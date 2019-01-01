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回復被打亂的社交時鐘：躁鬱症的「社交節奏」治療
我們想讓你知道的是
躁鬱症病患的生理時鐘是非常紊亂的，這篇文章主要是想從上一篇文章延伸，要跟大家介紹「社交節律（social rhythm）」，以及其應用「社交節奏治療（social rhythm therapy）」。
躁鬱症（bipolar disorder）是情緒的放大鏡，使病患的情緒震盪的幅度比一般人來得劇烈：患者有段時間會精力充沛且情緒高昂，但一段時間後情緒會急轉直下，轉為憂鬱低落，甚至開始自我厭惡，如同坐在心境的鞦韆，讓人覺得簡直像是兩個全然不同的人格在同一個身體裡（圖1）。
即使打從古希臘時期起，人們已經注意到所謂的精神疾病，Bipolar Disorder卻是相對較新的醫學名詞，要一直等到1950年德國精神病學家卡爾．萊昂哈德（Karl Leonhard）提出，並在美國精神病學會精神疾病分類診斷和統計手冊（DSM）的第三版正名，而與單向憂鬱（monopolar depression）區別。兩者之間最重要的區別，就是週期性的狂躁與憂鬱之間的轉換，這也是躁鬱症的特色，正如這個疾病的正式稱呼：雙極情感障礙。
我們在認識躁鬱症的這條路其實很長且曲折。躁鬱症所擁有的兩個情緒極端之一──「憂鬱」（melancholia）的歷史由來已久，最早的相關記錄可追溯到4000年前的美索不達米亞文明（Mesopotamian）。而且，如果我們拆解「憂鬱」（melancholia）這個詞源，「melas」是黑（black）的意思，而「chole」是「膽汁」的意思。等等，所以憂鬱這個詞竟然是從「黑膽汁」衍伸而來？這到底是什麼意思呢？
有著「醫學之父」美譽的希臘醫學家希波克拉底（Hippocrates），否定了過去認為精神疾病是魔鬼附身作怪的結果，將自己的醫學知識與當代對於體液的看法融合，提出了著名的體液病理學說（humoral hypothesis）：人體內存在著4種基本的體液：血、粘液、黃膽汁和黑膽汁，如同自然界存在4種基本要件：火、土、空氣、水，而因這4要件的交互作用而有的晴空萬里（健康）或是風雨雷電（生病）象徵著身體的狀態結果（圖2）。
在我們健康的時候，這4種體液是著彼此和諧平衡的比例；但如果其中某一種過多或過少，或它們之間的相互關係失常，人就生病。而憂鬱症當時被認為是在肝臟中的黑膽汁過多，而上升至大腦所引起。相反的，當血液和黃膽汁過剩時，會使人精神過分激動，導致狂躁或狂暴。
這個學說現在看來當然是非常不合理，但卻是第一個透過對於病人謹慎的觀察與大量的紀錄，而將疾病與宗教色彩脫鉤的一大步。
不過呢，從憂鬱和狂躁來源不同（黑膽汁 vs 黃膽汁）可看出，這個時候的人們覺得憂鬱和狂躁是兩個完全不同的精神疾病，而不是同一個疾病的不同面向。一直等到幾百年後，古羅馬醫學家阿萊泰烏斯（Aretaeus），才第一次的指出這兩個極端的精神狀態可能出現在同一個疾病。他這麼紀錄的：
…I think that melancholia is the beginning and a part of mania…The development of a mania is really a worsening of the disease（melancholia）rather than a change into another disease…In most of them（melancholics）the sadness became better after various of time and changed into happiness；the patients then developed a mania.
我認為憂鬱是狂躁的開始，甚至是其中的一個過程……狂躁的發展也是憂鬱狀態的惡化，而不是轉換為另一個疾病……儘管時間間隔不一致，大部分的病患的低落情緒在不同的時間後會好轉，他們開始感到快樂，然後轉成狂躁的情緒。
儘管之後的醫學進展，因西方歷史的發展而被宗教與神學所控，又倒車回到魔鬼作祟的主流（簡直是精神病人人權的黑暗時代），17世紀的工業革命的勝利，逐漸解放了宗教對於醫學發展的束縛，點亮了精神病學在後來2個世紀發光發熱的契機。
1851年，法國精神病學家皮埃爾．法雷特（Jean-Pierre Falret）將狂躁－憂鬱的循環性記錄了下來，並在1854年正式對學術界發表他對循環性精神病的紀錄（la folie circulaire）。同年，法國醫師朱．貝拉吉（Jules Baillarger）也在描述雙極型精神病（la folie a double forme）表示：「這是一種特殊的精神疾病，具有兩個階段，一個是憂鬱，一個是興奮……這種精神病會獨立發作，也可以相互交替出現，或者一個階段接著一個階段不間斷的發作。」他們的研究正式連結了對於這個具有週期性的精神疾病而言，憂鬱和狂躁是同一個疾病的不同面向。
到了20世紀，被尊為「現代科學精神病學和精神藥理學之父」的德國精神病學家──愛米爾．克瑞普林（Emil Kraepelin），在躁鬱症領域的貢獻也是非凡。以臨床觀察為基礎、病因學為根據，克瑞普林提出了臨床疾病分類學原則；並在教科書中提供了確切的臨床描述：外顯行為上雖然完全相反，狂躁與憂鬱是躁鬱症的亞型，本質上是同一疾病的不同表現，合稱躁狂抑鬱性精神病（manic-depressive insanity）。
1950年德國精神病學家卡爾．萊昂哈德（Karl Leonhard），進一步將躁狂抑鬱性精神病改名為「雙極情感障礙」，直指這個精神疾病與其他單極疾病的不同，讓醫生與大眾可以更好地理解患者，並使患者隨著醫學的發展獲得更適合的治療。
而具有週期性轉換性質的躁鬱症，不難想像病患的生物節奏也參與其中。躁鬱症病患的生理時鐘是非常紊亂的，但是關於生理時鐘與躁鬱症之間的關係已經在之前的文章中介紹，這裡就不贅述。這篇文章主要是想從上一篇文章延伸，要跟大家介紹「社交節律（social rhythm）」，以及其應用「社交節奏治療（social rhythm therapy）」。
除了光與食物外，我們的社會行為也會影響體內的生理時鐘。比如說每天媽媽或鬧鐘叫你起床、搭公車的時間、開始工作的時間、一天當中第一次與人交流的時間等等，當這些社會行為每天的時間都差不多時，成為一個生活中習慣的一部分（routine），那這些事件就具有告知大腦與身體時間訊息的功能（social zeitgeber）。
而社交時鐘假說（social zeitgeber hypothesis），就是認為當生活中的事件影響到這些習慣的作息時，會干擾體內的生理時鐘節律，進而影響情緒調節的穩定。比如說，失戀或是失去親人時，你可能會因為悲傷或是沒有動力起床，因此多睡一點、晚一點吃飯、或是沒有吃飯，上班遲到，晚上平常愛看的電視也不想看了，然後比平常更晚上床睡覺。在這個例子中，這一系列的事情都干擾了平常有的習慣，而擾亂了平常大腦與身體接收到來自環境的時間訊息的時刻（圖4）。
社交時鐘假說坦白說，是泛指所有與環境互動的時間訊號，因為我們的社會作息也會影響到接觸到光與食物的時間。因此雖然說是「社交」節律，但來自大自然的光也包含在這個假說的範圍內，而因科技發展而有的人造光（智慧手機、平板、電腦）等等就更不用說了。
生理時鐘與心情的調控息息相關，而對於基因上可能比較脆弱或是已經患病的人而言，被打亂的社交節律是對已經紊亂的生理時鐘的火上加油。
社交節奏治療，或稱為人際交往社交節律治療（Interpersonal and social rhythm therapy），就是希望透過回復患者之前建立的社交節律，而穩定體內的生理時鐘節奏。怎麼做呢？在過去智慧產品還沒有普及前，治療師會給患者一份表格（圖5），而患者會根據每天的情況，紀錄早上起床的時間、第一次與人互動的時間、開始工作或是上學的時間、進食晚餐的時間與上床睡覺的時間。這個表格（the Social Rhythm Metric）能幫助治療師與患者，了解他們的這4個生活習慣的變動，哪個與情緒的波動最相關，作為治療的起始點。
並不是要打廣告，但是隨著科技的發展，這個表格現在也能在智慧手機的App上找到（MoodRhythms，圖6）。從圖片中可以看到，基本上也是4個生活習慣時間的紀錄；只不過，可以透過App的功能加入其他生活習慣，並記錄該習慣在每天的時間。此外，透過提醒功能，也能改善傳統紙筆因為當下忘記，而必須透過回憶所造成的誤差。
現在有多少醫院是配合這個手機App幫助治療，還沒有研究文獻可以查證。所以我個人認為這是個不錯的替代方案，但要推廣可能還需要一段時間。
在第二階段的時候，治療師會幫助患者建立更規律的生活習慣。但是根據這個治療法背後的社交時鐘假說，社交節奏治療並不會主動要求患者去過度的與人交流，或是增加平日的活動，而是適度輕微的讓患者在舒適的範圍內，回復以前的作息。因此，本來就內向的患者，不會在這個療程中與原本外向的患者有著相同的要求。
第三階段則是專注於幫助建立自信，讓他們能漸漸在沒有治療師的幫助下，也能掌握穩定社交節律的技巧，並且在生活中又出現其他會讓他們感到壓力的事件時，也能運用這些技巧度過難關。
總結一下，狂躁和憂鬱在非常久遠以前，就已經是被人們注意到的精神疾病。隨著醫學與宗教色彩的脫離，人們開始認知到情緒的異常與大腦生病有關，並在工業革命以後的科學大躍進中，逐漸明白狂躁和憂鬱在躁鬱症中，是同一個疾病的兩個面向，有著週期性的復發。而這具有節律的特色，也讓研究員從生物節律的角度出發，透過維持社交節律與生活習慣，進一步穩定體內紊亂的生理時鐘，幫助疾病的治療。
參考資料：
- Angst，Jules，and Andreas Marneros. "Bipolarity from ancient to modern times：：conception，birth and rebirth." Journal of affective disorders 67.1-3（2001）：3-19.
- Frank，Ellen，Holly A. Swartz，and Elaine Boland. "Interpersonal and social rhythm therapy：an intervention addressing rhythm dysregulation in bipolar disorder." Dialogues in clinical neuroscience 9.3（2007）：325.
- Grandin，Louisa D.，Lauren B. Alloy，and Lyn Y. Abramson. "The social zeitgeber theory，circadian rhythms，and mood disorders：review and evaluation." Clinical psychology review26.6（2006）：679-694.
- Haynes，Patricia L.，Devan Gengler，and Monica Kelly. "Social rhythm therapies for mood disorders：an update." Current psychiatry reports 18.8（2016）：75.
- Matthews，Mark，et al. "Development and evaluation of a smartphone-based measure of social rhythms for bipolar disorder." Assessment 23.4（2016）：472-483.
本文經王輝斌授權刊登
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航