薯條去鹽、飲料加大⋯⋯這些常見的速食點餐英文怎麼說？

如此特別的麥當勞廣告,想必顛覆不少人印象吧!說到對麥當勞的印象,許多人可能會想到「大麥克、麥脆雞…」等經典餐點,也有人可能會想到點餐時與店員一來一往,要求「薯條去鹽」、「飲料升級」、「不要美乃滋」等。這些餐點及點餐需求的英文說法,你知道嗎?今天就跟著希平方一起認識一下吧!

麥當勞點餐

點餐時可以用 I’d like a ______.、I’ll take / have / get a ______.(我想要一份 ______。) 的句型,並在後面加上想要的餐點、套餐(meal)、副餐(side)、飲料等。

I’d like a large order of fries and a Big Mac meal with a side salad and a Coke.(我想要一份大薯跟一份大麥克套餐配沙拉和可樂。)

常見的麥當勞餐點有像是:

漢堡:Big Mac 大麥克、McChicken 麥香雞、Filet-O-Fish 麥香魚…

炸雞:Chicken McNuggets 麥克雞塊、McCrispy Chicken 麥脆雞…

點心:fries 薯條、baked apple pie 蘋果派、salad 沙拉...

飲料:vanilla cone 蛋捲冰淇淋、sundae 聖代、McFlurry 冰旋風、Coke 可樂、Sprite 雪碧…

升級 / 更換餐點

麥當勞套餐通常會搭配中薯和汽水,如果想要更換或升級餐點的話,可以跟店員說:

Can I pick a different drink?(我可以更換飲料嗎?)

Can I make my drink / fries larger?(我可以將飲料/ 薯條加大嗎?)

Can I supersize my drink / fries?(我可以將飲料 / 薯條升級成最大份的嗎?)

用make ________ larger表示「加大、升級」,或者用supersize來表示「升級成最大份」。

特殊餐點需求

如果是有特殊餐點需求,例如「不要美乃滋」、「薯條去鹽」,則可以在餐點後面加上with...(要有...)或without...(不要...)來表示喔。

I’d like to order a McChicken without mayo and a Filet-O-Fish with extra cheese.(我想要點一份不加美乃滋的麥香雞和一份起司加量的麥香魚。) I’d like a medium order of fries without salt.(我想要一份中薯,薯條去鹽。)

除了美乃滋、起司,麥當勞顧客經常想更換的醬料和配料還有像是:ketchup(番茄醬)、mustard(芥末醬)、tartar sauce(塔塔醬)、lettuce(萵苣)…

其他需求

除了提出餐點需求,有時顧客也會想索取沾醬(dipping sauce)、調味包等,這時就可以說:

I’d like two sugars and two creamers.(我想要兩包糖包、兩顆奶球。)

Can I get some pepper?(可以給我胡椒粉嗎?)

Can I get sweet and sour sauce for my fries instead of ketchup?(可以給我糖醋醬而不是番茄醬來沾薯條嗎?)

學會這些表達法後,相信下次去國外麥當勞用餐,就知道該怎麼提出各種餐點需求囉!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈點餐英文!『薯條去鹽』、『飲料加大』英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航