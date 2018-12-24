如何在時間、經費的壓力下，重建一座被海嘯摧毀的城市？

文：陳其暐（正努力在科學傳播領域裡掙出一道縫隙，本刊主編）

「沒有什麼比好好回答一個錯誤問題更糟糕的事了。」阿拉維那（Alejandro Aravena）說。在2010年3月初，阿拉維那藉由直升機來到智利孔斯蒂圖西翁（Constitución），被毀壞不堪的海岸線所震懾。

圖片來源：作者提供 圖一：（上）海嘯襲擊前的城市；（中）襲擊後；（下）重建中的城市。（ELEMENTAL）

2010年2月27日，智利發生8.8級強震，海嘯從太平洋襲來，掀起6公尺高的巨浪，衝入孔斯蒂圖西翁的河口，摧毀了所有的建築物。這座城市突然間回到了原始狀態，沒有電力、沒有乾淨的飲用水、甚至沒有足夠的急救設施處理傷患。由於災害程度太大，只靠智利政府的力量難以重建整個城市，於是找來了阿拉維那等人共同商討重建方案。阿拉維那是一名智利建築師，過去任教於哈佛設計研究院，曾擔任普立茲克獎（可說是建築界的諾貝爾獎）評審，以善於建構社會住宅而得名。

為了確保居民能夠迅速回到原本的生活，阿拉維那團隊只有約3個月的時間可以規劃出完整的重建方案。阿拉維那亟需知道，這座城市需要的是什麼？於是阿拉維那做了一個決定──要和所有居民共同討論重建方案，與其讓一個非本地人制定重建計劃，不如交由當地居民決定他們想要的未來。阿拉維那說：「社會參與建築不是一件浪漫的事，也不是要找出一個正確的答案，而是要辨別出什麼是對的問題。」整個商討過程中，居民充滿質疑、對政府的不滿，還有對未來的不安。

一開始重建團隊提出了兩條路：一是由政府徵收所有潛在危險區的土地，讓這些地區做為緩衝區，不再使用，意即從此成為荒地；二是在海岸築起高牆，擋住未來可能發生的海嘯。但是這兩個方案都有問題，前者，有些居民在此地住了一輩子，難以割捨所有事物就此離去，有些人以捕魚為業，仰賴這片地帶生活；後者，日本311地震時已證明，人類的力量難以阻擋自然的強襲。

在討論過程中，阿拉維那等人發現，比起一輩子可能只發生一次的海嘯，居民更關心如何改善原本的生活空間。其實，孔斯蒂圖西翁每年都會因降雨而淹水，同時也缺乏完善的公共設施與空間。了解這些問題之後，阿拉維那提出了第三個方案──在海岸邊種起一片樹林。樹林無法阻擋海嘯，但可以減弱40～70％的衝擊力，給予更多危難時的生存空間，還可藉此建構出海岸公共空間，讓所有市民都有遊憩用的森林公園，甚至能夠進一步減少洪水災害。於是，居民們選擇了這個方案。

圖片來源：作者提供 圖二：與居民共築的「半棟」房子。（ELEMENTAL）

另一方面，在規劃重建住宅時，由於每間房子只有約1萬美元的預算，阿拉維那團隊思考，與其蓋一棟40平方米大的小房子，不如先幫居民蓋好半棟的好房子，建設好必要的設施（包括廚房、浴室與臥室），剩下的半棟房子，由居民依據自己的需求，共同負擔費用與人力，完成最終的房屋設計。也就是，當房子全部完成後，就會擁有2倍的居住空間。

智利政府與台灣都存在著諸多相似的問題，諸如不同黨派間的合作困難；中央與地方政府欲實行的政策不一；政治人物只關心落成儀式與剪綵，缺乏長遠且整體性的規劃。重建一座城市，需要政府、居民、設計團隊三方合作，才能在有限的資源中構築出理想的居住環境。

台灣在地震、颱風等災害環伺下，如何能長久與自然共存？我們尚有許多需學習之處。今（2016）年，阿拉維那除了成為威尼斯建築雙年展策展人，他也因實踐創新社會住宅，同時兼顧人道關懷、經濟、環境等需求，而獲頒普立茲克獎。「設計的力量，就是把生命放入建築的靈魂裡。」他這麼說。

圖片來源：作者提供 圖三：孔斯蒂圖西翁濱海步道。（Felipe Diaz）

圖片來源：作者提供 圖四：孔斯蒂圖西翁文化中心。（Felipe Diaz）

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航