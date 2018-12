除了「It rains cats and dogs」，學學其他「具有畫面感」的英文譬喻

人說話有時採用直接的方式──「他走很慢」,其他時候會選擇用帶有「小場景」的方式說話──「他慢得像烏龜」,有趣而印象深刻。

Photo Credit:世界公民文化中心

同樣都是雨天,老中說「天下紅雨」,不是當真下起紅色的雨,只是形容一件事「很反常」;老外則是「It rains cats and dogs」,不是代表小貓小狗真的從天上墜落,而是描述傾盆大雨「畫面感」。像這樣用描述一樣東西來形容另一項事物,把「畫面感」說出來,就是譬喻法(Metaphor)的概念。

Metaphor : A = B

It's a breeze.(微風 = 輕而易舉的事)

Photo Credit:世界公民文化中心

a slap on the wrist(在手腕上輕拍=輕微的逞罰或警告)

Photo Credit:世界公民文化中心

譬喻感的直接與間接(Metaphor vs Simile)

「All the world's a stage」 和「The world is like a stage」兩句都是譬喻法,第一句是隱喻(Metaphor),第二句是明喻(Simile),都是比較兩種事物,只是比較的方式不一樣,隱喻直接說出來讓你直接感受,明喻會多一些小字,像是as或like,多了一些距離感也帶了一點節奏感。想要人感受強烈就用metaphor,想要創造一點空間感就用similes。

Similes make you think. Metaphors let you feel things directly.

Photo Credit:世界公民文化中心

Photo Credit:世界公民文化中心

譬喻能動也能靜

譬喻能和動詞並存也能和名詞搭配,甚至還可以用副詞來強調畫面感,在英文詩集和文章就很能體會。

Verb metaphor

True friends stab you in the front. - Oscar Wilde

真正的朋友總是明刀明槍──王爾德

stab是拿尖銳物刺穿物品,這裡只是譬喻直話直說,就像刀子刺穿一個人一樣。

Noun metaphor

Conscience is a man's compass. - Vincent van Gogh

良心是一個人的指南針──梵谷

Adjective metaphor

His ghostly face stood in the window.

他幽靈般的臉龐駐足在窗前。

Adverb metaphor

He sheepishly admitted¬he hadn't finished his work.

他像綿羊般羞怯地承認他還沒完成工作。

譬喻如何偷偷影響你的決策

很多人誤解譬喻不過是詩人和作家才需要的能力,但生活中處處都是「畫面式」的溝通,就像人做夢不也是think in image?「譬喻式思維」大量存在於人與人對談及思考中, 提及回憶、做決策、規劃都是「譬喻式思維」,一句「Time is money」不就深深影響人的思考和行為模式?

譬喻思維裡的文化畫面

英文母語人士的日常表達約有70%具譬喻性,恰當的譬喻能直接讓人深刻感覺,但若硬把兩個東西相互譬喻,就會讓人覺得很疑惑,經常因為文化性、價值觀的不同,導致很多人張冠李戴。例如:形容讓一個人不知道狀況、蒙在鼓裡,英文說「keep sb. in the dark」,中文卻鮮少用「讓人一片烏漆嘛黑」來形容,而是說「蒙在鼓裡」。

Photo Credit:世界公民文化中心

其他有畫面感的譬喻語句

Photo Credit:世界公民文化中心

Photo Credit:世界公民文化中心

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航