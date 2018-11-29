聯合國報告：全球碳排4年來首度「不減反增」，美國不相信，歐盟怎麼做？

y z聯合國環境署（UNEP）本週公布最新《排放差距報告》（Emissions Gap Report 2018），報告指出全球碳排放量「不減反增」，4年來首度升高，聯合國環境署警告，各國若不在2030前降低25%的排放量，恐無法達成《巴黎氣候協議》中，控制在升溫2°C內的目標。

綜合媒體報導，報告中指出，2017年的溫室氣體排放總量再創新高，達到535億噸，相較2016年增加7億噸，最大原因為去年各國加速經濟發展，降低碳排放量腳步趨緩，全球碳排放量與目標量間的差距比往年更擴大，若要讓全球升溫控制在2°C以內，各國須在2030前再降低25%的排放量，若要控制在1.5°C內則須降低55%。

報告中顯示，各國的自定預期貢獻（NDC）並不足以彌補目前的排放差距，從技術角度來看，須將溫室氣體減排幅度提高32倍，才可達到升溫2°C以內的目標，提高5倍達到1.5°C。

聯合國環境部副執行主任喬伊斯·姆蘇亞說，如果IPCC（政府間氣候變化專門委員會）報告代表全球火警，這份報告就是「縱火案」，他強調科學是明確的，對於我們所看到的所有雄心勃勃的氣候行動，政府需要更快，更緊迫地採取行動。

聯合環境首席科學家劉健則指出，財政政策的減排潛力值得期待，當政府採取財政政策措施補貼低排放，替代品和稅收化石燃料時，他們可以刺激對能源部門的正確投資，並大幅減少碳排放。

他表示，人們也越來越認識到利用政策作為激勵措施的可能性，目前正在實施或計劃實施的共有51項碳定價措施，覆蓋全球約15％的排放量。如果逐步淘汰所有化石燃料補貼，到2030年全球碳排放量可減少10％。因此擬定合適的碳價格也是減少排放的關鍵。

2015年，各國在氣候高峰會後通過《巴黎氣候協議》（Paris Agreement），並要求各國提出國家自定預期貢獻（Intended Nationally Determined Contributions,NDC），說明各國在2030年前溫室氣體減量的目標與計劃，不過美國在川普總統上任後，已經宣布美國退出這個碳排放協定。

美國也發布碳排及氣候變遷警告，但川普「不相信」

（中央社）美國總統川普日前表示，他的政府上週發布報告警告，如果放任碳排放持續增加，導致氣候變遷加劇，國家將蒙受龐大經濟損失，但他不相信。

川普在白宮說：「我不相信。」他又說，如果其他國家沒有付出行動，美國也不會採取措施減少排放。川普說，他看了「部分」內容，寫得「還可以」。

但他拒絕接受「國家氣候評估」（National Climate Assessment）提出的重要警告，報告提到「如果沒有實質且永續的全球減緩措施」，這個世紀結束前，美國將因氣候變遷損失數千億美元。

川普又說：「不，不，我不相信。」他說：「你們必須涵蓋到中國、日本、所有亞洲國家與所有其他國家。這份報告只提到我們國家。」

川普說：「現在是我們最乾淨的時候。這對我來說很重要。如果我們很乾淨，地球其他地方很髒，這樣就不是很好。因此我想要乾淨的空氣、水源，這非常重要。」

根據23日發布的報告，氣候變遷將對「美國基礎建設及財產造成日益嚴重的損失，阻礙本世紀經濟成長的速度」。報告又說，後續效應將擴散到全球貿易、衝擊進出口價格，以及美國企業於海外的業務及供應鏈運作。



全球幾乎所有備受敬重的氣候科學家都達成共識，認為人類活動與氣溫上升有關，且氣候變遷造成其他產生危害的現象，但川普長久以來都對此持懷疑態度。

川普自2016年上任以來，便推動美國退出國際試圖降低全球氣溫的巴黎協定（Paris Agreement），並廢除許多環境保護法規，表示美國經濟需要提振。

川普10月前往南部喬治亞州勘查颶風災情時表示，氣候變遷「將變來變去」，而非永久性。

聯合國10月在重要報告中警告全球暖化將引發混亂時，川普也冷淡地回應說：「我想知道是誰提出的，是哪個團體提出的，因為我可以發布精彩的報告，也可以公布平庸的報告。」

歐盟：預計2050年達成0碳排

《ETtoday》報導，歐盟（EU）則在28日公布減排計畫，目標是在2050年將碳排量降至0，歐盟氣候和能源專員Miguel Arias Canete表示，「有了這個計畫，歐洲將成為世界上第一個在2050年將碳排放降至0的經濟體，有必要達成巴黎協定長期溫度目標，靠目前的技術與未來將部署的技術是可能的。」

原先歐盟的目標是在2030年至少減少40％的碳排放量，但這樣還不足以滿足《巴黎協定》所訂定的氣溫控制目標，Miguel Arias Canete指出，隨著氣候變化，一切照舊並不是一種選擇，人類無法承擔無所作為的代價，「氣候中和（climate-neutral）是必要的，也符合歐洲的利益。」

報導指出，雖然歐盟新的減排計畫公布，但對於歐盟原本2030並未改變，新計畫未來將能轉變成有約束力的目標，例如開發零碳排放的建築、智慧基礎設施，以及更多再生能源。Miguel Arias Canete也表示，為了要實現碳中和（carbon neutral），歐盟每年將投資3000億歐元，而到了2050年經濟成長率有望因此提升2％。

《ETtoday》報導，我國設定2030年溫室氣體排放量減量50%，相當於2億1400萬噸，根據今年行政院環保署公布的「2017年中華民國國家溫室氣體清冊報告」顯示，台灣溫室氣體排放量在2007年最高達2億7600萬噸，至2015年已下降至2億6300萬噸。



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核稿編輯：楊之瑜