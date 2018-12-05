薯條去鹽、飲料加大⋯⋯這些常見的速食點餐英文怎麼說？

如此特別的麥當勞廣告，想必顛覆不少人印象吧！說到對麥當勞的印象，許多人可能會想到「大麥克、麥脆雞…」等經典餐點，也有人可能會想到點餐時與店員一來一往，要求「薯條去鹽」、「飲料升級」、「不要美乃滋」等。這些餐點及點餐需求的英文說法，你知道嗎？今天就跟著希平方一起認識一下吧！

麥當勞點餐

點餐時可以用 I’d like a ______.、I’ll take / have / get a ______.（我想要一份 ______。） 的句型，並在後面加上想要的餐點、套餐（meal）、副餐（side）、飲料等。

I’d like a large order of fries and a Big Mac meal with a side salad and a Coke.（我想要一份大薯跟一份大麥克套餐配沙拉和可樂。）

常見的麥當勞餐點有像是：

漢堡：Big Mac 大麥克、McChicken 麥香雞、Filet-O-Fish 麥香魚…

炸雞：Chicken McNuggets 麥克雞塊、McCrispy Chicken 麥脆雞…

點心：fries 薯條、baked apple pie 蘋果派、salad 沙拉...

飲料：vanilla cone 蛋捲冰淇淋、sundae 聖代、McFlurry 冰旋風、Coke 可樂、Sprite 雪碧…

升級 / 更換餐點

麥當勞套餐通常會搭配中薯和汽水，如果想要更換或升級餐點的話，可以跟店員說：

Can I pick a different drink?（我可以更換飲料嗎？）

Can I make my drink / fries larger?（我可以將飲料/ 薯條加大嗎？）

Can I supersize my drink / fries?（我可以將飲料 / 薯條升級成最大份的嗎？）

用make ________ larger表示「加大、升級」，或者用supersize來表示「升級成最大份」。

特殊餐點需求

如果是有特殊餐點需求，例如「不要美乃滋」、「薯條去鹽」，則可以在餐點後面加上with...（要有...）或without...（不要...）來表示喔。

I’d like to order a McChicken without mayo and a Filet-O-Fish with extra cheese.（我想要點一份不加美乃滋的麥香雞和一份起司加量的麥香魚。） I’d like a medium order of fries without salt.（我想要一份中薯，薯條去鹽。）

除了美乃滋、起司，麥當勞顧客經常想更換的醬料和配料還有像是：ketchup（番茄醬）、mustard（芥末醬）、tartar sauce（塔塔醬）、lettuce（萵苣）…

其他需求

除了提出餐點需求，有時顧客也會想索取沾醬（dipping sauce）、調味包等，這時就可以說：

I’d like two sugars and two creamers.（我想要兩包糖包、兩顆奶球。）

Can I get some pepper?（可以給我胡椒粉嗎？）

Can I get sweet and sour sauce for my fries instead of ketchup?（可以給我糖醋醬而不是番茄醬來沾薯條嗎？）

學會這些表達法後，相信下次去國外麥當勞用餐，就知道該怎麼提出各種餐點需求囉！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈點餐英文！『薯條去鹽』、『飲料加大』英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航