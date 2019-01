回復被打亂的社交時鐘：躁鬱症的「社交節奏」治療

躁鬱症(bipolar disorder)是情緒的放大鏡,使病患的情緒震盪的幅度比一般人來得劇烈:患者有段時間會精力充沛且情緒高昂,但一段時間後情緒會急轉直下,轉為憂鬱低落,甚至開始自我厭惡,如同坐在心境的鞦韆,讓人覺得簡直像是兩個全然不同的人格在同一個身體裡(圖1)。

即使打從古希臘時期起,人們已經注意到所謂的精神疾病,Bipolar Disorder卻是相對較新的醫學名詞,要一直等到1950年德國精神病學家卡爾.萊昂哈德(Karl Leonhard)提出,並在美國精神病學會精神疾病分類診斷和統計手冊(DSM)的第三版正名,而與單向憂鬱(monopolar depression)區別。兩者之間最重要的區別,就是週期性的狂躁與憂鬱之間的轉換,這也是躁鬱症的特色,正如這個疾病的正式稱呼:雙極情感障礙。

我們在認識躁鬱症的這條路其實很長且曲折。躁鬱症所擁有的兩個情緒極端之一──「憂鬱」(melancholia)的歷史由來已久,最早的相關記錄可追溯到4000年前的美索不達米亞文明(Mesopotamian)。而且,如果我們拆解「憂鬱」(melancholia)這個詞源,「melas」是黑(black)的意思,而「chole」是「膽汁」的意思。等等,所以憂鬱這個詞竟然是從「黑膽汁」衍伸而來?這到底是什麼意思呢?

有著「醫學之父」美譽的希臘醫學家希波克拉底(Hippocrates),否定了過去認為精神疾病是魔鬼附身作怪的結果,將自己的醫學知識與當代對於體液的看法融合,提出了著名的體液病理學說(humoral hypothesis):人體內存在著4種基本的體液:血、粘液、黃膽汁和黑膽汁,如同自然界存在4種基本要件:火、土、空氣、水,而因這4要件的交互作用而有的晴空萬里(健康)或是風雨雷電(生病)象徵著身體的狀態結果(圖2)。

在我們健康的時候,這4種體液是著彼此和諧平衡的比例;但如果其中某一種過多或過少,或它們之間的相互關係失常,人就生病。而憂鬱症當時被認為是在肝臟中的黑膽汁過多,而上升至大腦所引起。相反的,當血液和黃膽汁過剩時,會使人精神過分激動,導致狂躁或狂暴。

這個學說現在看來當然是非常不合理,但卻是第一個透過對於病人謹慎的觀察與大量的紀錄,而將疾病與宗教色彩脫鉤的一大步。

不過呢,從憂鬱和狂躁來源不同(黑膽汁 vs 黃膽汁)可看出,這個時候的人們覺得憂鬱和狂躁是兩個完全不同的精神疾病,而不是同一個疾病的不同面向。一直等到幾百年後,古羅馬醫學家阿萊泰烏斯(Aretaeus),才第一次的指出這兩個極端的精神狀態可能出現在同一個疾病。他這麼紀錄的:

…I think that melancholia is the beginning and a part of mania…The development of a mania is really a worsening of the disease(melancholia)rather than a change into another disease…In most of them(melancholics)the sadness became better after various of time and changed into happiness;the patients then developed a mania.

我認為憂鬱是狂躁的開始,甚至是其中的一個過程……狂躁的發展也是憂鬱狀態的惡化,而不是轉換為另一個疾病……儘管時間間隔不一致,大部分的病患的低落情緒在不同的時間後會好轉,他們開始感到快樂,然後轉成狂躁的情緒。