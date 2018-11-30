最挺你的國民行動支付，台灣Pay讓人人都能用金融卡輕鬆付款！

在台灣社會中，智慧型行動裝置的龐大普及率，已徹底改變從9到99歲每一世代的普羅大眾。輕易用手指在手機螢幕上滑動、操作各種功能的App，不再是科技電影裡的場景，而下一步已在逐漸養成的動作，則是用鏡頭掃描代碼的嶄新習慣，也同時將顛覆民眾過往的消費習慣。

想像一下台灣邁向無現金社會的未來，你出門時只要帶手機，不必帶錢包，更不用擔心身上沒現金，就能暢行無阻完成食、衣、住、行、育、樂等生活大小事，甚至幾個月都不必帶錢包出門。無現金社會，已經開始發酵。

Photo Credit：TNL Brand Studio

普惠金融，台灣Pay結合金融卡襲捲行動支付

不管你在商圈的攤販買紅豆餅、到建國花市買蝴蝶蘭、網路購物後到智能櫃付錢取貨，或是在市集攤販、知名商圈、超商量販、觀光景點與校園商圈等全台4萬家以上的實體商店消費，只要在手機裡下載「台灣行動支付」App綁定金融卡或使用「行動網銀」，消費時掃一下QR Code，就能自動從銀行帳戶中扣款，不再需要掏現金找錢！

跟朋友聚餐、各付各的，也不必再把錢找開，直接掃對方的台灣Pay QR Code，就可以直接把餐錢轉帳給對方。台灣Pay甚至還讓民眾用QR Code就能在ATM提領現鈔。不論是網路購物或實體店消費所產生的多元行動支付場景，國家級支付品牌「台灣Pay」全都包！

台灣Pay對攤販業者、微型店家、個人賣家、街頭藝人等而言，更是一大福音！不需要負擔昂貴的機器建置成本，只要提供「QR Code」貼紙讓消費者掃碼，立刻就能完成行動收款，除了金融卡外，未來信用卡、銀聯卡也通通都能收。

更為特別的是，台灣Pay是國內第一家針對未持有信用卡的族群，仍能提供便利行動支付服務的機構。國內有許多不想使用信用卡的謹慎理財者，和容易接受嶄新科技應用的年輕世代，為了讓這些同樣會使用智慧型手機、跨足不同手機作業系統的民眾們，都能夠享受使用轉帳、購物、繳費、繳稅、提款等多元行動支付服務的好處與樂趣，台灣Pay便成為他們的最佳解決方案。

Photo Credit：TNL Brand Studio

收款便利，便利超商也愛用台灣Pay

日前，行政院「電子化支付比率倍增計畫 」之中，訂定 2025年行動支付普及率達到90％的明確目標。為了呼應無現金社會的願景，財金公司於去（2017）年11月正式推出台灣Pay，以安全、便捷、創新、普惠的原則，全力推動數位金融服務。

財金公司如何帶領台灣社會達成行動支付普及率90％的願景？現今台灣Pay已完成兩階段目標，第一階段策略是選用金融卡做為行動支付工具，財金公司董事長趙揚清指出：「平均每人擁有四張以上金融卡，能達到支付公平，所以金融卡是推行行動支付普及化的最佳工具。」

趙揚清表示，全家、萊爾富、OK便利商店三大超商已導入台灣Pay，至於超商界龍頭7-11、知名量販全聯及高鐵等也將陸續加入「台灣Pay」的行列，台灣Pay的使用版圖持續擴大。

台灣Pay第二階段，已於11 月完成與國際卡EMV QR Code規格整合，手機綁定VISA、MasterCard、JCB卡都能掃碼，12月更支援銀聯卡交易，達成「QR Code共通支付五合一」的目標。

彈指之間，雲端繳費稅再也不用排隊

除此之外，台灣Pay致力推動家庭層面的「行動支付生活化」，優先解決民生需求。趙揚清指出，每個家庭每月平均須繳納10多種帳單，面對繳費期限各不同的水費、電費、瓦斯費等生活帳單，往往難以分身乏術。

不過，有了「台灣Pay」繳費稅神器，只要在家對準帳單及稅單上的QR Code，掃碼就能在彈指之間繳費完成，不必再出門到超商或銀行櫃台排隊繳費。財金公司推動的雲端繳費服務，涵蓋政府部門、公用事業、電信事業、公(私)立醫療院所、物業管理等各行各業的生活帳單代收服務，目前已導入近2萬項生活帳單。

其中有超過1700項生活帳單已印製台灣Pay「共通QR Code」，包括台灣自來水費、瓦斯費、學雜費、信用卡費、中華電信費、汽機車燃料使用費、健保費、國民年金保險費及物業管理費等生活帳單，以及地價稅、使用牌照稅、房屋稅、綜所稅（試算類）等稅單，輕鬆一鍵就能完成雲端繳費或納稅。

根據尼爾森調查（註）顯示，在台灣18-65歲金融消費者中，台灣Pay品牌知名度已達49％；目前已有26家金融機構加入台灣Pay的行列，使用總卡數快速成長至532萬，交易總金額已超過134億元。而依據2018年10月《遠見雜誌》公布《消費者金融科技大調查》顯示，台灣Pay雖然僅推出短短一年，已成為消費者最常使用的前5大行動支付品牌。

Photo Credit：TNL Brand Studio

面對即將到來的2019年，財金公司副總經理黃昱程則指出，台灣Pay的推廣策略一方面是增加帳單繳納項目，包括公用事業及信用卡帳單；另一方面，也希望能納進社區大樓管理費繳納等更細緻的項目，逐步將台灣Pay落實在生活化場景中。

財金公司董事長趙揚清說：「台灣Pay要成為深耕台灣、放眼天下的國家支付品牌！」未來，台灣Pay期待與電子支付、電子票證及第三方支付業者合作，讓店家能使用同樣規格的多元支付工具。更進一步發展行動支付跨境消費，創造國內及跨境的全方位電子金流服務。