday》報導，1992年時，民進黨的黃信介參選花蓮縣立委，最後以63票敗給國民黨的魏木村，但開票當日爆發作票傳聞，民進黨號召驗票，進而發現全市12個投票所出現738張「幽靈選票」，遠比來投票的選民還多。該案1993年偵結，魏木村及其弟花蓮縣議員魏東河等被起訴判刑，中選會公告黃信介當選。

不過除了逆轉的，大多數則是並未改變選舉結果，例如在2004年總統大選時，「連宋配」與前總統陳水扁對決，最終以0.22%之差落敗，當時國民黨也提出當選無效，最後則以最高法院判決敗訴定讞；2006年與陳菊角逐高雄市長的國民黨候選人黃俊英，以差距1114票輸給陳菊，他向陳菊提起當選無效之訴，但法院最後判決陳菊勝選。

《中國時報》報導，律師林智群說則表示丁守中驗票求翻盤的可能性不高，因為用驗票打「當選無效」訴訟，是一翻兩瞪眼，差幾票就是幾票，但丁守中提出的「選舉無效」訴訟，首先面對的，就是舉證上的困難，而丁守中需要「攀爬三座舉證大山」。

第一是必須證明「一邊投票一邊開票」確實有影響選民的想法，以及選民都是決定「棄姚保柯」，而不是看到柯丁平手，本來要投柯的轉投丁，還有這些在開始開票以後才投到票的，且臨時決定棄姚保柯的選票，要超過3254票，才算足以影響選舉結果。

林智群表示，以上三點都非常難證明，特別是第三點，「難道丁的律師團可以找到3000多個證人，證明他們那天是4點後才投票，且看了開票過程，臨時改變心意不投姚改投柯？」即使可以找到3千多個證人，也不是證人說什麼，法官就無條件相信。

《中國時報》報導，丁遞狀除聲請重新計票，還聲請「證據保全」，查封台北市全部投票所選舉人名冊、選舉票、投開票報告表、工作人員名冊，以及相關監視錄影檔案和畫面等9個項目，《自由時報》報導，法院稍早公開說明，就「證據保全」之准駁，因考量證據保全秘密性問題，稍晚才會諭知結果。

至於「重新計票」部分，中午過後將前往進行查封程序（指查封票匭）。實際負責驗票的法官人數，仍待合議庭研議，週五也會對負責重新計票的法官、書記官進行行前教育，大約下週一（12月3日）正式啟動驗票程序。

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核稿編輯：楊之瑜